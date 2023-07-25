ستساعدك المقالة التالية: كيف تكسب 2000 دولار بسرعة – 19 أفضل طريقة للتجربة!

لا يهم إذا كنت في مأزق مالي أو ترغب فقط في زيادة معدل المدخرات: ليس بالأمر السيئ أن تربح المال بسرعة.

ولكن ، في حين أن هناك العديد من الطرق لكسب 10 دولارات بسرعة أو مبالغ صغيرة أخرى ، ماذا تفعل إذا كنت بحاجة إلى جني 2000 دولار بسرعة أو حتى المزيد من المال؟

حسنًا ، في هذا المنشور ، أغطي كيفية جني 2000 دولار بسرعة حتى تتمكن من تغطية نفقات الطوارئ المفاجئة في حياتك أو الوصول إلى هدف دخل جديد.

لقد استخدمت كل أنواع الأعمال الجانبية للحصول على أموال سريعة على مر السنين. والأشخاص الذين سأغطيهم جميعًا لديهم القدرة على جني هذا النوع من المال في فترة زمنية قصيرة.

دعنا نذهب اليها!

كيف تكسب 2000 دولار بسرعة

هناك العديد من الأفكار الجانبية التي يمكنك محاولة الحصول عليها بسرعة 2000 دولار. وبالمثل ، يمكنك أيضًا تجربة طرق مختلفة لكسب المال عبر الإنترنت للوصول إلى مبلغ الدخل هذا إذا كنت تفضل العمل من المنزل.

مهما كان الأمر ، لا تخف من تجربة بعض الأفكار إذا كنت بحاجة إلى جني 2000 دولار بسرعة!

1. محرك للحصول على DoorDash

هناك الكثير من تطبيقات gig التي تتيح لك جني أموال إضافية على الجانب. ومن بين جميع عربات القيادة التي تدفع لك ، فإن توصيل الطعام لـ DoorDash هو واحد من أكثر الوسائل مرونة وملاءمة للمبتدئين.

بمجرد قم بالتسجيل في DoorDash، يمكنك البدء في توصيل الطعام للمطاعم في مدينتك وكسب المال وفقًا لجدولك الخاص.

وإذا جربت بعض نصائح سائق DoorDash مثل القيادة في أفضل الأوقات أو أن تصبح من أفضل Dasher (إذا كان الأمر يستحق ذلك في السوق الخاص بك) ، فيمكنك جني أموال جيدة إلى جانب هذه الحفلة.

في النهاية ، إذا كنت بحاجة إلى ربح 2000 دولار سريعًا ، فمن المحتمل أن تتمكن من القيام بذلك في غضون شهر من الصراع الجاد مع DoorDash.

تذكر فقط تتبع نفقات الوقود والدخل حتى تتمكن من الإبلاغ بدقة عن كل شيء في إقرارك الضريبي واحتمالية الحصول على بعض الخصومات!

قم بالتسجيل وكسب المال مع DoorDash!

قراءة إضافية – كيفية استخدام DoorDash لأول مرة.

2. الكتابة لحسابهم الخاص

أحقق معظم الدخل من الكتابة المستقلة هذه الأيام ، وكانت في الواقع واحدة من أولى أعمالي في الجانب الجامعي أيضًا.

أعتقد أيضًا أن كونك كاتبًا مستقلًا هو أحد أفضل الطرق لكسب 2000 دولار بسرعة لأنه إذا كان لديك عدد كافٍ من العملاء ، فإن إمكاناتك في الكسب عالية للغاية.

على سبيل المثال ، لنفترض أنك حصلت على عدد قليل من العملاء الذين دفعوا لك 0.05 دولارًا لكل كلمة ، وهو معدل منخفض جدًا ولكنه شائع إلى حد ما بالنسبة للكتاب المبتدئين.

بهذا المعدل ، سوف يتطلب منك الأمر 40 ألف كلمة لكسب 2000 دولار ، وهو قدر ضئيل جدًا من الكتابة. ولكن كلما اكتسبت الخبرة وحصلت على عملاء أفضل ، ينخفض ​​هذا العدد بشكل كبير.

على سبيل المثال، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للعثور على عملاء يدفعون 0.10 دولارًا لكل كلمة، الأمر الذي يتطلب 20000 كلمة فقط للحصول على 2000 دولار.

