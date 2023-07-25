ستساعدك المقالة التالية: كيف تصنع 30 دولارًا بسرعة – أكثر من 10 طرق واقعية تعمل!

ربما تحتاج إلى 30 دولارًا لشراء لعبة فيديو جديدة أو قطعة ملابس كنت تتطلع إليها منذ فترة.

أو ربما تحتاج إلى المال للمساعدة في سداد بعض الفواتير أو لدفع أحد نفقات حياتك.

مهما كانت الحالة، الخبر السار هو أن هناك العديد من الطرق لكسب 30 دولارًا بسرعة إذا كنت في مأزق.

بين الأفكار الجانبية المختلفة وطرق كسب المال عبر الإنترنت ، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها كسب المال بسرعة.

لذلك ، في هذا المنشور ، أغطي كيفية الحصول على 30 دولارًا سريعًا لمساعدتك في أي عملية شراء تخطط لها.

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كيف تكسب 30 دولاراً بسرعة

يمكن تنفيذ بعض طرق الحصول على 30 دولارًا سريعًا على الفور أو في غضون يوم واحد. على النقيض من ذلك ، تتطلب بعض الطرق استخدام تطبيقات gig المتنوعة أو عمليات الازدحام الجانبية ، والتي قد تستغرق بضعة أيام للتسجيل وبدء العمل.

لقد اختبرت العشرات من هذه الأساليب على مر السنين ، لذلك أعلم أنها تعمل. لذا ، فكر في الوقت الذي تحتاج فيه حقًا إلى المال ، ثم اختر طريقة للحصول على 30 دولارًا الآن!

1. اشترك وتسوق مع Rakuten

تعد ملحقات مستعرض التسوق عشرة سنتات في هذه الأيام ، والنتيجة النهائية هي أنه يمكنك عادةً كسب النقود أو بطاقات الهدايا المجانية كلما قمت بالتسوق عبر الإنترنت.

ولكن ، إذا كنت تريد كسب 30 دولارًا الآن ، فقم بالتسجيل مع راكوتين هي بالتأكيد الخطوة الصحيحة.

Rakuten هي عبارة عن منصة مكافآت تسوق رائدة تتيح لك كسب النقود مقابل التسوق لدى آلاف التجار ، بما في ذلك أسماء مثل:

شركة اديداس

JCPenny

الكحل

ميسي

نايك

انها في

هدف

وول مارت

زابوس

وفي الوقت الحالي ، يمنح Rakuten المستخدمين الجدد نطاقًا مكافأة تسجيل مجانية بقيمة 30 دولارًا إذا قمت بالتسجيل وإنفاق 30 دولارًا على الأقل على عرض مؤهل.

هذا مبلغ نقدي بصراحة ، وحتى الآن ، ربحت أكثر من 1000 دولار من خلال التسوق عبر الإنترنت مع Rakuten وإحالة الأصدقاء أو القراء.

ما يعجبني في Rakuten هو أن هذا أيضًا نقود يتم الدفع لك بها كل ثلاثة أشهر من خلال شيك أو PayPal. لذلك ، في حين أن الإضافات مثل Honey تكافئك أيضًا على التسوق عبر الإنترنت ، فإن Honey يدفع لك ببطاقات الهدايا على عكس Rakuten.

في النهاية ، إذا كنت ترغب في جني 30 دولارًا بسرعة والحصول على بعض التسوق عبر الإنترنت ، على ما أعتقد الاشتراك في Rakuten هي واحدة من أفضل رهاناتك لأنها أموال مجانية بشكل أساسي.

2. تقديم الغذاء مقابل المال

هناك طريقة أخرى لكسب 30 دولارًا بسرعة وهي كسب المال من خلال عربات توصيل الطعام المختلفة.

يمكنك عمومًا الاشتراك في معظم تطبيقات توصيل الطعام الرئيسية إذا كان عمرك 18 عامًا أو أكثر. وفي تجربتي ، يمكنك كسب 30 دولارًا بسرعة في حوالي 2-3 ساعات مع معظم هذه العربات.

