ستساعدك المقالة التالية: كيف تصنع 20 ألف في الشهر – 10 أفكار واقعية يمكنك تجربتها!

إذن ، أنت تتساءل كيف تربح 20 ألف دولار شهريًا؟

أعتقد أن تحديد هذه الأنواع من أهداف الدخل أمر جيد لأنه يدفعك للحصول على ريادة الأعمال والعمل الجاد.

أعتقد أيضًا أنه ليس عليك إعادة اختراع العجلة أيضًا؛ هناك الكثير من الأعمال الجانبية المجربة والحقيقية والأفكار التجارية التي تتمتع بإمكانية تحقيق أرباح عالية.

لهذا السبب يغطي هذا المنشور بعضًا من أكثر الطرق واقعية لكسب 20 ألفًا شهريًا إذا كان هذا هو الهدف المالي الذي تحدده!

لقد وصلت شخصيًا إلى هدف الدخل هذا بإحدى الطرق الواردة في هذا المنشور. والأخرى لديها هذا النوع من الدخل المحتمل. نأمل أن تكون إحدى الطرق مميزة لك!

دعنا نذهب اليها.

كيف تصنع 20 ألف في الشهر

بعض طرق كسب 20 ألفًا شهريًا التي سأذكرها تتضمن جني الأموال عبر الإنترنت.

على الجانب الآخر ، تتضمن بعض الأفكار تحويل النشاط الجانبي إلى عمل تجاري مربح للغاية.

اختر فكرة واحدة أو أكثر لاختبارها ثم ابدأ العمل للحصول على ما يصل إلى 20000 دولار شهريًا!

1. كسب المال من المدونات

إحدى الطرق للحصول على 20 ألفًا في الشهر هي أن تبدأ مدونتك الخاصة. وأنا أعلم أن هذا المسار واقعي لأن مدونتي This Online World تكسب 20000 دولار أو أكثر شهريًا هذه الأيام.

الآن ، معظم المدونين لا يكسبون المال ، وبالنسبة لأولئك الذين يفعلون ذلك ، فإن الوصول إلى 20000 دولار شهريًا ليس من المحتمل جدًا على الإطلاق.

ومع ذلك ، مثل التجارة الإلكترونية ، المدونات لها سقف مرتفع بشكل لا يصدق؛ نحن نتحدث عن ملايين الدولارات المحتملة لأهم المدونات.

هناك العديد من الطرق لتحقيق الدخل من مدونة ، لذلك إن أرباحك الشهرية هي في الحقيقة مجرد دالة على مقدار الزيارات الشهرية التي تحصل عليها إلى موقع الويب الخاص بك.

على سبيل المثال ، تجني شركة This Online World الأموال من إعلانات Mediavine والدخل التابع لها. مع الإعلانات ، يمكن أن تحقق عادةً 500 دولار في اليوم من الدخل السلبي الخالص. ويمكن للتسويق بالعمولة مطابقة هذا بسهولة أو حتى الحصول على 1000 دولار من الأيام من حين لآخر.

للحصول على بعض الأدلة ، إليك لقطة من لوحة معلومات Mediavine الخاصة بي: بعض أرباح Mediavine الأخيرة.

كما ترى ، تحقق المدونة أكثر من 500 دولار في اليوم من Mediavine. هذا أكثر من 10000 دولار شهريًا فقط من الإعلانات ، كما تحقق الشبكات التابعة مثل Impact Radius و MaxBounty بعض الإيرادات الجادة:

يذهب هذا فقط لإظهار إمكانات التدوين ، وأريد أيضًا تسليط الضوء على مدى السرعة التي يمكن أن تتوسع بها الأشياء إذا كنت متسقًا.

حقق هذا العالم عبر الإنترنت 22000 دولار في عام 2020 ؛ لقد حققت بشكل أساسي 50٪ من الإيرادات السنوية للعام الماضي في شهر واحد هذا العام!

على أي حال ، فإن تطوير مدونة ناجحة يستغرق وقتًا واتساقًا ، ولن يكون اكتشاف كيفية جني 20000 دولار شهريًا من عائدات المدونات أمرًا سهلاً.

ولكن ، إذا تعلمت أساسيات مُحسّنات محرّكات البحث وكتبت باستمرار أفضل محتوى ممكن ، فأنا أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يمكنك توسيع مدونتك إلى مصدر دخل هادف.

