ستساعدك المقالة التالية: كيف تصنع 200 دولار بسرعة – أكثر من 10 طرق واقعية لعام 2023!

ربما تحتاج إلى بعض النقود الإضافية لتسديد الفواتير القادمة. أو ربما تحتاج إلى المال لعلاج نفسك أو علاج شخص مميز في حياتك.

مهما كان الأمر ، من المهم معرفة كيفية جني الأموال بسرعة عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

لذا في هذا المنشور ، أغطي بعض الطرق الواقعية لكسب 200 دولار بسرعة يمكنك استخدامها عندما يكون المال شحيحًا وأنت في مأزق.

لقد استخدمت شخصيًا العديد من طرق كسب المال السريعة هذه في الماضي ، خاصةً عندما كنت لا أزال في الكلية. والعديد من الطرق الأخرى تم اختبارها على مدار الوقت ، وهي طرق مشروعة لكسب القليل من المال على الجانب.

إذا كنت مستعدًا للحصول على 200 دولار بسرعة ، فهذا هو المنشور المناسب لك تمامًا.

دعنا نذهب اليها.

كيف تكسب 200 دولار بسرعة

تتطلب بعض الطرق لكسب 200 دولار بسرعة أغطيها جني الأموال عبر الإنترنت. في المقابل ، تستخدم الكثير من الأساليب تطبيقات gig مختلفة أو تتضمن صراعات جانبية شخصية.

فكر في العمل الذي تفضله وما هي مهاراتك. بعد ذلك ، اختر فكرة واحدة أو أكثر لكسب 200 دولار سريعًا والتي تكون أكثر منطقية.

1. بيع الاشياء نقدا

إحدى الطرق المباشرة لكسب 200 دولار بسرعة هي بيع الأشياء التي لم تعد بحاجة إليها مقابل بعض النقود السريعة.

لقد فعلت ذلك عدة مرات طوال حياتي وفي الكلية. على سبيل المثال ، لقد قمت ببيع أثاث وغيتار صوتي قديم وملابس وأحذية مقابل بعض النقود الإضافية.

أنا شخصياً ، الطريقة المفضلة لبيع الأشياء هي استخدام مواقع البيع المحلية مثل Facebook المتجر. هذا لأنك لست مضطرًا للتعامل مع تكاليف الشحن ، ويتم الدفع لك نقدًا من المشترين المحليين.

انا صنعت YouTube فيديو على خمسة من تطبيقات البيع المفضلة لدي ، يمكنك أيضًا التفكير فيها ، بما في ذلك خيارات مثل eBay أو Mercari وتطبيقات مثل OfferUp. بشكل عام ، هناك الكثير من الأسواق المحلية وعبر الإنترنت الشهيرة حيث يمكنك العثور على مشترين.

أما بالنسبة لك في البيع لتحقيق 200 دولار بسرعة ، فلديك الكثير من الخيارات مثل:

ثياب

مقتنيات مثل العملات المعدنية والسيارات وبطاقات البوكيمون وأي شيء قد يحبه المعجبون الجادون

إلكترونيات

أثاث

الادوات

المجوهرات والساعات

أحذية رياضية وأحذية أخرى

التلفزيونات

ساعات

انت وجدت الفكرة. أي شيء في حالة جيدة ويحظى بشعبية ربما يكون له بعض قيمة إعادة البيع. ويمكنك دائمًا تجربة خيارات مثل متاجر البيدق أيضًا إذا لم تجد مشترين بسرعة.

2. كسب المال مع DoorDash

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها كسب 200 دولار بسرعة وهي كسب المال مع DoorDash.

DoorDash هي خدمة توصيل الطعام الأكثر شعبية في أمريكا الشمالية ، وهي متوفرة في أكثر من 5000 مدينة. وإذا كان عمرك 18 عامًا أو أكثر ، فيمكنك التسجيل لتصبح Dasher وتوصيل الطعام عبر الدراجة أو السيارة أو السكوتر.

وفقًا لـ DoorDash ، يكسب الناقلون 25 دولارًا في الساعة في المتوسط. هذا يعني أنه يمكنك كسب 200 دولار سريعًا في يوم واحد من DoorDashing إذا كنت تعمل حوالي 8 إلى 10 ساعات.