تشمل العديد من عربات التوصيل الرائدة التي يمكنك تجربتها:

تدفع لك هذه العربات أيضًا 100٪ من جميع الإكراميات ، لذا من المحتمل أن تربح 30 دولارًا في الساعة أو حتى أقل إذا كنت محظوظًا بعض الشيء.

وحتى إذا استغرق الأمر بضع ساعات ، فإن العديد من تطبيقات التوصيل تتمتع أيضًا بميزة السحب الفوري ، بحيث يمكنك الحصول على أموال في نفس اليوم.

ابدأ في جني الأموال مع أوبر إيتس!

3. استخدم Get-Paid-To Websites

إذا كنت تفضل جني الأموال من منزلك المريح ، فإن استخدام مواقع الويب المختلفة للحصول على أموال هو وسيلة فعالة للحصول على 30 دولارًا بسرعة.

هناك الكثير من مواقع الاستطلاعات المدفوعة أو مواقع الإنترنت التي تدفع لك مقابل إكمال المهام القصيرة.

الآن ، لن تجعلك أي من هذه المواقع غنية ، ولا أقضي الكثير من الوقت عليها كما فعلت في الكلية.

ولكن مرة أخرى ، إذا كنت ترغب في جني 10 دولارات إلى 30 دولارًا في فترة ما بعد الظهيرة ، فإن هذه المواقع تعد خيارًا قابلاً للتطبيق.

تتضمن بعض منصات GPT الشائعة التي يمكنك استخدامها:

انا صنعت YouTube الفيديو الذي يغطي مواقع gpt وتطبيقات المسح الأكثر شيوعًا التي يمكنك استخدامها للحصول على 30 دولارًا سريعًا.

ومع ذلك ، فهذه مجرد تطبيقات استطلاع ومكافأة يمكنك تجربتها ، ولكن هناك الكثير من الخيارات الأخرى. على سبيل المثال ، تدفع لك مواقع الويب مثل Appen مقابل إكمال المهام الصغيرة القصيرة عبر الإنترنت وحتى الحصول على بعض الوظائف بدوام جزئي عبر الإنترنت.

وبالمثل ، يمكنك كسب المال من اختبار مواقع الويب والتطبيقات مع مواقع الويب مثل UserTesting إذا كنت ترغب في جني بعض مصروف الجيب في وقت فراغك.

باختصار ، إذا كنت تستخدم مجموعة متنوعة من منصات GPT ، فيمكنك على الأرجح جني 30 دولارًا في يوم واحد أو نحو ذلك من الطحن.

4. بيع الأشياء التي تملكها

إذا كنت تتساءل عن كيفية الحصول على 30 دولارًا بسرعة ولكنك لا ترغب في الحصول على صخب جانبي جديد ، فإن بيع الأشياء التي تمتلكها يعد بديلاً قابلاً للتطبيق.

هناك الكثير من المنصات التي يمكنك استخدامها لبيع الأشياء التي لم تعد بحاجة إليها.

تشمل أسواق إعادة البيع الشهيرة:

لي YouTube يغطي الفيديو بعض مواقع البيع المحلية المفضلة لدي بالإضافة إلى النصائح التي يمكن للبائعين استخدامها للعثور على المشترين بسرعة.

لقد قمت ببيع أشياء مثل الأثاث القديم والقيثارات من قبل لكسب أموال إضافية ، وهذه أيضًا طريقة ممتازة للقيام ببعض أعمال التنظيف في الربيع.

بشكل عام ، ربما تكون هذه إحدى أسرع الطرق لكسب المال ، خاصةً إذا قمت بإدراج أسعار تنافسية حتى يحصل الأشخاص على صفقة جيدة.

5. تسليم البقالة مع Instacart

إذا كنت تبحث عن وظيفة قيادة أخرى تدفع لكسب 30 دولارًا بسرعة ، فيمكنك دائمًا التفكير في أن تصبح Instacart Shopper.

يشبه Instacart DoorDash ، إلا أنك تقوم بتوصيل مواد البقالة إلى الأشخاص بدلاً من الوجبات السريعة وطلبات المطاعم.