أعرف أيضًا العديد من الكتاب الذين يكسبون 0.15 دولارًا أمريكيًا إلى 0.30 دولارًا أمريكيًا أو أكثر لكل كلمة، عند هذه النقطة يمكنك جني 2000 دولار بعد كتابة بعض المقالات.

من المؤكد أنه يجب أن تتمتع بمهارات اتصال جيدة لهذه الطريقة ، ومن المفيد أن تصبح خبيرًا إلى حد ما.

ولكن إذا كنت مهتمًا بجني الأموال من الكتابة المستقلة ، فقد صنعت ملف YouTube فيديو حول الخطوات التي اتبعتها للعمل بدوام كامل:

يمكنك أيضًا الاطلاع على الدورة التدريبية الجديدة ، الكتابة لحسابهم الخاص من أجل الحرية، للحصول على مخطط تفصيلي لكيفية الانتقال من 0 دولار إلى 100000 دولار + في دخولي الكتابي.

أعتقد أنه من الأفضل أن تبدأ الكتابة المستقلة كعمل جانبي حتى تتمكن من بناء محفظتك وجهات اتصالك تدريجيًا.

وبهذه الطريقة ، إذا احتجت في أي وقت إلى جني 2000 دولار بسرعة ، فيمكنك دائمًا زيادة حجم كتابتك لبضعة أسابيع حتى تصل إلى هدف الدخل الخاص بك.

3. تسليم البقالة ل Instacart

مثل DoorDash ، هناك إستراتيجية أخرى لكسب 2000 دولار بسرعة وهي توصيل البقالة كمتسوق Instacart.

إن Instacart Shoppers هم المسؤولون عن التسوق لشراء البقالة لعملاء Instacart ، وتسجيل المغادرة ، ثم توصيل البقالة إلى أبواب الناس مباشرة.

إنه عمل لكل طلب أكثر من DoorDash ، لكن الأجر يستحق ذلك.

تتيح لك الكثير من دفعات Instacart كسب 15 دولارًا إلى 25 دولارًا أمريكيًا في الساعة ، كما أن إمكانية الحصول على نصائح مثيرة على طلبات البقالة الكبيرة موجودة دائمًا أيضًا.

التسجيل في Instacart بسيط أيضًا طالما أن عمرك 18 عامًا أو أكثر ، ولديك سيارة ، وقادر على رفع حوالي 40 رطلاً دون مساعدة.

نصيحتي الوحيدة هي اتباع بعض النصائح والحيل الخاصة بـ Instacart Shopper مثل التوصيل خلال ساعات الذروة عبر Instacart وتتبع نفقاتك ، تمامًا مثل DoorDash.

تذكر أيضًا أهمية خدمة العملاء الجيدة وإبقاء عميلك على اطلاع إذا كنت ستتأخر لأن هذا يساعدك في الحصول على تقييم أفضل للمتسوقين ويمكنه الحصول على مزيد من النصائح!

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قراءة إضافية – كم يمكنك أن تربح أسبوعيًا مع Instacart؟

4. بيع الأشياء التي تملكها

إذا كنت حقًا بحاجة إلى الحصول على 2000 سريعًا ، فقد يكون أفضل خيار لك هو بيع الأشياء التي تمتلكها.

في حين أن هذا ليس ممتعًا ، فإن تصفية الأصول الخاصة بك من خلال بيع المرآب هي إحدى الإستراتيجيات لكسب بعض المال في لمح البصر.

يمكنك أيضًا تجربة العديد من مواقع الويب والتطبيقات لبيع الأشياء ، بما في ذلك:

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو عن بعض تطبيقات البيع المفضلة لدي والتي استخدمتها على مر السنين لكسب أموال إضافية.

بالطبع ، يمكنك دائمًا محاولة البيع على منصات مثل eBay أو Craigslist أو حتى متاجر الرهن إذا كنت ترغب في استكشاف جميع خياراتك.

قد يكون كسب 2000 دولار سريعًا عن طريق بيع الأشياء التي تمتلكها أمرًا صعبًا ، ولكن حتى إذا كان هذا يجعلك أقرب إلى هدفك من الدخل ، يمكنك استخدام فكرة أخرى في القائمة لتحصل على بقية الطريق.

قراءة إضافية – Mercari vs eBay – ما هو الأفضل للبائعين؟

5. جرب عربات القيادة الأخرى

يعد العمل في تطبيقات توصيل الطعام بالتأكيد إحدى الطرق الشائعة لكسب 2000 دولار بسرعة.

