ستساعدك المقالة التالية: كيف تكون منتجًا وتعمل من المنزل في 20235 طرق ذكية لتحقيق أقصى استفادة من كونك بعيدًا هذا العام

بين عامي 2005 و 2017 ، كانت هناك زيادة بنسبة 159 ٪ في عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل في الولايات المتحدة.

لكن حدث شيء كبير هذا العام. نتيجة لوباء COVID-19 ، تم دفع ملايين المهنيين المحظوظين بما يكفي للحصول على عمل موثوق به ، للعمل من المنزل بدوام كامل. لم يتم منح الكثير من الخيارات. في أحد الأيام كانوا يعملون في مكتب ، وفي اليوم التالي كانوا في المنزل لما يبدو أنه فترة زمنية غير محددة.

على الرغم من عدم إنكار التغييرات التي ستمر بها في التحول إلى روتين العمل من المنزل ، فهناك مساعدة يجب الحصول عليها. تحقق من دليلي للحصول على وظيفة عن بعد إذا كان هذا جديدًا بالنسبة لك.

بمرور الوقت ، أثناء تطوير الأنظمة والعادات الصحيحة ، مع تطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الذكية في روتينك اليومي ، من الممكن أن تكون أكثر فعالية وسعادة وإنتاجية في العمل من المنزل.

كيف تكون منتجًا وتعمل من المنزل (5 طرق ذكية)

قم بإنشاء مساحة عمل مخصصة قم بإيقاف تشغيل المشتتات الشخصية اعتمد على التكنولوجيا والأدوات خذ فترات راحة منتظمة اتبع الجدول

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لماذا يصعب الحفاظ على الإنتاجية أثناء العمل من المنزل؟

تعتمد الإجابة على هذا السؤال بشكل طبيعي على مجموعة متنوعة من العوامل التي ستختلف من شخص لآخر ، ولكن هناك بعض التحديات والاتجاهات والعادات الشائعة التي يمكننا تعلم الكثير منها.

كما ذكرت أعلاه ، فإن الافتقار إلى الأنظمة والعادات والأدوات المناسبة يمكن أن يجعلك تكافح وتبحث عن إجابات. فكر في الأمر على هذا النحو – الروتين الذي تعتمد عليه عند العمل في المكتب لم يعد موجودًا لتوجيه يومك. أنت تبدأ أساسًا من الصفر إذا لم تكن قد عملت من قبل بشكل دائم من المنزل ، وهو تعديل كبير يستحق الاهتمام المناسب ونهج مدروس.

إلى جانب التغييرات الحقيقية في روتينك أثناء العمل من المنزل ، عليك أيضًا التعامل مع أشياء مثل:

الشريك أو الحجرة الذي قد يعمل أيضًا من المنزل

الأطفال في سن المدرسة الذين يحتاجون إلى وقتك (والمساعدة في مهام الواجبات المنزلية)

الأطفال الصغار الذين يحتاجون إلى مزيد من الرعاية

الانحرافات حول المنزل (مثل Netflix وثلاجة ممتلئة بالكامل)

أولاً ، من المهم أن تتذكر أنك لست وحدك في الانتقال إلى وظيفة العمل من المنزل هذا العام. نتيجة لوباء COVID-19 ، كان معظم العالم يتعامل مع نفس التحديات التي نواجهها في حياتنا الشخصية والمهنية والمالية. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، حان الوقت للغوص في خمس من أفضل الطرق للحفاظ على الإنتاجية عند العمل من المنزل.

دعنا نتعمق!

1. إنشاء مساحة عمل مخصصة

أحد أكبر تحديات العمل من المنزل هو عزل نفسك عن المشتتات. وهذا أحد الأسباب العديدة التي تجعل وجود مساحة عمل مخصصة (من الناحية المثالية ليس فقط منضدة المطبخ أو طاولة الطعام أو الأريكة) أمرًا مهمًا جدًا لتهيئة بيئة منتجة لنفسك.

