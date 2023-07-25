ستساعدك المقالة التالية: كيف تكسب 1000 دولار في اليوم

إن ربح 1000 دولار في اليوم يعادل ربح 365000 دولار سنويًا!

هذا النوع من الدخل يضع شخصًا في قائمة الـ 1٪ الأعلى دخلاً حول العالم ، وهذا ليس بالأمر الهين.

ولكن إذا كنت مستعدًا لكسب المال عبر الإنترنت أو بدء نشاط تجاري جانبي جديد بهذا النوع من الدخل المحتمل ، فأنت محظوظ.

في هذا المنشور ، أنا أغطي كيفية ربح 1000 دولار في اليوم وأشارك أيضًا بعض الاستراتيجيات التي استخدمتها لتحقيق هذا الهدف.

لقد وصلت إلى هذا الهدف شخصيًا من خلال بعض الأساليب التي أوجزها في هذه المقالة. وجميع الطرق الأخرى لديها دخل محتمل قدره 1 ألف دولار في اليوم أو أكثر.

دعنا نذهب اليها.

كيف تكسب 1000 دولار في اليوم

تتضمن بعض أفضل الطرق لكسب 1 ألف دولار يوميًا بدء أعمال تجارية مختلفة عبر الإنترنت. في المقابل ، تتضمن الطرق الأخرى أعمالًا شخصية أو أفكارًا استثمارية مختلفة.

مهما كان الأمر ، فكر في مهاراتك الخاصة ونوع العمل الذي تريد إدارته حتى تتمكن من استغلال نقاط قوتك.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، دعنا نتعمق في بعض الطرق المختلفة لكسب 1000 دولار في اليوم.

1. كسب المال من المدونات

من بين جميع الطرق لكسب 1000 دولار في اليوم ، يجب أن يكون كسب المال باستخدام مدونة هو المفضل لدي. إنها أيضًا فكرة قمت بها شخصيًا عدة مرات في مسيرتي التدوينية.

الشيء الرائع في التدوين هو أن سقف دخلك لا نهائي من الناحية الفنية، ويتعلق فقط بحجم حركة المرور التي يمكنك توليدها ومدى نجاحك في تحقيق الدخل من مدونتك.

الآن ، أقوم بالتدوين منذ عام 2018 ، وفي عام 2021 ، حقق هذا العالم عبر الإنترنت 92000 دولار. وفي عام 2022 ، حقق هذا العالم عبر الإنترنت 272 ألف دولار!

يأتي معظم دخولي من إعلانات Mediavine والتسويق التابع لها. ولدي الكثير من الأيام معًا حيث أجني 1 ألف دولار في اليوم بين هذين المصدرين.

بالنسبة للمبتدئين ، عادةً ما تجعلني إعلانات Mediavine حوالي 300 دولار أو 400 دولار في اليوم ، وهذا دخل سلبي إلى حد كبير في هذه المرحلة.

وبفضل الأيام المحظوظة في التسويق بالعمولة ، يمكنني أحيانًا تصفية 500 دولار إلى 1000 دولار في يوم واحد من خلال الدخل التابع.

ما عليك سوى إلقاء نظرة على لقطة الشاشة هذه لأرباحي باستخدام Impact Radius حيث ربحت ما يقرب من 1000 دولار في يوم واحد من مبيعات الشركات التابعة.

النقطة المهمة هي أن هناك العديد من الطرق لتحقيق الدخل من مدونة ، ويمكنك معًا بالتأكيد كسب 1000 دولار يوميًا أو أكثر إذا قمت ببناء جمهورك.

تشمل الطرق الأخرى لكسب المال من المدونات:

بيع المنشورات الدعائية (يمكن أن تزيد بسهولة عن 1000 دولار)

بيع الدورات الخاصة بك

تقديم التدريب عبر الإنترنت

الجانب السلبي للتدوين هو أنه يستغرق وقتًا وعملاً لزيادة حركة المرور الخاصة بك.

ولكن إذا تعلمت تحسين محرك البحث (SEO) والتزمت به ، فلن تعرف أبدًا ما هو ممكن. بعد كل شيء ، التدوين هو وظيفتي بدوام كامل الآن وقد مرت أربع سنوات فقط!

ولست بحاجة إلى إنفاق الكثير من المال لإنشاء مدونتك وتشغيلها.

