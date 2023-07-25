ستساعدك المقالة التالية: كيف تكسب المال على Redbubble (دليل 2023!)

بدء عمل تجاري جديد هو أمر ممتع للغاية.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون العملية صعبة للغاية ومكلفة أيضًا.

وبالمثل ، فإن بعض طرق كسب المال عبر الإنترنت ، مثل بدء مدونتك الخاصة أو عمل تجاري عبر الإنترنت ، غالبًا ما يكون لها نفقات تشغيلية مستمرة تحتاج إلى أخذها في الاعتبار.

لحسن الحظ ، إذا كنت تبحث عن إبداع ، طريقة منخفضة المخاطر لخلق تدفق جديد للدخل لنفسك ، لديك بالفعل الكثير من الخيارات دون الحاجة إلى بدء كل شيء من البداية.

مع Redbubble ، وهو سوق راسخ للطباعة عند الطلب ، أصبح لدى المبدعين الآن طريقة لتحقيق أقصى استفادة من فنهم والعمل في طريقهم للوصول إلى دخل لائق.

في هذا الدليل ، ستتعلم كيفية كسب المال على Redbubble جنبًا إلى جنب مع قائمة رائعة من النصائح لمساعدتك على زيادة تلك الإيرادات إلى أقصى حد ممكن!

استمر حتى النهاية لترى ما إذا كان Redbubble يستحق ذلك بالفعل بالنسبة لك كفنان.

ما هو ريد بابل؟

Redbubble هو ملف السوق العالمي للطباعة عند الطلب (POD) حيث يمكن للفنانين بيع تصميماتهم وطباعتها على منتجات البضائع المختلفة.

تأسست الشركة عام 2006 في ملبورن ، أستراليا. منذ ذلك الحين ، نمت Redbubble كثيرًا على مر السنين حتى أن لديها مخزونها الخاص (RDBBY).

تعتبر أعمال الطباعة عند الطلب رائعة لأنه بصفتك فنانًا ، فأنت لست مسؤولاً عن تصنيع أو شحن البضائع الخاصة بك.

كل ما عليك فعله هو إنشاء تصميمات وتحميلها إلى المنتجات الموجودة في سوق Redbubble؛ يتعاملون مع جميع التصنيع والخدمات اللوجستية بمجرد حصولك على الطلبات.

حالياً، لقد انتهى Redbubble 70 منتجًا فريدًا التي يمكن طباعة فنك عليها.

هذا يعني أنه يمكنك أخذ تصميماتك المفضلة وتحميلها على منتجات مثل:

ثياب.

أكواب القهوة.

ملصقات.

أغلفة الجوال.

جدارية.

الزينة مثل الوسائد والبطانيات.

ملصقات رقمية.

حقائب الظهر وحقائب اليد.

ثابت.

إذا كان لديك فهرس للتصميمات التي تريد بيعها لتحقيق بعض الدخل السلبي لنفسك ، فمن الصعب التغلب على مواقع الويب المطبوعة عند الطلب.

كيفية كسب المال على Redbubble

كفنان ، يعد بدء متجرك الخاص أحد أصعب الأمور في النهوض والتشغيل. حقا لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة!

يجب أن تكون قادرًا على التركيز على الأشياء التي تستمتع بها وهي إنشاء تصميمات جديدة. أي شيء أكثر من ذلك يمكن أن يبدو وكأنه عمل إضافي.

إذا كنت مهتمًا بكيفية جني الأموال من البيع على Redbubble ، فستبدأ هذه النقاط القليلة التالية في الاتجاه الصحيح:

1. الاشتراك في Redbubble

عندما تكون مستعدًا لبدء متجر Redbubble الخاص بك ، توجه إلى موقع الويب الخاص به وأنشئ حسابًا.