كنقطة بداية ، من الطبيعي أن يكون الخيار الأفضل إذا كان لديك مكتب مخصص في منزلك أو شقتك بالفعل – ولكن هذا ليس ممكنًا للجميع. فيما يلي بعض من أفضل الأماكن لتشكيل مكتب منزلك:

المكتب (الخيار الأول الواضح)

غرفة المعيشة أو العرين (يوصى بشدة بإعادة الترتيب لإنشاء زاوية مفتوحة)

غرفة نوم إضافية

الطابق السفلي أو العلية

مع أحد هذه الخيارات الأربعة ، يتمثل الهدف في عزل نفسك عن بقية منزلك حيث يمكن أن تأتي المشتتات بسهولة أكبر. ناهيك عن حقيقة أنه سيكون لديك أيضًا مساحة مخصصة لأشياء عملك ، من خلال إنشاء موقع يستخدم فقط “لوقت العمل” خلال الأسبوع.

ليس كل شخص لديه حق الوصول إلى مساحة عمل مخصصة ، أليس كذلك؟ هذا صحيح بشكل خاص لأولئك الذين أجبروا على العمل من المنزل دون سابق إنذار هذا العام. لكن لا تأكل. لديك أيضًا خيارات. ضع في اعتبارك استخدام المساحات مثل:

خزانة فسيحة

زاوية في غرفة نومك

طاولة في غرفة الطعام أو المطبخ

من واقع خبرتي في العمل من المنزل لسنوات عديدة ، ليس من المثالي مشاركة مساحة تُستخدم لأغراض أخرى – مثل المطبخ أو غرفة المعيشة ، ولكن في بعض الأحيان يتعين عليك العمل مع الخيارات المتاحة لك.

إعداد عملك من المنزل

عندما يتعلق الأمر بإعداد مساحة العمل الخاصة بك ، بغض النظر عن الموقع ، قم بذلك مع وضع شيئين في الاعتبار: زيادة الإنتاجية وتقليل عوامل التشتيت.

لنأخذ على سبيل المثال شخصًا لديه غرفة نوم احتياطية يمكنه إعدادها كمكتب. مع عدم وجود أي شيء آخر في طريقك (وعدم قدوم العديد من الضيوف للبقاء لفترة من الوقت) ، يمكنك إعداد مكتبك وجهاز الكمبيوتر وأي شيء آخر تحتاجه دون التعدي على مناطق أخرى من منزلك أو حياة عائلتك.

أيضًا ، نظرًا لأنه يمكنك إغلاق باب غرفة الضيوف للحصول على مزيد من العزلة عن باقي المنزل ، فمن الأسهل بكثير تقليل عوامل التشتيت إلى الحد الأدنى. على العكس من ذلك ، إذا كنت تستخدم مساحة مشتركة للعمل من المنزل ، مثل طاولة غرفة الطعام أو منضدة المطبخ ، فسيتعين عليك العمل بجهد أكبر قليلاً لتظل منتجًا وتقليل الانحرافات.

فيما يلي بعض الأساليب التي يمكنك تجربتها للمساعدة في الحصول على عمل جيد من وقت المنزل:

إذا كان ذلك ممكنًا ، اعمل في أوقات من اليوم تكون فيها عوامل الإلهاء على أقل تقدير (مثل عندما ينام أطفالك)

قم بإعداد مساحة العمل الخاصة بك لمنع الانحرافات (مثل وضع مكتبك مقابل الحائط حتى لا تتمكن من رؤية ما يحدث من حولك)

شارك جدول عملك مع عائلتك حتى يعرفوا متى تكون أكثر انشغالًا ، وبالتالي تقليل احتمالية التدخلات

آخر شيء يجب مراعاته هو أن الأشخاص الذين يعملون من المنزل هم أكثر عرضة للإرهاق من العمل الناقص. بعبارة أخرى ، قد يكون من الصعب وضع حدود واضحة ، لذلك يجد الكثير من قدامى المحاربين الذين يعملون من المنزل أنفسهم يعملون ليلاً ونهارًا.

هذا مقتطف معبر من بحث أجرته جمعية علم النفس الأمريكية:

إذا وجدت نفسك تقضي الكثير من الوقت في مساحة العمل المخصصة لك ، فابتعد خطوة لتصفية ذهنك واذهب في نزهة على الأقدام أو تميل إلى مسؤوليات أخرى يمكن أن تشتت عقلك بعيدًا عن وضع العمل. أنت لا تريد أن تجهد نفسك ، وقد تعلمنا حقًا أهمية الرعاية الذاتية هذا العام.