أنت أيضًا تقوم بالتسوق من البقالة للأشخاص ، لذلك عادةً ما تستغرق دفعات Instacart وقتًا أطول من طلبات DoorDash وتكون عملية أكثر قليلاً.

لكن، يتمتع Instacart بإمكانيات أكبر للحصول على نصائح ضخمة مقارنةً بـ DoorDash لهذا السبب ، تميل الطلبات إلى دفع المزيد لكل طلب أيضًا.

إجمالي، ليس من غير الواقعي أن تربح من 15 إلى 25 دولارًا في الساعة كمتسوق Instacart، وإذا حالفك الحظ ، يمكنك جني 30 دولارًا في الساعة الواحدة. مثال على دفعة Instacart عالية الأجر.

ومثل DoorDash ، فإن القيادة في ساعات الذروة في Instacart واتباع بعض النصائح والحيل الخاصة بالمتسوقين يمكن أن تعزز أرباحك بالساعة.

أنت بحاجة إلى سيارة لتصبح Instacart Shopper لأن الدراجة أو السكوتر لا يعملان في توصيل البقالة. ولكن ، إذا كنت تعرف طريقك حول متجر بقالة ، فيمكنك بالتأكيد جني أموال جيدة باستخدام Instacart كل أسبوع.

ابدأ في جني الأموال كمتسوق Instacart!

قراءة إضافية – Instacart vs DoorDash – ما هو الأفضل لكسب المال؟

6. كسب المال على Reddit

على الرغم من أنه قد يفاجئك ، إلا أن هناك عددًا من الطرق لكسب المال على Reddit والتي تعتبر مثالية أيضًا إذا كنت بحاجة إلى 30 دولارًا في الوقت الحالي.

على سبيل المثال ، subreddits مثل r / ForHire تشبه لوحة الوظائف في Reddit ، لذا يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من العربات المستقلة هناك وبيع مهاراتك عبر الإنترنت.

هناك أيضًا المزيد من subreddits الخاصة بالوظائف الخاصة بالصناعة لمجالات مثل:

الكتابة المستقلة

التصميم الجرافيكي

برمجة

تصميم المواقع

خلاصة القول هي أن هناك الكثير من الأماكن للعثور على عمل قصير الأجل أو حتى خدمات مستقلة على المدى الطويل مباشرة على Reddit.

يمكن أن يتيح لك بعضها بالتأكيد جني 30 دولارًا في اليوم أو أكثر أيضًا ، لذلك ليست كل عروض الكرة المنخفضة و 5 دولارات للعربات!

7. جرب تطبيقات الدخل السلبي

إذا كنت مهتمًا في الغالب بتوليد دخل سلبي ، فإن استخدام تطبيقات الدخل السلبي المختلفة يعد وسيلة ممتازة لكسب 30 دولارًا إضافيًا.

الآن ، نظرًا لأن هذا يتضمن استخدام تطبيقات ومواقع ويب مختلفة تدفع لك مبالغ صغيرة من الدخل السلبي ، فلا يمكنك جني 30 دولارًا في اليوم بهذه الطريقة.

ومع ذلك ، مع وجود عدد كافٍ من التطبيقات وبعض التعديلات ، أعتقد أنه يمكنك جني 30 دولارًا شهريًا أو أكثر.

هذا هو المبلغ الذي ربحته عندما كنت أعمل على الهاتف ، وهناك الكثير من التطبيقات ومواقع الويب المختلفة التي يمكنك تجربتها ، بما في ذلك:

مقياس أداء المحمول : اربح 0.10 دولارًا أمريكيًا يوميًا لتشغيل هذا التطبيق على هاتفك الذكي.

: اربح 0.10 دولارًا أمريكيًا يوميًا لتشغيل هذا التطبيق على هاتفك الذكي. MobileXpression : اربح من 3 دولارات إلى 5 دولارات شهريًا في بطاقات الهدايا المجانية!

: اربح من 3 دولارات إلى 5 دولارات شهريًا في بطاقات الهدايا المجانية! يسقط : أحد تطبيقات استرداد النقود المفضلة لدي والذي يتيح لك كسب بطاقات هدايا مجانية للتسوق.