بالتأكيد ، سوف يستغرق تحقيق 20000 دولار شهريًا سنوات لتحقيقه ، وهناك احتمال ألا تصل إلى هناك أبدًا.

ولكن ، يمكنك دائمًا إضافة أعمال جانبية أخرى أو الاحتفاظ بوظيفة يومية أثناء قيامك بتنمية مدونتك بحيث تصل تدفقات الدخل المتعددة إلى 20000 دولار شهريًا.

2. ابدأ شركة تجارة إلكترونية

هناك طريقة واقعية أخرى للحصول على 20 ألفًا شهريًا عبر الإنترنت وهي بدء أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك.

كنت أعمل في وكالة تسويق رقمي عندما كنت في الكلية. كانت أيضًا وظيفتي الأولى بعد المدرسة. بعد القيام بذلك لبضع سنوات ، عملت في النهاية في شركة تجارة إلكترونية ناشئة مقرها في كاليفورنيا.

الآن ، إذا كان هناك شيء واحد تعلمته من كل هذا خلال السنوات الخمس الماضية فما فوق فهو ذلك هناك مبلغ من المال يجب جنيها في التجارة الإلكترونية.

الحقيقة هي أن أعمال التجارة الإلكترونية عادة ما تكون أسهل في التوسع من الأعمال التقليدية القائمة على الطوب والملاط لأن لديك تكاليف ثابتة أقل ويمكنك الوصول إلى جمهور أوسع بكثير منذ أن تبيع عبر الإنترنت.

وإذا كان لديك منتج مربح يتم تحويله بشكل جيد ، يمكن أن تكون الزيارات المدفوعة منجم ذهب بالنسبة لك.

لا يجب أن يكون إنشاء مشروع تجاري عبر الإنترنت معقدًا أو مكلفًا أيضًا. على سبيل المثال ، يمكنك ابدأ متجرًا على الإنترنت في 5 دقائق فقط مع منصات مثل سيلفي.

لقد استخدمت Sellfy من قبل ، و تعجبني المنصة نظرًا لأنها سهلة الاستخدام للمبتدئين وسريعة الإعداد.

بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك Sellfy بيع مجموعة متنوعة من أنواع المنتجات ، بما في ذلك:

المنتجات الرقمية

طباعة المنتجات حسب الطلب

المنتجات المادية

الاشتراكات

تبلغ خطة Sellfy الأولى المدفوعة 29 دولارًا فقط شهريًا ، لذا فهي طريقة منخفضة التكلفة إلى حد ما لبدء بيع الأشياء عبر الإنترنت.

لديك أيضًا الكثير من الخيارات الأخرى.

على سبيل المثال ، يمكنك بدء ملف Shopify متجر مقابل 29 دولارًا فقط شهريًا أو حاول البيع على Etsy ، حيث تكلف 0.20 دولارًا فقط لإدراج عنصر.

بالنسبة لما يمكنك بيعه ، فهذا شيء يجب عليك اكتشافه ، ولكن يمكنك أن تكون مبدعًا ولا تعرف أبدًا أين ينتهي متجرك.

أعني أن الناس يكسبون المال من خلال الميمات و NFTs والملابس المجنونة وجميع أنواع الأشياء.

نصيحتي هي البدء في بيع شيء تهتم به أو متحمس له.

قد يكون هذا هو خط الملابس الخاص بك ، أو العمل الفني ، أو شيئًا عشوائيًا تمامًا. وثق بي ، فأنت لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث!

شخص ما أعرفه يبيع سلعًا منزلية مصنوعة يدويًا رائعة حقًا ، ويمكن لمتجرها Shopify بسهولة مسح 1000 دولار من المبيعات في غضون 24 ساعة فقط من انخفاض منتج واحد.

من الواضح أن هذه الطريقة لكسب 20000 دولار شهريًا ستستغرق الكثير من الوقت لتوسيع نطاقها والحصول عليها بشكل صحيح ، ولكن في رأيي ، تتمتع التجارة الإلكترونية بقدر لا يصدق من الإمكانات.

3. كسب المال مع YouTube

مثل المدونات ، YouTube هو نظام أساسي آخر يصعب تطويره ولكنه يوفر إمكانات هائلة لتحقيق الدخل.