2. قم بإيقاف تشغيل المشتتات الشخصية

وفقًا لتقرير Udemy الأخير عن تشتيت الانتباه في مكان العمل ، اعترف 54 ٪ من الأشخاص بأن عوامل التشتيت تعيقهم عن الأداء كما ينبغي أثناء العمل.

أثناء العمل من المنزل ، من الصعب بصراحة عدم الوقوع في هذه الفئة. ومع ذلك ، مع وجود مساحة عمل مخصصة للاتصال بك ، فأنت تقوم بدورك في الحفاظ على بيئة مصممة للإنتاجية والكفاءة طوال يومك – سواء كنت قد بدأت مدونة وتعمل لنفسك ، أو تحتفظ بوظيفة عن بُعد (الآن).

ومع ذلك ، حتى إذا كان لديك مساحة عمل مخصصة وجدول زمني صارم ، فليس هناك ما يضمن أنك ستبقى مستقيماً وضيقاً. في الواقع ، إذا لم يكن لديك الانضباط (والأنظمة المعمول بها) لتجنب الانحرافات ، فسوف يعيقك ذلك باستمرار.

أفضل شيء يمكنك القيام به هو اتباع نفس النهج في عملك كما تفعل في بيئة المكتب التقليدية. هذا لا يعني أنك لن تقع أبدًا فريسة للإلهاءات ، ولكن الدخول في الإطار العقلي الصحيح وتهيئة البيئة الخاصة بك لتعزيز البقاء منتجًا هو نصف المعركة.

تتضمن بعض عوامل التشتيت الشخصية الأكثر شيوعًا عند العمل من المنزل ما يلي:

التكنولوجيا (مثل الرسائل النصية من العائلة والأصدقاء أو الاتصال بك أو مراسلتك عبر البريد الإلكتروني)

التلفزيون والراديو

زوجتك أو رفيقك في السكن أو أطفالك

زيارات من أشخاص تعرفهم (مثل الأصدقاء والجيران)

عندما تستقر على عملك من أخدود المنزل ، لا تغفل عن الفوائد التي تأتي مع ترتيب العمل المرن هذا. إذا احتاج أطفالك إلى مساعدة في واجباتهم المدرسية ، فخصص وقتًا في يومك لمساعدتهم. إذا احتاج والداك المسنان إلى ترك البقالة بضع مرات في الأسبوع ، فخذ الوقت الكافي لمحاولة إدخالها في جدولك الزمني.

لا بأس – في الواقع يتم تشجيعه من قبل معظم أصحاب العمل – لإيجاد وسيط سعيد بين المسؤوليات الشخصية ومسؤوليات العمل ، طالما أنك وفريقك راضون عن مستوى مخرجاتك.

3. الاعتماد على التكنولوجيا والأدوات

اعتمادًا على عمرك ، قد تتذكر الأيام التي سبقت أن البريد الإلكتروني والإنترنت والرسائل النصية كانت تحكم كل شيء من حولنا. في الماضي ، كانت التكنولوجيا تعني شيئًا مختلفًا تمامًا – مشاركة المستندات عبر الفاكس والسحب حول الهاتف الخلوي الذي من شأنه أن يجعل زاك موريس يشعر بالغيرة.

لحسن الحظ ، جاءت تلك الأيام وذهبت ، حيث أصبح لدينا الآن إمكانية الوصول إلى تقنية مفيدة بشكل لا يصدق تساعد في تحسين الإنتاجية والتواصل عند العمل عن بُعد.

بالنسبة للمبتدئين ، إليك خمس أدوات لتحسين الإنتاجية يجب أن تستخدمها للتواصل بشكل أفضل مع زملاء العمل والعملاء والتوقعات في عملنا الجديد من المنزل:

تكبير: مع Zoom ، أصبحت مؤتمرات الفيديو ومؤتمرات الويب والندوات عبر الإنترنت أسهل من أي وقت مضى. ليس من السهل إعداده فحسب ، بل يأتي مع جميع الميزات التي تحتاجها لإجراء محادثات واضحة ومثمرة مع أي شخص ، بغض النظر عن الموقع.

