ستساعدك المقالة التالية: كيف تكسب المال من التدوين (للمبتدئين) في عام 2023؟

هل أنت من يريد معرفة طرق كسب المال عن طريق التدوين للمبتدئين؟ ليست مزحة، فقائمة الأفكار لكسب المال قد تستمر لعدة أيام. بعض الناس لديهم الكثير من الحديد في النار، والعديد منهم مشغولون بالبحث في أشياء كثيرة. ولكن بمساعدة الاتصال بالإنترنت والكمبيوتر المحمول والعقل الإبداعي، يمكن للأشخاص كسب الكثير من الأموال الإضافية عبر التدوين.

قام هذا القسم بتنظيم بعض من أفضل الطرق لكسب المال السريع من خلال التدوين، بما في ذلك العمل من المنزل، وبعض الأعمال الجانبية، والعمل الحر، وبدء عمل تجاري، والمزيد.

ستجد طرقًا شائعة يستطيع الأشخاص من خلالها كسب المال عبر الإنترنت في كل مجال من هذه المجالات. لا تسمح لهذه المفاهيم أن تعيقك! يمكنك استخدامها كمنحنى تعليمي خاص بك، فيما يتعلق بكيفية كسب المال من التدوين للمبتدئين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى اكتساب مهارات فنية في كيفية إعداد حياتك ودخلك وعملك.

طرق كسب المال عن طريق التدوين في عام 2023

فيما يلي بعض الطرق الفعالة التي تساعدك على كسب المال من خلال التدوين في عام 2023:-

1. بيع الكتب الإلكترونية

هل أنت واحد من هؤلاء الذين يفكرون في كتابة كتبك الإلكترونية ويرغبون في بيعها على مدونتك؟ ثم ضع هذه الفكرة في الواقع وتصبح مؤلفًا للكتاب الإلكتروني، حيث يساعد ذلك في ترسيخ سلطتك ومصداقيتك في موضوع معين.

عندما تقرر تدوين كتابك، ضع في اعتبارك أن كل مشاركة توفر لك أفضل فرصة لبيع عملك النهائي في شكل كتاب إلكتروني، وجعله يصل إلى جميع قراء مدونتك.

بعد نشر كتابك، يمكنك مراجعة جميع منشوراتك وتضمين صورة غلاف أو صورة غلاف تربطك بصفحة مبيعات كتابك الإلكتروني.

علاوة على ذلك، إذا لم تكن مهتمًا بتدوين كتابك، فكر في الأمر بطريقة أخرى. أولاً، احصل على أكبر عدد ممكن من الاهتمام بكتابك من خلال تقديم فصل أولي مجاني لهم. عندما يجد الزائرون كتابك الإلكتروني مثيرًا للاهتمام وجذابًا في نفس الوقت، سيكون لديهم بالتأكيد هذا الفضول بشأن ما سيحدث بعد ذلك؛ وبعد ذلك، سوف يشترون كتابك بالتأكيد.

هناك طريقة أخرى مفيدة لبيع الكتب الإلكترونية على مدونتك وهي نشرها باستخدام Kindle النشر المباشر، والذي يتيح لك الوصول إلى Amazon المستخدمين. كل ما تحتاجه هو دفع بعض الرسوم مقابل ذلك؛ ومع ذلك، في المقابل، سوف تحصل على مدى وصول لم تفكر فيه من قبل. بشكل عام، بمساعدة الأدوات، يمكنك وضع غلاف كتابك في الشريط الجانبي الخاص بك، وربطه أيضًا بـ Amazon صفحة المبيعات.

2. التسويق بالعمولة

أحد أفضل الخيارات عندما يتعلق الأمر بكسب الدخل السلبي هو التسويق بالعمولة. إنها أيضًا واحدة من أكثر الطرق المجربة والمختبرة لكسب المال من خلال التدوين. لكن العائق الوحيد هو أنها تتطلب الوقت والرعاية.