هذه هي المعلومات التي ستحتاج إلى تضمينها:

اسم عنوان بريد إلكتروني أضف التصاميم أضف صورة رمزية (بشكل أساسي فقط صورة ملفك الشخصي / شعارك) أضف صورة غلاف (صورة أكبر تشبه لافتة Youtube) أضف الروابط الاجتماعية إنشاء السيرة الذاتية

بمجرد تقديم هذه المعلومات ، يمكنك الانتقال إلى قسم تفاصيل الدفع حيث سيتم فتح متجرك رسميًا عند الانتهاء!

ستتم مناقشة تفاصيل الدفع بمزيد من التفصيل في الأقسام أدناه.

يمكنك دائمًا الرجوع إلى متجرك وتحسينه لاحقًا لمنحه سمة / هوية أكثر تماسكًا ، لذلك لا تجهد التفاصيل كثيرًا عند البدء.

قراءة إضافية – بيع منتجات Printify على موقع Etsy.

2. إنشاء وتحميل التصاميم

حسنًا ، إليك الآن أهم جزء لكسب المال على Redbubble!

إذا كان لديك بالفعل فن رقمي في متناول اليد ، يمكنك تحميله مباشرة إلى متجر Redbubble الخاص بك. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فستحتاج إلى البدء في إنشاء بعضها باستخدام برامج مثل Photoshop أو أي أداة تصميم رقمية تستمتع بها.

بدلاً من ذلك ، ابحث عن طريقة لتحميل الفن المرسوم يدويًا إلى الموقع. يمكن أن يعمل تطبيق المسح الرقمي بشكل رائع لهذا الغرض.

بمجرد تحميل الفن الخاص بك ، يمكن وضعه على أكثر من 70 منتجًا مختلفًا عالي الجودة.

يعد البيع على Redbubble في الواقع أمرًا سهلاً للغاية بفضل مدى بساطة أداة التصميم الخاصة بهم.

كل ما عليك فعله هو تحميل تصميم المنتج الخاص بك إلى Redbubble. يعرض هذا أيضًا معاينات المنتج لجميع منتجات Redbubble ويمنحك فكرة أفضل عن شكل بضاعتك بالفعل.

3. اكتب أوصافًا قوية للمنتج

عندما تقوم بتحميل عملك الفني إلى Redbubble ، سيكون لديك ثلاثة أشياء لملءها:

عنوان. العلامات. وصف.

هذا هو المكان الذي تحتاج إلى توخي الحذر الشديد في اختيارك للكلمات.

في الواقع ، إذا كنت جادًا في جني الأموال من Redbubble ، عنوان المنتج ووصفه هو المكان الذي يجب أن تبذل فيه الكثير من جهودك.

بعد كل شيء ، تعد إضافة أوصاف قوية للمنتج واحدة من أفضل الطرق لعرض عملك الفني من خلال محرك بحث Redbubble ولتحقيق مبيعات.

دعنا نستخدم مثالًا ونفترض أنك صممت سلعًا باستخدام ميمي رجل الكهف سبونجبوب. تأكد أنك استخدام العلامات التي لها صلة كبيرة بهذا المنتج.

لاحظ أعلاه ، أذكر الاختلافات في رجل الكهف سبونجبوب بالإضافة إلى المنتج المخصص له (قناع الوجه).

بمعنى آخر ، تريد أن تكون محددًا قدر الإمكان حتى يتمكن الأشخاص من العثور على فنك بدقة.

لا تزعج استخدامك للعلامات أو الكلمات الرئيسية المتأخرة في الوصف. استخدم 1 أو 2 من الكلمات الرئيسية / العبارات القوية وقم بتضمينها بشكل طبيعي في الوصف.

يمكنك أيضًا استخدام ما يصل إلى 15 علامة وإنشاء رسالة شكر للأشخاص الذين يشاهدون / يشترون منتجاتك.

مرة أخرى ، لا تكن عامًا مع العلامات الخاصة بك ؛ تريد أن تضرب مكانتك بشدة بحيث عندما يبحث الأشخاص عن شيء محدد ، يجدون تصميماتك.