: أحد تطبيقات استرداد النقود المفضلة لدي والذي يتيح لك كسب بطاقات هدايا مجانية للتسوق. اصطدم : اربح كسور الأسهم في الشركات المفضلة لديك على شكل استرداد نقدي.

: اربح كسور الأسهم في الشركات المفضلة لديك على شكل استرداد نقدي. إحضار المكافآت : قم بتحميل إيصالات البقالة واكسب بطاقات هدايا مجانية!

: قم بتحميل إيصالات البقالة واكسب بطاقات هدايا مجانية! لولي : تسوق عبر الإنترنت واكسب Bitcoin مجانًا كشكل من أشكال استرداد النقود بامتداد Lolli.

: تسوق عبر الإنترنت واكسب Bitcoin مجانًا كشكل من أشكال استرداد النقود بامتداد Lolli. مغناطيس النقود : قم بتشغيل Android القديم كجهاز للتصفح التلقائي وتحقيق ما يصل إلى 15 دولارًا في الشهر.

: قم بتشغيل Android القديم كجهاز للتصفح التلقائي وتحقيق ما يصل إلى 15 دولارًا في الشهر. الهاتف : كسب المال لشحن هاتفك والسماح له بالعمل في الوضع السلبي.

: كسب المال لشحن هاتفك والسماح له بالعمل في الوضع السلبي. استلام خنزير : قم بتحميل الإيصالات مثل Fetch Rewards واكسب بطاقات هدايا مجانية.

: قم بتحميل الإيصالات مثل Fetch Rewards واكسب بطاقات هدايا مجانية. ReceiptPal : اربح أموال PayPal مقابل تحميل إيصالات التسوق الخاصة بك.

: اربح أموال PayPal مقابل تحميل إيصالات التسوق الخاصة بك. Upvoice: اربح ما يصل إلى 75 دولارًا سنويًا لتصفح الويب فقط.

يبدو هذا وكأنه الكثير من التطبيقات والمواقع الإلكترونية ، لكنه مجرد خدش في السطح. ويمكن لبعض هذه البرامج أن تدفع الكثير بالفعل.

على سبيل المثال ، إذا قمت بالتسجيل في نيلسن للكمبيوتر والمحمول، أنت تستطيع كسب 50 دولارًا سنويًا في صورة أموال مجانية فقط لمشاركة بياناتك!

مرة أخرى ، إذا كنت ترغب في جني 30 دولارًا في أسرع وقت ممكن ، فإن تطبيقات الدخل السلبي تكون بطيئة بعض الشيء. ولكن إذا كنت ترغب في كسب المال على الطيار الآلي ، فسأستكشف هذا الطريق.

قراءة إضافية – أفضل التطبيقات مثل جلب المكافآت.

8. لحسابهم الخاص على الإنترنت

في هذه الأيام ، أحقق معظم راتبي من الكتابة المستقلة ومختلف المشاريع المستقلة الأخرى. لذا ، إذا كنت ترغب في جني 30 دولارًا بسرعة عبر الإنترنت أو حتى بدء مهنة جديدة ، فأنا بالتأكيد أعتقد أن العمل الحر هو السبيل للذهاب.

من واقع خبرتي ومن المستقلين الذين قابلتهم ، فإن سقف الكسب في العمل الحر مرتفع.

وهذا ليس فقط للكتاب. هناك العديد من المهن الشعبية الأخرى المستقلة ، بما في ذلك:

الأعمال والتسويق

تأليف

التسويق الرقمي

التصميم الجرافيكي

الإعلانات المدفوعة

برمجة

SEO

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي

تصميم المواقع

تحرير الفيديو

عمل مساعد افتراضي

بإذن من Clockify.me – متوسط ​​أرباح العامل المستقل بالساعة حسب المجال.

ليس من غير المألوف بالنسبة للمستقلين الأكثر خبرة أن يكسبوا ما بين 25 إلى 50 دولارًا في الساعة، وأعرف بعض الكتاب المستقلين الذين يكسبون 100 دولار أو أكثر في الساعة بسهولة.