ولكن ، هناك العديد من عربات القيادة الأخرى التي تتيح لك كسب ما يزيد عن الحد الأدنى للأجور أثناء العمل بالسرعة التي تناسبك.

تشمل وظائف القيادة الشائعة التي تدفع لك:

ليفت – تطبيق مشهور لمشاركة المشاوير.

– تطبيق مشهور لمشاركة المشاوير. GoShare – أداة توصيل من نظير إلى نظير تدفع لك مقابل تسليم الطرود للأفراد والشركات الصغيرة.

– أداة توصيل من نظير إلى نظير تدفع لك مقابل تسليم الطرود للأفراد والشركات الصغيرة. Roadie – خدمة توصيل أخرى مثل GoShare تتيح لك أيضًا إكمال عمليات التسليم لمسافات طويلة بمئات الدولارات.

– خدمة توصيل أخرى مثل GoShare تتيح لك أيضًا إكمال عمليات التسليم لمسافات طويلة بمئات الدولارات. لوج – احصل على أموال لمساعدة الناس على التحرك كعامل Lugg!

– احصل على أموال لمساعدة الناس على التحرك كعامل Lugg! اوبر – التطبيق الأكثر شيوعًا لمشاركة الرحلات في العالم والذي يتيح لك أيضًا جني الأموال وفقًا لجدولك الخاص.

يمكن لعربات التوصيل مثل GoShare و Roadie أن تدفع الكثير مقابل الرحلات الطويلة ، بينما توفر العربات مثل Uber و Lyft عملاً أكثر اتساقًا.

فقط ضع في اعتبارك أن بعض عربات القيادة تتطلب شاحنة صغيرة أو شاحنة بضائع لكسب المال حيث يتعين عليك تسليم حزم كبيرة للأشخاص!

6. البحث عن عمل عند الطلب

إذا سبق لك العمل مع وكالة مؤقتة ، فأنت تعلم أن الكثير من الشركات تحتاج غالبًا إلى عمل مؤقت قصير الأجل لسد فجوات التوظيف.

لذلك ، إذا كنت ترغب في كسب 2000 سريعًا ، فيمكنك دائمًا محاولة الحصول على عمل إضافي مع بعض العربات المؤقتة.

تشمل الأعمال التجارية التي غالبًا ما تحتاج إلى عمالة مؤقتة:

مواقع البناء

شركات توظيف الأحداث

الحانات والمطاعم

المصانع

مراكز الشحن

إذا كنت ترغب في بدء البحث عن وظيفة ، يمكنك محاولة تنزيل ملف تطبيق ثابت مجاني للبحث عن وظائف أزعج محلية ووظائف مؤقتة قصيرة الأجل.

يمكنك أيضًا تجربة تطبيق Wonolo الذي يوصلك أيضًا بالوظائف المؤقتة.

تدفع الكثير من الوظائف المؤقتة ما بين 12 إلى 25 دولارًا في الساعة ، وعادةً ما تدفع الوظائف القائمة على العمل والمصانع أكثر قليلاً مقابل وظائف التوظيف البسيطة.

مهما كان الأمر ، يمكنك بالتأكيد الحصول على 2000 دولار بسرعة إذا قضيت ساعات كافية في وظيفة مؤقتة.

7. تأجير الأشياء التي تملكها

إذا كنت ترغب في الحصول على 2000 دولار بسرعة ولكنك تفضل كسب الدخل السلبي ، فإن أفضل رهان لك هو تأجير الأشياء من أجل الربح.

الآن ، كسب 2000 دولار سريعًا عن طريق تأجير الأشياء أمر صعب ، ولكن هناك بعض فئات الإيجار المربحة التي يمكنك وضعها في الاعتبار.

بالنسبة للمبتدئين ، يعد استئجار غرفة احتياطية على Airbnb طريقة واقعية لكسب بضع مئات من الدولارات شهريًا أو أكثر كدخل إضافي.

وبالمثل ، يمكنك أيضًا استئجار مساحة تخزين إضافية أو مكان انتظار احتياطي مع Neighbor Storage ، وهو في الأساس مساحة تخزين على Airbnb.

يمكنك التعمق أكثر في حفرة الأرانب المستأجرة إذا كنت تريد ذلك أيضًا.

على سبيل المثال ، تسمح لك شركات مثل Turo و HyreCar بتأجير سيارتك لسائقين آخرين لكسب المال على الطيار الآلي.