مع Zoom ، أصبحت مؤتمرات الفيديو ومؤتمرات الويب والندوات عبر الإنترنت أسهل من أي وقت مضى. ليس من السهل إعداده فحسب ، بل يأتي مع جميع الميزات التي تحتاجها لإجراء محادثات واضحة ومثمرة مع أي شخص ، بغض النظر عن الموقع. تلوح في الأفق: كبرنامج لتسجيل الشاشة والفيديو ، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو بسرعة لضمان اتصال أكثر كفاءة. ناهيك عن حقيقة أنها ستثير إعجاب الأشخاص في شبكتك أيضًا.

كبرنامج لتسجيل الشاشة والفيديو ، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو بسرعة لضمان اتصال أكثر كفاءة. ناهيك عن حقيقة أنها ستثير إعجاب الأشخاص في شبكتك أيضًا. تثاقل: مع Slack ، لا داعي للقلق بشأن البقاء على اتصال بفريقك. يمكنك إرسال الرسائل ومشاركة الملفات وإجراء المكالمات الصوتية والمزيد مباشرة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

مع Slack ، لا داعي للقلق بشأن البقاء على اتصال بفريقك. يمكنك إرسال الرسائل ومشاركة الملفات وإجراء المكالمات الصوتية والمزيد مباشرة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. جوجل درايف: قد لا تعتبرها أداة اتصال تقليدية ، لكنها ضرورية للعديد من المهنيين العاملين في المنزل. باستخدام Drive ، يمكنك الوصول إلى مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية التعاونية. يمكنك أيضًا الدردشة مع أولئك الذين لديهم حق الوصول إلى ملفاتك.

قد لا تعتبرها أداة اتصال تقليدية ، لكنها ضرورية للعديد من المهنيين العاملين في المنزل. باستخدام Drive ، يمكنك الوصول إلى مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية التعاونية. يمكنك أيضًا الدردشة مع أولئك الذين لديهم حق الوصول إلى ملفاتك. رسول القوات: هذا أكثر من مجرد تطبيق مراسلة فورية. يمكنك أيضًا إجراء مكالمات فيديو ومشاركة شاشتك وبدء دردشة جماعية (بالإضافة إلى الكثير) ، كل ذلك في بيئة آمنة للغاية مصممة للعمل بشكل جيد بشكل خاص للشركات التي زادت الحاجة إلى الأمان أو سرية العميل.

الآن بعد أن عرفت كيفية التواصل ، دعنا نلقي نظرة على بعض الأدوات التي يمكنك استخدامها لإدارة مشاريعك بشكل أكثر فاعلية من المنزل:

تريلو: Trello هي أداة مرنة وسهلة الاستخدام لإدارة المشاريع تسمح لك بتتبع كل شيء ، وصولاً إلى كل التفاصيل الأخيرة.

Trello هي أداة مرنة وسهلة الاستخدام لإدارة المشاريع تسمح لك بتتبع كل شيء ، وصولاً إلى كل التفاصيل الأخيرة. أسانا: تم تصميم Asana لحل مشكلة إدارة العمل والمهام والمشاريع للفرق الموزعة.

تم تصميم Asana لحل مشكلة إدارة العمل والمهام والمشاريع للفرق الموزعة. معسكر القاعدة: يعتبر Basecamp المفضل منذ فترة طويلة للعمل من المحترفين في المنزل ، “يضع كل ما تحتاجه لإنجاز العمل في مكان واحد.”

يعتبر Basecamp المفضل منذ فترة طويلة للعمل من المحترفين في المنزل ، “يضع كل ما تحتاجه لإنجاز العمل في مكان واحد.” الاثنين: عندما يحتاج سير عملك إلى مساعدة ، يمكن أن يأتي يوم الإثنين إلى الإنقاذ. يمكنك تشكيل سير العمل الخاص بك لتلبية احتياجاتك أنت وفريقك ، كل ذلك مع الاستفادة من واحدة من أكثر الأدوات التنظيمية جاذبية من الناحية المرئية.

بغض النظر عن التحدي الذي تواجهه كعمل جديد من المنزل ، فمن المحتمل أن يكون هناك نوع من التكنولوجيا أو الأداة التي يمكن أن تخفف من ألمك. اقض بعض الوقت في البحث على Google عن الأدوات التي ستنجز ما تحتاجه – أو انضم إلى بعض مجتمعات العمل عن بُعد Facebook واطلب النصيحة ممن شاركوا في اللعبة لفترة أطول.

