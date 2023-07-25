ستساعدك المقالة التالية: كيف تكسب 2000 دولار في الأسبوع – 9 طرق واقعية

لذلك ، أنت تتساءل عن كيفية جني 2000 دولار في الأسبوع وتحتاج إلى بعض الأفكار حول كيفية البدء.

كسب 2 ألف دولار في الأسبوع ليس بالأمر السهل. بعد كل شيء ، هذا هو 8000 دولار في الشهر ، أو 104000 دولار في السنة!

ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير من الأفكار الجانبية أو طرق كسب المال عبر الإنترنت التي يمكن أن تحقق هذا النوع من الدخل.

وأنا لا أتحدث عن مواقع الاستطلاعات منخفضة الأجر أو أي شيء من هذا القبيل ؛ مجرد العربات ذات الأجور المرتفعة التي يمكن أن تساعدك في كسب 2000 دولار في الأسبوع.

دعنا نذهب اليها!

أفضل الطرق لكسب 2000 دولار في أسبوع

قبل الغوص في دليلنا حول كيفية جني 2000 دولار في الأسبوع ، ابدأ بتحديد ما إذا كنت تفضل العمل شخصيًا أو من المنزل.

بعد ذلك ، فكر في مجموعة المهارات الخاصة بك ونوع الوظائف التي تكون الأفضل فيها واستمتع بالقيام بها أكثر من غيرها.

بمجرد أن يكون لديك فكرة عامة عن العمل الذي تبحث عنه ، فأنت على استعداد لاختيار حفلة يمكن أن تحقق 2 ألف دولار في الأسبوع!

1. العمل الحر عبر الإنترنت

واحدة من أكثر الطرق واقعية لكسب 2000 دولار في الأسبوع هي بيع المهارات عبر الإنترنت كمستقل.

العمل الحر هو كيف أحقق الكثير من الدخل الشهري ، وفي هذه الأيام ، أعمل كاتبة مستقلة ومحرر لنحو 5 أو 6 عملاء أثناء إدارة This Online World.

أنا أستمتع بالعمل الحر لأنه يمكن أن يكون مربحًا بشكل لا يصدق ، وليس من غير المألوف أن يدفع العاملون لحسابهم الخاص ما بين 25 إلى 50 دولارًا في الساعة اعتمادًا على مستوى خبرتك.

وبسعر 50 دولارًا للساعة ، فإنك تربح 2000 دولار في أسبوع بعد العمل 40 ساعة ، لذلك هذا بالتأكيد هدف دخل واقعي.

والكتابة والتحرير المستقل هما مثالان فقط على وظائف حرة يمكنك تجربتها.

تشمل الصناعات المستقلة الأخرى الشائعة:

المحاسبة ومسك الدفاتر

تطوير الأعمال والتسويق

التصميم الجرافيكي

إعلانات مدفوعة (لقد فعلت هذا كزحام من جانب الكلية وحققت 2000 دولار شهريًا ، لذا ليس سيئًا!)

برمجة

تحسين محركات البحث (SEO)

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي

تصميم المواقع

مساعد افتراضي

مرة أخرى ، يمكن للكثير من الأدوار المستقلة دفع 50 دولارًا في الساعة أو أكثر ، أو يمكنك توقيع العملاء على الخدم الشهري الذين يدفعون جيدًا.

الجانب السلبي لكسب المال كمستقل هو أن الأمر يستغرق وقتًا وخبرة للحصول على المزيد من العملاء والحصول على عملاء تستمتع بالعمل معهم.

ولكن بين مواقع العمل عن بُعد أو العثور على وظائف في Upwork أو Fiverr ، ليس من الصعب جدًا أن تهبط عميلك الأول أو اثنين.

بالإضافة إلى ذلك ، بمجرد وصولك إلى عميل واحد والقيام بعمل ممتاز ، فإن الكلام الشفهي لديه طريقة رائعة لإرسال المزيد من العمل في طريقك.

2. عمل اقتصاد الحفلة

هناك خيار آخر لكسب 2000 دولار في الأسبوع وهو استخدام وظائف اقتصاد الوظائف المتعددة.

إن اقتصاد العمل الحر مليء بالوظائف المرنة عالية الأجر التي يمكنك استخدامها لزيادة دخلك الشهري. وحتى لو تطلب الأمر الكثير من الطحن ، فإن كسب 2000 دولار في الأسبوع أمر ممكن.

