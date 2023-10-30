ستساعدك المقالة التالية: كيف تطلب زيادة عندما تتقاضى راتبًا منخفضًا: دليل من 5 خطوات

إذا لم تطلب زيادة في الراتب من قبل، فمن الممكن أن تترك المال على الطاولة.

يتجنب معظم الناس الحديث عن المال، وهو ما قد يكون السبب وراء اعتقاد 43% من العمال الأمريكيين أن أصحاب العمل لا يدفعون لهم أجورًا كافية، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2018.[1]

إن طلب المزيد من المال يمكن أن يسبب بعض القلق حتى للموظفين الأكثر ثقة، خاصة إذا لم تكن متأكدًا من أن رئيسك سيفعل ذلك.

يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة طلب زيادة الراتب عندما تكون هذه وظيفتهم الأولى أو عندما يتم منحهم المزيد من المسؤوليات دون ترقية رسمية.

إذا مر عام أو أكثر منذ آخر زيادة في راتبك، فقد يكون الآن هو الوقت المناسب لمناقشة الموضوع مع مشرفك.

أسباب طلب الزيادة

لا يوزع أصحاب العمل زيادات في الأجور مثل الحلوى في عيد الهالوين. إذا كنت تريد كسب المزيد من المال، عليك أن تطلب ذلك. وقبل أن تفعل ذلك، عليك أن تعرف سبب سؤالك.

أنت تتقاضى أجورا منخفضة

يكسب معظم الأمريكيين أقل بحوالي 5000 دولار مما يستحقونه، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Glassdoor.[2] وعدم كسب ما تستحقه هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لطلب زيادة الراتب.

حدد موعدًا للتحدث مع مشرفك. لا تخف من طلب المزيد من المال إذا أثبتت نفسك في وظيفتك الحالية. إذا أمكن، قم بإحضار البيانات التي تظهر أنك تتقاضى أجرًا أقل من اللازم.

تأكد من مقارنة التفاح بالتفاح. إذا كنت مساعدًا تنفيذيًا في مؤسسة صغيرة غير ربحية، فلا تقارن راتبك بمساعد تنفيذي في إحدى شركات Fortune 500.

لقد أعطيت المزيد من المسؤولية

الترقية هي وسام شرف مطلوب بشدة، ولكنها لا تأتي تلقائيًا بالمزيد من المال. اطلب زيادة في الراتب إذا كنت قد تحملت مسؤولية إضافية ولم يعوضك صاحب العمل عنها. لا يجب أن يكون ذلك بعد ترقية رسمية. إذا زاد نطاق عملك أو تغير، فأنت في وضع يسمح لك بذلك التفاوض على راتبك.

قبل أن تلتقي برئيسك في العمل، قم بجرد مهامك ومسؤولياتك وقم بتقييم أدائك ذاتيًا. يجب أن يكون مشرفك على علم بجهودك إذا كنت تتجاوز التوقعات. إذا لم يكونوا كذلك، فقد حان الوقت للتواصل معهم.

شارك إنجازاتك بشكل متكرر بدلاً من انتظار المراجعة السنوية للموظفين. من المرجح أن يوافق مديرك على زيادة راتبك إذا كان يعرفك بالفعل كموظف متميز.

استخدم البيانات والإحصائيات لإثبات ما أنجزته. الأرقام الصعبة هي الأفضل دائمًا. إذا لم يكن لديك تلك، استخدم الإحالات والمراجعات الإيجابية لإظهار ما تفعله.

لقد كنت مخلصا

أكثر من نصف الأمريكيين سيقبلون بوظيفة في شركة جديدة إذا كان ذلك يعني رواتب أعلى، وفقا لدراسة أجراها موقع Fact.com.[3] لكن العديد من الأشخاص يظلون في وظائفهم لأنهم غير متأكدين مما هو موجود هناك، حتى لو مروا فترة من الوقت دون زيادة في الراتب.

إذا مر أكثر من عام منذ آخر زيادة حصلت عليها ولم يكن لديك مراجعة سنوية قادمة قريبًا، فقد يكون الآن هو الوقت المثالي للقاء رئيسك في العمل لمناقشة ولائك، والمساهمات التي قدمتها لفريقك، واطلب راتباً أعلى.

إذا قامت الشركة بتجميد الزيادات بشكل دائم، فركز على كيفية خفض عملك للنفقات أو زيادة الأرباح. إن الحصول على بيانات صلبة يمكن أن يقنع رئيسًا عنيدًا.