يمكنك أيضًا استخدام مواقع الويب مثل RVShare إذا كنت تمتلك عربة سكن متنقلة وتريد تأجيرها مقابل بعض النقود الإضافية.

خلاصة القول هي أن جني 2000 دولار سريعًا عن طريق تأجير الأشياء ليس بالأمر السهل ، لكن هذا ممكن ، خاصة إذا دخلت في العقارات مع Airbnb و Neighbor.

8. أكمل الوظائف الفردية مع TaskRabbit

يربط TaskRabbit Taskers بالأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة في مهام مثل:

تجميع الأثاث

تنظيف

تشغيل إراند

عمل بارع

تسوق البقاله

أعمال تنسيق الحدائق

نقل المساعدة

تلوين

حضانة الحيوانات الأليفة

مساعدة تقنية

يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر وأن تجتاز فحصًا للخلفية لتصبح تاسكر. ولكن بمجرد التسجيل ، يمكنك تعيين العربات التي تقدمها ، والسعر الخاص بك ، وتوافرك.

يمكن لفئات مثل العمل الماهر أو المساعدة التقنية أن تدفع بسهولة ما بين 30 إلى 40 دولارًا في الساعة على TaskRabbit، لذلك فهذه طريقة قابلة للتطبيق للحصول على 2000 سريع إذا وجدت عددًا كافيًا من العملاء.

من المهم تحديد أسعار تنافسية مع مواقع الويب مثل TaskRabbit ، لذا قم ببعض الأبحاث واطلع على ما يفرضه القائمون على المهام الأخرى في السوق.

إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا احترافيًا قائمًا على الخدمة ، فيمكنك أيضًا التحقق من Thumbtack بدلاً من TaskRabbit والدفع للحصول على المزيد من العملاء المحتملين لعملك!

قراءة إضافية – أفضل المواقع والتطبيقات للوظائف الفردية.

9. كن محترفًا مفيدًا

مثل TaskRabbit ، يتيح لك Handy جني أموال إضافية من خلال إكمال العمل الماهر أو مهام التنظيف للأشخاص في مدينتك.

لذلك ، إذا كنت تعرف مهارات مثل السباكة ، أو الأعمال الكهربائية الأساسية أو أعمال النجارة ، أو لديك بعض المعرفة التقنية ، فيمكنك التسجيل كـ Handy Pro والبدء في جني أموال إضافية.

لقد أجريت مقابلة مع Handy Pro على This Online World ، وكان قادرًا على كسب بضع مئات من الدولارات في عطلة نهاية الأسبوع فقط من العمل عن طريق استبدال مروحة السقف.

بالطبع ، تتطلب مهام العامل الماهر بعض المعرفة ، ولكن إذا كان هذا يبدو وكأنه في زقاقك ، أعتقد أنها استراتيجية قابلة للتطبيق لكسب 2000 بسرعة.

تدفع عربات التنظيف اليدوية أقل من العمل الماهر ، لكن حاجز الدخول أقل في الإنصاف.

10. جرب العربات الأخرى لحسابهم الخاص

كسب المال من خلال الكتابة المستقلة هي الطريقة التي أحقق بها معظم الدخل. لكن الكتابة ليست خيارك الوحيد لكسب المال من العمل الحر.

تشمل بعض المهارات الشائعة الأخرى للبيع عبر الإنترنت:

الترميز

التصميم الجرافيكي

مساعدة التسويق

الإعلانات المدفوعة

التدقيق اللغوي

مهام التوظيف والموارد البشرية

SEO

تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية

تصميم المواقع

عمل مساعد افتراضي

يمكن أن يتراوح معدل الكثير من الصناعات المستقلة بسهولة بين 25 دولارًا و 50 دولارًا في الساعة. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل بعض عقود العمل الحر على أساس التجنيب الشهري ، لذا قد تتمكن من تأمين 2000 دولار أو أكثر مقدمًا!

كان لدي أنا وصديقي نشاط جانبي ناجح في مجال التسويق الرقمي في الكلية وبدأنا في كسب 2000 دولار شهريًا عن طريق عرض إعلانات لشركتي أثاث مختلفتين.

لقد شاركت أيضًا في استشارات تحسين محركات البحث واستشارات الإعلانات المدفوعة وتمكنت من الحصول على بعض الوظائف في Upwork ومن شبكتي الخاصة لكل من هاتين الصناعتين.

