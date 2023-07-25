ستساعدك المقالة التالية: كيف تصنع 700 دولار بسرعة – 16 فكرة أفضل على الإنترنت وغير متصل!

إذا وجدت نفسك في وضع مالي صعب ، فقد تتساءل عن كيفية جني الكثير من المال في فترة زمنية قصيرة.

أو ربما ترغب فقط في زيادة دخلك بسرعة حتى تتمكن من بناء صندوق الطوارئ الخاص بك ، أو التبذير في رحلة ، أو استثمار المزيد من الأموال.

مهما كان الأمر ، هناك العديد من الأفكار الجانبية لمساعدتك في كسب المزيد من المال.

اذا اليوم، أنا أغطي بعضًا من أفضل الطرق لكسب 700 دولار بسرعة.

لقد استخدمت شخصيًا العديد من الطرق لكسب المال السريع الذي أشاركه في هذا المنشور. وجميع الأفكار الأخرى لديها القدرة على تحقيق هذا النوع من الدخل.

إذا كنت تتساءل عن كيفية الحصول على 700 دولار بسرعة ، فهذا بالتأكيد هو المنشور المناسب لك.

كيف تصنع 700 دولار بسرعة

ملاحظة سريعة قبل القفز في كيفية ربح 700 دولار بسرعة.

بعض الأفكار الواردة في هذه القائمة هي طرق لكسب المال عبر الإنترنت ، حتى تتمكن من الابتعاد عن الراحة في منزلك. في المقابل ، تتضمن بعض الأعمال الجانبية استخدام تطبيقات جانبية تتيح لك العثور على عمل نقدي في مدينتك.

اختر نوعًا من الزحام يتناسب مع نقاط قوتك وتفضيلاتك في العمل ، ودعنا نجني بعض المال!

1. توصيل الطعام لأوبر إيتس

إحدى الطرق الأكثر وضوحًا للحصول على 700 دولار بسرعة هي استخدام تطبيقات gig مثل Uber Eats التي تدفع لك مقابل توصيل الطعام للناس.

يُعد Uber Eats أحد أشهر تطبيقات التوصيل في العالم ، وهو نشاط جانبي شائع. وهو أيضًا عدد أصدقائي الذين كسبوا المال خلال الكلية لتغطية نفقاتهم.

يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر للتسجيل ويمكنك التوصيل بسيارتك ، ودراجتك ، وسكوتر ، وحتى سيرًا على الأقدام في أسواق معينة.

أنا أحب Uber Eats لأنه يدفع لك أسبوعيًا ، على الرغم من وجود خيار دفع سريع يمكنك استخدامه مقابل رسوم رمزية. وتتميز العربات مثل Uber Eats بالمرونة ، لذا يمكنك تقديم الكثير أو القليل كما تريد.

يمكنك أيضًا الاحتفاظ بنسبة 100٪ من جميع الإكراميات التي تحصل عليها ، لذا فإن القليل من الحظ قد يعني بعض الراتب المناسب.

ابدأ في جني الأموال مع أوبر إيتس!

2. لحسابهم الخاص على الإنترنت

هناك فكرة أخرى يمكنك استخدامها لكسب 700 دولار بسرعة وهي بيع مهاراتك عبر الإنترنت كمستقل. وأنا أعلم أن هذه الطريقة واقعية لأنني أحقق معظم دخولي هذه الأيام من الكتابة المستقلة عندما لا أقوم بالتدوين.

في الواقع ، الكتابة المستقلة هي ما سمح لي بالتخلي عن وظيفتي والبدء في السفر حول العالم. لقد ساعدني ذلك في أن أصبح موقعًا مستقلًا ، ويمكنني كسب 700 دولار في يوم أو يومين من العمل مع العملاء المناسبين. من ميديلين ، كولومبيا. انتقلت إلى هنا في عام 2020 عندما تركت وظيفتي وذهبت بكل شيء في مهنتي في الكتابة. اوقات مرحه!