بدأت في كسب المال YouTube في عام 2020 وهذه الأيام ، تحقق القناة حوالي 50 دولارًا في اليوم ، أو 1500 دولار شهريًا؛ بعيد كل البعد عن جني 20000 دولار شهريًا.

يستغرق بعض الوقت لكسب المال YouTube نظرًا لأنك تحتاج إلى 1000 مشترك و 4000 ساعة من وقت المشاهدة ، الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر للوصول إلى قناة جديدة.

ولكن بمجرد تحقيق الدخل ، يمكن لمقطع فيديو واحد سريع الانتشار أن يرفع أرباح قناتك ويغير حياتك تمامًا.

لا تحتوي التدوين على هذا الأمر المحتمل حقًا ، نظرًا لأن مقالات المدونات الفيروسية ليست شائعة مثل الفيروسية YouTube أشرطة فيديو.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا كسب المال على YouTube بأشياء مثل صفقات العلامات التجارية أو التسويق بالعمولة ، لذلك فهي لا تركز بالكامل على عائدات الإعلانات.

يستخدم بعض مستخدمي YouTube أيضًا قناتهم لتوجيه حركة المرور مرة أخرى إلى نشاط تجاري عبر الإنترنت يديرونه ، لذا أعتقد مرة أخرى الجمع بين YouTube مع تدفقات الدخل الأخرى هو طريق قابل للتطبيق لكسب 20000 دولار شهريًا.

4. الاستشارات

اعتمادًا على مجال عملك ومستوى خبرتك ، تعد الاستشارات طريقة أخرى لكسب 20000 دولار شهريًا.

توظف الكثير من الصناعات والإدارات مستشارين ، بما في ذلك:

دعاية

العمليات التجارية

تمويل

أمن البيانات

التسويق الرقمي

الموارد البشرية

هو – هي

تسويق

المخاطر والامتثال

الضرائب

ووفقًا لـ في الواقع ، فإن بعض أكبر الشركات الاستشارية في الولايات المتحدة تدفع أكثر من ستة أرقام سنويًا.

هذه الرواتب ليست 20،000 دولار شهريًا ، لكنها تصل إلى هناك. وربما يستطيع المزيد من كبار المستشارين تحقيق هذا القدر ، خاصة إذا كنت تضع المكافآت في الاعتبار.

لقد جربت أيضًا هذا الزحام الجانبي ، وحققت ما يقرب من 20000 دولار من خلال التشاور حول Upwork لعميلين رئيسيين (حول تحسين محركات البحث والتوظيف في الغالب).

ومع ذلك ، لم يكن هذا العمل بدوام كامل ، ويمكنك جني أموال طائلة إذا كان لديك قائمة عملاء كبيرة بما يكفي.

يقدم بعض مالكي الوكالات أيضًا خدمات استشارية ويفرضون على العملاء رسومًا شهرية للتوكيل مقابل عملهم.

أعرف عددًا قليلاً من وكالات تحسين محركات البحث ، وبعض المالكين يكسبون بالتأكيد 20000 دولار شهريًا أو أكثر من المبلغ الذي يكسبونه في رسوم التوكيل.

5. التدريب عبر الإنترنت

هناك طريقة أخرى لكسب 20000 دولار شهريًا وهي كسب المال من خلال التدريب عبر الإنترنت.

أعرف عددًا لا بأس به من المدونين ومستخدمي YouTube الذين يستخدمون جماهيرهم الحالية للدخول في التدريب عبر الإنترنت ، وهو بالتأكيد مربح للغاية.

ومع ذلك ، فإن طريقة جني 20000 دولار شهريًا من خلال التدريب عبر الإنترنت لا تتمثل في تقديم تدريب فردي ، إلا إذا كنت تستطيع بطريقة أو بأخرى تحصيل أجر مجنون بالساعة.

بدلاً من ذلك ، ما يفعله الكثير من المدربين الناجحين عبر الإنترنت إدارة ندوات عبر الإنترنت أو جلسات تدريب جماعية، لذلك يجنون المزيد من المال بشكل عام لكل جلسة.

يعد بيع برامج التدريب والأدلة أيضًا استراتيجية أخرى لتحقيق الدخل ، والدورات التدريبية هي حقًا حيث يمكنك كسب بعض المال المجنون.

على سبيل المثال ، تضم إحدى دورات Udemy الأكثر شيوعًا على المدونات أكثر من 36500 طالب.