الفيديو أعلاه من DoorDash driver Nuggs يشارك كيف يكسب 200 دولار + في يوم واحد من القيام بـ DoorDash ، لذلك يمكنك أن ترى أن هذه طريقة واقعية.

تحتفظ Dashers أيضًا بنسبة 100٪ من جميع النصائح ، لذلك يمكن للعملاء الكرماء أن يحدثوا فرقًا حقًا. ويمكن أن يساعد استخدام نصائح سائق DoorDash مثل القيادة في أفضل الأوقات والالتزام بالمناطق المزدحمة في المدينة في زيادة أرباحك بالساعة.

يجب عليك تتبع نفقات الوقود والمركبة الخاصة بك كمقاول مستقل. لكن DoorDash طريقة مرنة وموثوقة لكسب 200 دولار بسرعة.

اشترك في DoorDash اليوم!

3. الانضمام إلى مجموعات التركيز المدفوعة

إذا كنت ترغب في الحصول على أموال مقابل رأيك ، فهناك فكرة أخرى للحصول على 200 دولار سريعًا وهي كسب المال من خلال مجموعات تركيز مدفوعة مختلفة.

مجموعات التركيز وشركات أبحاث السوق على استعداد لدفع أموال جيدة للاستماع إلى المستهلكين. وإذا وجدت دراسة جيدة في منطقتك أو عبر الإنترنت ، فمن الممكن بالتأكيد أن تكسب 200 دولار بسرعة.

مجموعة التركيز بواسطة شلينجر هو مكان رائع للبدء إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة. تدفع لك شركة المجموعة المركزة هذه مقابل إكمال مهام مثل:

الرد على استطلاعات الرأي المدفوعة

المشاركة في مجموعات تركيز كاميرا الويب

المشاركة في مجموعات التركيز الشخصية

إجراء مكالمات هاتفية مع الباحثين

استكمال اختبارات المنتج

يمكنك أيضًا العثور على مجموعات التركيز وفرص الدراسة مع شركات مثل Apex Focus Group و Respondent.io.

لا تدفع الكثير من الدراسات سوى بضعة دولارات إذا كانت متصلة بالإنترنت. لكن بعض الدراسات المستندة إلى المقابلات يمكن أن تدفع 50 دولارًا إلى 150 دولارًا + لمدة ساعة أو ساعتين من وقتك.

بالطبع ، يمكنك أيضًا استخدام مواقع الاستطلاعات المدفوعة مثل Branded Surveys و Prolific لمشاركة رأيك مقابل المال. ومع ذلك ، لكسب 200 دولار بسرعة ، سألتزم بمجموعات التركيز أولاً.

4. كسب المال لحسابهم الخاص الكتابة

إحدى الطرق المفضلة لكسب 200 دولار بسرعة عبر الإنترنت هي الكتابة المستقلة. وهذه في الواقع هي الطريقة التي جني بها معظم أموالي منذ حوالي عام 2020.

قبل بضع سنوات ، بدأت في الكتابة المستقلة والتدوين على الجانب بينما كنت أعمل يوميًا في وكالة تسويق رقمي.

وبعد بضعة أشهر ، كان دخل كتابتي في العمل المستقل ينمو بشكل مطرد. كان لدي عدد قليل من العملاء الذين دفعوا لي 0.07 دولارًا إلى 0.15 دولارًا لكل كلمة ، لذلك يمكنني بسهولة جني 200 دولار يوميًا من خلال إكمال مقال أو مقالين.

لذلك ، تركت وظيفتي اليومية في النهاية ، وحصلت على تذكرة ذهاب فقط إلى كولومبيا ، ثم قضيت 100٪ من وقتي في التدوين والكتابة أثناء بدء السفر. أنا وأحد أعز أصدقائي في كولومبيا ، 2020.

لقد كانت تجربة غيرت الحياة. لكنها علمتني أيضًا مقدار الأموال التي يمكنك جنيها من مهارات البيع عبر الإنترنت بصفتك مستقلاً.

ويمكن لأداة كتابة شبح واحدة أن تبدأ. أثناء صقل حرفتك والحصول على عملاء أفضل ، ليس من غير الواقعي الحصول على 200 دولار لمقال واحد ، أو حتى أكثر.

للعثور على العربات الأولى الخاصة بك ، يمكنك أن تطلب من شبكتك أية فرص. يمكنك أيضًا البحث في مواقع العمل عن بُعد أو البحث عن وظائف في Upwork للحصول على الكرة.