في النهاية ، من بين جميع الطرق للحصول على 30 دولارًا سريعًا ، أعتقد أن العمل الحر هو أحد الأساليب التي يمكن أن تحقق أعلى ربح.

9. أكمل الوظائف الفردية مقابل النقد

إذا كنت تعيش في مدينة ذات حجم لائق ، فيمكنك دائمًا محاولة إكمال الوظائف الفردية للأشخاص في منطقتك للحصول على 30 دولارًا بسرعة.

بفضل اقتصاد الوظائف المؤقتة ، أصبح التواصل مع الأشخاص المستعدين للدفع مقابل المساعدة في المهام العشوائية أسهل من أي وقت مضى.

على سبيل المثال ، تتيح لك تطبيقات مثل TaskRabbit جني الأموال من خلال إكمال مهام مثل:

تنظيف

تشغيل إراند

مساعدة الحدث

تجميع الأثاث

أعمال تنسيق الحدائق

نقل المساعدة

دعم تقني

يمكنك تحديد أسعارك الخاصة وتوافرك على TaskRabbit ، وكسب 30 دولارًا مقابل ساعة من العمل مع العربات مثل تجميع الأثاث ليس أمرًا غير واقعي.

و TaskRabbit هو مجرد سوق أزعج يمكنك تجربته.

تساعدك التطبيقات المجانية مثل Wonolo أيضًا في العثور على وظائف مدفوعة الأجر في نفس اليوم في مجموعة متنوعة من المجالات. لا تحتاج إلى أي خبرة عمل سابقة للبدء أيضًا ، وهي مكافأة.

وبالمثل ، مع Handy ، يمكنك أيضًا كسب المال من خلال تقديم خدمات التنظيف والعامل الماهر للأشخاص في مدينتك.

وإذا كنت لا تمانع في القيادة ، فإن عربات التوصيل من نظير إلى نظير مثل توصيل الحزم Amazon Flex أو GoShare أو Roadie هما من العربات الأخرى التي يمكنك استخدامها لكسب 30 دولارًا بسرعة.

قراءة إضافية – أفضل تطبيقات الوظائف الفردية لكسب المال.

10. تأجير المساحة الإضافية الخاصة بك

عندما تفكر في استئجار الأشياء مقابل المال ، فربما تفكر في تأجير منزلك باستخدام Airbnb نظرًا لأن هذا يمثل تقريبًا الصبي الملصق لاقتصاد الإيجار.

ولكن ، هل تعلم أنه يمكنك كسب المال من تأجير مساحة التخزين الإضافية الخاصة بك مع الجار؟

هذا صحيح: مع الجار ، يمكنك كسب دخل سلبي من خلال تأجير مساحة التخزين غير المستخدمة لأشخاص في منطقتك.

بصفتك مضيفًا مجاورًا ، هناك مجموعة متنوعة من مساحات التأجير التي يمكنك إدراجها أيضًا ، بما في ذلك:

العلية

تخزين القوارب

المرائب

مناطق وقوف السيارات

حظائر

غرف الغيار

أنت تحدد أسعارك الخاصة ومتى يمكن للمستأجرين القدوم للوصول إلى أغراضهم ، لذلك لن يكون لديك أشخاص يمرون في ساعات عشوائية.

بشكل عام ، كسب 30 دولارًا إلى 100 دولار شهريًا من خلال قائمة الجار ليس أمرًا غير واقعي ، لذلك يعد هذا مصدرًا رائعًا للدخل الإضافي الذي لا يتطلب الكثير من الجهد.

11. اقترض المال

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية الحصول على 30 دولارًا بسرعة ، فقد يكون أبسط خيار هو اقتراض المال من الأشخاص الذين تعرفهم.

إن طلب 30 دولارًا هو نوع الطلب الذي لا يكون مزعجًا جدًا للأشخاص إذا كنت في مأزق ؛ أنت لا تطلب 1000 دولار أو أي شيء بعد كل شيء!

يمكنك أيضًا استخدام بطاقة ائتمان أو اللجوء إلى تطبيقات الأموال الفورية مثل ديف إذا كنت تريد المزيد من الخيارات.