بالسعر الكامل ، هذا هو أكثر من 7 ملايين دولار من العائدات!

وحتى لو استفاد كل طالب من سعر البيع ، فإن هذا لا يزال أكثر من مليون دولار من العائدات.

من الناحية الواقعية ، أعتقد أنك بحاجة إلى جمهور كبير لكسب 20000 دولار شهريًا من خلال التدريب عبر الإنترنت.

ولكن إذا كان لديك وسائط اجتماعية قوية تتابع أو تدير مدونة أو YouTube القناة ، أعتقد أنه نموذج أعمال قابل للتطبيق يمكنك استكشافه.

6. إيجارات العقارات

ليس هناك من ينكر أن الأمر يتطلب الكثير من رأس المال للدخول في مجال العقارات. ولكن ، لا يمكنك أيضًا إنكار أن تشغيل العديد من العقارات المؤجرة هو استراتيجية قابلة للتطبيق لكسب 20000 دولار شهريًا أو أكثر.

اشترى صديق لي مؤخرًا شقة دوبلكس وقام بتأجير إحدى الوحدات للزوجين ، لذا فهذه بدايته في لعبة العقارات وهي تدفع بشكل أساسي الكثير من رهنه العقاري.

ولكن مع وجود عدة وحدات وتدفق ثابت من الدخل الإيجاري ، يمكن أن تصل إلى 20000 دولار أو أكثر في الدخل الشهري.

ومن المثير للاهتمام ، أنني أعرف أيضًا بعض مضيفي Airbnb الذين يمتلكون العديد من العقارات ويقومون أساسًا بتشغيل قوائم Airbnb الخاصة بهم كعمل بدوام كامل أو صخب جانبي كبير.

على سبيل المثال ، عندما كنت أعيش في دبي ، كنت أدفع ما يقرب من 1000 دولار شهريًا لغرفة في شقة مشتركة (مع إطلالة مجنونة بعدالة.)

لذا ، وحدتي كانت تكسب المالك حوالي 5000 دولار شهريًا منذ أن عشت مع أربعة أشخاص آخرين ، وكان يمتلك عدة وحدات في ذلك المبنى السكني وحده!

من المؤكد أن الدخل من العقارات هو شيء أريد تطويره خلال السنوات القليلة المقبلة ، وأعتقد أنه أحد الأساليب الرياضية الأكثر لكسب 20 ألف دولار شهريًا.

عادة ما يبدأ الناس بالقرصنة على المنازل ثم يتفرعون إلى تشغيل وحدات إيجار كاملة ، ولكن مهلا ، الفرصة موجودة!

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7. التحكيم بالتجزئة

تتضمن المراجحة بالتجزئة شراء المنتجات اليومية الشائعة عند التخليص أو بأسعار منخفضة ثم إعادة بيعها لتحقيق ربح.

عادةً ما يقوم بائعو المراجحة بالتجزئة بتوفير المخزون من متاجر مثل Kohl’s و Target و Walmart حيث يمكنك العثور على الكثير من مبيعات التخليص.

من هناك ، يبيع البائعون عادة سلعهم المراجحة للبيع بالتجزئة في أسواق مثل Amazon أو eBay حيث يمكنهم زيادة الشحن وجني الأرباح.

إن إدارة أعمال المراجحة للبيع بالتجزئة ليس بالأمر السهل ، وتعلم المنتجات التي تباع جيدًا والحصول على إيقاع بناء مخزونك يتطلب الكثير من الممارسة.

ولكن ، يمكنك بالتأكيد كسب 20000 دولار أو أكثر مع هذا النوع من الزحام الجانبي إذا كان بإمكانك توسيع مخزونك بسرعة كافية ومعرفة المنتجات التي يتم بيعها بسرعة.

على سبيل المثال ، أجريت مقابلات مع أصحاب أعمال المراجحة للبيع بالتجزئة التي تحقق أكثر من مليون دولار سنويًا من خلال Amazon برنامج FBA. إليك لقطة لإيرادات خدمة FBA من أمازون لآخر 30 يومًا.

يمكنك أن ترى أن هذا المتجر يحقق أكثر من 20000 دولار شهريًا ، ولكن مرة أخرى ، يستغرق الأمر وقتًا لتوسيع نطاق أعمال المراجحة للبيع بالتجزئة إلى هذا النوع من المستوى.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا مخاطر لشراء المخزون مقدمًا في حالة عدم تمكنك من تصفيته بالسرعة الكافية ، لذا فإن نموذج العمل هذا بالتأكيد ليس للجميع.