بشكل عام، بمساعدة التسويق بالعمولة، يمكنك الترويج بكفاءة لمنتجاتك الرقمية أو خدمات الشركات الأخرى، ذات الصلة بالموضوع على موقع الويب الخاص بك، مقابل عمولة (إما في شكل رابط تشعبي أو إعلان) في مشاركة).

في المتوسط، يكسب المسوقون التابعون حوالي 1 50,000 دولار.

3. مدير وسائل التواصل الاجتماعي

إن مشهد التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتغير باستمرار. إن البقاء على اطلاع دائم بشأن تطوير استراتيجية لتحديد جمهورك، والقيام بأفضل الممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي ليس أمرًا سهلاً. يتطلب الأمر الكثير من الجهد، وهو أمر صعب بالنسبة للعديد من أصحاب الأعمال.

إنه يشير إلى أن مهاراتك في وسائل التواصل الاجتماعي مطلوبة حاليًا. يفهم مديرو وسائل التواصل الاجتماعي كيفية بناء جمهور مخلص للشركة، ومساعدة عملائهم على تنمية أعمالهم عبر الإنترنت.

كما أنها تدفع بشكل جيد نسبيا. للحصول على التحديثات اليومية، والرد على التعليقات والإشارات، وإزالة التعليقات غير المرغوب فيها، قد تتقاضى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا لكل عميل، ويمكن أن يرتفع هذا المعدل إذا كان بإمكانك بذل الجهود في الخطط الشاملة لبناء علامة تجارية.

4. كاتب ومحرر مستقل

هناك عدد كبير من الفرص منخفضة الأجر أو حتى غير مدفوعة الأجر المتاحة إذا كنت تحب الكتابة. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن عمل في المواقع المناسبة، فيمكنك العمل ككاتب/محرر مستقل. انقر هنا وابدأ في تعلم كل شيء عن العمل الحر.

جيمي كاتاناش، كاتب، لديه بعض النصائح لك. في عامها الأول، كسبت أكثر من 50 ألف دولار ككاتبة مستقلة بدوام كامل، وتجاوزت أرباحها السابقة بعدة آلاف من الدولارات ككاتبة. يجب عليك إنشاء مشروع تجاري حول مجال إنتاجي إذا كنت ترغب في كسب الرزق منه. ويشتمل على مجموعة شاملة من الأفكار، بما في ذلك:

قانون

الصحة والطب

تمويل شخصي

كما يقدم بعض الخدمات المتخصصة مثل:

كتابة تقنية

تصريحات صحفيه

كتابة دراسة الحالة

كتابة محتوى SEO

كتابة المنحة

كتابة سيناريو الفيديو

إنشاء الورق الأبيض

كتابة نسخة الإعلان

خطط العمل

يمكنك أيضًا توسيع آفاقك من خلال تقديم الخدمات المتعلقة بالكتابة. إذا كانت لديك عين ثاقبة على الأخطاء، والتزام قوي بالنقاط الدقيقة في القواعد النحوية، فقد تتمكن من تعزيز دخلك من خلال العمل كمحرر أو مدقق لغوي.

على حد تعبير مؤسس التدقيق اللغوي في أي مكان، كيتلين بايل، وهي مدرسة عبر الإنترنت تمنحك المعرفة لكي تصبح مصححًا لغويًا، تقول إن متوسط ​​سعر الصفحة هو 35 سنتًا للمراجعين المستقلين.

بالنسبة للمراجعين، في الدورة التمهيدية المجانية “لمدة 7 أيام” التي يقدمها بايل، يمكنك تعلم كيفية حل المهام المستقلة، ويمكنك حتى اختبار مهاراتك النحوية، إلى جانب الحصول على مكافأة الحصول على اختبار نحوي مجاني. كما ستتعرف في هذه الدورة على الإجابة الأهم – هل هذه الوظيفة مناسبة لك؟

5. مصمم جرافيك

هل عقلك يحاول إخراج فنانك الخيالي الداخلي بينما تركز على كسب المال؟ حسنًا، قد ترغب في ممارسة مهنة في مجال التصميم الجرافيكي الرائع.

