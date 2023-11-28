ستساعدك المقالة التالية: كيف تكتب عن عملك

هناك العديد من الطرق للتميز وكسب العملاء كمدير لوسائل التواصل الاجتماعي، إحداها هي الحصول على قائمة في دليل احترافي مثل تعرف على Social Pro™️.

ولكن للتأكد من أن العميل يختارك عندما يبحث عن الدعم الذي يحتاجه لك للتأكد من أنك متميز عن الآخرين. عليك أن تسهل على القراء رؤيتها أنت كحل لمشاكل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عند كتابة قائمة مثل هذه، فكر في الأمر على أنه صفحة صغيرة حول الصفحة. وتذكر أن الأمر لا يتعلق بك؛ يتعلق الأمر بكيفية حل تحديات القارئ.

عند صياغة قائمة دليل قوية، يجب أن تتذكر أنه من غير المرجح أن تحصل على عملية بيع فورية من قائمة الدليل. لذا فإن هدفك الأولي هو التميز وحث القارئ على اتخاذ الخطوة التالية نحو العمل معك.

قد تفضل أن يقوم الأشخاص بإجراء اتصال فوري عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو زيارة موقع الويب الخاص بك والانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك. يجب أن تكون الخطوة التي تريد أن يتخذها القارئ عاملاً أساسيًا عند كتابة قائمتك مهما كانت الخطوة.

لا أحد يهتم بك

عند قراءة قوائم الدليل، يجب أن تضع في اعتبارك أن القارئ موجود فيها فقط. إنهم قصيرون في الوقت المحدد ولا يحتاجون إلى تاريخ حياتك. هناك بعض الأشياء الأساسية التي لا تحتاج قائمة دليلك إلى تضمينها.

لا أحد يريد تاريخ حياتك

في هذه المرحلة، لا يهتم القارئ بمن تدربت معه أو متى ما لم يكن الأمر ذا صلة بمكانته، فلن يحتاج إلى معرفة ما فعلته قبل الانتقال إلى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لذا تجنب الخوض في الكثير من التاريخ في قائمة الدليل الخاص بك وركز على كيفية مساعدتهم الآن.

تجنب الخلط بين الرسائل

كقارئ، يمكن أن يكون الأمر مربكًا للغاية عندما يستخدم الكاتب لغة الشخص الأول ولغة الشخص الثالث. لذا التزم بـ “أنا” أو “نحن” – ولكن كن أصليًا!

إذا كنت تعمل بمفردك، فلا تحاول أن تبدو وكأنك وكالة كبيرة باستخدام “نحن”؛ ترغب العديد من الشركات في العمل مع مستقل مستقل، لذلك إذا كنت تستخدم “نحن” فقط لتجنب إحباط أصحاب الأعمال، فقد تفعل العكس.

التوقف عن التحدث مع الجميع

“إذا تحدثت مع الجميع، فأنت لا تتحدث مع أحد.” ندرك أنه ليس كل من يقرأ قائمتك هو العميل المناسب لك. ثم تحدث مباشرة إلى الأشخاص الموجودين.

اكتشف بالضبط من هو عميلك، وما الذي يحتاجه منك، ثم أعطه لهم… باستخدام الكلمات التي قد يستخدمونها.

يبقيه لاذع

يبحث قراؤك عن حل لمشكلتهم، ولكن من المحتمل أيضًا أن يكون لديهم ضيق في الوقت ويريدون اتخاذ بعض القرارات السريعة. إنهم بحاجة إلى معرفة من يمكنه حل تحدياتهم وكيفية الاتصال بهم أو معرفة المزيد من المعلومات.

لا تجعل الأمور صعبة باستخدام لغة غامضة أو تتوقع منهم قراءة جمل طويلة أو فقرات كبيرة من النص.

العناصر الرئيسية لقائمة الدليل الناجحة

هناك العديد من الطرق لكتابة قائمة جيدة لدليل الأعمال، ولكن جميع القوائم الناجحة ستتضمن هذه العناصر الأساسية الأربعة.

رقم 1: العنوان

تحتاج أي صفحة موقع ويب إلى عنوان جيد، ولا تختلف قائمة الدليل الخاصة بك عن ذلك. يمنح العنوان الرئيسي للقارئ نظرة عامة سريعة، حتى يعرف على الفور ما يمكن توقعه وما إذا كان الأمر يستحق القراءة.

سيترك القراء انطباعاتهم الأولى عن عملك من العنوان.

رقم 2: صورة

فيما يتعلق بدليل Meet The Social Pro™️، فإن معظم الزوار يتطلعون إلى العمل مع شخص مستقل ومن المرجح أن ينقروا على القوائم التي تحتوي على صورة رأس فوق شعار.

رقم 3: مشكلة

إن تحديد عميلك المثالي ومعالجة أكبر مشاكله أو مخاوفه قبل تقديم الحل سيساعدك على التحدث مباشرة إلى أنواع العملاء الذين ترغب في العمل معهم.

رقم 4: الحل

سيواجه الأشخاص الذين يزورون قائمة الدليل الخاصة بك تحديًا محددًا يبحثون بنشاط عن المساعدة بشأنه. يجب أن توفر قائمتك الحل حتى يعرفوا أنه يمكنك مساعدتهم في حل مشكلاتهم.

إذا كنت تعمل في مجال معين أو تقدم خدمة فريدة من نوعها، فتأكد من معالجة ذلك، حتى تتحدث إلى عميلك المثالي.

#5: دعوة للعمل

بدون عبارة قوية تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA)، من المرجح أن ينقر القارئ بعيدًا ويقرأ القوائم الأخرى. ستعتمد عبارة الحث على اتخاذ إجراء (CTA) الخاصة بك على الإجراء الذي ترغب في أن يتخذه شخص ما عندما يرى قائمتك، هل تفضل إرسال بريد إلكتروني إليك أو تنزيل مغناطيس الرصاص الخاص بك؟

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