على سبيل المثال ، يمكنك شراء اسم نطاق واستضافة WordPress من شركة مثل Namecheap مقابل أقل من فنجان قهوة شهريًا. ولست بحاجة إلى خبرة سابقة في النشر لتتعلم كيفية التدوين.

من الصعب بالتأكيد كسب 1000 دولار يوميًا باستخدام مدونة ، ولكن على المدى الطويل ، أعتقد أنه من الواقعي إذا التزمت بهذه العملية.

2. ابدأ شركة تجارة إلكترونية

هناك طريقة أخرى لكسب 1000 دولار في اليوم وهي أن تبدأ عملك التجاري الإلكتروني.

مثل التدوين ، من الواضح أن قول هذا أسهل من فعله. ومع ذلك ، فإن إمكانات الدخل المحتملة لأعمال التجارة الإلكترونية لا حدود لها بشكل أساسي.

هناك أيضًا العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها بدء عملك التجاري عبر الإنترنت دون إنفاق الكثير من المال. على سبيل المثال ، يمكنك فتح متجر Etsy مجانًا ، ولا يكلفك سوى 0.20 دولارًا لإدراج عنصر في متجرك.

تعتبر Etsy رائعة لبيع أي شيء عتيق أو يدويًا أو رقميًا ، وهناك الكثير من بائعي Etsy الذين يبيعون بدوام كامل.

يمكنك أيضًا تجربة أنشطة تجارية مثل Etsy طباعة عند البيع عند الطلب والعمل مع شركاء التصنيع لإنشاء سلعك وبيعها.

هذا ما فعلته من أجل صخب جامعي عندما حاولت جني الأموال باستخدام الميمات عن طريق بيع العديد من البضائع ، وإذا توصلت إلى تصميم عصري ، فيمكن بيعه بسرعة بجنون.

بالإضافة إلى ذلك ، يعد بيع POD بسيطًا جدًا إذا كنت تستخدم شركاء Etsy POD مثل برنتيفاي.

لدى Printify أداة تصميم منتج سهلة الاستخدام للغاية ، ويمكنك تصميم وبيع أكثر من 100 منتج مثل:

ثياب

حقائب ظهر

قماش يطبع

القبعات

السلع المنزلية

أغلفة الجوال

ملصقات

حصائر اليوغا

و Etsy هو مجرد طريق للتجارة الإلكترونية يمكنك أن تسلكه.

يمكنك أيضا إطلاق الخاص بك Shopify متجر بدءًا من 29 دولارًا فقط في الشهر. من هناك ، يمكنك تصنيع البضائع الخاصة بك وبيعها ، أو إنشاء وبيع التنزيلات الرقمية مثل المواد المطبوعة أو الفن الرقمي.

هذه مجرد أمثلة قليلة ، لكنك فهمت الفكرة. في النهاية ، يستغرق الأمر وقتًا لتنمية نشاط تجاري عبر الإنترنت إلى أصل يمكن أن يربح 1000 دولار في اليوم.

ولكن إذا كان لديك منتج أو فكرة تصميم ، فإن بدء أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك يستحق بالتأكيد المحاولة.

3. بدء الأعمال التجارية القائمة على الخدمة

إذا كنت تعرف كيفية تقديم مهارة عالية القيمة ، فإن فكرة أخرى لكيفية جني 1000 دولار في اليوم هي بدء عمل تجاري قائم على الخدمات.

الناس على استعداد لدفع مبالغ كبيرة من المال مقابل خدمات متخصصة للغاية أو للخدمات التي لا يريدون القيام بها بأنفسهم.

وبالنسبة لكسب 1000 دولار في اليوم ، فمن الممكن بالتأكيد في المجالات ذات الأجور الأعلى.

على سبيل المثال ، يمكن أن تكلف بعض مشاريع تنسيق الحدائق بسهولة عشرات أو حتى مئات الآلاف من الدولارات. يمكن أن تصبح مشاريع الهدم مثل إزالة المسابح باهظة الثمن أيضًا.

لذا ، إذا كان لديك هذا النوع من مجموعة المهارات ، فهذا مجرد مثال واحد على كيفية تقديم خدمة للناس لكسب الكثير من المال بسرعة.

