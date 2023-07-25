ستساعدك المقالة التالية: كيف تقوم DoorDash بتعيين الأوامر للسائقين؟

لذا ، فأنت تكسب المال باستخدام DoorDash أو تفكر في الاشتراك في DoorDash.

هذه خطوة أولى رائعة لكسب المزيد من المال كل شهر. بعد كل شيء ، DoorDash هو صخب جانبي مرن وشعبية بشكل لا يصدق.

لكن قد تتساءل: كيف تقوم DoorDash بتعيين الطلبات؟ والأهم من ذلك ، كيف يمكنك زيادة الطلبات التي تحصل عليها حتى تجني المزيد من المال؟

إذا كنت ترغب في تجنب عدم تلقي طلبات DoorDash وكسب المزيد من المال من خلال هذه الوظيفة ، فهذا هو المنشور المناسب لك!

دعنا نذهب اليها.

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كيف تقوم DoorDash بتعيين الأوامر؟

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على كيفية قيام DoorDash بتعيين الأوامر للسائقين.

ومن خلال معرفة هذه العوامل ، يمكنك ضمان حصولك على أكبر عدد ممكن من الطلبات ، حتى لو كان DoorDash بطيئًا في السوق في يوم معين.

1. موقع سائق DoorDash

أحد العوامل الرئيسية التي تأخذها DoorDash في الاعتبار عند تعيين الأوامر للسائقين هو موقع السائق.

هذا منطقي للغاية إذا فكرت في الأمر. بعد كل شيء ، لماذا تقوم DoorDash بتعيين أمر ماكدونالدز للسائق على بعد 5 أميال إذا كان هناك سائق ينتظر في موقف سيارات ماكدونالدز؟

بعبارة أخرى، يعد قربك من المطاعم أحد العوامل الرئيسية التي تحدد كيفية قيام DoorDash بتعيين الطلبات.

لذلك ، نصيحة سهلة لسائق DoorDash هي الانتظار بالقرب من النقاط الفعالة ، وهي مجموعات من المطاعم التي يبرزها تطبيق Dasher.

في الأساس ، حاول بدء تشغيل Dash عندما تكون بالفعل بجوار مجموعة من المطاعم ، لذلك هناك فرصة أكبر لتخصيص DoorDash لك طلبًا بدلاً من Dashers الأخرى.

2. أعلى حالة Dasher

هناك عامل آخر يؤثر على كيفية قيام DoorDash بتعيين الأوامر للسائقين وهو ما إذا كان لدى السائق حالة Top Dasher أم لا.

Top Dasher هو برنامج تستخدمه DoorDash لمكافأة السائقين الأكثر ازدحامًا وأفضلهم. الميزة الرئيسية لـ Top Dasher هي أنه يمكنك بدء Dashing وقتما تشاء ، حتى لو كان مشغولا للغاية.

ومع ذلك ، تنص DoorDash أيضًا على أن Top Dashers لها الأولوية على غير Top Dashers عندما تكون الطلبات بطيئة.

لذلك ، إذا كنت تتنافس مع Dasher آخر ولديهم Top Dasher ولكنك لا تفعل ذلك ، فهناك فرصة أن تقوم DoorDash بتعيين الأوامر لهم بدلاً من ذلك.

الآن هذا هو الشيء: متطلبات Top Dasher صعبة للغاية للوفاء بها.

فيما يلي المتطلبات الحالية لتصبح Top Dasher:

الحصول على تصنيف للعميل لا يقل عن 4.7 نجوم

لديك معدل قبول لا يقل عن 70٪

لديك معدل إتمام لا يقل عن 95٪

الوصول إلى 100 عملية تسليم مكتملة في الشهر الماضي

الوصول إلى ما لا يقل عن 200 عملية تسليم في جميع الأوقات

يسهل الوصول إلى معظمها ، لكن الحفاظ على معدل قبول بنسبة 70٪ يعد مرتفعًا للغاية.

هذا المعدل المرتفع للقبول يعني أيضًا أنه يتعين عليك حتمًا قبول الطلبات منخفضة الأجر ، لذلك لا يستحق هذا الأمر حقًا في معظم الأسواق.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن حالة Top Dasher مقابل حالة غير Top Dasher وماذا يعني ذلك بالنسبة لأرباحك ، أقترح مشاهدة الفيديو من DoorDash driver و YouTuber Nuggs.

يدير Nuggs تجربة رائعة حيث يقارن الأرباح بين كلا النوعين من Dashing ، وليس من المستغرب أن تكون هناك بعض الأوامر الوحشية عندما يذهب إلى Top Dasher.