مثل الكتابة ، يمكن أن يستغرق العمل الحر في الصناعات الأخرى وقتًا لبناء محفظتك والحصول على بعض العملاء.

ولكن بمجرد حصولك على عميل جيد ، يمكن أن تتضاعف الأمور ، ويكون سقف الربح مرتفعًا جدًا مع العمل الحر أيضًا.

11. العمل الإضافي

إذا كنت بحاجة إلى جني 2000 دولار بسرعة وتريد شيئًا مباشرًا ، فيمكنك دائمًا محاولة العمل لوقت إضافي.

بالطبع ، أنت بحاجة إلى العمل في وظيفة تدفع لك مقابل كل ساعة مقابل ذلك ، ومن الناحية المثالية ، فأنت تعمل في مكان ما يدفع لك وقتًا ونصفًا أو أكثر مقابل ساعاتك الإضافية.

يعمل أحد أصدقائي المقربين في مصنع جعة ، ويعمل ساعات إضافية طوال الوقت في عطلات نهاية الأسبوع ويمكنه صرف 1000 دولار في عطلة نهاية أسبوع واحدة من العمل.

هذا الطريق ليس متاحًا للجميع ، ولكنه الطريقة الأكثر مباشرة لكسب 2000 دولار بسرعة.

قراءة إضافية – كيفية ربح 1000 دولار في 24 ساعة.

12. اقترض المال

إذا كنت حقًا في مأزق ، يمكنك دائمًا محاولة اللجوء إلى العائلة أو الأصدقاء لاقتراض المال.

الآن ، يعتمد هذا المسار حقًا على ما إذا كنت مرتاحًا لطلب المساعدة من الأصدقاء والعائلة ، ولكن العرض موجود.

بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا التفكير في استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بك أو البحث عن قروض شخصية ، لكني أنصح بتجنب هذه الخيارات ما لم يكن لديك حقًا أي خيار آخر.

شركات مثل زيبي لون تتيح لك اقتراض ما بين 100 دولار و 15000 دولار في يوم عمل واحد ، لذا مرة أخرى ، لديك بعض الخيارات هنا.

فقط كن حذرًا مع القروض الجائرة ، ومرة ​​أخرى ، نصيحتي هي تجنب هذا المسار ما لم تكن بحاجة حقًا إلى 2000 دولار في الوقت الحالي.

قراءة إضافية – كيفية تحويل 100 دولار إلى 1000 دولار.

13. كسب المال مع الحيوانات الأليفة الجلوس

إذا كنت تحب الحيوانات ، فيمكنك دائمًا تقديم خدمات رعاية الحيوانات الأليفة ومشي الكلاب مع شركات مثل Rover لمحاولة جني 2000 دولار بسرعة.

يتيح لك Rover تحديد أسعارك الخاصة ، ويمكنك المشي مع الكلاب ، أو توفير زيارات بدون انتظار ، أو تقديم خدمات رعاية الحيوانات الأليفة لكسب نقود إضافية.

يستغرق العثور على العملاء وقتًا مثل أي سوق ، ولكن يدفع الكثير من عربات Rover من 15 دولارًا إلى 25 دولارًا زائدًا في الساعة. متوسط ​​الأجر بالساعة لمشاة روفر.

رعاية الحيوانات الأليفة هي المكان الذي يوجد فيه معظم الأموال ، خاصة إذا كان بإمكانك رعاية كلبين في وقت واحد ، لذلك يدفع لك عميلان.

بالطبع ، يمكنك الخروج من Rover وتقديم هذه الخدمة بنفسك ، لذلك لا تخف من أن تكون رائدًا بعض الشيء.

يمكنك قراءة المنشور الخاص بي على أفضل عناوين Rover للحصول على المشورة حول كيفية إعداد ملف التعريف الخاص بك والعثور على العملاء.

ابدأ في جني الأموال مع Rover اليوم!

14. بدء الأعمال التجارية عبر الإنترنت

لا أعتقد أن إدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت هي أفضل طريقة لكسب 2000 دولار سريعًا لكثير من الأشخاص أو نماذج الأعمال.

لكن ، بعض الأشخاص يكسبون أموالًا سريعة من خلال الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، خاصةً إذا كانوا يتخذون اتجاهًا ساخنًا ويمكنهم الحصول على شيء مثل متجر التجارة الإلكترونية وتشغيله بسرعة.

على سبيل المثال ، كسب بعض الأشخاص المال باستخدام الميمات عن طريق بيع البضائع بناءً على الأحداث السياسية الأخيرة أو مراجع الثقافة الشعبية.