تشمل بعض وظائف الحفلة الأكثر شيوعًا:

DoorDash : التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية.

: التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية. Instacart : احصل على أموال مقابل توصيل البقالة إلى أبواب الناس من خلال خدمة توصيل البقالة الرائدة.

: احصل على أموال مقابل توصيل البقالة إلى أبواب الناس من خلال خدمة توصيل البقالة الرائدة. Amazon ثني : اربح من 18 إلى 25 دولارًا في الساعة لتسليم الطرود إلى Amazon عملاء.

: اربح من 18 إلى 25 دولارًا في الساعة لتسليم الطرود إلى Amazon عملاء. أوبر إيتس : اعمل في أحد أشهر تطبيقات توصيل الطعام جنبًا إلى جنب مع وظائف مثل DoorDash!

: اعمل في أحد أشهر تطبيقات توصيل الطعام جنبًا إلى جنب مع وظائف مثل DoorDash! Roadie : تتيح لك أداة التوصيل هذه كسب المال باستخدام شاحنة بضائع أو شاحنة من خلال توصيل طرود أكبر للناس.

: تتيح لك أداة التوصيل هذه كسب المال باستخدام شاحنة بضائع أو شاحنة من خلال توصيل طرود أكبر للناس. TaskRabbit : كن تاسكر وقدم خدمات مثل مساعدة العامل الماهر ، والنقل ، ومساعدة تجميع الأثاث للناس للحصول على أموال.

: كن تاسكر وقدم خدمات مثل مساعدة العامل الماهر ، والنقل ، ومساعدة تجميع الأثاث للناس للحصول على أموال. مفيد: كسب المال كعامل بارع أو عامل نظافة من خلال Handy!

يعد كسب 2 ألف دولار في الأسبوع من وظائف الوظائف الشاغرة عملاً شاقًا ، وربما ستحتاج إلى العديد من التطبيقات حتى تجد ما يكفي من العمل للاستمرار في الحصول على أموال.

ولكن بين جني الأموال باستخدام DoorDash ، وعدد قليل من العربات TaskRabbit ، وبعض أموال Instacart ، فمن الممكن كسب هذا المبلغ من المال إذا قمت بوضعه في ساعات.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام تطبيقات مثل Steady للعثور على المزيد من فرص العمل المحلي لكسب المال بسرعة.

ابدأ في جني الأموال باستخدام DoorDash و Instacart!

3. بيع الأشياء التي تملكها

إذا كنت بحاجة إلى كسب 2000 دولار سريعًا في أسبوع واحد ، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامك هو بيع الأشياء التي تمتلكها نقدًا.

هذه واحدة من أبسط أفكار كسب المال في الكتاب. والخبر السار هو أنه من السهل جدًا بيع الأشياء هذه الأيام بفضل الإنترنت.

تشمل العديد من تطبيقات البيع والأسواق الشائعة التي يمكنك استخدامها:

موقع ئي باي : أحد أكبر الأسواق على الإنترنت حيث يمكنك عمليًا بيع أي شيء.

: أحد أكبر الأسواق على الإنترنت حيث يمكنك عمليًا بيع أي شيء. ميركاري : تطبيق بيع شائع رائع لبيع الأشياء من هاتفك الذكي.

: تطبيق بيع شائع رائع لبيع الأشياء من هاتفك الذكي. Facebook المتجر : أفضل طريقة لبيع الأشياء شخصيًا نقدًا.

: أفضل طريقة لبيع الأشياء شخصيًا نقدًا. أريني عرضك : طريقة أخرى لبيع البضائع شخصيًا نقدًا أو البيع عبر الإنترنت للمشترين في جميع أنحاء البلاد.

: طريقة أخرى لبيع البضائع شخصيًا نقدًا أو البيع عبر الإنترنت للمشترين في جميع أنحاء البلاد. بوشمارك : المنصة الرائدة لبيع الملابس والأحذية والاكسسوارات للناس.

: المنصة الرائدة لبيع الملابس والأحذية والاكسسوارات للناس. SidelineSwap: من أفضل الطرق لبيع المعدات الرياضية المستعملة أو حتى الملابس الجديدة أو المستعملة.

بالنسبة لما يمكنك بيعه ، تشمل الفئات الشائعة أشياء مثل الملابس والإلكترونيات والسلع المنزلية والألعاب.

ولكن يمكنك بالتأكيد بيع بعض الأشياء إذا وجدت المشتري المناسب.