على الرغم من وجود المئات من الأدوات عبر الإنترنت المصممة للاتصال عن بُعد ، فلا يوجد حقًا بديل للتواصل وجهاً لوجه. لذا ، حتى إذا كنت تعمل من المنزل الآن ، فإنني أوصي ببذل قصارى جهدك للقاء في الهواء الطلق مع زملاء العمل أو العملاء شخصيًا (على مسافة ، مع ارتداء الأقنعة وعندما يكون ذلك آمنًا وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والإرشادات المحلية ، بالطبع).

4. خذ فترات راحة منتظمة

من السهل الوقوع في فخ الاعتقاد بأنه كلما زاد عدد ساعات العمل في يوم أو أسبوع … زادت إنتاجيتك. يبدو هذا الافتراض العام منطقيًا على السطح ، ولكن كلما تعمقت في التعمق ، قد تدرك أنه في الواقع يعمل ضد إنتاجيتك وصحتك.

فترات الراحة المنتظمة طوال اليوم ليست مضيعة للوقت. في الواقع ، عندما يتم دمجها في جدولك جيدًا ، فإن الابتعاد السريع عن الكمبيوتر (أو خارج المنزل) يعد طريقة رائعة للعمل المنتج من المنزل في المخطط الكبير للأشياء.

بالإضافة إلى زيادة مستويات الإنتاجية ، إليك بعض الفوائد الإضافية لأخذ إجازات منتظمة بعيدًا عن عملك:

تحسين الصحة العقلية: الإجهاد هو مصدر قلق كبير بين جميع العمال ، وخاصة أولئك الذين لا يأخذون وقتًا كافيًا بعيدًا عن وظائفهم. حتى الاستراحة القصيرة ، مثل 30 دقيقة لتناول طعام الغداء أو المشي السريع تحت أشعة الشمس يمكن أن تعيد شحن عقلك ، وتحسن صحتك العقلية وتساعدك على الأداء بمستوى أعلى عندما تعود إلى مكتبك.

الإجهاد هو مصدر قلق كبير بين جميع العمال ، وخاصة أولئك الذين لا يأخذون وقتًا كافيًا بعيدًا عن وظائفهم. حتى الاستراحة القصيرة ، مثل 30 دقيقة لتناول طعام الغداء أو المشي السريع تحت أشعة الشمس يمكن أن تعيد شحن عقلك ، وتحسن صحتك العقلية وتساعدك على الأداء بمستوى أعلى عندما تعود إلى مكتبك. أسهل في ممارسة العادات الصحية خلال يوم العمل: من غير الصحي أن تظل محبوسًا في مكتبك لساعات متتالية ، ولا تفعل شيئًا أكثر من التحديق في شاشة الكمبيوتر. مع فترات الراحة المنتظمة ، يكون لديك المزيد من الوقت للعادات الصحية ، مثل اتباع نظام غذائي متوازن ، وممارسة الرياضة ، والحصول على بعض الهواء النقي ، والتواصل مع الأصدقاء (حتى لو كان ذلك فعليًا) وتصفية ذهنك.

من غير الصحي أن تظل محبوسًا في مكتبك لساعات متتالية ، ولا تفعل شيئًا أكثر من التحديق في شاشة الكمبيوتر. مع فترات الراحة المنتظمة ، يكون لديك المزيد من الوقت للعادات الصحية ، مثل اتباع نظام غذائي متوازن ، وممارسة الرياضة ، والحصول على بعض الهواء النقي ، والتواصل مع الأصدقاء (حتى لو كان ذلك فعليًا) وتصفية ذهنك. تفكير ابداعى: لا حرج في العمل الجاد والمطول عندما تكون “في المنطقة” ، ولكن هذا يمكن أن يؤثر على قدرتك على التفكير الإبداعي على المدى الطويل. عندما تنغمس في مشروع واحد وطريقة تفكير واحدة لفترة ممتدة ، لا يوجد وقت لإبداعك للتألق. ومع ذلك ، مع فترات راحة منتظمة ، تمنح نفسك الوقت لتطوير أفكار جديدة.