وبالمثل ، فإن بيع المنتجات الموسمية في الأسواق مثل Etsy أو من خلال متجر Shopify الخاص بك أو متجر Sellfy هي خيارات أخرى يمكنك أن تشتغل بها في بيع الأشياء عبر الإنترنت.

إنه أيضًا أسهل مما تعتقد.

حاولت إنشاء متجر دروبشيبينغ في الكلية وقمت أيضًا ببيع منتجات مطبوعة عند الطلب على Etsy ، وتمكنت من الحصول على مبيعات مع كل نموذج عمل.

مرة أخرى ، هذا ليس طريقًا للحصول على 2000 دولار سريع لمعظم الناس ، ولكن مهلا ، الاحتمال موجود وسقف الكسب أعلى بكثير من 2 ألف فقط!

قراءة إضافية – كيفية بيع الملصقات على Etsy.

15. احصل على وظيفة ثانية

لا تستحق الوظيفة الثانية العناء دائمًا إذا كنت تفوت فرص الدخل المرتفع أو كانت تدمر حياتك.

ولكن إذا كنت تتساءل عن كيفية جني 2000 دولار بسرعة ، فقد يكون الحل في وظيفة ثانية لفترة وجيزة.

إذا كنت تعمل من 9 إلى 5 ، يمكنك العثور على وظيفة ليلية مثل توصيل البيتزا أو نوع من العمل بنظام الورديات يكون أكثر مرونة قليلاً لاستيعاب جدولك الزمني.

يمكنك أيضًا محاولة العمل في عطلات نهاية الأسبوع بوظائف الخدمة أو السقاة.

أخيرًا ، يمكنك استخدام تطبيقات مجانية مثل JobGet للعثور على وظائف قريبة والتقدم إليها في غضون خمس دقائق.

يساعدك برنامج JobGet في إنشاء سيرة ذاتية احترافية والتقدم للوظائف بنقرة واحدة فقط. يحتوي التطبيق على مجموعة متنوعة من الوظائف ، ويساعدك في العثور على عمل إضافي في منطقتك لكسب 2k دولار بسرعة.

توضح مراجعة JobGet الخاصة بنا كيفية عمل التطبيق ، كما أنه مجاني لنظامي التشغيل Android و iOS إذا كنت ترغب في تجربته.

نصيحتي الوحيدة هنا هي محاولة تحقيق التوازن بين الشعور بالإنهاك والوصول إلى الدخل المستهدف لأن هذا قد لا يكون مستدامًا.

قراءة إضافية – كيفية ربح 400 دولار في اليوم.

16. تقديم دروس خصوصية

إذا كنت على دراية كبيرة بموضوع أو مهارات معينة مثل التحضير لاختبار SAT ، فيمكنك تقديم دروس خصوصية لكسب أموال إضافية.

يمكن للكثير من العربات التعليمية الخاصة دفع ما بين 20 إلى 30 دولارًا أمريكيًا في الساعة بسهولة ، خاصةً للمواد الأكثر تقدمًا في المدرسة الثانوية أو الجامعة.

يمكنك تعليم الطلاب الأصغر سنًا عبر الإنترنت أو شخصيًا أيضًا ، بحيث يكون لديك العديد من الخيارات.

ولا تحتاج بالضرورة إلى نشر منشورات في جميع أنحاء المدينة للعثور على عملاء بمفردك.

تقوم مواقع الويب مثل BookNook و PrepNow Tutoring بتوظيف مدرسين عبر الإنترنت طوال الوقت ، وهناك الكثير من العربات التعليمية الأخرى عبر الإنترنت أيضًا.

يعد هذا نشاطًا جانبيًا مثاليًا للمعلمين المتقاعدين أو الخريجين الجدد أو أي شخص لديه مستوى عالٍ من المعرفة في موضوع معين.

قراءة إضافية – أفضل الوظائف عبر الإنترنت التي تدفع يوميًا.

17. فليب الأشياء مقابل المال

تمامًا مثل بيع الأشياء التي تمتلكها ، يمكنك دائمًا محاولة تقليب الأشياء مقابل المال للحصول على 2000 دولار بسرعة.

هذا هو في الأساس المراجحة التجزئة ، و الفكرة هي شراء السلع الشعبية بسعر مخفض ثم إعادة بيعها لتحقيق الربح.

