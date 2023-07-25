ستساعدك المقالة التالية: كيف تكسب المال مع Canva – 9 أفضل الطرق لعام 2023!

مع أكثر من 100 مليون مستخدم ، كانفا هي واحدة من أكثر أدوات تصميم الرسومات شيوعًا على هذا الكوكب.

إذا كنت قد حاولت من قبل تقديم عرض تقديمي لافت للنظر أو شعار أو أي شكل من أشكال الوسائط عبر الإنترنت ، فمن المحتمل أنك استخدمت Canva. و Canva هو شيء أستخدمه يوميًا إلى جانب الكثير من المدونين الآخرين.

لكن هل تعلم أنه من الممكن بالفعل جني الأموال باستخدام Canva إذا كنت تعرف الأنواع الصحيحة من المنتجات والخدمات للبيع؟

هذا صحيح: يمكن أن تساعدك Canva بالفعل في بدء صخب رقمي مربح للغاية. ولا يهم إذا لم تكن لديك خبرة في تصميم الجرافيك.

في هذه المقالة ، سأغطي كيفية جني الأموال باستخدام Canva حتى تتمكن من تحويل جلسة التصميم التالية إلى بعض المال السريع.

دعنا نذهب اليها!

كيفية كسب المال باستخدام Canva

أنا شخصياً أستخدم Canva كل أسبوع لأشياء كثيرة مثل إنشاء رسومات لوسائل التواصل الاجتماعي أو لمدونتي. يستخدم Tom أيضًا Canva لنفس الأسباب ولأسبابه YouTube قناة.

ولكن هناك الكثير من الطرق لكسب المال باستخدام Canva والتي يمكنك استخدامها إذا كنت تبحث عن صخب جانبي جديد.

سواء أكنت تكسب المال باستخدام قوالب Canva ، أو تعمل كمصمم مستقل ، أو تستخدم طريقة أخرى ، فإليك بعض الطرق الحقيقية التي يمكنك من خلالها البدء في جني الأموال عبر الإنترنت باستخدام أداة تصميم الرسوم القوية هذه.

1. إنشاء منتجات مطبوعة عند الطلب للبيع

من أكثر الطرق شيوعًا لكسب المال باستخدام Canva هي استخدامه لعمل تصميمات ونماذج بالأحجام الطبيعية تبيعها في متجر مطبوع عند الطلب.

يفعل الناس ذلك طوال الوقت من خلال تصميم رسومات وشعارات البضائع على Canva ثم بيع تصميماتهم على منتجات مختلفة. في الواقع ، هذه إحدى الطرق التي كسب بها توم المال في الكلية ، وقد باع أكواب ميم على إحدى متاجر Etsy المطبوعة عند الطلب والتي كانت تستخدم برنتيفاي. يعد إنشاء منتجات باستخدام Printify أمرًا بسيطًا في الواقع.

ميزة POD هي أنه لا داعي للقلق بشأن تصنيع أو شحن منتجاتك. كل ما عليك فعله هو إنشاء تصميمات فريدة باستخدام Canva ، وتحميل تصميماتك على منتجات مختلفة ، والتركيز على التسويق.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك منتجات مختلفة مطبوعة حسب الطلب يمكنك بيعها مثل:

قمصان

ملصقات

جدارية

ملصقات

أكواب

كتب

أكياس

ستائر الحمام

هوديس

غطاء هاتف

تعتبر Canva رائعة للطباعة عند الطلب لأنها تساعد في تبسيط عملية التصميم. ويمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء لافتات وشعارات لمتجرك عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك ، يعد Etsy خيارًا واحدًا فقط لبيع Canva POD. يمكنك أيضًا محاولة كسب المال على Redbubble أو فتح متجر Shopify وبيع منتجاتك هناك.

2. بيع الكتب منخفضة المحتوى

هناك طريقة أخرى مثيرة للاهتمام لكسب المال باستخدام Canva وهي استخدامها لتصميم كتب منخفضة المحتوى.

الكتب ذات المحتوى المنخفض هي كل الغضب هذه الأيام ، والعديد من المخادعين الأذكياء يكسبون المال عبر الإنترنت من بيع هذه الكتب Amazon Kindle وغيرها من الأسواق عبر الإنترنت.