تساعد تطبيقات Gig مثل Lawn Love في توصيل محترفي تنسيق الحدائق بأصحاب المنازل. يمكنك أيضًا استخدام مواقع الويب مثل TaskRabbit للعثور على وظائف غريبة في مدينتك.

لكن هذا مجرد مثالين:

تشمل الأعمال الأخرى القائمة على الخدمات الشعبية وذات الأجور المرتفعة:

عامل يدوي

منظف

مربية وغسالة للكلاب

حدث DJ

مصور الحدث

فنان مكياج أو مصفف شعر

ميكانيكي

دهان

السباكة

طاه خاص أو خدمة تقديم الطعام

دعم تقني

بالنسبة لكسب 1000 دولار في اليوم أو أكثر ، فإن الوصول إلى مشاريع كبيرة أو الاستعانة بمصادر خارجية للعديد من المشاريع الصغيرة هو طريق للوصول إلى هناك.

على سبيل المثال ، لدي صديق يعيش في بوسطن ، وقد بدأ نشاطًا جانبيًا لتجريف الثلج في الشتاء الماضي.

بعد أن أدرك أنه يمكن أن يكسب ما بين 50 إلى 150 دولارًا لكل ممر في المناطق الغنية في بوسطن ، قدم بعض المساعدة المدفوعة وتولى المزيد من الوظائف. من خلال القيام بذلك ، يمكنه تصفية 500 دولار في عطلة نهاية الأسبوع بدون مشكلة.

هذا دليل على المفهوم ، والتوسع في الأعمال القائمة على الخدمة هو بالتأكيد طريقة واقعية لكسب 1000 دولار في اليوم أو أكثر.

4. الأسهم اليومية للتداول

إذا كنت تبحث عن كيفية جني 1 ألف دولار في اليوم ، فمن المؤكد أنك سترى التداول اليومي كتوصية شائعة.

ليس هناك من ينكر أن المتداولين في يوم من الأيام يكسبون المال. وبصراحة ، يبدو هذا كواحد من أكثر الطرق إثارة ، وإن كانت مكثفة ، لتحقيق هذا الهدف المالي.

تركز العديد من الصفقات اليومية على الأوراق المالية مثل الأسهم ، ولكن يمكنك أيضًا الدخول في أشياء مثل تداول الهامش والعقود الآجلة أو الخيارات.

أنا لست مستشارًا ماليًا ، وشخصيًا ، أنا مستثمر ذو قيمة طويلة الأجل وأرباح الأسهم ولست متداولًا يوميًا بأي حال من الأحوال. يجب عليك أيضًا إجراء البحث الخاص بك والنظر في مخاطر أي فكرة استثمارية قبل المتابعة.

ومع ذلك ، هناك الكثير من المحتويات المثيرة للاهتمام حول كيفية الدخول في التداول اليومي.

على سبيل المثال ، في هذا الفيديو من YouTuber Ricky Gutierrez المالي الشهير ، يشرح ريكي الاستراتيجيات التي يستخدمها لكسب 1000 دولار يوميًا من التداول اليومي.

يتجول ريكي بشكل أساسي في تداولاته على مدار يوم تداول ، حيث جنى الأرباح وتفكيره ومنهجيته.

من المؤكد أن ريكي كان لديه العديد من المناصب قبل بدء هذا الفيديو ، وهو خبير في هذا النوع من الأشياء.

ولكن إذا كان لديك شغف بالاستثمار ومعدة للتقلبات ، فيمكنك التفكير في معرفة المزيد عن التداول اليومي.

فقط تذكر التحدث إلى متخصص مالي وبذل العناية الواجبة!

5. التحكيم بالتجزئة

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني 1000 دولار في اليوم ، فيمكنك محاولة جني الأموال من خلال المراجحة للبيع بالتجزئة.

يتضمن نموذج العمل هذا شراء المنتجات الشعبية من متاجر الصناديق الكبيرة بسعر مخفض ثم إعادة بيعها عبر الإنترنت لتحقيق الربح.

عادةً ما يقوم بائعو المراجحة بالتجزئة بتوريد المخزون من متاجر مثل Kohl’s و Macy’s و Walmart حيث توجد ممرات تخليص لتعطيل المنتجات المخفضة.

بعد جمع بعض المخزون ، يقوم العديد من بائعي المراجحة بالتجزئة بإدراج منتجاتهم في قائمة Amazon FBA.