يتيح لك Dave في الواقع اقتراض ما يصل إلى 500 دولار مقابل شيك أجر مستقبلي ، كما أنه يحتوي على قاعدة بيانات أنيقة للنشاط الجانبي مليئة بأفكار كسب المال التي يمكنك تجربتها.

فقط كن حذرًا من الذي تسأله وتأكد من عدم تطوير سمعة سلبية لكونك شخصًا لا يسدد ديونه.

قراءة إضافية – كيفية الحصول على 1000 دولار في 24 ساعة.

12. مواد البيدق

هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك رهنها إذا كنت بحاجة إلى كسب المال في لمح البصر مثل:

منحت ، إذا كنت بحاجة إلى 30 دولارًا بسرعة ، فلن تحتاج إلى رهن شيء باهظ الثمن ؛ حتى رهن جهاز كمبيوتر محمول أو قطعة مجوهرات يمكن أن ينجز المهمة.

13. استخدام تطبيقات مكافأة التسجيل

في هذه الأيام ، العديد من الشركات على استعداد لدفع مستخدمين جدد مقابل تنزيل تطبيقاتهم أو تجربة منتجهم / خدمتهم. لذا ، إذا كنت ترغب في تجربة شيء جديد ، يمكنك الحصول على 30 دولارًا سريعًا من خلال الاستفادة من مكافآت التسجيل المختلفة.

لقد فعلت هذا مرارًا وتكرارًا منذ الكلية للحصول على أموال مجانية. وتشمل بعض من أفضل مكافآت التسجيل الجارية الآن:

حاضِر : يتيح لك هذا البنك الرقمي كسب 4٪ APY ولديه أيضًا مكافأة تسجيل بقيمة 50 دولارًا للحسابات الجديدة.

: يتيح لك هذا البنك الرقمي كسب 4٪ APY ولديه أيضًا مكافأة تسجيل بقيمة 50 دولارًا للحسابات الجديدة. Fundrise : تتيح لك هذه المنصة الاستثمار في العقارات بدءًا من 10 دولارات فقط ، وغالبًا ما يكون لديها مكافأة تسجيل بقيمة 10 دولارات للأعضاء الجدد.

: تتيح لك هذه المنصة الاستثمار في العقارات بدءًا من 10 دولارات فقط ، وغالبًا ما يكون لديها مكافأة تسجيل بقيمة 10 دولارات للأعضاء الجدد. Swagbucks : يدفع لك موقع المكافآت هذا مقابل الإجابة على الاستطلاعات ومسح الرموز الشريطية والتسوق عبر الإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو. وعادة ما يكون لديه مكافأة تسجيل من 5 دولارات إلى 10 دولارات.

: يدفع لك موقع المكافآت هذا مقابل الإجابة على الاستطلاعات ومسح الرموز الشريطية والتسوق عبر الإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو. وعادة ما يكون لديه مكافأة تسجيل من 5 دولارات إلى 10 دولارات. InboxDollars: احصل على 5 دولارات عند الاشتراك في موقع الاستطلاع والمكافآت الشهير هذا.

هذه المكافآت هي مجرد خدعة لمرة واحدة. ولكن إذا أضفتها ، يمكنك بسهولة جني 30 دولارًا على الفور أو حتى أكثر ، كل ذلك أثناء اكتشاف منصات جديدة مربحة.

تحتوي منشوري على أفضل مكافآت تسجيل بقيمة 25 دولارًا على المزيد من الأفكار التي يمكنك استخدامها للحصول على بعض الأموال المجانية.

إخلاء المسئولية: هذا إقرار بالشراكة مع Fundrise. نحن نكسب عمولة من روابط الشركاء. . جميع الآراء هي خاصتي

14. عودة العلب والزجاجات

الطريقة الأخيرة لكسب 30 دولارًا في الوقت الحالي هي ببساطة جمع العلب والزجاجات وإعادتها إلى المتجر.

تدفع معظم المتاجر 0.05 دولارًا إلى 0.25 دولارًا لكل زجاجة أو يمكن أن تعتمد على الحجم والنوع. لذلك إذا قضيت فترة ما بعد الظهيرة في حديقة أو حدث رياضي ، يمكنك الحصول على 30 دولارًا هناك.