لكن الجزء الأكبر في العمل الحر هو أن هناك العديد من الصناعات المختلفة حيث يمكنك بيع مهاراتك عبر الإنترنت:

تشمل بعض أشهر العربات التي تعمل لحسابهم الخاص:

تطوير الاعمال

الترميز

التسويق الرقمي

التصميم الجرافيكي

تحسين محرك البحث

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي

تصميم المواقع

تحرير الفيديو

عمل مساعد افتراضي

في رأيي ، يعد اللجوء إلى شبكتك والبحث على LinkedIn طريقتان رائعتان للعثور على أولى العربات التي تعمل لحسابهم الخاص. وقد صنعت مقطع فيديو يشارك فيه بعض مواقع العمل المستقل المفضلة لدي التي استخدمتها للعثور على وظائف في الماضي.

ومع ذلك ، يمكنك أيضًا البحث عن وظائف Upwork أو Fiverr gigs ، خاصة إذا كان لديك بالفعل نوع من المحفظة لإظهار العملاء المحتملين.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على العملاء الأوائل. لكن من واقع خبرتي ، يمكنك زيادة دخلك من العمل الحر بسرعة كبيرة وأيضًا كسب الكثير في الساعة أكثر من الوظائف التقليدية.

3. تأجير الأصول

إذا كنت ترغب في تحقيق دخل سلبي ، فإن أحد أفضل الخيارات لكسب 700 دولار بسرعة هو تأجير الأشياء مقابل المال.

هناك بالفعل العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تأجير أشياء لأشخاص آخرين في مدينتك لكسب نقود إضافية.

المثال الأكثر شيوعًا ووضوحًا على ذلك هو أن تصبح مضيفًا على Airbnb. من خلال كسب المال من غرفة احتياطية ، من المحتمل أن تصل إلى 700 دولار من الدخل في شهر أو نحو ذلك إذا حصلت على حفنة من الإيجارات.

بالطبع ، تحتاج إلى القيام ببعض الأعمال كمضيف لتوفير تجربة جيدة للضيوف ، ولكن هذا مصدر رائع للدخل شبه السلبي.

ولا يزال لديك خيارات إذا كنت لا تريد التعامل مع الناس. على سبيل المثال ، مواقع مثل جار نتيح لك تأجير مساحة تخزين احتياطية للناس لكسب نقود إضافية كل شهر.

يعمل الجار أيضًا مع جميع أنواع المساحات ، بما في ذلك الطوابق السفلية والجراجات والسندرات والسقائف ومواقف السيارات.

من المحتمل أن تكسب ما بين 50 إلى 100 دولار شهريًا في الوقت الحالي مع Neighbor ، ويمكنك أيضًا وضع قواعد عندما يتمكن المستأجرون من الوصول إلى ممتلكاتهم حتى لا يأتي الناس طوال الوقت.

هذان مثالان فقط ، ولكن حتى استئجار سيارتك على تطبيقات مثل Turo أو استئجار أشياء في أسواق مثل Fat Llama يمكن أن ينجح.

4. الاستثمار في العقارات

بالحديث عن الدخل السلبي ، طريقة أخرى لزيادة دخلك هي الاستثمار في العقارات المدرة للدخل.

الآن ، قد يبدو هذا مستحيلًا بالنسبة لمعظم الناس لأن الاستثمار العقاري يتطلب تقليديًا الكثير من رأس المال. ومع ذلك ، مع شركات الاستثمار العقاري ، يمكنك المشاركة في الحدث دون الكثير من رأس المال المبدئي.

على سبيل المثال ، تتيح لك شركات مثل Fundrise الاستثمار في العقارات المدرة للدخل بدءًا من 10 دولارات فقط.

تستثمر Fundrise في عقارات مثل العقارات التجارية ومنازل متعددة الأسر. من هناك ، تحقق Fundrise إيرادات إيجارية وتحول بعض الأرباح إلى المساهمين في توزيعات أرباح ربع سنوية.

تاريخيا ، عائدات Fundrise حوالي 8 ٪ في السنة. أنت تدفع 1 ٪ كرسوم إدارية ، وبشكل عام ، إنها طريقة سهلة لتنويع محفظتك العقارية.

هذا أيضًا مجرد مثال واحد على كيفية الاستثمار من أجل الدخل من خلال العقارات. تشمل بعض المنصات الشائعة الأخرى:

وصل : تتيح لك هذه المنصة الاستثمار في أسهم العقارات المؤجرة الفردية بدءًا من 100 دولار فقط.

: تتيح لك هذه المنصة الاستثمار في أسهم العقارات المؤجرة الفردية بدءًا من 100 دولار فقط. RealtyMogul : استثمر في صفقات عقارية حصرية تبدأ من 5000 دولار.