Amazon FBA ، أو وفاء بواسطة Amazon، يتيح لك شحن المنتجات إلى Amazon مستودعات بذلك Amazon يمكنه التعامل مع الشحن والوفاء عند إجراء عملية بيع.

يتيح ذلك للبائعين التركيز على الحصول على المزيد من المخزون وإدارة قوائمهم بدلاً من القلق بشأن الشحن وخدمة العملاء.

بالنسبة لما تبيعه على وجه التحديد ، هناك الكثير من الخيارات المتاحة.

تشمل بعض أشهر منتجات المراجحة للبيع بالتجزئة:

ثياب

كتب

إلكترونيات

السلع المنزلية

أدوات المطبخ

أحذية

ألعاب الأطفال

ألعاب الفيديو

منحت ، أعمال المراجحة للبيع بالتجزئة تستغرق وقتًا وممارسة لتوسيع نطاقها.

ولكن يمكنك كسب 1000 دولار في اليوم أو أكثر باستخدام نموذج العمل هذا. في الواقع ، أجريت مقابلة مع زوجين يديران مشروعًا لمراجحة التجزئة بملايين الدولارات.

كما ترون ، فإنهم يكسبون أكثر من 1 ألف دولار في اليوم Amazon FBA ، وهذه مجرد قناة مبيعات واحدة يمكنك استخدامها!

لا شيء يمنعك أيضًا من البيع في الأسواق مثل eBay أو Mercari ، أو استخدام المزيد من المواقع المتخصصة مثل Poshmark.

أعني ، يمكنك حتى بيع Facebook Marketplace إذا كنت تريد أموالًا سريعة ولا تمانع في البيع شخصيًا.

أنت بحاجة إلى بعض رأس المال الأولي للدخول في المراجحة للبيع بالتجزئة. ولكن إذا كنت ترغب في تجربة تقليب المنتجات ، فمن المؤكد أن نموذج العمل هذا لديه القدرة على كسب 1000 دولار في اليوم.

منشوري على الأشياء المراد بيعها مقابل 1000 دولار يحتوي أيضًا على بعض الأفكار حول الأشياء التي يمكنك بيعها لتحقيق هذا النوع من النقد.

6. إيجارات الدخل السلبي

إذا كنت ترغب في تجربة صخب جانبي سلبي ، فيمكنك دائمًا محاولة بناء إمبراطورية تأجير دخل سلبي.

أصبحت فكرة توليد أموال إضافية شائعة للغاية بفضل منصات مثل Airbnb تسمح لك بتأجير غرف احتياطية أو منازل بأكملها نقدًا.

والفكرة هنا بسيطة جدًا: شراء منازل أو عقارات صغيرة ، وتحويلها إلى إيجارات عبر Airbnb ، ودفع شخص ما لإدارة تجربة الضيف والممتلكات نيابة عنك.

هذا بصراحة نموذج عمل واحد أرغب في تجربته في المستقبل ، ويمكن أن يكون مربحًا بجنون.

هنا مثال: مكثت في منزل صغير في بلد كوخ أونتاريو مؤخرًا.

تكلف المكان حوالي 200 دولار في الليلة ، وكان محجوزًا بشكل كامل لمعظم الأشهر التي كان متاحًا فيها.

هذا لا يربح 1000 دولار في اليوم ، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح للقيام بذلك بالضبط وكسب المال على الطيار الآلي بمجرد قيامك بالاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الممتلكات.

عائق الدخول هنا هو أنك بحاجة إلى رأس مال لشراء العقارات ، وفي بعض الحالات ، الأرض.

ومع ذلك ، فإن أعمال تأجير المنازل الصغيرة مغرية للغاية بالنسبة لي ، وإذا اشتريت منزل حاوية رخيصة أو قمت ببناء منزلك الصغير ، فيمكنك إبقاء تكاليف بدء التشغيل منخفضة للغاية.

هذا مجرد مثال واحد على كيفية تأجير الأشياء مقابل المال ، ويقوم الأشخاص أيضًا بأشياء مثل بناء أساطيل تأجير السيارات باستخدام Turo.

يمكنك أيضًا استكشاف الأفكار ، مثل الاستثمار في العقارات المدرة للدخل باستخدام منصة مثل وصل. تتيح لك منصة التمويل الجماعي هذه شراء أسهم العقارات المؤجرة الفردية ، وستحصل على توزيعات أرباح من إيرادات الإيجار.