لقد قمت أنا وأصدقائي بهذا بالفعل في الكلية في نهاية كل فصل دراسي. ستندهش من مقدار الأموال التي يمكنك جنيها إذا قمت بجمع العلب على مدار العام وكنت على استعداد للعمل.

نصائح لكسب 30 دولارًا بسرعة

الآن بعد أن عرفت كيفية جني 30 دولارًا بسرعة ، إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار والتي يمكن أن تجعل العملية أسهل بكثير.

لا تفرط في التفكير: اختر صخبًا جانبيًا ثم ضعه في العمل! يمكنك قضاء أيام في البحث عن هذا النوع من الأشياء ، لكن العمل هو أفضل صديق لك. الاستفادة من مكافآت التسجيل: إذا كنت تستفيد من مكافآت التسجيل من شركات مثل Rakuten ، فيمكنك الحصول على 30 دولارًا على الفور للتسوق عبر الإنترنت فقط. متصل أم متصل بالإنترنت؟ هل تريد كسب المال من هاتفك أو من المنزل؟ أو هل تفضل الأعمال الجانبية التي تقوم بها شخصيًا؟ العب على نقاط قوتك واختر فكرة لكسب المال ستستمتع بها بالفعل.

قراءة إضافية – كيفية تحويل 100 دولار إلى 1000 دولار.

أسئلة مكررة

كيف يمكنني كسب 30 دولارًا في اليوم؟

إذا كنت ترغب في جني 30 دولارًا يوميًا والقيام بذلك باستمرار ، أعتقد أن أفضل خيار لك هو استخدام تطبيقات gig مثل أوبر إيتس أو Instacart.

يحتوي كلا تطبيقي gig على طلب كافٍ في معظم الأسواق لتلقي الطلبات دائمًا ، ويمكنك عادةً جني 30 دولارًا في حوالي ساعتين من العمل.

كيف يمكنني كسب 30 دولارًا في اليوم عبر الإنترنت؟

أنا شخصياً أعتقد أن العمل الحر هو الحل الأفضل هنا ، ويمكنك إفساح الطريق بأكثر من 30 دولارًا في اليوم باستخدام هذه الطريقة. تدفع العديد من عقود العمل المستقل ما بين 15 إلى 25 دولارًا في الساعة أو أكثر ، لذا يمكنك جني هذا المبلغ من المال في غضون ساعات قليلة.

ومع ذلك ، يمكنك أيضًا استكشاف طرق مثل بدء مدونة أو جني الأموال YouTube إذا كنت تريد الاحتفاظ بالأشياء على الإنترنت.

لقد بدأت بلدي YouTube القناة في عام 2020 ، وتحقق حوالي 20 إلى 30 دولارًا في اليوم من الدخل السلبي في الغالب ، لذلك هذا ممكن جدًا!

قراءة إضافية – كيفية كسب المال عبر الإنترنت للمبتدئين!

أحتاج 30 دولارًا الآن – ماذا أفعل؟

إذا كنت بحاجة إلى 30 دولارًا على الفور ، فإن أفضل خيار لك هو أن تطلب من الأصدقاء والعائلة تحديد المال. يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات مثل ديف لاقتراض النقود بسرعة. أخيرًا ، يمكن أن يساعدك بيع الأشياء التي تمتلكها في متجر رهونات أو في الأسواق عبر الإنترنت إذا كنت بحاجة إلى المال بحلول الغد.

افكار اخيرة

إذا كنت تتساءل عن كيفية جني 30 دولارًا بسرعة ، فلديك الآن مجموعة من الأساليب القابلة للتطبيق التي يمكن أن تساعدك في الوصول إلى هدفك المالي.

فقط تذكر: في بعض الأحيان يكون توفير المزيد من المال بنفس تأثير جني المزيد من الأموال ، لذلك لا تنسى تخصيص الميزانية وإيجاد مجالات لتقليص الإنفاق أيضًا!

حظا سعيدا مع صخب الجانب الخاص بك!

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