: استثمر في صفقات عقارية حصرية تبدأ من 5000 دولار. CrowdStreet: واحدة من أكبر منصات الاستثمار العقاري التجاري وأكثرها شهرة مع استثمار 25000 دولار كحد أدنى.

من المؤكد أن كسب 700 دولار بسرعة من الاستثمار يستغرق وقتًا حتى تبدأ الفائدة المركبة.

ومع ذلك ، يمكنك دائمًا استخدام شركات مثل Fundrise لكسب المال من الطيار الآلي والبدء في عادة بناء ثروة جديدة.

تعرف على المزيد حول الاستثمار مع Fundrise!

5. تسليم البقالة ل Instacart

مثل التوصيل لـ Uber Eats ، هناك طريقة أخرى لكسب 700 دولار بسرعة وهي أن تصبح متسوق Instacart.

يقوم Instacart Shoppers بالتسوق لشراء البقالة ثم توصيلها إلى الأشخاص في مدينتهم.

لذلك ، على عكس وظائف مثل DoorDash حيث تلتقط الطعام للتو ، عليك في الواقع التسوق لشراء البقالة والقيام بمزيد من العمل عند تسليم Instacart.

ومع ذلك ، فإن هذا العمل الإضافي له ميزتان رئيسيتان.

الأول هو أن دفعات Instacart تدفع عادةً بشكل جيد ، لذا يمكنك كسب 15 دولارًا إلى 30 دولارًا في الساعة اعتمادًا على مدى حظك وسرعة التسوق.

بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأنك تقضي وقتًا في التسوق من البقالة ، فإنك تقطع أميالًا أقل من Instacart بحيث تنفق أقل في الغاز من تطبيقات التوصيل الأخرى.

ومثل DoorDash ، فإن اتباع بعض النصائح والحيل الخاصة بـ Instacart مثل التوصيل في أوقات الذروة والقيام بأوامر مزدوجة يمكن أن يساعدك في كسب المزيد من المال في الساعة.

يدفع لك Instacart أيضًا أسبوعيًا ، ولكن يمكنك صرف الأموال على الفور مقابل رسوم رمزية ، مما يجعل هذه الوظيفة موثوقة في نفس اليوم وتدفع أيضًا.

ابدأ في جني الأموال كمتسوق Instacart!

6. فليب الاشياء مقابل المال

هناك طريقة أخرى لجمع 700 دولار سريعًا وهي محاولة قلب الأشياء من أجل الربح. فكرة تقليب الأموال عن طريق الاستثمار في البضائع ثم إعادة بيعها كانت موجودة منذ زمن طويل.

باختصار ، يكسب الناس المال من خلال شراء المنتجات الشعبية بسعر مخفض ثم إعادة بيعها من أجل الربح.

هذا هو المراجحة التجزئة ، و أمثلة على المنتجات التي عادة ما يقلبها الناس:

كتب

ملابس

إلكترونيات

السلع المنزلية

أحذية

ألعاب الأطفال

ألعاب الفيديو

ساعات

غالبًا ما يقوم بائعو المراجحة بالتجزئة بشراء المنتجات من ممرات التخليص في متاجر مثل Walmart ثم حاول Amazon FBA للبيع عبر الإنترنت.

ومع ذلك ، يمكنك تجربة تطبيقات البيع الشائعة الأخرى أيضًا ، مثل eBay أو Mercari أو حتى The Facebook المتجر.

وهذا مجرد نوع واحد من التقليب.

إذا كانت لديك بعض مهارات DIY ، فيمكنك دائمًا محاولة تجديد الأثاث القديم وتقليب ذلك ، أو إصلاح الأجهزة وبيعها.

7. استخدام مواقع المهام الصغيرة

إذا كنت ترغب في كسب المال في وقت فراغك أثناء العمل من المنزل ، فإن كسب المال باستخدام مواقع المهام الصغيرة أمر يستحق المحاولة بالتأكيد.

تدفع لك مواقع المهام الصغيرة مقابل إكمال المهام القصيرة عبر الإنترنت مثل:

تعد مواقع مثل Appen و Clickworker مثالًا مثاليًا ، ويمكنك عادةً جني حوالي 7 دولارات إلى 15 دولارًا في الساعة إذا حصلت على خدمة جيدة باستخدام أي من هذه المنصات.