مثال آخر: لنفترض أنك كنت تصمم منتجات موسمية لعيد الهالوين أو الكريسماس.

بينما قد لا تتمكن من التنافس على مصطلحات مثل “Halloween” أو “Christmas” ، فقد تتمكن من تحقيق النجاح باستخدام علامات مثل “spooky ghost” أو “Christmas Reindeer” أو أي شيء أكثر تحديدًا.

أخيرًا ، حدد طريقة العرض الافتراضية لمتجرك والمنتجات التي تقوم بتحميل التصميمات إليها.

هذا يخبر Redbubble عن منتج POD الذي سيعرضون تصميمك عليه عندما يزور الأشخاص متجرك. لاحظ كيف يبدو التصميم رائعًا على منتجين ولكنه سيئ على حقيبة الحمل.

هذا مهم إذا كنت تبحث عن موضوع. على سبيل المثال ، إذا كنت تبيع الملابس فقط ، فتأكد من اختيار منتج العرض المناسب.

4. تسويق منتجك / إدارة المتجر

هناك الكثير من الطرق لتسويق منتجاتك خارج استخدام مُحسنات محركات البحث في متجر Redbubble.

فيما يلي بعض الخيارات للترويج لمنتجاتك:

شارك تصميماتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

رابط إلى محفظتك من موقع الويب.

أنشئ منشورات مدونة للترويج للفن (إذا كنت تمتلك مدونة).

استخدم العلامات المناسبة على Instagram و Pinterest.

مثال على استخدام Reddit و Pinterest للترويج لمتجر.

الآن ، فيما يتعلق بإدارة متجر Redbubble الخاص بك ، قم فقط بالمرور فوق الصورة الرمزية الخاصة بك في الزاوية اليمنى العليا وانتقل إلى “إدارة المحفظة”.

يعرض هذا القسم كل عملك الفني الحالي وكيفية أدائه من هذه الصفحة. ستظهر كل صورة آرائك ومبيعاتك وإعجاباتك وتعليقاتك.

بصفتك بائعًا مبتدئًا على Redbubble ، لا تشدد كثيرًا على هذه الصفحة.

ومع ذلك ، عند إضافة منتجات متعددة ، خذ وقتًا لمراجعة أدائها من حين لآخر حتى ترى التصميمات التي يهتم الأشخاص بشرائها.

5. توليد المبيعات وتتبعها

عندما تبدأ في تحقيق مبيعات ، ستتمكن من عرضها في لوحة معلومات تحليلات الفنان.

يمكنك أيضًا إعداد حساب Google Analytics وربطه بمتجر Redbubble الخاص بك لمساعدتك في تتبع المشاهدات والمبيعات بشكل أكثر دقة.

Redbubble لديه لوحة قيادة جيدة، ولكن يمكن أن تساعدك Google حقًا في تحسين مُحسنات محركات البحث وفهم جمهورك بشكل أفضل.

نصيحة مهمة أخرى لكيفية جني الأموال على Redbubble هي الانتباه إلى الفن الذي يحظى بمزيد من المشاهدات والمبيعات.

ما الذي يجعلها فريدة من نوعها؟ ما الكلمات الرئيسية التي استخدمتها في الوصف والتي أدت إلى زيادة عدد مرات المشاهدة؟

إذا كان لديك تصميم واحد ينتشر بسرعة كبيرة ولكن باقي منتجاتك لا تحصل على مبيعات أبدًا ، فقد يكون الوقت قد حان لتغيير مكانتك / استراتيجيتك قليلاً لتجربة المزيد مما ينجح.

اسأل نفسك هذه الأسئلة كثيرًا وستكون دائمًا متقدمًا على اللعبة.

كم تأخذ Redbubble؟

تأخذ Redbubble السعر الأساسي الكامل لكل منتج ، ولكن يمكنك ترميز البضائع الخاصة بك حتى تحقق ربحًا. بشكل افتراضي ، تضيف Redbubble هامش فنان بنسبة 20٪ إلى المنتجات ، لكن لك مطلق الحرية في العبث بهذا.