إذن ، ما هو الكتاب ذو المحتوى المنخفض؟ كما يوحي الاسم ، إنه نوع من الكتب لا يحتوي على الكثير من المحتوى ، ويتضمن أمثلة مثل:

المجلات

دفاتر الملاحظات

كتب التلوين

المخططين

كتب اللغز

كتب أطفال

من السهل جدًا إنشاء كتب ذات محتوى منخفض باستخدام Canva نظرًا لأنه يحتوي على العديد من قوالب الكتب والمخططات. ال YouTube يشارك مقطع الفيديو أعلاه من Ivy Hang أيضًا كيف يمكنك كسب المال باستخدام Canva من خلال تصميم هذه الكتب وبيعها Amazon KDP.

بمجرد أن يكون لديك ما يكفي من الكتب عن KDP ، يمكن أن يتحول إلى مصدر دخل سلبي جيد. وإذا وجدت نوعًا من تصميم Canva يُباع جيدًا ، فمن السهل توسيع نطاقه باستخدام إصدارات مماثلة.

3. بيع Canva Printables والتنزيلات الرقمية

بالحديث عن دخل الطيار الآلي ، هناك طريقة أخرى شائعة لكسب المال باستخدام Canva وهي استخدامه لإنشاء مواد مطبوعة وتنزيلات رقمية تبيعها.

هذه طريقة شائعة لأن هوامشك مرتفعة للغاية. بعد كل شيء ، أنت تبيع المنتجات الرقمية فقط ، لذلك لا داعي للقلق بشأن تكاليف التصنيع أو الشحن! يحتوي متجر Canva Etsy القابل للطباعة على آلاف المبيعات! وكل ذلك يتعلق بمنتجات التنزيل الرقمية.

يكسب الكثير من الأشخاص المال باستخدام Canva و Etsy من خلال بيع تصميماتهم هناك. تتضمن بعض طابعات Canva الشائعة التي يمكنك بيعها على Etsy:

صفحات التلوين

دعوات الحزب

الألغاز

شكرا لك بطاقات

بطاقات ترحيبية

المخططين

المواد التعليمية

ملصقات رقمية

أوراق التلوين

يربح الكثير من المدونين والمؤثرين المال من Canva من خلال بيع هذه الأنواع البسيطة من التنزيلات الرقمية. يمكن أيضًا أن ينجح التفرع إلى الأعمال الفنية والرسومات لأن العديد من الفنانين يبيعون فقط التنزيلات الرقمية لعملهم.

فقط لاحظ أنك بحاجة إلى حساب Canva Pro لبيع هذه التنزيلات الرقمية عبر الإنترنت. هناك أيضًا بعض القيود الأخرى ، لذا تأكد من الرجوع إلى شروط خدمة Canva قبل البدء.

4. بيع قوالب Canva

هل تعلم أنه يمكنك كسب المال باستخدام قوالب Canva؟ هذا صحيح: الكثير من الأشخاص الآخرين على استعداد للدفع مقابل قوالب Canva إذا كنت تعرف كيفية إنشاء تصميمات لافتة للنظر.

يمكن أن تساعد القوالب المصممين الأقل خبرة أو أولئك الذين ليس لديهم الوقت لإنشاء تخطيطاتهم الخاصة من البداية. أنت لا تساعد الآخرين على تنمية أعمالهم فحسب ، بل يمكنك كسب المال من خلال ذلك.

فيما يلي بعض أفكار نماذج Canva التي يمكنك تصميمها وبيعها:

بطاقات العمل

الدعوات

Pinterest دبابيس

Facebook الرسومات

Instagram قوالب القصة

البطاقات

السير الذاتية وخطابات التعريف

فلايرز

قوالب الكتاب الاليكترونى

قوالب الإعلان

أنفق Tom الأموال في الماضي على Canva Pinterest القوالب ، وهناك بالتأكيد سوق لهذا النوع من الأشياء.

5. كن مساهمًا في Canva

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني الأموال باستخدام Canva ، فيمكنك دائمًا التفكير في أن تصبح مساهمًا في Canva.

يحتوي موقع التصميم هذا على برنامج خاص للمبدعين حيث يمكنك كسب دخل سلبي من تصميماتك. يمكنك أيضًا كسب المال عن طريق بيع مقاطع الفيديو والملصقات والصور لمستخدمي Canva الآخرين للاستفادة منها.

الانضمام إلى هذا البرنامج مجاني تمامًا ، وتحصل على أموال مقابل عملك. تدفع Canva لمساهميها نقدًا من PayPal أو من خلال Skrill أو Payoneer.

يجب عليك تقديم طلب لتصبح مساهمًا في Canva. لسوء الحظ ، تم إيقاف التطبيقات مؤقتًا في الوقت الحالي ، ولكن ترقب عندما تعود فرصة كسب المال هذه.