عادةً ما يجد بائعو المراجحة بالتجزئة منتجات لقلبها في المتاجر التي تحتوي على ممرات للتخليص ، مثل Walmart أو Kohls. ولكن يمكنك أيضًا العثور على أشياء للبيع في أسواق السلع المستعملة ومتاجر التوفير ومبيعات المرآب ومحلات البيدق.

فيما يتعلق بما تبيعه ، فإن أي شيء يتم بيعه بكميات كبيرة عبر الإنترنت يعد مرشحًا جيدًا ؛ فكر في الملابس والإلكترونيات والمقتنيات والكتب والألعاب وألعاب الفيديو وأشياء من هذا القبيل.

إمكانات الدخل مرتفعة أيضًا مع موازنة التجزئة.

لقد أجريت بالفعل مقابلة مع زوجين على موقع This Online World يقومان بمراجحة التجزئة بدوام كامل ، وقد حققوا أكثر من مليون مبيعات سنويًا! إليك لقطة لإيرادات خدمة FBA من أمازون لآخر 30 يومًا.

لذلك ، فهذه طريقة أكثر خطورة إلى حد ما لكسب 2000 دولار بسرعة حيث يتعين عليك الاستثمار في المخزون مقدمًا.

ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في بدء عمل تجاري جديد لمحاولة كسب المال ، فإن الأمر يستحق التفكير فيه.

18. هل Craigslist العربات مقابل المال

هناك طريقة أخرى لكسب المال بسرعة وهي إكمال العديد من عربات Craigslist مقابل المال.

إذا كنت تبحث عن “gigs” على Craigslist ، فيمكنك في الواقع العثور على عشرات الأشخاص الذين يبحثون عن مساعدة لمهمة معينة ، وهم على استعداد لدفع النقود!

في منطقتي ، تتضمن بعض عربات Craigslist التي وجدتها:

وظائف توظيف الحدث

وظائف تقديم الرعاية

تنظيف العربات

قيادة العربات مثل وظائف التوصيل أو أن تكون سائقًا شخصيًا لشخص ما

تنسيق حدائق

عمل النمذجة

اختبار المواقع والمنتجات التقنية

المطرب العمل

هناك أيضًا بعض الوظائف الغريبة والرائعة حقًا على المنصة.

على سبيل المثال ، وجدت شركة كانت تدفع 200 دولار يوميًا لتكون وجهًا جديدًا لهم YouTube قناة ، لذلك سيستغرق هذا أسبوعين فقط من العمل لكسب 2000 دولار!

هناك الكثير من وظائف العمالة العامة أيضًا ، وعليك أن تفحص بعض القوائم المخادعة للعثور على وظائف شرعية.

ولكن ، إذا كنت على استعداد للصخب ، أعتقد بالتأكيد أن هذه طريقة واقعية لكسب 2k دولار بسرعة.

19. محرك ل Amazon ثني

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني 2000 دولار بسرعة ، فإن أحد الخيارات النهائية هو القيادة Amazon ثني.

باعتباره Amazon برنامج التشغيل المرن ، تدفع لك 18 دولارًا إلى 25 دولارًا في الساعة لتسليم الطرود مقابل Amazon.com ، الأطعمة الطازجة ، والكاملة.

تمامًا مثل جني الأموال باستخدام DoorDash ، Amazon يوفر Flex طريقة مرنة لكسب نقود إضافية على جانب سيارتك.

يجب عليك التقدم لتصبح سائقًا ، وبمجرد الموافقة عليك ، عليك أيضًا المطالبة Amazon الكتل المرنة ، وهو ما Amazon نوبات المكالمات.

تستغرق معظم الكتل حوالي 3 إلى 5 ساعات ، مما يعني أنه يمكنك مسح حوالي 100 دولار في يوم واحد من القيادة.

بسبب سعر الساعة ، يمكنك تحقيق 2000 دولار سريعًا بعد حوالي 20 إلى 30 نوبة عمل أو نحو ذلك ، وهو أمر ممكن في غضون شهر أو شهرين في الأسواق المزدحمة للغاية.

يمكنك أيضًا قراءة منشوراتنا حول أفضل الوظائف مثل Amazon قم بالمرونة للحصول على المزيد من الطرق لكسب المال من خلال تقديم الأشياء!

نصائح لكسب 2000 دولار بسرعة

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أفضل الأفكار حول كيفية الحصول على 2k بسرعة ، إليك بعض النصائح التي يجب أن تتذكرها لزيادة احتمالات نجاحك!