لذلك ، بينما يمكنك جني الأموال من البيع على Redbubble ، فإنك لا تحصل على غالبية الأرباح.

Redbubble منفتحة جدًا حول كيفية تسعير الأشياء ونسبة القطع التي تتلقاها عند إجراء عملية بيع. إنه أمر منطقي فقط لأنهم يقومون بشكل أساسي بكل الرفع الثقيل من أجلك.

مثال: السعر الأساسي للقميص هو 18 دولارًا. إذا كنت ترغب في إضافة ترميز بنسبة 50 ٪ (9 دولارات) ، فسيتم تسعير القميص الذي يحتوي على تصميمك بسعر 27 دولارًا وستحصل على 9 دولارات إضافية. بعض الأمثلة على أسعار Redbubble الأساسية + الهامش الخاص بك.

ضع في اعتبارك ، إذا قررت أن تأخذ المزيد لنفسك ، فإن ذلك يرفع السعر الإجمالي للمستهلكين مما قد يضر بفرصك في كسب المزيد من المبيعات.

في النهاية ، يجب عليك إجراء القليل من البحث التنافسي لمعرفة ما يبيعه الفنانون الآخرون في مجال تخصصك لمنتجاتهم ومحاولة تسعير نفسك بالمثل.

أنت لا تريد أن تتسابق إلى القاع ، ولكن هذا للأسف في بعض الأحيان هو طبيعة بيع منتجات POD.

نصيحتي: التزم بنسبة 20٪ إلى 30٪ للترميز الخاص بك واختبر هوامش الفنان الأخرى ببطء لمعرفة التأثير على المبيعات.

ومع ذلك ، لا تزال Redbubble عبارة عن صخب جانبي خالٍ من المخاطر نظرًا لأن كل ما تفعله حقًا هو تحميل الصور على الإنترنت واختيار المنتجات التي تريد أن تتم طباعتها عليها.

لست مضطرًا للدفع مقابل المخزون ، ولا يتم الدفع لك إلا عند إجراء المبيعات ، لذلك فهي مربحة للجانبين.

كيف تدفع لك Redbubble؟

لإكمال متجرك وتشغيله ، تحتاج إلى ملء معلومات الدفع.

إليك ما يجب تضمينه:

قم بتأكيد بريدك الإلكتروني.

أضف اسمك.

أضف عنوانك.

حدد عملة الدفع.

اختر تفضيل الدفع (تحويل مصرفي أو تحويل PayPal).

قدم تفاصيل البنك أو PayPal (حسب اختيارك).

إذا وصلت أرباحك إلى حد 20 دولارًا، ستتم معالجة دفعتك في الخامس عشر من كل شهر.

لا تتقاضى Redbubble أي رسوم لإرسال الأموال من خلال Paypal أو التحويل المصرفي.

نصائح وحيل Redbubble للبائعين

عندما تبدأ البيع على Redbubble لأول مرة ، فإن الشيء الرئيسي هو عدم الاستسلام خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى.

الحقيقة هي أن العثور على النجاح في Redbubble يستغرق وقتًا وصبرًا وممارسة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن كل منتج تقوم بإنشائه وبيعه هو بيانات عليك أن تفهم ما الذي يتم بيعه جيدًا وما الذي لا يتم بيعه.

لذلك ، مع وضع هذه الفكرة الشاملة في الاعتبار ، فلنلقِ نظرة أيضًا على بعض النصائح حول كيفية تحقيق النجاح على Redbubble.

1. تصميم المنتجات في الاعتبار

عندما تنشئ فنًا جديدًا ليتم تحميله على Redbubble ، فكر في كيفية ملائمة الصورة للمنتجات المختلفة.

يمكنك تحميل تصميمك تقنيًا لكل نوع منتج ، ولكن هذا ليس دائمًا الخيار الصحيح.