هناك طلب كبير على مهارات التصميم في مجموعة متنوعة من الأعمال. اليوم، تحتاج كل شركة بلا شك إلى موقع ويب، ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي، وشعار، والعديد من الخطط للعلامات، والقوالب، والعروض التقديمية، وملصقات المنتجات، والنشرات الإعلانية، وأشياء أخرى كثيرة.

باعتبارك مصمم جرافيك، قد تعمل من المنزل كموظف عن بعد أو مستقل، لكسب المال عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، يمكنك إما تحديد السعر الخاص بك كموظف مستقل والذي يتراوح بين 65 إلى 150 دولارًا في الساعة، أو فرض رسوم على المشروع على أساس الساعة.

اصقل مهاراتك باستخدام Adobe InDesign وMicrosoft PowerPoint وAdobe Illustrator وAdobe Photoshop للبدء في عالم التصميم هذا. علاوة على ذلك، يمكنك تطبيق عينك على أساسيات السرد البصري، والعين على أساسيات الجماليات.

بالإضافة إلى ذلك، اعمل على مهارات الاتصال لديك؛ سيكونون الأصول الأكثر قيمة لديك عند الحصول على العملاء وفهم فكرة مشروعهم. يمكنك الحصول على شهادة في التصميم الجرافيكي من إحدى المؤسسات، أو التعلم الذاتي للمهارات من خلال حضور دورات أو برامج تعليمية عبر الإنترنت. يمكن أن يكون هذا القطاع وسيلة مرضية لكسب المال من خلال التدوين للمبتدئين كفنانين.

يدعي مصمم جرافيك في ناشفيل بولاية تينيسي، يدعى باركر مايرز، أنه يحب وظيفته، لأنها تمنحه الحرية في قضاء وقته المذهل، في تصميم أشياء رائعة. من السهل أن تقع في حب الجانب المرئي للتصميم، ومن الممتع جدًا ملاحقته وقضاء ساعات في الأشياء الصغيرة التي لن يلاحظها أحد.

6. المساعد الافتراضي

عندما تتحدث عن أصحاب الأعمال الصغيرة، فإن الكثير من المتطلبات الإدارية والعديد من المتطلبات الأخرى لا تستحق أن تدفع للمقاولين مقابلها؛ مثل مصممي الجرافيك أو الكتاب. يمكن للمساعدين الظاهريين المساعدة في هذا.

يؤدي المساعدون الافتراضيون مسؤوليات مماثلة لتلك التي يؤديها مساعد المكتب، مثل:

الرد في الوقت المناسب على رسائل البريد الإلكتروني

جدولة الاجتماعات

تقديم خدمة العملاء

تنظيم الملفات بالإضافة إلى المعلومات

إدارة تقويم عملائك

ومع ذلك، يمكنك تكديس رصيدك البنكي كمساعد افتراضي عن بعد أو مساعد افتراضي عبر الإنترنت، إذا كنت تعمل على تحسين مهاراتك وتنميتها. يمكنك أيضًا كسب المال من خلال تقديم خدمات المساعدة الافتراضية في مجال تسويق المحتوى، بما في ذلك:

نشر الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني في مختلف موفري خدمات البريد الإلكتروني مثل ConvertKit وInfusionsoft وMailChimp.

إنشاء صفحات مقصودة ومواقع ويب في برامج تحرير مثل Wix وUnbounce وLeadpages وSquarespace والمزيد.

نشر المشاركات في ووردبريس

تنظيم ونشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

إن العثور على مكان مناسب لكونك VA، يشبه إلى حد ما التحرير والكتابة، ويمكن أن يساعدك في الحصول على رسوم أفضل بكثير. ابحث عن تخصصات المساعد الافتراضي هذه التي تدفع ما لا يقل عن 20 دولارًا في الساعة في المتوسط.

ابحث عن وظائف VA على مواقع العمل المستقلة مثل:

7. مدرس عبر الإنترنت أو مدرس افتراضي

هل لديك ميل للتدريس ونقطة ضعف للأطفال (والصبر معهم)؟ لا مزيد من البحث، حيث أن التدريس يمكن أن يكون مهنة مربحة تتيح لك كسب المال من التدوين للمبتدئين من أي مكان تريده.