6. كن مدير وسائل الاعلام الاجتماعية

هناك طريقة شائعة أخرى لكسب المال على Canva وهي استخدامها لتقديم خدمات إدارة الوسائط الاجتماعية للعديد من العملاء كمستقلين.

هذا منطقي تمامًا. بعد كل شيء ، لدى Canva العديد من القوالب الرائعة لـ Tik Tok ، YouTubeو Facebookو Pinterest، و Instagram محتوى. فلماذا لا تستخدم قوالبها لعمل تصميمات لعملائك؟

بعد تنمية حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي ، أعمل الآن بشكل متكرر مع الآخرين لمساعدة حساباتهم على النمو. أدير حسابات للعديد من الشركات المختلفة وأستخدم Canva بشكل متكرر لكسب المال من خلال إنشاء رسومات مختلفة لوسائل التواصل الاجتماعي.

نظرًا لأن هؤلاء العملاء يستخدمون نظام التجنيب ، فإن هذه المساعدة توفر دخلاً شهريًا أكثر ثباتًا. لقد كان كسب المال عبر الإنترنت أمرًا رائعًا ، وكان من المثير مساعدة هذه الشركات على النمو.

بالطبع ، عليك بيع مهاراتك كمدير لوسائل التواصل الاجتماعي لكسب العملاء. ولكن يمكنك التقدم إلى العربات الموجودة على لوحات الوظائف البعيدة المختلفة أو العثور على وظائف للمبتدئين في Upwork لتبدأ.

قراءة إضافية – كيف تصبح أ Pinterest مدير.

7. تصميم الشعارات مع Canva

مثل أن تصبح مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي ، هناك فكرة أخرى لكسب المال باستخدام Canva وهي استخدامها لبيع الشعارات أو تصميمات أخرى مماثلة.

تحتاج الشركات الصغيرة والكبيرة إلى شعارات لاستخدامها في أعمالها. في كثير من الأحيان يحتاج تجار التجزئة والمطاعم والشركات الأخرى الجديدة إلى المساعدة في إنشاء هذا الجزء المهم جدًا من علامتهم التجارية.

يمكنك استخدام Canva لكسب المال من خلال تصميم شعارات للشركات محليًا أو عبر الإنترنت. بمجرد الانتهاء من هذا التصميم ، يمكنك كسب المزيد من المال من خلال مساعدتهم في إنشاء بطاقات عمل ونشرات إعلانية ولافتات والمزيد باستخدام هذا الشعار على قطع مختلفة.

لدى Fiverr الكثير من البائعين الذين يقدمون هذه الأنواع من العربات Canva. ويمكنك العثور على بعضها بمئات أو حتى آلاف الطلبات.

يعد التفرع إلى الخدمات المتخصصة فكرة رائعة أيضًا. على سبيل المثال ، يكسب بعض الأشخاص المال باستخدام Canva من خلال التصميم YouTube الصور المصغرة لمنشئي المحتوى.

بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام Canva لتصميم الكثير من عناصر مواقع الويب وتطوير مواقع ويب مخصصة للأشخاص إذا كان لديك أيضًا بعض مهارات البرمجة.

8. بيع دورة تصميم Canva

هل أنت محترف في استخدام Canva؟ إذا كان الأمر كذلك ، فيمكنك دائمًا التفكير في إنشاء دورة تدريبية على Canva وبيعها لمنشئي محتوى آخرين لمساعدة الأشخاص أثناء كسب دخل إضافي.

يفعل الناس هذا طوال الوقت ، وهناك الكثير من مستخدمي Canva على YouTube والمدونين الذين لديهم دورات لمساعدة الناس:

تصميم رسومات أفضل

قم بتنزيل أفضل القوالب

استخدم الخطوط الصحيحة

قم بتوليد حركة مرور إلى موقع الويب باستخدام تصميمات Canva على وسائل التواصل الاجتماعي

عند تصميم دورة لكسب المال ، قم بإنشاء مخطط لما سوف تقوم بتدريسه ، وقم بتضمين ما سيتعلمه عملاؤك. تأكد من تضمين أي مهام قد تكون قد أدرجتها.

بالنسبة لتسعير دورتك ، تأكد من أن تضع في اعتبارك طول مدة الدورة ومدى صعوبة المادة. قم أيضًا بتضمين مقاطع فيديو وصور مختلفة لشرح نقاط الحديث المختلفة في الدورة التدريبية الخاصة بك.