قراءة إضافية – كيف تقلب 500 دولار للربح!

8. بيع التنزيلات الرقمية

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية كسب 20 ألفًا في الشهر ، فإن أحد الطرق التي يمكنك استكشافها هو بيع التنزيلات الرقمية.

يمكن أن يكون هذا النوع من التجارة الإلكترونية مربحًا للغاية لأنه ليس لديك تكاليف مخزون وشحن تتغذى على هامش ربحك ، لذا فإن كل عملية بيع تقوم بها هي في الغالب ربح.

هناك أيضًا الكثير من الأمثلة على المنتجات الرقمية التي يبيعها الناس، مشتمل:

عمل فني

جداول الأعمال والمخططين

الدورات

ملصقات رقمية

كتب إلكترونية

الصور

الموسيقى ورقة

مقاطع صوتية

يبيع الأشخاص التنزيلات الرقمية مثل العديد من المواد المطبوعة أو الملصقات على Etsy طوال الوقت ، ومن المؤكد أن بعض أصحاب المتاجر يخلصون 20000 دولار شهريًا عندما تنظر إلى عدد المبيعات لديهم.

Etsy هي مجرد قناة مبيعات واحدة لهذا الغرض ، لكنها واحدة من أفضل القنوات لأنه إذا كانت قوائمك مرتبة بشكل جيد في سوق Etsy ، فيمكنك تحقيق بعض المبيعات الجادة.

وكما ذكرنا ، يمكنك أيضًا بيع التنزيلات الرقمية أو منتجات الاشتراك من خلال منصة مثل سيلفي، لذلك هناك الكثير من الخيارات المتاحة!

قراءة إضافية – كيفية بيع المنتجات المطبوعة عند الطلب على موقع Etsy.

9. بدء الأعمال التجارية القائمة على الخدمة

إذا كانت لديك مهارة ذات قيمة خاصة ، فهناك طريقة أخرى لكسب 20000 دولار شهريًا وهي بدء عمل تجاري قائم على الخدمة.

الفكرة هنا بسيطة جدًا: فكر فقط في خدمة يمكنك تقديمها للناس ، ثم انتقل من باب إلى باب أو مكالمة باردة للعثور على عملائك الأوائل.

تتضمن بعض الأمثلة على الأعمال التجارية القائمة على الخدمة:

تنظيف المنازل

مساعدة العامل الماهر

تنسيق حدائق

غسل النوافذ

تلوين

العناية بالحيوانات الأليفة

الكلب يمشي ويجلس

الغسيل بالضغط

تفاصيل السيارة

تمرين شخصي

تصليح السيارات

تقديم الطعام

بمجرد معرفة الخدمة التي تقدمها ، يمكنك البدء في التفكير في الأسعار.

على سبيل المثال ، إذا كنت تقدم خدمة تنظيف المنزل وتتقاضى ما بين 100 دولار إلى 200 دولار لتنظيف المنزل ، فيمكنك على الأرجح إكمال وظيفتين في اليوم وتحقيق حوالي 400 دولار. بهذه الوتيرة ، ستحتاج إلى 50 يومًا من الوظائف المتسقة لتصل إلى 20 ألفًا ، وهو ليس على المسار الصحيح تمامًا بالنسبة للهدف الشهري.

ولكن ماذا لو وظفت مساعدة لعملك ، فعمليتك كانت تنظيف خمسة منازل في اليوم بدلاً من اثنين؟ فجأة ، تقوم بتوسيع نطاق الأعمال القائمة على الخدمات ، وتوظيف أشخاص آخرين ، وتعمل على تحقيق هدف 20 ألفًا شهريًا.

هذا مثال مبسط للغاية ، بالطبع. في الواقع ، من المحتمل أن يستغرق الأمر شهورًا للحصول على عدد كافٍ من العملاء ولتنشيط أعمالك وتشغيلها.

لكني أعرف الكثير من السباكين ومهندسي الحدائق وأصحاب الأعمال الآخرين الذين يعتمدون على الخدمات والذين يديرون فريقًا صغيرًا ويحققون هذا النوع من الإيرادات. يستغرق الأمر وقتًا فقط ، ولكن نموذج العمل والمفهوم يعملان.