أيضًا، لن تحتاج حتى إلى الخروج من منزلك، ولا حتى الخروج من أريكتك للعمل كمدرس بدوام كامل بعد الآن. يبدو جيدا، أليس كذلك؟ تتوفر وظائف التدريس الوفيرة عبر الإنترنت، وتعتمد الوظائف التي تناسبك على درجة التدريس الخاصة بك وبالطبع الخبرة. كما يعتمد الأمر أيضًا على مقدار الوقت الذي ترغب في تخصيصه. يمكن أن تساعدك هذه المنصات في العثور على وظائف التدريس التقليدية:

يمكنك أيضًا استخدام أفضل مواقع التدريس عبر الإنترنت للتعاون مع بعض عائلات التعليم المنزلي مثل:

علاوة على ذلك، مع الشركات المذكورة أدناه، يمكن للأشخاص أيضًا تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها في جميع أنحاء العالم.

8. بيع المنتجات عبر الإنترنت

قم بإنشاء سلع طبيعية أو رقمية وبيعها عبر الإنترنت باستخدام منصات مثل:

• Amazon: يمكنك بيع أي شيء تقريبًا Amazon، بما في ذلك منتجاتك وتلك التي تعيد بيعها.

• Kindle: عندما تكون متخصصًا متخصصًا، يمكنك النشر أو كتابة كتاب بنفسك. يمكنك أيضًا بيعه على أفضل منصة للتجارة الإلكترونية، Amazon، خلال Kindle النشر المباشر. قام كاتب يدعى ستيف جيلمان بتأليف كتاب خلال أسبوع وحصل على حوالي 350 دولارًا شهريًا من هذا الكتاب فقط.

• المدمن الإلكتروني وGumroad: يمكنك الاستفادة من المواقع بشكل مربح – المدمن الإلكتروني و جومرودلبيع المنتجات الرقمية مثل الكتب الإلكترونية والدورات التدريبية بسهولة وسرعة.

• موقع ئي باي: هل لديك أي كنوز فريدة من نوعها أو مصنوعة يدويًا؟ لتفريغ الخزانات الخاصة بك وكسب المال، قم ببيعها موقع ئي باي.

9. بيع الخدمات عبر الإنترنت

قم بإنشاء منطقة مكتب افتراضية لجذب العملاء إلى شركتك. يمكنك تحويل أي قدرة تقريبًا إلى خدمة عبر الإنترنت، لذا كن مبتكرًا! يمكنك بدء الأنواع التالية من الأنشطة التجارية عبر الإنترنت:

باعتبارك مستقلًا، يمكنك تزويد العملاء بالكتابة أو التصميم أو المساعدة الافتراضية. اسمح للعملاء بمعرفة ما تقدمه، باستخدام موقع الويب الخاص بك كمحفظة وصفحة مبيعات.

يمكنك تخصيص لحظة قابلة للتعليم أو بضع نقاط من كفاءتك. يمكنك أيضًا حجز عملاء من الشركات أو الأفراد للحصول على تدريب وتوجيه فردي لتعليم المهارات أو المعرفة التي لديك. تواصل مع العملاء الذين يستخدمون موقع الويب الخاص بك كواجهة متجر، وتواصل معهم للحصول على تعليمات شخصية. أو يمكنك العمل بالكامل عبر الإنترنت عن طريق حجز عملائك عبر الموقع الإلكتروني وتقديم تدريب افتراضي لهم.

أنشئ دورات تدريبية متاحة عبر الإنترنت لجعل معرفتك في متناول جمهور واسع النطاق. مع عدم وجود قيود على معلمة التسجيل، يمكن للعديد من الأشخاص التسجيل في وقت واحد. كما يمكنهم أيضًا تدريس جلسات حية لمجتمع صغير، أو يمكنهم جعل دوراتهم موجهة ذاتيًا.