هذه ليست خدمة عالية الأجر ، ولكن ميزة العديد من مواقع المهام الصغيرة هي أنه يمكنك العثور على عمل مرن بعيد تمامًا.

مواقع مثل Amazon MTurk وتطبيقات مثل Premise Data هما منصتان أخريان يمكنك استخدامهما لكسب المال مقابل إكمال المهام القصيرة.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لكسب 700 دولار بهذه الطريقة ، ولكن يمكنك استخدام هذه الأنواع من مواقع الويب لبدء العمل على الأقل لتحقيق هدف الدخل الجديد الخاص بك.

8. جرب عربات القيادة الأخرى

وظائف مثل Instacart و DoorDash مثالية إذا كنت تريد طريقة سريعة لكسب المال من توصيل الطعام.

ومع ذلك ، هذان مجرد تطبيقين يدفعان لك مقابل القيادة ، وهناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها كسب المال باستخدام سيارتك.

تشمل بعض عربات القيادة عالية الأجر:

بين كل هذه العربات ، يجب أن تكون قادرًا على العثور على بعض الفرص النقدية السريعة في مدينتك لمساعدتك في كسب 700 دولار بسرعة.

9. اقترض المال

إذا كنت حقًا بحاجة إلى كسب 700 دولار بشكل عاجل ، فإن أحد الحلول التي يمكنك التفكير فيها هو اقتراض المال.

منحت ، 700 دولار هو مبلغ ضخم جدًا من المال ، لذلك قد يكون من الصعب طلب المساعدة من العائلة والأصدقاء. أنت تعرف دائرتك الاجتماعية ووضعك بشكل أفضل ، لكن عليك دائمًا التفكير مليًا قبل طلب الاقتراض.

بدلاً من ذلك ، يمكنك التفكير في طرق أكثر تقليدية مثل استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك أو اللجوء إلى البنك الذي تتعامل معه.

وبالمثل ، يمكنك التفكير في شركات مثل زيبي لون إذا كنت بحاجة إلى اقتراض المال بسرعة.

يتيح لك ZippyLoan اقتراض 100 دولار إلى 15000 دولار أمريكي ويحصل على أموالك بأسرع ما يمكن ليوم عمل واحد ، لذلك فهي عملية سريعة جدًا بشكل عام.

بالطبع ، يجب أن تفكر دائمًا في إيجابيات وسلبيات الاقتراض. لا تخف أيضًا من طلب المشورة من متخصص مالي ، واقرأ دائمًا شروط أي قرض تحصل عليه.

يمكنك أيضًا التفكير في خيارات أخرى ، مثل استخدام تطبيقات السلفة النقدية أو بدء صخب جانبي جديد ، إذا كنت بحاجة إلى المال بحلول يوم غد.

10. تسليم الطعام إلى DoorDash

مثل خدمات التوصيل الأخرى ، هناك فكرة أخرى للحصول على 700 دولار بسرعة وهي محاولة العمل في DoorDash.

DoorDash هو التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية. بصفتك ساعيًا ، يتم الدفع لك مقابل توصيل الوجبات السريعة ووجبات المطاعم للأشخاص في مدينتك.

ما هو لطيف في DoorDash هو أن التسجيل سريع ، ويمكنك أيضًا كسب المال من خلال دراجتك أو سيارتك أو دراجتك الصغيرة بحيث تكون مرنة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك كسب أموال جيدة كل أسبوع باستخدام DoorDash نظرًا لأن الأجر بالساعة جيد جدًا.

مجرد إلقاء نظرة على هذا YouTube فيديو من سائق DoorDash Nuggs ، حيث تمكن من جني 300 دولار في يوم واحد!

بهذا المعدل ، يمكنك جني 700 دولار في حوالي 30 ساعة من الزحام ، وهو أمر ممكن إذا قمت بالتوصيل بعد ساعات قليلة من العمل كل يوم.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا اتبعت نصائح سائق DoorDash مثل القيادة في أفضل أوقات DoorDash ، فمن المحتمل أن تتمكن من تحقيق المزيد والحصول على المزيد من الطلبات.

تدفع لك DoorDash أسبوعيًا من خلال الإيداع المباشر ، وإذا كنت على استعداد للعمل ، فهذه إحدى أسرع الطرق لبدء زيادة دخلك.