إليك نظرة ثاقبة رائعة لمضغها (بإذن من Lifehack):

بمعنى آخر ، لا تحتاج إلى الابتعاد عن مكتبك لساعات متتالية. حتى إذا كان لديك 15 ثانية فقط – وهو ما لا ينبغي أن يكون من الصعب جدًا اقتطاعه – يمكنك أن تأخذ قسطًا من الراحة من شأنه أن يحسن بشكل كبير من إنتاجيتك وصحتك ويقظتك العقلية.

حتى إذا كنت تفهم فوائد أخذ فترات راحة منتظمة ، فقد يكون من الصعب أن تعمل عليها في يومك. هذا صحيح بشكل خاص عندما تكون قائمة المهام الخاصة بك ساحقة. المفتاح لإنجاز هذا العمل هو تحديد جدول عمل (واستراحة) في التقويم الخاص بك ، ثم التمسك به.

أحد الأساليب الأكثر شيوعًا هي تقنية بومودورو. باختصار ، هذه تقنية تجعلك تعمل على دفعات صغيرة. إليك كيفية عملها:

اضبط مؤقتًا على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي لمدة 25 دقيقة

بعد مرور 25 دقيقة ، خذ استراحة لمدة خمس دقائق (تناول وجبة خفيفة صحية ، ومدد ساقيك ، وأرح عينيك)

أكمل أربع جلسات بومودورو لما مجموعه 100 دقيقة من العمل و 15 دقيقة من الراحة

بعد الجلسة الرابعة ، خذ استراحة أطول من 30 إلى 45 دقيقة لإعادة الشحن بالكامل

قد يكون تغييرًا جذريًا عما اعتدت عليه ، لكن تقنية بومودورو تسمح لك بجدولة فترات راحة مع فكرة إعادة شحن عقلك وجسمك.

5. اتبع الجدول الزمني

لا يهم إذا كنت تسميها جدولًا زمنيًا أو روتينًا أو أي شيء آخر تمامًا ، ولكن من الأهمية بمكان أن يكون لديك جدول تتبعه حتى تكون منتجًا أثناء العمل من المنزل.

في عالم مثالي ، ستكون قادرًا على الاحتفاظ بجدول زمني مماثل ، يومًا بعد يوم ، مما يسمح لك بالاستقرار في أخدود. ولكن عند العمل من المنزل ، غالبًا ما يكون قول هذا أسهل بكثير من فعله (بفضل العديد من عوامل التشتيت التي تصاحب العمل في المنزل).

عندما يتعلق الأمر بتنظيم جدولك الزمني لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية خلال ساعات العمل ، فابدأ بالتفكير فيما يتجاوز الوقت الذي تقضيه على الكمبيوتر. يجب أن تفكر في روتينك منذ اللحظة التي تستيقظ فيها في الصباح حتى اللحظة التي تلمس فيها رأسك وسادتك.

وفقًا لـ Northwestern Medicine ، غالبًا ما يعاني الأشخاص الروتيني مما يلي:

قلة النوم: بدون روتين يومي ، ستجد نفسك تستيقظ وتنام في أوقات مختلفة كل يوم. لا بأس في القيام بذلك بين الحين والآخر ، لكن روتين النوم يمكن أن يغير حياتك. تحقق من هذه المقالة للحصول على فكرة أفضل عن مقدار النوم الذي تحتاجه حقًا.

بدون روتين يومي ، ستجد نفسك تستيقظ وتنام في أوقات مختلفة كل يوم. لا بأس في القيام بذلك بين الحين والآخر ، لكن روتين النوم يمكن أن يغير حياتك. تحقق من هذه المقالة للحصول على فكرة أفضل عن مقدار النوم الذي تحتاجه حقًا. ضغط: بدون روتين ، لا يمكنك الاستعداد بشكل كاف ليومك. وعندما لا تستعد ، لا تعرف أبدًا ما هو قادم. مع الروتين ، لن تقلق باستمرار بشأن جدولك وكيف ستنجز كل شيء.

بدون روتين ، لا يمكنك الاستعداد بشكل كاف ليومك. وعندما لا تستعد ، لا تعرف أبدًا ما هو قادم. مع الروتين ، لن تقلق باستمرار بشأن جدولك وكيف ستنجز كل شيء. عادات صحية سيئة: من الأكل السيئ إلى إهمال التمارين المنتظمة في روتينك ، يمكن أن تؤدي الحياة بدون روتين إلى عادات صحية سيئة للغاية. كلما تقدمت في هذا المسار ، زاد تأثيره على حياتك.