مرة أخرى ، يتطلب زيادة الدخل إلى 1 ألف دولار يوميًا الكثير من الأصول ، ولكن هذه طريقة لوضع أموالك في العمل إذا كنت تريد فكرة استثمار بديلة.

7. استخدم Geo-Arbitrage

على الرغم من أن هذه ليست بالضبط طريقة لكسب 1000 دولار في اليوم ، إلا أنني اضطررت إلى إدراجه في هذه القائمة لأنه ما أفعله الآن.

يعد ربح 1000 دولار يوميًا بالدولار الأمريكي أمرًا صعبًا للغاية. لكن كسب هذا النوع من القوة الشرائية يوميًا في البلدان الأخرى حيث تكون قوة الدولار الأمريكي أقوى هو أمر أكثر واقعية.

على سبيل المثال ، نظرًا لأنني كنديًا ولكن في الغالب أعمل مع عملاء في الولايات المتحدة كمستقل ، فإن كل دولار أمريكي أكسبه يشبه ربح 1.30 دولار كندي.

لذلك ، يجب أن أجني فقط 700 دولارًا أمريكيًا لأجني 1000 دولار من الدخل الكندي ، وهو تقريبًا ما تجلبه المدونة في يوم واحد.

ويمكنك أن تأخذ هذا إلى أبعد من ذلك إذا كنت تحب العيش في الخارج.

على سبيل المثال ، لقد أمضيت وقتًا في العيش في كولومبيا ، والقوة الشرائية التي تحصل عليها بالدولار الأمريكي أو الكندي هنا هائلة.

مرة أخرى ، هذه ثغرة ، ولكن إذا كنت تعمل عن بُعد وترغب في تجربة أسلوب حياة البدو الرقمي ، فإن المراجحة الجغرافية هي بالتأكيد إحدى الامتيازات التي تحصل عليها.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا استكشاف بلدان جديدة والتعرف على أشخاص جدد وتجربة الكثير من الأشياء الجديدة.

كان الوقت الذي أمضيته في العيش في أماكن مثل المكسيك وكولومبيا ودبي من أكثر الأوقات إمتاعًا.

وإذا انتقلت إلى مكان ما بتكلفة معيشية منخفضة ، فإن كسب 1000 دولار يوميًا من حيث القوة الشرائية أمر بسيط للغاية.

8. تداول العملات المشفرة

مثل تداول الأسهم أو السلع اليومية ، هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها جني 1000 دولار في اليوم من خلال تداول العملات المشفرة.

لا يزال Crypto يشبه إلى حد كبير الغرب المتوحش ، وهذا يعني أن هناك الكثير من الفرص لكسب (أو خسارة) الأموال بسرعة. ولكن إذا كنت مستثمرًا ذكيًا يتوق إلى تنويع محفظتك باستخدام الأصول الرقمية ، فقد تكون العملة المشفرة مناسبة لك.

وإليك بعض الأمثلة على كيفية كسب الناس للمال من خلال العملات الرقمية في الوقت الحالي:

تداول اليوم في العديد من العملات المشفرة أو العملات البديلة مثل Bitcoin و Ethereum و Solana و Dogecoin.

شراء وبيع NFTs من أجل الربح

شراء وبيع الرموز المميزة metaverse مثل MANA و SAND من أجل الربح

استخدام روبوتات تداول العملات المشفرة لتداول الرموز المختلفة بطريقة حسابية

تكديس العملة المشفرة لكسب المكافآت

باستخدام منصات مثل نيكسو لكسب دخل سلبي مع عملاتهم المشفرة

أنا شخصياً أستخدم كوين بيس الآن لشراء العديد من العملات المشفرة ، وأودعت أيضًا بعض الكاردانو الذي أملكه نيكسو لكسب الفائدة اليومية.

يمكن لـ Nexo دفع حوالي 8٪ APY على Cardano و 10٪ APY أو أكثر على العملات المشفرة الأخرى ، لذلك فهي مصدر سهل جدًا للدخل السلبي.

ولكن إذا كنت ترغب في جني 1000 دولار في اليوم ، فمن المحتمل أن يكون التقليب هو السبيل للذهاب.