العلاقات العامة والتسويق

أنت بحاجة إلى إقامة علاقات عامة قوية مع الشركات الصغيرة حتى عند التعاون مع هذه الشركات. كما أن هناك الكثير للقيام به في هذا القطاع. لذا، قم بتخصيص خدماتك وفقًا لاهتماماتك ومهاراتك. على سبيل المثال، يمكنك التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ربط العملاء بمنافذ الوسائط، أو إنشاء عملاء محتملين مدفوعي الأجر عبر الشبكات من أجل الدعاية المجانية.

المحاسبة ومسك الدفاتر

يمكنك إنشاء منظمة مسك الدفاتر الافتراضية لمساعدة الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد أو في منطقتك، فيما يتعلق باحتياجاتها في مجال مسك الدفاتر والمحاسبة.

هل لديك خبرة في التوظيف أو بناء الفريق أو إدارة مزايا الموظفين أو مسؤوليات الموارد البشرية الأخرى؟ يمكنك التفكير في بدء عملك أو عملك كمقاول للمؤسسات الصغيرة.

استشارات في مجال البيع المباشر

فكر في أن تصبح مستشارًا لمنظمة مبيعات مباشرة، تُعرف غالبًا بالتسويق متعدد المستويات، إذا كنت تريد العمل لحسابك الخاص، مع الاستفادة من العلامة التجارية الحالية وخطة العمل (MLM) لشخص آخر. كما يمكنك بيع منتجات التجميل والصحة إلى جانب الملابس، كما يمكنك القيام بذلك عبر الإنترنت من خلال Facebook المجموعات أو موقع الويب الخاص بك.

10. مؤلف الإعلانات

هل تتطلع لبدء مهنة تتضمن العمل من المنزل أو أي شيء متعلق بالإبداع؟ أو تبحث عن وظيفة تتيح لك العمل بدوام كامل؟ إذًا فإن كتابة النصوص هي إحدى هذه الوظائف التي ستمكنك من العمل بدوام جزئي أو كامل، وأن تكون كاتبًا وتكسب الكثير من المال. إنها إحدى هذه الوظائف التي تمنحك أجنحة للعمل بحرية، مثل إعطائك فرصة العمل من المنزل.

من ناحية أخرى، توفر لك العديد من وظائف كتابة النصوص ساعات عمل مرنة، ولهذا تحتاج فقط إلى عقل مبدع وجهاز كمبيوتر محمول للقيام بهذه المهمة.

كونك مؤلفًا قد يثير أفكارًا حول الإعلان القديم، يا رجال في جادة ماديسون. يمكنك إنشاء نسخة إعلانية للوحات الإعلانية أو المشاركة في الإعلانات التلفزيونية (الكلمات).

ومع ذلك، باعتبارك مؤلف إعلانات، لديك العديد من خيارات التسويق والترويج عبر الإنترنت. يمكنك كتابة مقالات مدونة، وصفحات مبيعات مواقع الويب، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ونصوص الفيديو، ونسخ الرسومات، ونسخة النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني من بين أشياء أخرى.

11. قم بإجراء الاستطلاعات عبر الإنترنت

الاستطلاعات المدفوعة لها جاذبية معينة. أثناء مشاهدة Netflix في وقت فراغك، اضغط على بعض الأزرار، وعبّر عن أفكارك، واكسب المال من التدوين للمبتدئين.

لن تصبح ثريًا من خلال إجراء الاستطلاعات، وقد يستغرق إكمالها وقتًا طويلاً. ومع ذلك، فهي أفضل طريقة لتمضية الوقت، بدلاً من مجرد التمرير Instagram أو Facebook ملف الأخبار أو أي فيديو طبخ آخر.