5. بيع مهارات أخرى لحسابهم الخاص

الكتابة المستقلة هي الطريقة التي أجني بها الكثير من الدخل. ولكن لا يوجد سبب يمنعك من جني 200 دولار سريعًا عن طريق بيع أنواع أخرى من المهارات كمستقل.

تتضمن بعض المهن والعربات الشعبية المستقلة:

المحاسبة ومسك الدفاتر

الترميز

التصميم الجرافيكي

أخصائي تسويق عبر البريد الإلكتروني

SEO

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي

دروس خصوصية

محرر الفيديو

مساعد افتراضي

مصمم الويب

بإذن من Clockify.me – متوسط ​​أرباح العامل المستقل بالساعة حسب المجال.

يمكن أن تصل أسعار العمل المستقل بالساعة بسهولة إلى 25 دولارًا أمريكيًا إلى 50 دولارًا أمريكيًا في الساعة ، أو حتى أكثر إذا كان لديك الكثير من الخبرة.

هذا يعني أنه يمكنك كسب 200 دولار في ساعات قليلة من العمل. ولديك المرونة لكسب المال باستخدام جهاز كمبيوتر محمول من أي مكان في العالم ، وهو ما أعتقد أنه رائع.

6. تسليم البقالة مقابل المال

مثل DoorDash ، هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها كسب 200 دولار بسرعة وهي توصيل البقالة نقدًا.

تدفع لك شركات مثل Instacart و Cornershop مقابل التسوق لشراء البقالة ومن ثم توصيلها إلى أبواب الناس. ويمكنك عادةً كسب 15 إلى 20 دولارًا أمريكيًا في الساعة إذا حصلت على طلبات متسقة.

يمكنك أيضًا الاحتفاظ بنسبة 100٪ من جميع النصائح مع كل من Instacart و Cornershop. وتستخدم هذه العربات وقودًا أقل من العديد من التطبيقات الأخرى التي تدفع لك مقابل القيادة نظرًا لأنك تقضي الكثير من الوقت في التسوق داخل المنزل.

لاحظ فقط أن الكثير من العاملين في الوظائف المؤقتة يستخدمون تطبيقات مثل DoorDash أو Uber Eats كعربات رئيسية لهم ، ثم يستخدمون وظائف مثل Instacart على الجانب. هذا لأن تطبيقات توصيل الطعام تميل إلى أن تكون أكثر اتساقًا قليلاً من عربات توصيل البقالة.

7. استخدام مواقع الويب ذات المهام الدقيقة

إذا كنت ترغب في كسب المال من المنزل ، فهناك طريقة أخرى لكسب 200 دولار بسرعة وهي استخدام مواقع ويب مختلفة للمهام الصغيرة.

تدفع لك مواقع Microtask مقابل إكمال وظائف قصيرة عبر الإنترنت مثل:

ادخال بيانات

مساعدة تدريب الذكاء الاصطناعي

وضع العلامات على الصورة

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي

تقييم محرك البحث

بشكل عام ، تطالب بمهمة مع هذه المواقع ، وتكملها ، ثم تكسب 0.25 دولارًا لبضعة دولارات مقابل وقتك.

Clickworker هو مثال على موقع عالمي شهير يمكنك كسب المال من خلاله. ويتيح لك صرف أموال PayPal ولديه الكثير من العمل للقيام به.

مواقع مثل Amazon MTurk هي أيضًا خيار ، ونفس الشيء مع مواقع مثل Appen. تتيح لك هذه الشركات والمواقع المماثلة إكمال المهام عبر الإنترنت لكسب بعض الأموال الإضافية على الجانب.

لن تصبح ثريًا بهذه المواقع. ولكن لكسب 200 دولار بسرعة عبر الإنترنت ، فهي خيار موثوق به.

8. القيام بوظائف غريبة مقابل المال

يعد القيام بوظائف غريبة مقابل المال طريقة واقعية أخرى للحصول على 200 دولار بسرعة. وأنا أحب هذه الطريقة لأنه يمكنك غالبًا البدء في بضع دقائق فقط إذا كنت تعرف المكان الذي تبحث فيه.

على سبيل المثال ، لقد كسبت أنا وأصدقائي المال في الماضي من خلال تجريف ممر الناس بالثلج أو القيام ببعض الأعمال الأساسية في الحديقة. كل ما كان علينا فعله هو الطرق على بعض الأبواب وتقديم خدماتنا.