حدد هدفًا زمنيًا: حدد مدى سرعة احتياجك للمال حتى تتمكن من اختيار فكرة صخب جانبي منطقي. بعض الأفكار أكثر سلبية من غيرها ، أو تدفع أكثر في الساعة ، لذلك عليك اختيار العربات التي لها معنى. جرب عدة أفكار: تجربة طرق مختلفة لكسب 2000 دولار بسرعة هي أفضل طريقة لمعرفة ما تحب وما يدفع أكثر في منطقتك. لذا ، حاول تقديم DoorDashأو الكتابة المستقلة أو البحث عن العربات المحلية باستخدام تطبيق ثابت. في الوقت المناسب ، ستجد الوظائف الأكثر ربحًا والتي تكون أكثر إمتاعًا. احترس من حرق: إذا كنت بحاجة إلى 2000 دولار سريعًا ، فقد يكون من المغري أن تطحن 80 ساعة في الأسبوع إلى ما لا نهاية حتى تصل إلى هدفك. ومع ذلك ، تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم. واحذر دائمًا من أن الإرهاق يمثل خطرًا حتى تتمكن من تجنبه!

قراءة إضافية – 20+ أفضل الوظائف التي تدفع 5000 دولار شهريًا.

أسئلة مكررة

1. كيف يمكنني جني 2000 دولار في يوم واحد؟

إذا كنت تريد جني 2000 دولار في اليوم ، أعتقد أن أفضل رهان لك هو بيع الأشياء التي تمتلكها.

يمكن أن يساعدك بيع الممتلكات باهظة الثمن مثل المجوهرات أو الساعات أو الإلكترونيات أو المجموعات أو حتى السيارة في جني مبلغ كبير من المال في فترة زمنية قصيرة جدًا.

بخلاف هذه الإستراتيجية ، أعتقد أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو اقتراض الأموال من الأشخاص الذين تعرفهم أو تجربة شركات مثل ZippyLoan.

قراءة إضافية – أفضل 10 وظائف في نفس اليوم (التوظيف الآن!)

2. كيف تكسب 2000 دولار سريعًا كطفل؟

إذا كنت طفلاً ، فإن الكثير من أفكار الصخب الجانبي خارج الحدود لأنه يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكبر.

في رأيي ، أفضل الطرق للأطفال لكسب 2000 دولار هي بدء نوع من الأعمال.

قد يستغرق هذا وقتًا أطول لكسب 2000 دولار من العمل في وظيفة ، ولكن عندما كنت طفلاً ، أعتقد أن هناك قيمة في بدء عمل تجاري لأنه يعلمك المهارات التي يمكنك استخدامها لبقية حياتك.

يمكنك أيضًا أن تكون مبدعًا. يمكنك محاولة كسب المال على YouTube أو تشغيل مدونة كمثال.

أنت لا تعرف حقًا ما يمكن أن يحدث مع هذا النوع من المسارات إذا سلكته.

على سبيل المثال ، هناك أحد مستخدمي YouTube الماليين المراهقين تحت اسم القناة Financial Wolf ، وقد تجاوزت قناته مؤخرًا 100 ألف مشترك!

لذلك ، بينما قد يستغرق الأمر وقتًا أطول لكسب المال من خلال بدء عمل تجاري ، أعتقد أنه أحد أفضل الطرق التي يمكن للمراهقين استكشافها لكسب المال.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب المال كمراهق.

افكار اخيرة

إذا كنت تتساءل عن كيفية الحصول على 2000 دولار بسرعة ، آمل أن تضعك قائمة الأفكار هذه على المسار الصحيح!

لا يهم حقًا إذا كنت القيادة ل DoorDashأو بدء عمل تجاري عبر الإنترنت أو استخدام مزيج من تطبيقات gig لكسب المال ؛ الأمر كله يتعلق بتخصيص الوقت والجهد للوصول إلى هدفك!

نصيحة أخرى أريد أن أقدمها هي أن العمل على معدل مدخراتك هو أيضًا وسيلة للحصول على المزيد من المال في جيبك.

بعد كل شيء ، إذا كان بإمكانك توفير المزيد من المال كل شهر ، فهذا يعني على الأرجح أنك لست مضطرًا إلى العمل بهذه الصعوبة.

على أي حال ، حظًا موفقًا في مهمتك لكسب 2000 دولار بسرعة!

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