تكثر عمليات الاحتيال في الاستطلاعات عبر الإنترنت على الإنترنت. ولذلك، فإن الكثيرين يخشون القيام بذلك. لمساعدتك، بحثنا في العشرات من المنصات لاختيار أفضل مواقع الاستطلاعات عبر الإنترنت الجديرة بالثقة، مثل:

12. تحقيق الربح عن طريق الإعلان

هل لديك أي مصلحة في إنشاء موقع الويب الخاص بك؟ ماذا عن تحويل هذه الفكرة إلى مبلغ جيد من المال؟ أي تخمينات، ما كل ما يلزم لتنفيذه؟ لا شيء سوى وقتك وجهدك! ومع ذلك، سينتهي بك الأمر إلى تحقيق نتائج ممتازة من خلال تراكم أموال كبيرة في حسابك.

على سبيل المثال، كسبت مدونة السفر المحترفة، هيلين سولا، أكثر من 200 ألف دولار عندما زارت أكثر من 85 مكانًا. يعود الفضل الكبير في ذلك إلى أسلوب الكتابة المذهل الذي تظهره في مدونتها، والتي تحمل اسم “هيلين بينهما”. لذلك، نقترح عليك البدء في كتابة محتوى عالي الجودة.

ثم يمكنك إلقاء نظرة على شبكات الإعلان مثل Google AdSense، الذي يقوم بتوزيع إعلانات العرض على القراء تلقائيًا. نظرًا لأن المعلنين يدفعون أسعارًا مختلفة، فمن المستحيل تحديد مقدار الأموال التي يمكنك جنيها باستخدام Google AdSense. ومع ذلك، ستكسب المال بلا شك عندما يتفاعل أي قارئ أو ينقر على إعلانك.

تستطيع ايضا استخذام Amazon شركاء لكسب العمولات المنتسبة عن طريق تضمين روابط إلى Amazon المنتجات في رسالتك. يمكن أن يصبح الإعلان والتسويق التابع مصدر دخل سلبي مستقر إذا قمت بإنشاء موقعك بمحتوى عالي الجودة يجذب الأشخاص من خلال البحث. راجع دليلنا لإطلاق مدونة، وزيادة زيارات الصفحة، وتحقيق الدخل منها للحصول على جميع التفاصيل.

عادةً، لا يعد بيع الإعلانات على موقع الويب الخاص بك أحد أفضل الأفكار التي تأخذ في الاعتبار استراتيجية تحقيق الدخل الخاصة بك. في الواقع، تحتاج إلى ما يقرب من ملايين الزوار كل عام، لشبكات الإعلانات العملاقة، لأخذ موقعك على محمل الجد.

ومع ذلك، فإن وضع بعض الإعلانات على موقع الويب الخاص بك يمكن أن يساعدك في الحصول على مصدر دخل إضافي. وبالتالي، سيساعدك ذلك أيضًا في الحصول على عدد كبير من الزيارات إلى موقعك، وبالتالي زيادة مدخراتك.

يمكنك أيضًا كسب المال عبر الإنترنت من خلال الترويج للخدمات والمنتجات على منصات مختلفة عبر إنشاء المحتوى الخاص بك، مثل:

وسائل التواصل الاجتماعي: يمكنك كسب المال عبر صفقات المحتوى ذي العلامة التجارية باعتبارك مؤثرًا، خاصة إذا كان لديك عدد كبير من المتابعين في مجال مربح مثل الموضة أو المطبخ.

YouTube: يمكنك إنشاء بنفسك YouTube القنوات وتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق وضع الإعلانات عليها.

النشرة الإخبارية: يمكنك استخدام النشرات الإخبارية لتطوير قائمة بريدك الإلكتروني وكسب المال عبر التسويق بالعمولة.

العصر الرقمي يظهر الرسم البياني الأسي!

لقد تغيرت الأمور بشكل جذري وفعال بعد الدخول في العصر الرقمي، وخاصة بعد الوباء. يمكنك الآن أن تفعل أي شيء تقريبًا باستخدام شاشة الكمبيوتر، بما في ذلك زيادة دخلك، تمامًا مثل التعرف على كيفية كسب المال عن طريق التدوين.

نعم! يمكنك كسب المال من التدوين للمبتدئين عن طريق الربح أو البيع أو الاستثمار أو العمل بدوام كامل أو جزئي أو ببساطة مشاهدة الأفلام، كل ذلك من خلال جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي الخاص بك.