أثناء عملك على تطوير جدول فائز ، ضع العوامل التالية في الاعتبار:

عبء العمل المعتاد في يوم معين

الوقت من اليوم الذي تكون فيه أنت شخصيًا أكثر إنتاجية

متوسط ​​روتين زوجتك وأطفالك (إن أمكن)

على سبيل المثال ، قد تكون من النوع الذي يحب النهوض مبكرًا والذهاب إلى العمل. هذا عندما تكون أكثر إنتاجية. في هذه الحالة ، سترغب في تجميع أكبر قدر ممكن من العمل في ساعات الصباح من يومك ، بحيث يمكن تخصيص فترات بعد الظهر لمهام أقل شدة من الناحية الإدراكية (أو المزيد من الوقت الذي يركز على الرعاية الذاتية).

على العكس من ذلك ، إذا كنت تعمل بشكل أفضل في المساء ، يمكنك ترك نصيب الأسد من عملك حتى بعد العشاء أو وضع الأطفال في الفراش.

إليك مثال على روتين الصباح الذي قد يعمل جيدًا لزملائي الذين يستيقظون مبكرًا:

6:00 صباحًا: استيقظ ، واذهب في نزهة على الأقدام أو تمرن واستحم

7:30 صباحا: تناول فطور متوازن

8:00 صباحًا: ابدأ العمل (باتباع تقنية بومودورو أو أي روتين آخر يناسبك)

12:00 مساءً: استراحة لتناول طعام الغداء (بلا شك ، أعد وصفة طبق الآساي النباتية المفضلة لدي) والمشي في الهواء الطلق

من الواضح أن الفترات الزمنية يجب أن تتغير لتناسب جدولك الزمني وأي التزامات زمنية فريدة لديك ، ولكن هذا يجب أن يعطي فهمًا أساسيًا لكيفية التعامل مع بداية مثمرة لساعات الصباح أثناء العمل من المنزل. تحقق من هذا الفيديو من ماري فورليو للحصول على بعض نصائحها حول كيفية إنشاء جدول عمل جديد من المنزل لنفسك إذا كنت تبحث عن المزيد من الإلهام.

الوجبات الجاهزة النهائية: كيف تكون منتجًا تعمل من المنزل في عام 2023

حتى الأشخاص الذين لديهم خبرة كبيرة في العمل من المنزل غالبًا ما يعانون مما يتطلبه الأمر ليكون منتجًا (والحفاظ عليه لفترات طويلة من الوقت) ، بما في ذلك أنا.

افهم الآن أن الهدف لا ينبغي أن يكون تحقيق الكمال – وأن تكون منتجًا حقًا في كل ساعة من كل يوم. هذا ليس هدفًا معقولًا للعمل عليه (وليس بشريًا) ، لذا تأكد من تقليل توقعاتك قليلاً ، لا سيما بالنظر إلى وزن كل شيء يحدث في العالم (وفي عالمك أيضًا).

لحسن الحظ ، عندما تتبع أفضل الممارسات هذه ، فإنك ستسلح نفسك بالأدوات والأنظمة الأساسية التي تحتاجها للبقاء منتجة وفعالة أثناء العمل من المنزل. وإذا كنت تبحث عن المزيد من الطرق لزيادة إنتاجية عملك في المنزل ، فاطلع على هذه النصائح الإضافية اليوم.

ولحسن الحظ ، مع استمرار انتشار اللقاحات ، سيأتي وقت في المستقبل القريب عندما يخرج جائحة COVID-19 إلى الأبد. عندما يحدث ذلك ، سيعود الكثير من الناس إلى مكاتبهم ، ولن يعملوا من المنزل أبدًا.

ومع ذلك ، سيكتشف الآخرون أن شركتهم أصبحت أخيرًا على متنها مع فوائد العمل عن بعد للجميع. وإذا وقعت في هذه المجموعة ، فقد تتمكن من الاعتماد على (والبناء على) نصيحة الإنتاجية هذه لسنوات عديدة قادمة.