11. مواد البيدق

مثل تقليب الأشياء مقابل المال ، هناك طريقة أخرى لكسب 700 دولار بسرعة وهي رهن الأشياء مقابل المال.

أشياء الرهن لها بعض المزايا والعيوب مقابل البيع المنتظم.

الميزة هي أنه عندما تقوم برهن شيء ما ، فأنت في الأساس تستخدم أشياء ثمينة تمتلكها كضمان لاقتراض المال من متجر البيدق.

هذا يعني أنك لا تفقد العنصر الذي ترهنه فعليًا إذا سددت مبلغ المال الذي اقترضته في الوقت المحدد. ومع ذلك ، فإن الجانب السلبي للرهن هو أنك عادة ما تضطر إلى نشر ضمانات أكثر من قيمة ما تقترضه.

لذلك ، للحصول على 700 دولار من متجر البيدق ، ربما تقوم برهن أشياء مثل المجوهرات أو الإلكترونيات باهظة الثمن أو حتى المقتنيات النادرة.

12. أكمل وظائف Craigslist النقدية

هناك طريقة أخرى للحصول بسرعة على 700 دولار وهي إكمال الوظائف الفردية على مواقع الويب مثل Craigslist.

لقد أجريت بحثًا سريعًا في Craigslist عن وظائف نقدية في نفس اليوم ووجدت بالفعل الكثير في منطقتي.

تتضمن بعض الأمثلة على وظائف Craigslist النقدية الشائعة التي تجدها:

تنظيف العربات

بناء

طبخ

عمل بارع

تنسيق حدائق

تلوين

ومع ذلك ، يمكنك أيضًا العثور على الكثير من فرص كسب المال المتخصصة في Craigslist. على سبيل المثال ، لقد رأيت العربات مثل التمثيل الصوتي ، والتصوير ، أو حتى كونها إضافات في مجموعات الأفلام.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا وجدت حفلة فائقة القيمة ، فقد تتمكن من جني 700 دولار مع يومين من الطحن.

13. ابدأ مشروعًا خاصًا بمجالسة الحيوانات الأليفة

هل تحب الحيوانات إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد تتمكن من كسب 700 دولار سريعًا من خلال بدء عمل يجلس ويمشي للحيوانات الأليفة.

هذا أيضًا أسهل مما يبدو بفضل شركات مثل روفر.

يتيح لك Rover تقديم خدمات المشي والجلوس للحيوانات الأليفة للأشخاص في مدينتك.

ما هو لطيف في Rover هو أنه يمكنك تحديد أسعارك الخاصة بالساعة ، ونوع الخدمات التي تقدمها ، وحتى حجم ونوع الكلاب والحيوانات التي تريد العمل معها.

وفقًا لـ Rover ، يمكن أن يكسب ممارسو الكلاب الجادون 1000 دولار في الأسبوع أو أكثر ، لذا فهذه بالتأكيد طريقة جيدة لكسب 700 دولار بسرعة.

قراءة إضافية – هل يستحق روفر كل هذا العناء؟

14. جرب التدريس عبر الإنترنت

إذا كنت على دراية كبيرة بموضوع معين ، فإن الطريقة الأخرى التي يمكنك من خلالها كسب أموال إضافية هي التدريس عبر الإنترنت.

هناك الكثير من وظائف التدريس عبر الإنترنت للمراهقين وطلاب الجامعات والخريجين ، لذا فإن هذا النشاط الجانبي يعمل أيضًا مع العديد من المجموعات المختلفة.

هناك أيضًا الكثير من الموضوعات المختلفة حيث يمكنك تقديم دروس خصوصية ، بما في ذلك:

إنجليزي

تاريخ

رياضيات

الفيزياء

علوم

يمكنك تقديم خدمات التدريس مباشرة إلى الأشخاص من خلال إدراج خدماتك عبر الإنترنت في الإعلانات المبوبة المحلية.

بدلاً من ذلك ، يمكنك البحث في شركات الدروس الخصوصية التي توظف مدرسين ، مثل QKids و BookNook و PrepNow Tutoring.

هناك العديد من شركات التدريس الأخرى أيضًا ، وإذا وجدت عددًا قليلاً من الطلاب المنتظمين ، فقد يتحول هذا إلى مصدر كبير للدخل المنتظم.