هل الصورة كبيرة بما يكفي للإدلاء ببيان على القميص؟ هل هي كبيرة جدًا بحيث لا يمكن وضعها في حقيبة مستحضرات التجميل؟

إذا كان لديك القدرة على عمل عدة إصدارات مختلفة من نفس العمل الفني لأنواع مختلفة من المنتجات ، فإنني أوصيك بشدة أن تفعل ذلك!

يمكن أن يساعدك حقًا في جذب المزيد من العملاء. إنهم يحبون شراء الأشياء التي تبدو وكأنها مصممة بشكل هادف للمنتج الذي يشترونه.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المزيد من المنتجات يعني الحصول على المزيد من المنتجات على صور Google والمنتجات التي يمكن للأشخاص العثور عليها في سوق Redbubble.

أخيرًا ، لا تخف من بيع منتجات أقل تنافسية من أي بائع آخر. كما ترون ، فإن اللباس الداخلي لديه منافسة أقل من القمصان. هذا يعني فرصة أقل ، ولكن ربما يعوض ذلك متوسط ​​سعر الطلب الأعلى!

الكثير من البائعين لديهم تصاميمهم على قمصان … لكن ماذا عن الساعات أو البطانيات؟

مرة أخرى ، فكر في إنشاء المنتجات والسوق الذي تحتاج إلى استهدافه ، وليس فقط التصميمات التي تريد إنشاءها.

2. العمل على Redbubble SEO

تحسين محركات البحث أو تحسين محركات البحث هو ما يساعد الأشخاص في العثور على عملك الفني عندما يبحث الأشخاص عن منتجات على Redbubble.

بدونها ، أنت تنافس الفنانين الذين يصلون إلى الصفحة 1 لأنهم يعرفون كيفية صياغة أعمالهم الفنية بشكل صحيح (حتى لو كان فنك أفضل من فنهم).

إذا كنت ترغب في الحصول على فكرة أفضل عن أنواع المنتجات ذات الأداء الجيد ، ابحث عن بعض الأعمال الفنية على Redbubble كما لو كنت عميلاً.

بعد ذلك ، انتقل إلى القوائم القليلة الأولى وألق نظرة جيدة على عناوينها وعلاماتها وأوصافها. حلل كيف تتناسب صياغتهم مع الفن وانظر كيف يمكنك أن تفعل الشيء نفسه.

بامكانك ايضا استخدم أدوات مثل Google Keyword Planner للعثور على أحجام البحث عن المنتجات للحصول على فكرة عما يهتم به الأشخاص:

بين هذا ودراسة أفضل البائعين على Redbubble ، يجب أن تكون قادرًا على تعلم كيفية استخدام أوصاف المنتج وعلامات Redbubble لصالحك.

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو حول كيفية استخدام Google Keyword Planner إذا كنت تريد دليلًا متعمقًا حول كيفية العثور على الكلمات الرئيسية الفائزة:

هذه واحدة من أفضل أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية في رأيي ، وهي طريقة رائعة للحصول على بعض بيانات الكلمات الرئيسية لتحسين قوائم Redbubble الخاصة بك.

3. تحميل فن فريد ومحدد

إن رسم صورة لميكي ماوس لن يقطعها لسوء الحظ.

ربما على الرغم من ذلك “البلدغ على لوح التزلج”.

النقطة المهمة هي أن تصميم الفن العام الذي يمكن لأي شخص التفكير فيه لن يساعدك في الترتيب الجيد عندما يبحث شخص ما عن المنتجات.

إن تفردك كفنان مهم للغاية خلال هذه الخطوة. لا تصمم أشياء تعرف أن الأغلبية ستحبها (مثل الشخصيات الشعبية ، رسومات الحيوانات الأساسية ، إلخ).

هذا هو المكان الذي يجب أن ترسم فيه رسمًا مريضًا لفيل جالس على سطح منزل!