يقوم هذا الفيديو من YouTuber Franklin Hatchett بعمل رائع يشرح كيف بدأ مع تقليب NFT كعمل جانبي بدوام جزئي ومقدار الدخل المحتمل في الفضاء.

الآن مرة أخرى ، تمامًا مثل التداول اليومي ، هناك مخاطر في تداول العملات المشفرة وتقليب الأصول الرقمية ، لذا فهي ليست طريقة مضمونة لكسب 1 ألف دولار في اليوم.

ولكن إذا كنت ترغب في تجربة بعض الاستثمارات التي تجني الأموال يوميًا وتقلب الأصول أيضًا من أجل الربح ، فهناك الكثير من الفرص في عالم التشفير في الوقت الحالي.

فقط تأكد من التحدث مع مستشار مالي إذا كنت بحاجة إلى مشورة محددة لموقفك. ودائمًا ما عليك بذل العناية الواجبة إذا كنت تفكر في الاستثمار في الأصول الرقمية.

9. الاستشارات

إذا كنت من ذوي الخبرة في مجال عملك ، فإن الخيار الآخر لكسب الكثير من المال بسرعة هو الدخول في الاستشارات.

الآن ربما لا يكون هذا واقعيًا للغاية بالنسبة لكسب 1000 دولار يوميًا ، ولكنه أكثر من جني الكثير من المال في مبلغ مقطوع واحد.

ولكن في نهاية اليوم ، إذا كنت تربح مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 20000 و 30 ألف دولار من الاستشارات ، فهذا يعد بمثابة غسيل.

على أي حال ، أعرف أشخاصًا يتقاضون هذه الأنواع من الأسعار مقابل أشياء مثل استشارات تحسين محركات البحث ، ومرة ​​أخرى ، هناك الكثير من الأموال التي يجب جنيها إذا كنت في قمة مجال عملك.

شخصيًا ، لقد تمكنت فقط من الحصول على ما بين 1000 دولار و 3000 دولار شهريًا في الماضي للإعلانات المدفوعة واستشارات تحسين محركات البحث ، ولكن مهلا ، يجب أن تبدأ من مكان ما!

لقد عثرت بالفعل على العربات الخاصة بي على Upwork ومن شبكتي الخاصة ، لذلك أعلم أنه من الممكن كسب المال بسرعة كبيرة مع هذا النوع من الزحام.

مرة أخرى ، أنت بحاجة إلى مهارات متخصصة جدًا ، ولكن هذا النوع من العمل لديه إمكانات عالية بشكل لا يصدق ومعدل مرتفع للساعة.

10. بيع الدورات والتدريب عبر الإنترنت

مثل التدوين ، هناك خيار آخر يمكنك استخدامه لكسب 1000 دولار في اليوم وهو بيع الدورات التدريبية والتدريب عبر الإنترنت.

إذا كان لديك جمهور عبر الإنترنت ، فإن التدريب والدورات التدريبية هما من مصادر الدخل المربحة بشكل لا يصدق يمكنك الاستفادة منه.

بالنسبة للمبتدئين ، ليس من غير المألوف أن تتكلف الدورات التدريبية عبر الإنترنت من 300 دولار إلى 1000 دولار في مجالات معينة. هذا يعني أنه يمكنك كسب 1000 دولار يوميًا من خلال عدد قليل من المبيعات المتسقة (والتي يمكن لكبار المدونين والمؤثرين تحقيقها بسهولة).

وبالمثل ، بمجرد إنشاء دورة تدريبية ، يتم الانتهاء من هذا العمل ؛ عليك فقط التركيز على التسويق ودعم ما بعد الدورة ، والذي يمكنك أيضًا الاستعانة بمصادر خارجية إلى حد ما.

يقوم مؤثرو اللياقة البدنية بهذا النوع من الأشياء طوال الوقت ويبيعون خطط التمارين والكتب الإلكترونية لمتابعيهم ويكسبون الكثير من المال. مثال على صفحة خطة تدريب من Rob Lipsett ، أحد مستخدمي YouTube للياقة البدنية الذي اتبعته لفترة من الوقت.

التدريب الجماعي هو فكرة أخرى يمكنك التفرع إليها ، وإمكانية زيادة الإيرادات هنا مجنونة.

على سبيل المثال ، إذا كنت تدير جلسات تدريب جماعية بتكلفة 100 دولار لحضور ودعوة 20 شخصًا ، فإن هذا يمثل 2000 دولار من العائدات لجلسة تدريب واحدة.