ذات صلة: ماذا تفعل عندما تكره وظيفتك وترغب في تركها

كيف تطلب زيادة عندما تتقاضى راتباً أقل من اللازم

الفرق بين الرغبة في زيادة الراتب والحصول على الراتب هو اتخاذ الإجراءات اللازمة. لكن معرفة ما ستقوله ليس بالأمر السهل، خاصة إذا تم حرمانك من زيادة الراتب من قبل.

1. اعرف الأسباب التي تدفعك إلى السؤال

الجميع يريد كسب المزيد من المال، سواء كان ذلك سداد الديون أو الادخار لبيت الاحلام. بدون راتب أكبر، قد يتم تأجيل أحلامك.

لكن لا يمكنك أن تطلب زيادة في الراتب لأنك ترغب في شراء منزل لقضاء العطلات في فلوريدا. تتضمن بعض الأسباب الوجيهة لطلب زيادة الراتب ما يلي:

أنت تتجاوز التوقعات

لقد توليت مهام إضافية أو أكثر صعوبة

راتبك أقل من غيرك في نفس المجال

لم تحصل على زيادة في الراتب منذ عام على الأقل

إذا كنت تريد المزيد من المال، أثبت أنك تستحق ذلك. أحضر قائمة بإنجازاتك وإنجازاتك عندما تقابل صاحب العمل. إذا أمكن، احصل على إحصائيات وأرقام محددة يمكنك الإشارة إليها.

لا يكفي أن أقول أنك زيادة الإنتاجية في قسمك. من الأفضل أن يكون لديك عدد ملموس من المشاريع التي أنجزتها مقارنة بالعام السابق.

2. ابحث عن قيمتك

قد تعتقد أنك ذو قيمة ولكن يحتاج صاحب العمل إلى رؤية دليل على ذلك. ابحث عن جداول الأجور النموذجية قبل أن تفكر في المبلغ الذي ستطلبه إذا كنت تتقاضى أجرًا أقل من اللازم.

تفضل بزيارة إعلانات الوظائف لعرض الأسعار الحالية وراجع مواقع الرواتب للحصول على معلومات. يمكن للقائمين بالتوظيف أيضًا تقديم بيانات جيدة لمعرفة ما إذا كان متوسط ​​معدل الأجر لشخص ما في منصبك.

تذكر أن الرواتب يمكن أن تختلف حسب المنطقة بسبب الاختلافات في تكلفة المعيشة. أيضًا، يمكن أن يكون لنفس المسمى الوظيفي واجبات وظيفية غير متناسقة، لذا ضع في اعتبارك ذلك عند إجراء البحث.

يمكن أن تكون قيم موقع الرواتب دليلاً ممتازًا لتحديد الأجر العادل، ولكن قد لا تنطبق المعدلات على حالتك.

3. ضع رئيسك وشركتك في الاعتبار

لا يمكن لمشرفك دائمًا الموافقة على الزيادة، حتى لو وافق على أنك تستحقها. تؤثر الإيرادات والأرباح على ميزانية الشركة. إذا انخفضت المبيعات، فقد لا يكون المال متاحًا.

لكن مساهماتك السابقة وإمكاناتك المستقبلية يمكن أن تغير إجابتهم. أثبت أنك تستحق الأموال الإضافية من خلال إضافة قيمة إلى فريقك ومؤسستك. إذا لم يوافقوا تلقائيًا على زيادة الراتب، فاسألهم عما إذا كان بإمكانك تحديد بعض الأهداف السنوية التي ستصاحب زيادة الراتب.

ذات صلة: كيفية ترك وظيفتك بالطريقة الصحيحة

4. قم بصياغة نقاط الحديث الخاصة بك

لا تدخل أبدًا إلى اجتماع لمناقشة زيادة محتملة في الراتب دون التدرب على ما ستقوله. توقع الأسئلة التي قد يطرحها مديرك واحصل على إجابات جاهزة لإظهار أنك بذلت جهدًا في طلبك.

خذ الوقت الكافي لكتابة نقاط الحديث الخاصة بك. قم بإدراج الأسباب التي تجعلك تعتقد أنك تستحق زيادة راتبك واجمع البيانات لدعم مطالبتك.

ركز على الفوائد التي تقدمها لقسمك والقيمة التي تقدمها للشركة. اترك شؤونك المالية الشخصية خارج المناقشة بغض النظر عن مدى توترك بشأن المال. لا أحد يستحق علاوة لمجرد أن منزله يحتاج إلى سقف جديد أو لأن كلبه مريض.