4. تحسين متجرك

هناك طريقة أخرى لزيادة مبيعاتك على Redbubble وهي قضاء بعض الوقت في العمل على تصميم متجرك.

فكر في آخر مرة اشتريت فيها شيئًا عبر الإنترنت. من المحتمل أن يكون موقع الويب الذي كنت تتسوق منه يبدو رائعًا!

الحقيقة القاسية هي أنه لبيع الأشياء عبر الإنترنت عادة ، يجب أن يبدو متجرك جميلًا ، وله سمة وشعار وشكل من أشكال العلامة التجارية المتماسكة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تنظيم المنتجات في مجموعات على Redbubble ، وهي طريقة رائعة لدفع المشترين نحو منتجاتك عالية القيمة: يقوم صاحب المتجر هذا بعمل لائق جدًا في تقسيم التصميمات إلى مجموعات.

لا تخف من إنشاء مجموعات موسمية أو كتالوجات هدايا أو مجموعات أخرى يمكن أن تجذب انتباه الناس.

5. إلقاء نظرة على تاريخ المبيعات

مرة أخرى ، فإن كسب المال باستخدام Redbubble يعود إلى الحصول على مكاوي متعددة في النار وجمع البيانات حتى تعرف ما الذي ينجح (وما لا ينجح).

لحسن الحظ، تجعل لوحة معلومات Redbubble من السهل تتبع نقرات المنتج والمبيعات بمرور الوقت حتى تتمكن من فهم ما يبحث عنه الأشخاص وما الذي يبيعونه.

إذا وجدت أن عددًا قليلاً من منتجاتك تقوم بكل القوائم الثقيلة ، فاستكشف فكرة التصميم الخاصة هذه والمزيد.

هل هناك نقص في المنافسة؟ هل عثرت على شيء ما يتجه؟

ضع في اعتبارك سبب بيع أفضل منتجاتك جيدًا وابذل قصارى جهدك لمحاكاتها.

6. النظر في بعض البدائل

يعد كسب المال على Redbubble أمرًا ممتازًا إذا كنت تريد بيع تصميماتك بسهولة عبر الإنترنت ولا تريد التعامل مع التصنيع.

ومع ذلك ، هناك الكثير من المواقع مثل Redbubble حيث يمكنك إدراج تصميماتك للوصول إلى جمهور أوسع. وتتيح لك بعض بدائل Redbubble بيع منتجات مطبوعة حسب الطلب من خلال متجرك الخاص ، بحيث يكون لديك قدر أكبر من التحكم.

على سبيل المثال ، بالعودة إلى الكلية ، جنى توم المال باستخدام الميمات عن طريق بيع أكواب الميم على موقع Etsy. واعتاد برنتيفاي، شركة رائدة في تصنيع المطبوعات حسب الطلب ، لتصنيع منتجاته.

ما هو لطيف في Printify هو أنه يمكنك البيع على واجهة متجرك الخاصة مثل Etsy ، أو حتى في متجر Shopify.

هذا يعني أن لديك مزيدًا من التحكم في شكل متجرك وكيفية التسويق والأسعار الخاصة بك. قد يتطلب الأمر مزيدًا من العمل لبناء جمهورك ، ولكن مرة أخرى ، يمكنك الحصول على مزيد من التحكم.

تعرف على المزيد حول Printify!

أفكار مكانة ريد بابل (2023)

إذا كنت تريد البدء في البيع ولكنك تتساءل: كيف أجد مكاني في Redbubble؟ انت محظوظ.