قراءة إضافية – أفضل العربات التعليمية عبر الإنترنت لطلاب الكلية.

15. بدء عمل تجاري قائم على الخدمة

هناك طريقة أخرى لكسب أموال إضافية وهي أن تبدأ عملك التجاري القائم على الخدمات.

إذا كانت لديك مهارات بارعة معينة أو كنت على استعداد للطحن ، فهذا أيضًا طريق سريع جدًا للحصول على أموال إضافية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البدء سهل إلى حد ما لأنه يمكنك إدراج خدماتك على مواقع الويب مثل TaskRabbit.

بمجرد التسجيل في TaskRabbit ، يمكنك تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للأشخاص في مدينتك مثل:

أعمال التنظيف

مساعدة القيادة

تشغيل إراند

مساعدة العامل الماهر

تنسيق حدائق

تلوين

مساعدة تقنية

يتيح لك TaskRabbit أيضًا تعيين أسعارك الخاصة بالساعة والأيام التي تكون فيها متاحًا للعمل ، لذا فهي مرنة تمامًا.

و TaskRabbit هو مجرد مثال واحد على موقع ويب يساعدك في العثور على عملاء لشركتك القائمة على الخدمة.

يمكنك أيضًا تجربة منصات مثل Handy إذا كنت تريد كسب المال كعامل بارع أو عامل نظافة. وبالمثل ، فإن تطبيقات مثل Wonolo و Instawork تربط الأشخاص بوظائف نقدية في نفس اليوم في منطقتهم إذا كنت تبحث عن عمل سريع.

قراءة إضافية – أفضل الوظائف التي تدفع 5000 دولار شهريًا.

16. اطلب زيادة

طريقة أخيرة لكسب 700 دولار بسرعة ، أو حتى أكثر ، هي أن تطلب زيادة.

في الواقع ، يمكن أن يربحك هذا نظريًا آلاف الدولارات الإضافية في عام مقابل إجراء محادثة مع صاحب العمل.

بشكل عام ، من الشائع طلب علاوة بعد العمل في شركة لمدة عام على الأقل. فعلت هذا في أول وظيفة لي في مجال التسويق بعد التخرج من الكلية ، وتمكنت من الحصول على زيادة قدرها 5000 دولار لمجرد سؤال صاحب العمل.

فقط تأكد من تحديد قيمتك ، واعرف رقمك ، واسأل في الوقت المناسب عما إذا كنت ستطلب زيادة!

قراءة إضافية – كيفية جعل 10000 دولار سريعًا – أفضل الطرق.

نصائح لكسب 700 دولار بسرعة

الآن بعد أن عرفت كيفية ربح 700 دولار بسرعة ، إليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار للحفاظ على صخبك على المسار الصحيح!

حدد أهداف الدخل: تحديد هدف لكسب 700 دولار هو شيء واحد ، ولكن تأكد من أن هذا الهدف قابل للتتبع. حدد دخلًا يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا أو إطارًا زمنيًا عندما تحتاج إلى المال للبقاء مسؤولاً. امزج سايد هوستلز: تعد تجربة تطبيقات gig المتعددة طريقة رائعة لاختبار ما يدفع أكثر في منطقتك. لذلك ، لا تخافوا من القيادة أوبر إيتسأو عرض العربات TaskRabbit أو كن متسوق Instacart لتحقيق أكبر قدر ممكن. لا تحترق: يعد الزحام أمرًا رائعًا ، ولكن عليك أيضًا الاهتمام بصحتك الشخصية وتجنب الإرهاق. تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم وبالتأكيد لا تطحن إلى ما لا نهاية.

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو حيث أقوم بترتيب المزيد من الأفكار الجانبية إذا كنت تريد حتى خيارات لكسب المال.

قراءة اضافية: أفضل الوظائف التي تدفع 15 دولارًا في الساعة أو أكثر.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك دليلنا حول كيفية الحصول على 700 دولار بسرعة في الوصول إلى هدف الدخل في أسرع وقت ممكن.

طالما أنك حددت أهدافًا وحافظت على ثباتك ، فلا يوجد سبب يمنعك من جني هذا المبلغ من المال أو حتى المزيد من الأموال الاحتياطية.

حظا سعيدا مع مغامراتك الصاخبة!

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