باختصار ، تعد حالة Top Dasher أحد الاعتبارات الأخرى التي تستخدمها DoorDash لتعيين الطلبات.

ومع ذلك ، ما لم تكن تتلقى طلبات عندما يكون الأمر بطيئًا ، فربما لا يستحق الذهاب إلى Top Dasher ذلك.

3. منطقة سائق DoorDash

العامل الأخير الذي تستخدمه DoorDash لتعيين الطلبات هو ما إذا كان الأمر يخرجك من منطقة Dasher الخاصة بك أم لا.

عندما تقوم بجدولة Dash أو الاتصال بالإنترنت ، فإنك تختار المنطقة التي تندفع فيها.

وبينما تسحبك الطلبات خارج هذه المنطقة لتوصيل الطعام ، فإن هذا ليس شائعًا جدًا. وستكون سيارات بيك آب الخاصة بك من المطاعم والمتاجر في منطقتك.

بناءً على هذا المنطق ، يجب أن تحاول خلط مناطق DoorDash الخاصة بك من وقت لآخر لمعرفة ما إذا كانت المناطق والمدن القريبة لديها المزيد من الطلبات وتدفع أكثر قليلاً لكل توصيل.

4. Dashers المجدولة مقابل Dashers غير المجدولة

يُعتقد على نطاق واسع أن DoorDash تعطي الأولوية للرسومات المجدولة مقابل Dashers غير المجدولة عند تعيين الطلبات.

لذا ، إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من الطلبات ، اعتد على جدولة Dash في وقت مبكر.

تعمل جدولة Dash أيضًا على تجنب مشكلة تسجيل الدخول إلى تطبيق Dasher لتجد أنه مشغول جدًا بحيث لا يمكنك الاتصال بالإنترنت!

ما العوامل التي لا تؤثر على الحصول على أوامر DoorDash؟

الآن بعد أن عرفت كيف ترسل DoorDash الطلبات ، فقد حان الوقت لتغطية بعض العوامل المهمة للحصول على المزيد من الطلبات.

1. معدل القبول الخاص بك

عند تعلم كيفية استخدام DoorDash ، فإن أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها العديد من Dashers الجدد هو الهوس بمعدلات قبولهم.

معدل قبولك على DoorDash هو النسبة المئوية للطلبات التي تقبلها. على سبيل المثال ، إذا قبلت 50 طلبًا من أصل 100 طلب من طلبات DoorDash ، فسيكون معدل قبولك 50٪.

أول الأشياء أولاً ، وجود معدل قبول منخفض جدًا ليس سببًا لإلغاء تنشيط DoorDash ، لذلك لا تشدد هناك.

ثانيًا، لا تقوم DoorDash بتعيين الطلبات بناءً على معدل القبول.

كانت هذه شائعة منذ فترة طويلة ، ولكن حتى الآن ، لم تصدر DoorDash أي تصريحات حول هذا الادعاء ولم يتم إثباتها بواسطة Dashers.

خلاصة القول هي أنه يجب عليك قبول الطلبات التي تستحقها ، والتي تهدف إلى حوالي 1 دولار إلى 2 دولار لكل ميل كلما أمكن ذلك.

2. معدل إتمام DoorDash الخاص بك

معدل إتمام DoorDash الخاص بك هو النسبة المئوية لأوامر DoorDash التي تقبلها وتكملها بالفعل.

معدل إتمامك مهم لعدم طردك من DoorDash. وذلك لأن DoorDash يتطلب معدل إتمام 80٪ أو أعلى للبقاء نشطًا كسائق. مثال على معدل إكمال DoorDash الذي يمكن أن يتسبب في إلغاء التنشيط.

ومع ذلك ، لا تأخذ DoorDash في الاعتبار معدل الإنجاز عندما تقوم بتعيين الطلبات بين السائقين. أو ، على الأقل ، لم يقل أنه يستخدم هذا المقياس.

على سبيل المثال ، إذا كان معدل إتمامك هو 85٪ ومعدل إتمام سائق آخر قريب منك هو 89٪ ، فلا ينبغي أن يؤثر ذلك على من يحصل على الترتيب أولاً.

نصائح للحصول على المزيد من طلبات DoorDash

إذا كنت تتساءل عن كيفية تعيين DoorDash للأوامر ، نأمل أن يكون دليلنا قد أوضح كيفية عمل الخوارزمية.