10. التسويق المؤثر

تتمثل إحدى الأفكار النهائية لكيفية جني 20000 دولار شهريًا في جني الأموال من خلال التسويق المؤثر. تسير هذه الفكرة جنبًا إلى جنب مع التدوين و YouTube، وهو ليس شيئًا يمكنك أن تبدأه من جديد ليلاً.

لكن في الوقت الحالي ، أعرف العديد من الأشخاص في مجال التمويل الشخصي يصنعون ستة أو حتى سبعة أرقام سنويًا من خلال صفقات العلامات التجارية والرعاية.

هذا في مكانة التمويل الشخصي! مع Instagram والقنوات الأحدث مثل TikTok تحظى بشعبية لا تصدق ، والعلامات التجارية على استعداد لخفض رواتب كبيرة للمحتوى المدعوم من إنشاء المستخدمين.

هذا YouTube فيديو من YouTuber The Break يقوم بعمل مذهل في تغطية مقدار النغمات.

كما أنها تشارك كيف حققت أكثر من 20 ألفًا في شهر واحد فقط من خلال الروابط التابعة!

من المؤكد أنها تعمل في الصناعة منذ أكثر من 9 سنوات ، لذا كما قلت ، إنها ليست نقودًا سريعة. ومع ذلك ، إذا تمكنت من تنمية متابعين مخلصين على بعض المنصات أو أصبحت فيروسية ، فقد تفاجأ بمدى ربحك.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 1000 دولار في اليوم.

نصيحة لعمل 20 ألف في الشهر

الآن بعد أن عرفت بعض الطرق الواقعية لكسب 20 ألفًا في الشهر ، أريد أن أختتم هذا المنشور ببعض النصائح التي وجدتها شخصيًا مفيدة في الوصول إلى هذا النوع من الدخل:

ضع أهدافًا أصغر: كسب 20 ألف في الشهر ليس بالأمر الهين. أنا شخصياً وجدت أنه من المفيد تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أجزاء أكثر قابلية للإدارة حتى تتمكن من تتبع كميات صغيرة من التقدم. حتى لو كان الدخل الإضافي يكسب 100 دولار في اليوم أولاً ، فابدأ حتى تتمكن من تحقيق هدفك الرئيسي. إعادة استثمار الأرباح: بينما تجني المزيد من الأموال ، لا تخف من إعادة استثمار بعضها لتسريع النمو. لقد فعلت ذلك من خلال الدفع للكتاب المستقلين لإنشاء محتوى لـ This Online World ، وساعدني ذلك في تنمية مدونتي بسرعة. الآن ، يجني الكثير من هذا المحتوى القديم المال من الطيار الآلي يوميًا من إعلانات Mediavine ودخل الشركات التابعة. العب على نقاط قوتك: ما هي أفضل مهاراتك وأكثرها قابلية للتسويق؟ يمنحك التمسك بهذه الميزات ميزة على المنافسة ، وأعتقد أن هذا مهم إذا كنت تريد أن تكون من أصحاب الدخل المرتفع في أي مجال.

افكار اخيرة

إذا كنت ترغب في كسب 20 ألفًا شهريًا ، آمل أن تساعدك قائمة الأفكار التجارية والنشاطات الجانبية هذه على الاقتراب من هذا الهدف المالي.

إن الوصول إلى 20 ألفًا من الدخل الشهري ليس شيئًا يحدث بين عشية وضحاها ، لكنني أؤمن بشدة أنه إذا حددت أهدافًا ووضعت خطة لتحقيق ذلك ، يمكنك تحقيق هذا النوع من الهدف إذا كنت متسقًا.

أعني أن توسيع نطاق الأصول المدرة للدخل يستغرق وقتًا ، ولكن على مدى بضع سنوات ، أعتقد أنه من الواقعي أن ننمي شيئًا مثل مدونة و YouTube قناة أو نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت إلى بقرة مربحة خطيرة.

بالنسبة لي ، استغرق الأمر حوالي خمس سنوات لتجاوز علامة 20000 دولار شهريًا مع This Online World. لكن إذا لم تبدأ أبدًا ، فلن تنجح أبدًا. وستندهش من حيث ينتهي بك الأمر بعد بضعة أشهر أو سنوات من الجهد المتواصل.

على أي حال ، حظًا موفقًا في مهمتك لكسب 20000 دولار شهريًا!

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