يمكنك أيضًا العثور على الكثير من العربات النقدية في منطقتك على مواقع الويب مثل Craigslist. على سبيل المثال ، يوجد في منطقتي الكثير من الخدمات مثل نقل المساعدة وإزالة القمامة. مثال على عرض رأيته في Craigslist لإزالة الملفات غير المرغوب فيها.

تعتبر الكثير من هذه الوظائف مثالية إذا كان لديك شاحنة بضائع أو شاحنة. ولكن لا يزال بإمكانك العثور على الكثير من وظائف العمل اليدوي لكسب 200 دولار بسرعة.

وإذا فشلت هذه الأساليب ، يمكنك استخدام تطبيقات مثل Wonolo أو Instawork للعثور على الشركات القريبة التي تحتاج إلى مساعدة عمالية قصيرة الأجل للحصول على أجر في يوم أو يومين من العمل.

9. اقترض المال

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني 200 دولار بسرعة ، فيمكنك دائمًا التفكير في اقتراض المال من شخص ما.

لديك أيضًا مجموعة من الخيارات هنا ، بما في ذلك:

عليك أن تفكر فيما تشعر بالراحة تجاهه إذا قررت اقتراض المال. ويمكنك دائمًا التحدث إلى متخصص مالي أيضًا إذا كنت بحاجة إلى مشورة محددة بشأن وضعك.

قراءة إضافية – كيفية الحصول على 500 دولار غدًا.

10. استخدام مكافآت التسجيل

إذا كنت مثلي ، فإن مكافآت التسجيل هي واحدة من الأشياء المفضلة لديك. ولكن من منا لا يرغب في الحصول على أموال مجانية لمجرد الاشتراك في منتجات أو خدمات مختلفة؟

لحسن الحظ ، لقد جربت الكثير من تطبيقات ومواقع مكافأة التسجيل على مر السنين. ومن الممكن أن تربح 200 دولار بسرعة إذا استفدت منها بما يكفي.

تشمل بعض المكافآت الممتازة التي يمكنك الاستفادة منها:

راكوتين (30 دولارًا) : هذا هو امتداد التسوق المفضل لاسترداد النقود ، ويدفع لك 30 دولارًا عند التسجيل وتنفق 30 دولارًا على الأقل على عرض مؤهل.

: هذا هو امتداد التسوق المفضل لاسترداد النقود ، ويدفع لك 30 دولارًا عند التسجيل وتنفق 30 دولارًا على الأقل على عرض مؤهل. ألبرت (150 دولارًا) : احصل على 150 دولارًا من ألبرت للتسجيل وإعداد ودائع مباشرة لا تقل عن 500 دولار شهريًا.

: احصل على 150 دولارًا من ألبرت للتسجيل وإعداد ودائع مباشرة لا تقل عن 500 دولار شهريًا. لوحة Nielsen (50 دولارًا) : احصل على 50 دولارًا أو أكثر سنويًا لمشاركة بياناتك مع Nielsen’s Mobile & Computer Panel.

: احصل على 50 دولارًا أو أكثر سنويًا لمشاركة بياناتك مع Nielsen’s Mobile & Computer Panel. Fundrise (10 دولارات) : استثمر في العقارات المدرة للدخل ابتداءً من 10 دولارات فقط ، واحصل على 10 دولارات أخرى من Fundrise! Note، هذا إقرار و Fundrise يعوضنا إذا كنت تستخدم الرابط المقدم.

: استثمر في العقارات المدرة للدخل ابتداءً من 10 دولارات فقط ، واحصل على 10 دولارات أخرى من Fundrise! Note، هذا إقرار و Fundrise يعوضنا إذا كنت تستخدم الرابط المقدم. نقاط MyPoints (10 دولارات) : يدفع لك موقع GPT هذا 10 دولارات Amazon بطاقة هدايا أو بطاقة فيزا مسبقة الدفع للتسجيل وإتمام عرض التسوق.

: يدفع لك موقع GPT هذا 10 دولارات Amazon بطاقة هدايا أو بطاقة فيزا مسبقة الدفع للتسجيل وإتمام عرض التسوق. Swagbucks (10 دولارات): يمكنك الحصول على 10 دولارات من Swagbucks إذا قمت بالتسجيل وإنفاق ما لا يقل عن 25 دولارًا على عرض التسوق.