إليك بعض منافذ Redbubble ذات الإمكانات الكبيرة التي يمكنك وضعها في الاعتبار:

دول محددة

طبيعة

نمط معين من الأنمي

ألعاب فيديو أو أفلام أو سلسلة كتب محددة (فقط كن حذرًا مع حقوق الطبع والنشر / انظر ما إذا كان البائعون الآخرون يعملون في هذا المكان المناسب)

تحفيز

القرارات

اللياقة البدنية وتحديد الأهداف

مزاح

سلع النطاق (مرة أخرى ، انظر فقط في قضايا حقوق الطبع والنشر)

الروحانيات

الديناصورات

أنواع الحيوانات

سيارات

الموسيقى (يمكن أن تكون كلمات أو آلات أو حتى موسيقيين)

أوهام

انت وجدت الفكرة. قد تجد أن مكانك Redbubble الخاص بك هو أسلوب أو مفهوم تصميم أكثر ولكنه يمتد إلى بعض الأفكار.

على سبيل المثال ، تحقق من هذا المتجر الذي وجدته ، والذي يركز على تصميمات الحيوانات اللطيفة للحيوانات مثل الكسلان والضفادع والأبقار:

إذا علقت يومًا في اختيار مكانة Redbubble ، فابدأ بهواية واسعة تستمتع بها وقم بتضييق نطاق تركيزك قليلاً.

يمكنك دائمًا إجراء أبحاثك المتخصصة أيضًا من خلال البحث عن المنتجات الأكثر مبيعًا على الموقع أو عن طريق كتابة الأفكار والتجسس على المتاجر التي تبيع المنتجات في هذا المجال.

إيجابيات وسلبيات Redbubble

إذا كنت لا تزال تفكر فيما إذا كان Redbubble يستحق ذلك أم لا ، فإليك قائمة سريعة بالمزايا والعيوب لمساعدتك على فهم الأشياء بشكل أفضل:

الايجابيات

تشمل مزايا أن تصبح بائعًا في Redbubble ما يلي:

من السهل البدء.

يتم التعامل مع المنتجات من أجلك.

لا حاجة لفتح متجرك الخاص.

خيارات تتبع المبيعات.

مجاني تماما.

الحرية الفنية.

أكثر من 70 منتجًا للاختيار من بينها.

السوق العالمية.

سلبيات

على الرغم من عدم وجود مخاطر وتنوع المنتجات ، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية للبيع على Redbubble:

تأخذ Redbubble جزءًا كبيرًا من الإيرادات.

موقع تنافسي.

لا يوجد مجتمع حقيقي.

من الصعب أن تنمو اسمك.

هل Redbubble يستحق ذلك؟

هل ستحصل على دخل بدوام كامل كفنان باستخدام Redbubble؟

هي احتمالات ، لن تفعل ذلك.

ومع ذلك ، هل لديك حرية إبداعية في تصميم ما تريد وإحداث قدر كبير من التغيير كل شهر؟

نعم بالتاكيد!

في نهاية اليوم، Redbubble هي طريقة خالية من المخاطر لإنشاء تدفق دخل جديد لنفسك ولتحسين مهارات التصميم الخاصة بك.

يجد الناس النجاح على Redbubble ، كما ترون من شهادات البائعين في منتديات مثل Reddit وجميع أنحاء الإنترنت:

ومع ذلك ، فإن أحد الموضوعات الشائعة في كسب المال باستخدام Redbubble هو أنك بحاجة إلى أن تكون متسقًا وتستمر في اختبار التصميمات.

من المستبعد جدًا أن تحقق تصميماتك القليلة الأولى مبيعات.

ومع ذلك ، إذا التزمت بها وعملت على الترويج لمتجرك باستخدام مصادر حركة مرور مجانية و Redbubble SEO المناسب ، فلا يوجد سبب يمنعك من النمو بمرور الوقت.

في النهاية ، فكر في هدفك كفنان. عندما يكون لديك هذا الهدف ، فكر فيما إذا كان بإمكان Redbubble المساعدة في دفع هذا الهدف للأمام أو إبقائك وراءك.

سأقول 9 مرات من أصل 10 ، ستجد أنه لا ضرر في إعطاء Redbubble القليل من التشغيل التجريبي.

نأمل أن يكون هذا المنشور قد ساعد في شرح كيفية كسب المال على Redbubble والنصائح التي يمكنك استخدامها لتسهيل العملية.

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