لا تنس التخطيط للعروض الترويجية أيضًا. بعد كل شيء ، لا يمكن لأي شخص التسجيل إذا لم يسمعوا عنه!

قراءة إضافية – كيفية كسب المال عبر الإنترنت للمبتدئين.

9. إنشاء إعلانات باستخدام Canva

تتمثل إحدى الأفكار الأخيرة لكسب المال باستخدام Canva في استخدامه لتصميم إعلانات لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك.

تمتلك Canva الآلاف من القوالب المذهلة لأشياء مثل Facebook و Instagram إعلانات. لذلك ، إذا كنت تدير شركة دروبشيبينغ أو متجر تجارة إلكترونية ، فيمكنك استخدام هذه القوالب لإنشاء إعلانات فريدة لتسويق منتجاتك وخدماتك.

هذا النوع من النشاط الجانبي للتسويق الرقمي هو في الواقع طريقة أخرى لجني بها توم المال في الكلية. كان يعمل في وكالة إعلانات ومع بعض العملاء المستقلين ، وكانت Canva مفيدة جدًا في تصميم Facebook إعلانات.

بالطبع ، فإن تشغيل الإعلانات المدفوعة والمربحة يتطلب أيضًا المهارة والاستهداف الصحيح. ولكن بدون إعلانات رائعة ، من المستحيل عمليًا تشغيل الإعلانات بشكل مربح.

نصائح لكسب المال باستخدام Canva

الآن بعد أن عرفت كيفية جني الأموال باستخدام Canva ، إليك بعض النصائح التي يمكنك وضعها في الاعتبار أثناء التفرع إلى فكرة الصخب الجانبي الجديدة هذه:

اختبار عدة منافذ: إذا كنت تجرب أفكارًا مثل بيع المواد المطبوعة من Canva على Etsy أو الكتب منخفضة المحتوى ، فاختبر عدة مجالات. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على نوع التصميمات أو المنافذ التي تبيع جيدًا لجمهورك أو في السوق ، لذا تحلى بالصبر! ضع في اعتبارك Canva Pro: كانفا برو يكلف حوالي 12.99 دولارًا شهريًا ، لكنه بالتأكيد يستحق الاستثمار إذا كنت جادًا في جني الأموال باستخدام Canva. عدد القوالب والتصميمات المتميزة التي تحصل عليها مفيد للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى حساب Pro لبيع التنزيلات والقوالب الرقمية الخاصة بك عبر الإنترنت. مقياس ما يعمل: بمجرد العثور على تصميم أو خدمة عبر الإنترنت للبيع تعمل بنجاح ، ركز على توسيع نطاقها! يخبرك هذا السوق أن تصميماتك ومهاراتك في Canva تسير في الاتجاه الصحيح ، لذا ركز على القيام بالمزيد مما ينجح.

قراءة إضافية – كيفية جعل 100 دولار في اليوم مضمونة.

افكار اخيرة

أنا مستخدم Canva Pro منذ فترة طويلة وأنا شخصياً أكسب المال مع Canva بانتظام بعدة طرق مختلفة.

بعد كل شيء ، أنا أستخدم Canva يوميًا تقريبًا لإنشاء عمل فني لمدونتي الخاصة التي تحقق أرباحًا من الإعلانات. أبيع أيضًا الطابعات التي أصنعها على Canva وأستخدم Canva لتصميم الشعارات ورسومات الوسائط الاجتماعية لبعض عملائي.

في الواقع ، أنا الآن أستخدمه بشكل حصري تقريبًا لنفسي ولعملائي ، وقد استخدمه المراهقون أيضًا في مشاريع العمل الصفية الخاصة بهم.

إذا كنت تبحث عن طرق لكيفية جني الأموال باستخدام Canva ، فالخبر السار هو أن الفرص لا حصر لها تقريبًا! وهذا البرنامج الميسور التكلفة مناسب للمبتدئين كما يحصل.

أنا شخصيا استخدم كانفا برو وقد كان مفيدًا بشكل لا يصدق في عمل تصميمات أفضل وكسب المزيد من الأموال. ولكن يمكنك دائمًا البدء بحساب مجاني لاختباره قبل الاستثمار.

في النهاية ، يعد كسب المال باستخدام Canva نشاطًا جانبيًا ممتعًا للغاية. ويمكنك دائمًا استخدامه لتحسين عملك على الإنترنت أيضًا!

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