على سبيل المثال ، يكسب الناس المال من بيع بطاقات البوكيمون وبطاقات Yugioh ، أو حتى المقتنيات النادرة مثل Beanie Babies أو مجموعات العملات المعدنية.

النقطة المهمة هي أنه من الممكن جني 2000 دولار في الأسبوع عن طريق بيع الأشياء ، بشرط أن يكون لديك بعض الأصول القيمة لتبدأ بها.

4. فليب الاشياء للربح

مثل بيع الأشياء التي تمتلكها ، هناك خيار آخر لكسب 2000 دولار في الأسبوع وهو عكس الأشياء من أجل الربح.

تقليب أموالك هو صخب جانبي شعبي آخر. الفكرة هي شراء وإعادة بيع السلع الشعبية حتى تحقق ربحًا.

هذه هي المراجحة الأساسية للبيع بالتجزئة ، وعادةً ما يشتري الأشخاص سلعًا مخفضة السعر من متاجر مثل Walmart و Kohl’s ثم يعيدون بيع هذه البضائع من خلال Amazon FBA.

Amazon FBA ، أو وفاء Amazon، هو البرنامج الذي تقوم بشحن مخزونك إليه Amazonمستودعات. عندما تقوم بعملية بيع ، Amazon يتعامل مع الوفاء ، لذلك لا داعي للقلق بشأن الشحن.

مرة أخرى ، هذا مشابه جدًا لبيع الأشياء التي تمتلكها بالفعل. يتمثل الاختلاف الرئيسي في أن المراجحة بالتجزئة تتضمن وضع أموالك في العمل نظرًا لأنك تستثمر في المخزون لتقلب من أجل الربح.

قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتوسع لتحقيق 2000 دولار في الأسبوع ، ولكن نموذج العمل هذا لديه إمكانية الدخل.

5. تأجير الأصول

إذا كنت ترغب في تحقيق دخل سلبي ، فهناك خيار آخر لكسب 2000 دولار في الأسبوع وهو تأجير الأشياء مقابل المال.

يفعل الناس ذلك طوال الوقت عن طريق استئجار غرفة احتياطية أو منزل كامل كمضيف على Airbnb.

لكن تأجير مساحة العقارات هو مجرد مثال واحد على كيفية كسب المال من خلال شركة تأجير.

على سبيل المثال ، تسمح لك شركات مثل Neighbor باستئجار مساحة تخزين إضافية ، بحيث يمكنك تحويل مساحة فارغة لوقوف السيارات أو المرآب الخاص بك إلى صخب جانبي سلبي!

وبالمثل ، تتيح لك أسواق الإيجار العامة مثل Fat Llama تأجير أصول مثل:

الكاميرات

طائرات بدون طيار

إلكترونيات

أدوات

من المؤكد أن الأمر سيستغرق الكثير من نشاط الإيجار لكسب 2 ألف دولار في الأسبوع.

ولكن إذا كان هناك أي شيء ، يمكنك استخدام فكرة دخل الإيجار والأفكار الأخرى في هذه القائمة للاقتراب من هذا الهدف المتمثل في جني 2000 دولار في الأسبوع.

6. العمل الإضافي

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية الحصول على 2000 دولار في الأسبوع ، قد تكون إحدى الإجابات البسيطة هي العمل لوقت إضافي.

اعتمادًا على الشركة التي تعمل بها ، قد تكون مؤهلاً للعمل لساعات إضافية وكسب وقت ونصف مقابل جهودك.

في الواقع ، يمكن لبعض الشركات أن تدفع أجرًا مضاعفًا إذا كنت تعمل في عطلات نهاية الأسبوع أو خلال الإجازات.

يعمل أحد أعز أصدقائي في مصنع جعة ، وإذا كان يعمل ساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع ، فيمكنه عادةً كسب 1000 دولار بسرعة بهذه الطريقة!

7. البحث عن عمل مؤقت

خيار آخر لكسب 2k دولار في الأسبوع هو العثور على عمل مؤقت في منطقتك.

تقليديا ، يستخدم الناس وكالات مؤقتة للعثور على عمل مؤقت إذا كانوا بحاجة إلى وظيفة مدفوعة الأجر في نفس اليوم.

لكن في هذه الأيام ، تعد شركات مثل Wonolo رائعة في العثور على الشركات المحلية التي تحتاج إلى مساعدة عمالية وعلى استعداد للدفع.