بمجرد صياغة نقاط الحديث الخاصة بك، تدرب على عرضك التقديمي واتقن إلقاءه. اطلب من صديق أو أحد أفراد العائلة أن يلعب معك دوراً لتخفيف قلقك. ستشعر بتحسن كبير بشأن اجتماعك إذا كنت مستعدًا.

ذات صلة: كيفية الاستعداد لمقابلة العمل

5. قم بإعداد اجتماع

أفضل رهان لك هو ترتيب اجتماع مع مشرفك بدلاً من نصب كمين له في الردهة أو خلال فترة ما بعد الظهر بشكل عشوائي. نادراً ما تؤخذ الطلبات الوليدة على محمل الجد. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تقبض على رئيسك في يوم سيء أو تتعثر في كلماته دون تخطيط مناسب.

فكر في مسؤوليات رئيسك الأخرى وتجنب المواقف العاطفية. إن تحديد موعد لعقد اجتماع في منتصف التخفيضات الوشيكة في الميزانية ليس بالأمر الحكيم. أفضل وقت لتحديد موعد هو بعد حصولك على عميل مهم أو المضي قدمًا في مشروع كبير.

ماذا تتوقع بعد أن تطلب زيادة

لقد بحثت في معلومات الراتب، وجمعت نقاط الحديث الخاصة بك، وعقدت الاجتماع المثالي. كل ما تبقى هو الانتظار لمعرفة ما إذا كان رئيسك في العمل قد وافق معك، وما إذا كنت ستحصل على راتب أكبر.

تعليق

إذا طلبت زيادة في الراتب، فاعتمد على الحصول على تعليقات. سيرغب صاحب العمل في التعليق على أداء عملك وإذا وافق على ذلك فإنك تستحق كسب المزيد من المال.

يمكن أن يكون هذا أمرًا مرهقًا للأعصاب، لكن تعليقات صاحب العمل ذات قيمة في مساعدتك على النمو في دورك وحياتك المهنية.

فترة انتظار

لا يجب أن تتوقع قرارًا فوريًا. على الأرجح، يجب عليك الانتظار حتى يمر طلب الزيادة عبر القنوات المناسبة. قد يرغب رئيسك أيضًا في التفكير في اقتراحك قبل أن يقدم لك إجابة محددة.

الانتظار يمكن أن يشعر بالسخط. مهما فعلت، لا تضغط للحصول على إجابة. امنح صاحب العمل مساحة واحترم الوقت الذي يحتاجه للنظر في زيادة راتبك. إذا كنت لا تزال لم تسمع شيئًا خلال بضعة أسابيع، فأرسل إلى رئيسك ملاحظة سريعة.

الخطة ب

يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة لطلب زيادة في الراتب، ويكون الرفض أمرًا محبطًا. إذا لم تتم الموافقة على طلبك، حافظ على موقفك المهني. آخر شيء تريد القيام به هو تدمير سمعتك وحرق الجسور.

قم بتقييم موقفك لتحديد خطوتك التالية إذا تم رفض زيادة الراتب. ابدأ بالبحث عن وظيفة جديدة إذا كنت غير سعيد وتتقاضى أجورا منخفضة للغاية. يمكنك أيضًا أن تطلب الانتقال إلى قسم جديد في نفس الشركة.

قد تفكر في صفحة نظيفة عن طريق التحول إلى صاحب عمل جديد. أو ربما يمكنك الانتظار في وظيفتك الحالية والسؤال مرة أخرى خلال ستة أشهر.

ذات صلة: كيفية تجنب التضخم في نمط الحياة عندما يزيد راتبك

مع اتباع النهج الصحيح، يصبح الحصول على علاوة أمرًا ممكنًا

من الصعب الحفاظ على الحافز إذا لم تكن راضيًا عن معدل راتبك. اتخذ نهجًا استباقيًا وأشرك مشرفك في حوار مفتوح. اجمع البيانات والإحصائيات لإظهار القيمة التي تقدمها للشركة.

عندما تكون مستعدًا، قم بعقد اجتماع للمطالبة بزيادة الراتب. تصرف بثقة، لكن استعد ليقال لك لا. الرفض يمكن أن يكون مؤلما، لكنه ليس نهاية العالم.

حافظ على دوافعك وابحث عن فرص التطوير المهني لتعزيز مهاراتك. في نهاية المطاف، سوف تحصل على الأجر الذي تستحقه حتى لو كان ذلك يعني المغادرة للحصول على فرصة أفضل مع شركة جديدة.

ذات صلة: أهم مزايا الموظفين التي يجب البحث عنها في شركة جديدة