ودفع 100 دولار مقابل جلسة تدريب جماعية لمدة ساعة ليس بالأمر الجنون بأي حال من الأحوال. ولكن مرة أخرى ، كل هذا يتوقف على حجم جمهورك عبر الإنترنت وما إذا كان لديك دورات قيّمة أو خطط تدريب للبيع.

11. كسب المال على YouTube

أحد الخيارات الأكثر إبداعًا لكيفية ربح 1000 دولار في اليوم هو كسب المال باستخدام ملف YouTube قناة.

هذه فكرة أخرى للدخل شبه السلبي بدأتها منذ حوالي عامين ، واسمحوا لي أن أخبركم ، YouTube انه يعمل.

ولكن بمجرد أن تتعلم كيفية تصوير مقاطع الفيديو وتحريرها وتشغيل قناتك مع عدد قليل من مقاطع الفيديو الجيدة ، فمن الممكن أن تطور قناتك إلى مصدر دخل.

على سبيل المثال ، أنا أفعل YouTube على الجانب كهواية ، وتضم قناتي أكثر من 13000 مشترك وتحقق حوالي 1000 دولار شهريًا.

هذا بعيد المنال عن تحقيق 1 ألف دولار في اليوم ، ولكن مرة أخرى ، الدخل المحتمل YouTube لا حدود له في الأساس تمامًا مثل التدوين والتجارة الإلكترونية.

وعندما تقوم برعاية التسويق بالعمولة ورعاية العلامة التجارية في هذا المزيج ، فمن الأسهل جني هذا المبلغ من المال مما قد تعتقد.

لقد عُرضت علي بالفعل صفقات للعلامات التجارية تتراوح من 250 دولارًا إلى 1500 دولار أمريكي للصياح ومقاطع الفيديو الدعائية.

لم أحصل على واحدة بعد لأنهم كانوا يعملون في بعض الشركات السيئة أو لم ينجحوا فيها ، ولكن مهلا ، المال موجود.

12. العمل الحر عبر الإنترنت

تتمثل إحدى الطرق الأخيرة لكسب 1000 دولار في اليوم في بيع مهاراتك عبر الإنترنت كمستقل.

الكتابة المستقلة هي الطريقة التي أحقق بها الكثير من الدخل في هذه الأيام. ويتيح لي ترك وظيفتي من التاسعة إلى الخامسة ، والسفر حول العالم ، وكسب المال باستخدام جهاز كمبيوتر محمول أثناء استكشاف أماكن جديدة. من رحلتي إلى دبي عام 2021.

عندما بدأت العمل الحر ، كنت أكسب فقط 20 إلى 50 دولارًا لكل مقال. ولكن بعد بضع سنوات وتحسين مهاراتي والحصول على عملاء أفضل ، فإن تصفية 500 دولار أو أكثر في اليوم أمر ممكن تمامًا.

إذا دفعت ، فإن كسب 1000 دولار في اليوم ممكن مع العملاء والمقالات المناسبة. وأعرف العديد من الكتاب المستقلين الآخرين الذين يحققون هذا النوع من الدخل.

لكن ما أحبه في العمل الحر هو أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يمكنك العمل فيها بشكل مستقل:

المحاسبة ومسك الدفاتر

التسويق الرقمي

الموارد البشرية

التصميم الجرافيكي

تصميم المواقع

الترميز

التسويق عبر البريد الإلكتروني

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي

التدريس عبر الإنترنت

الإعلانات المدفوعة

قد يستغرق الوصول إلى عملائك الأوائل بعض الوقت ، ويستغرق الأمر وقتًا أطول لتوسيع نطاق دخلك. ولكن بمرور الوقت ، يمكنك أن تصبح مستقلاً بارزًا في مجال تخصصك ، وتهبط في العربات ذات القيمة العالية والتوكيلات.

قراءة إضافية – كيفية كسب المال عبر الإنترنت للمبتدئين.

نصائح لكسب 1000 دولار في اليوم

الآن بعد أن عرفت كيفية جني 1000 دولار في اليوم ، إليك بعض النصائح التي يمكنك تجربتها للبقاء على المسار الصحيح وأنت تعمل على تحقيق هدفك.