المكافآت أعلاه تزيد عن 200 دولار. وبعضها ، مثل Nielsen Panel و Fundrise ، هي أيضًا مصادر دخل سلبية سهلة يمكنك إضافتها إلى حياتك.

11. اصبح سائق مشاركة رحلة

هل تستمتع بالقيادة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فيمكنك دائمًا كسب 200 دولار بسرعة من خلال أن تصبح سائقًا لمشاركة الرحلات لشركات مثل Uber أو Lyft.

الفكرة هنا بسيطة للغاية: ما عليك سوى الاشتراك ، والبدء في قبول الركاب في منطقتك ، والعمل كل يوم حتى تجني 200 دولار.

وفقًا لموقع الرواتب ، يكسب سائقو Lyft ما بين 15 إلى 22 دولارًا في الساعة في المتوسط. هذا يعني أنه يمكنك جني 200 دولار في يوم أو يومين من القيادة.

عليك أن تضع في اعتبارك نفقات الوقود ، وأقترح استخدام تطبيق تتبع الأميال مثل Hurdlr حتى تعرف بالضبط دخلك ونفقاتك.

12. بيع خدمة للناس

إحدى الطرق الأخيرة التي يمكنك من خلالها الحصول بسرعة على 200 دولار هي بيع نوع من الخدمة للناس.

هذا مشابه لأداء وظائف غريبة مقابل المال ، وهي فكرة ممتازة إذا كنت مفيدًا بشكل خاص أو لديك مهارة فريدة يمكنك بيعها.

تتضمن أمثلة بعض الخدمات التي يمكنك تقديمها:

قصات شعر

الغسيل بالضغط

عمل المناظر الطبيعية

تصليح السيارات

تلوين

العناية بالكلاب وغسلها

حضانة الحيوانات الأليفة

مجالسة الأطفال

تنظيف المزراب

غسل النوافذ

تنظيف

انت وجدت الفكرة. فكر في خدمة يمكنك القيام بها بشكل جيد ، ثم انتقل من باب إلى باب لتسويقها!

يمكن أن يساعدك استخدام تطبيقات مثل TaskRabbit و Handy في العثور على عملائك الأوائل ، ويمكنك تعيين أسعارك الخاصة ومدى توفرك مع هذه التطبيقات.

نصائح لكسب 200 دولار بسرعة

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أفضل الطرق لكسب 200 دولار بسرعة ، أريد تغطية بعض النصائح التي وجدتها مفيدة كلما احتجت إلى السعي للحصول على أموال إضافية.

حدد هدفًا محددًا: ما السرعة التي تحتاجها 200 دولار؟ إذا كان اليوم ، فأنت بحاجة إلى العثور على وظيفة في نفس اليوم تدفع لك. ولكن إذا كان لديك بضعة أيام ، فيمكنك تقسيم هدفك إلى أجزاء أصغر. جرب عدة أفكار: اختبر بعض الأعمال الجانبية حتى تجد أفضل ما يناسبك. هذا يمكن أن يعني التسليم ل DoorDashوتجربة الكتابة المستقلة واستخدام مواقع المهام الصغيرة. في نهاية المطاف ، ستجد صخبًا ممتعًا وتجني لك أكبر قدر من المال. التمسك بمهاراتك: أستخدم الكتابة المستقلة والمدونات لتحقيق معظم الدخل لأنني أجد أن الكتابة هي أفضل مهاراتي. فكر في ماهية مهاراتك ، ثم استغل قوتك مع الزحام الذي يكون منطقيًا.

قراءة إضافية – كيفية جعل 100 دولار في اليوم مضمونة.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك هذا الدليل حول كيفية جني 200 دولار بسرعة في الوصول إلى هدفك المالي وتعبئة مدخراتك قليلاً.

لقد جربت الكثير من الصخب على مر السنين ، لذلك أحب أن أعتقد أنني وجدت بعض الطرق الموثوقة جدًا لكسب المال في لمح البصر.

ما عليك سوى اختيار فكرة أو اثنتين من هذه القائمة ، وبذل قصارى جهدك. قد تجد أنك تجني أكثر من 200 دولار وحتى تجد صخبًا جانبيًا جديدًا وممتعًا على طول الطريق.

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