والآن بعد أن عرفت الإجراءات الداخلية لكيفية قيام DoorDash بتعيين الطلبات للسائقين ، فإليك بعض النصائح الإضافية التي يمكنك استخدامها للحصول على المزيد من الطلبات وكسب المزيد من المال!

قم بالقيادة في أوقات الانشغال: القيادة في أفضل أوقات DoorDash ، والتي تكون بالقرب من الغداء والعشاء وطوال اليوم في عطلة نهاية الأسبوع ، تساعدك في الحصول على المزيد من الطلبات لأن حجم الطلبات في أعلى مستوياته. انتظر في المواقع الرئيسية: كما ذكرنا ، تأخذ DoorDash في الاعتبار قربك من المطاعم عند تعيين الطلبات. لذلك ، انتظر بالقرب من مجموعات المطاعم إن أمكن للتأكد من قربك من موقع الالتقاء ومن المرجح أن تحصل على الطلب. جرب الطلبات المزدوجة: تقدم DoorDash أحيانًا طلبات مجمعة تتضمن استلام طلبين منفصلين من نفس المطعم ثم إجراء تسليمين مختلفين. قد تكون هذه خادعة في البداية ، لكن في بعض الأحيان ، يستحق الأجر الإضافي العمل.

وتذكر فقط: DoorDash هي واحدة من العديد من العربات التي تدفع والتي يمكنك استخدامها لكسب المال بسرعة.

على سبيل المثال ، يربح الكثير من سائقي DoorDash أيضًا أموالًا من خلال Instacart ، وهو أشهر جانب لتسليم البقالة.

يمكن لـ Instacart بسهولة دفع ما بين 15 إلى 20 دولارًا أمريكيًا في الساعة ، بالإضافة إلى خدمات توصيل أخرى مثل Uber Eats و Amazon يمكن أن يدفع Flex جيدًا أيضًا.

بين كل تطبيقات gig هذه ، لديك ما يكفي من التنوع للحصول على المزيد من الطلبات إذا لم تقم DoorDash بتعيين الطلبات ، ويمكنك أيضًا معرفة التطبيقات التي تدفع أكثر في السوق.

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أسئلة مكررة

هل يمكن لسائقي DoorDash تعيين الأوامر؟

لا يمكن لسائقي DoorDash تعيين أوامر لأنفسهم أو للسائقين الآخرين. تقوم خوارزمية DoorDash بتعيين الطلبات للسائقين المتواجدين في المطاعم القريبة. من هناك ، يختار السائقون إما قبول الطلب وإكمال التسليم أو رفض الطلب للسماح لـ Dasher آخر بقبوله.

هل يمكن لعملاء DoorDash اختيار سائقهم؟

لا تسمح DoorDash للعملاء باختيار سائق DoorDash الذي يقوم بتسليم طلباتهم. يعين DoorDash الطلبات للسائقين اعتمادًا على عوامل مثل قرب السائق من المطاعم ، وحالة Top Dasher ، والمنطقة التي تمت جدولة Dasher فيها.

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هل تمنحك DoorDash طلبات بناءً على موقعك؟

نعم ، الموقع هو أحد العوامل التي تستخدمها DoorDash لتعيين الطلبات للسائقين. لذلك ، إذا انتظرت بالقرب من العديد من المطاعم ، فمن المرجح أن تتلقى الطلبات أكثر مما لو انتظرت في المنزل أو في منطقة لا يوجد بها العديد من المطاعم.

افكار اخيرة

آمل أن يوضح هذا الدليل كيف تقوم DoorDash بتعيين الطلبات والنصائح التي يمكنك وضعها في الاعتبار للحصول على أكبر عدد ممكن من الطلبات.

تعتبر وظائف مثل DoorDash رائعة لكسب أموال إضافية ، ويمكنك حتى الحصول على أموال في نفس اليوم إذا كنت تستخدم Fast Pay.

ومع ذلك ، مثل أي وظيفة أزعج ، من المهم فهم كيفية عمل الأشياء في الخلفية حتى تتمكن من لعب اللعبة لكسب أكبر قدر ممكن من المال.

والآن بعد أن عرفت كيف تقوم DoorDash بتعيين الطلبات للسائقين ، يمكنك استخدام هذه المعلومات للحصول على المزيد من الطلبات لنفسك!

تحطيم سعيد!

وتذكر ، يمكنك ذلك قم بالتسجيل في DoorDash أو غيرها من العربات مثل Instacart إذا كنت مستعدًا لكسب المال في اقتصاد الوظائف المؤقتة!

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