تعيين الأهداف الدقيقة: من الصعب معرفة كيفية ربح ألف دولار يوميًا. لكن تعلم كيفية ربح 300 دولار في اليوم ، ثم 500 دولار ، ثم 1000 دولار ، هو أمر يمكن التحكم فيه بشكل أكبر. تنويع مصادر الدخل: أنا شخصياً أكسب المال من التدوين ، YouTubeوالعمل الحر والاستثمار. أعتقد أنه من الأسهل تنمية بعض تدفقات الإيرادات إلى مبالغ كبيرة بدلاً من العثور على وظيفة تدفع لك 365000 دولار سنويًا. تجنب الإرهاق: قد يستغرق تحقيق هذا النوع من الأهداف المالية سنوات. لذلك ، تأكد من وضع توقعات واقعية وتيرة نفسك حتى لا تنهك.

قراءة إضافية – كيفية تحويل 10 آلاف إلى 20 ألفًا.

أسئلة مكررة

كيف يمكنني كسب 1000 دولار في 24 ساعة؟

لدي بالفعل منشور حول ربح 1000 دولار في 24 ساعة ، ولديك بعض الخيارات:

قم ببيع الأصول التي تمتلكها لتحقيق أرباح سريعة

اقترض المال من الأصدقاء

اقترض الأموال من شركات مثل Zippyloan

الأشياء البيدق من أجل المال

اطلب زيادة في الراتب

ولكن إذا كنت ترغب في ربح 1000 دولار باستمرار كل يوم ، فإن الأساليب الواردة في هذه المقالة هي خيارات أفضل.

قراءة إضافية – 10+ طرق لكسب 3000 دولار بسرعة.

كيف يمكنني كسب 1000 دولار في اليوم بسيارتي؟

في حين أن هناك العديد من تطبيقات القيادة التي تدفع ، فمن غير المحتمل أن تتمكن من كسب 1 ألف دولار يوميًا باستخدام هذه الأنواع من العربات. هذا لأن كسب المال باستخدام DoorDash أو Instacart يعد أمرًا رائعًا لزيادة دخلك ولكنه ليس واقعيًا لتحقيق هذا النوع من المال.

لكسب المزيد من المال ، فإن أفضل رهان لك هو تقديم خدمات توصيل طويلة المدى لتطبيقات التوصيل من نظير إلى نظير مثل Roadie.

كيف يمكنني كسب 1000 دولار في 3 أيام؟

في رأيي ، فإن الطريقة الأكثر واقعية لكسب 1000 دولار في 3 أيام هي استخدام مزيج من تطبيقات اقتصاد العمل وطرق الإنترنت. على سبيل المثال ، يمكنك كسب 200 دولار إلى 300 دولار في اليوم من خلال تقديم خدمات مثل Uber Eats. يمكنك بعد ذلك المزج بين مواقع الاستطلاعات المدفوعة مثل Branded Surveys و Survey Junkie لكسب بعض المال السريع.

أخيرًا ، يمكن أن يساعدك استخدام التطبيقات التي تدفع مكافآت التسجيل في الوصول إلى نهاية هدفك. يوجد في الكثير من التطبيقات مكافأة تسجيل بقيمة 50 دولارًا أو أكثر ، لذلك هناك الكثير من الأموال التي يمكنك الحصول عليها إذا كنت تعرف مكان البحث.

افكار اخيرة

آمل أن يساعد دليلي حول كيفية جني 1000 دولار في اليوم في إلهامك للتعامل مع هدف مالي جديد وطموح.

كما ذكرنا ، عادة ما يستغرق تحقيق هذا النوع من الأهداف سنوات ، لذلك لا تثبط عزيمتك إذا كان عليك تقسيم الأشياء إلى أهداف صغيرة.

ولكن مع الوقت والاتساق ، أعتقد اعتقادًا راسخًا أن أي شخص يمكنه الوصول إلى هذا النوع من الأهداف ؛ لا يهم ما إذا كنت تدير مدونة ، أو أعمال التجارة الإلكترونية ، أو مزيجًا من الأعمال الجانبية.

لقد استغرق الأمر مني بضع سنوات لبدء كسب 1000 دولار يوميًا من التدوين ، وحتى الآن ، لا بد لي من العمل للحفاظ على زيادة الدخل. لكن كل شيء ممكن إذا بذلت العمل والوقت وواصلت ذلك.

حظا سعيدا!

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