بمجرد التسجيل في Wonolo ، تقوم بتحميل سيرتك الذاتية وملفك الشخصي إلى حسابك. من هناك ، يمكنك التقدم مباشرة لفتح وظائف على Wonolo ببضع نقرات.

تشمل العربات الشعبية في ونولو:

نادل

مساعدة الطبخ

بناء

التوظيف في الحدث

عمل المصنع

تدفع العديد من وظائف Wonolo 15 دولارًا لكل ساعة أو أكثر ، ولكن مع العمل الكافي ، يمكنك كسب 2000 دولار في الأسبوع أو بعد فترة أطول قليلاً.

8. اقترض المال

إذا كنت عالقًا تمامًا في كيفية الحصول على 2000 دولار في الأسبوع ، فيمكنك دائمًا اللجوء إلى اقتراض المال عندما تكون في حيرة من أمرك.

الآن ، أنت تعرف بشكل أفضل إذا كنت مرتاحًا لطلب هذا النوع من المال من الأصدقاء والعائلة.

وبالطبع ، هناك دائمًا خيارات قروض شخصية أو قروض بنكية يمكنك وضعها في الاعتبار.

على سبيل المثال، Zippyloan يتيح لك الحصول على قروض من 100 دولار إلى 15000 دولار ، ويمكنك الحصول على المال بأسرع ما يمكن ليوم عمل واحد.

أعتقد أنه من الأفضل لك كسب 2000 دولار في الأسبوع ، وتأكد دائمًا من قراءة الشروط والخدمات أو طلب المشورة المالية من أحد المحترفين إذا كانت لديك أسئلة.

9. القيام بوظائف غريبة مقابل المال

تتمثل إحدى الطرق الأخيرة لكسب ألفي دولار في الأسبوع في استخدام تطبيقات الوظائف الفردية لكسب أموال إضافية.

كما ذكرنا ، فإن مواقع الويب مثل TaskRabbit هي الطريقة المثلى للبدء هنا ، ويمكنك التسجيل مجانًا وإدراج مجموعة متنوعة من العربات التي تقدمها.

ومع ذلك ، يمكنك حتى استخدام مواقع الويب مثل Craigslist وتصفية الوظائف النقدية في منطقتك.

لدى Craigslist جميع أنواع العمل ، بما في ذلك العربات مثل مساعدة العامل الماهر ، والمساعدة المتحركة ، وإزالة البريد غير الهام ، وتنسيق الحدائق.

إذا كنت تعيش في مدينة كبيرة ، فيجب أن يكون هناك الكثير من الفرص لكسب بعض المال السريع.

فقط تأكد من أنك تتواصل مع الشخص ولا تقبل أي عمل أزعج إذا شعرت بعدم الارتياح أو بدا الأمر غريباً!

نصائح لكسب 2 ألف دولار أسبوع

الآن بعد أن عرفت كيف تربح 2000 دولار في الأسبوع ، إليك بعض النصائح التي يمكنك وضعها في الاعتبار لزيادة احتمالات نجاحك!

ضع أهدافًا صغيرة أولاً: ليس من السهل أن تربح 2 ألف في الأسبوع. لكن معرفة كيفية جني 50 دولارًا في اليوم ، ثم 150 دولارًا ، ثم 250 دولارًا وهكذا دواليك هي طريقة أكثر منطقية لزيادة دخلك. جرب عدة صراعات جانبية: في بعض الأحيان ، لا توفر لك الوظائف المؤقتة فرص عمل كافية لكسب آلاف الدولارات في الأسبوع. لذا ، لا تخف من المحاولة DoorDash، TaskRabbit ، Instacartوبيع الأشياء التي تمتلكها وأي مجموعة من الأفكار لكسب المال. ثق بالعملية: إن زيادة الدخل الأسبوعي ليس بالأمر السهل ، ولكن من المهم تحديد الأهداف والالتزام بها. حتى لو عملت تدريجيًا على جني 2000 دولار في الأسبوع ، فلا بأس أن تتباطأ وتتعلم كما تذهب. فقط ثق بالعملية!

قراءة إضافية – أفضل الطرق لمضاعفة أموالك.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك دليلنا حول كيفية جني 2000 دولار في الأسبوع على زيادة دخلك الأسبوعي للوصول إلى أهدافك!

وتذكر فقط: في بعض الأحيان يكون توفير المزيد من المال بنفس قوة كسب المزيد من المال. لذلك ، تأكد من وضع ميزانية وتتبع إنفاقك أثناء العمل.

حظا سعيدا!

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