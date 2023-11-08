ستساعدك المقالة التالية: كيف تنجح كمحرر نسخ مستقل

ما هو محرر النسخ المستقل؟

يقوم محرر النسخ المستقل بمراجعة المحتوى للتأكد من أنه واضح وجذاب وخالي من الأخطاء النحوية والإملائية.

وقد يُطلب منهم أيضًا التحقق من صحة المخطوطات، أو، في حالة الكتب الخيالية، مراجعة القصة للعثور على ثغرات في الحبكة والأخطاء الأخرى.

في حين أن الصحف والمجلات وشركات نشر الكتب تستخدم منذ فترة طويلة محررين بدوام كامل، يمكن للمحترف في هذا المجال أيضًا اختيار العمل كمستقل.

يتمتع محررو النسخ المستقلون بحرية اختيار عملائهم ووظائفهم وساعات عملهم. لا يزال البعض يعمل لدى شركات كبيرة، لكن العديد منهم يعملون مع مدونين ومؤلفين وأصحاب نفوذ فرديين.

ما هي المهارات الستة الأساسية لكتابة الإعلانات؟

لا تحتاج إلى تعليم جامعي أو جامعي لتصبح محرر نسخ مستقل.

ومع ذلك، هناك بعض المهارات والقدرات المهمة التي يجب أن تمتلكها قبل أن تبدأ بمحاولة العثور على عمل في هذا المجال.

أهم مهارة للوظيفة هي إجادة اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز. يجب أن تكون على دراية بالقواعد الإملائية والنحوية لضمان كتابة المحتوى بالكامل بشكل صحيح.

يجب أن يكون لديك أيضًا مفردات كبيرة لإنشاء محتوى جذاب، حيث قد تحتاج في كثير من الحالات إلى تغيير النص الأصلي للكاتب لجعله أكثر جاذبية وجاذبية و/أو أسهل للفهم.

تعد القدرة على التركيز والاهتمام بالتفاصيل مهارة مهمة أخرى. حتى الأخطاء الإملائية والنحوية الصغيرة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة لا رجعة فيها على عميلك.

تأكد من أن منطقة عملك هادئة وأنه لا يوجد أي تشتيت يمنعك من التركيز بشكل كامل على وظائفك.

مهارات التواصل الجيدة يمكن أن تكون مفيدة أيضًا. باعتبارك موظفًا مستقلاً، فمن المحتمل أن تعمل مع أشخاص من جميع الأعمار ومناحي الحياة.

علاوة على ذلك، ستعمل على محتوى قد يستغرق إنشائه أسابيع أو حتى أشهر. ستحتاج إلى معرفة كيفية اقتراح التغييرات والإشارة إلى الأخطاء بطريقة لبقة وصادقة.

تعد مهارات البحث القوية مهمة حيث ستحتاج إلى التحقق من صحة المحتوى الخيالي وغير الخيالي. البحث هو أكثر من مجرد البحث عن سؤال على Google؛ بل ستحتاج إلى التأكد من أن جميع معلوماتك تأتي من مواقع موثوقة.

الانضباط الذاتي والمبادرة هما مهارتان أكثر أهمية.

يجب عليك الانتباه إلى المواعيد النهائية، لكن لا يمكنك الإسراع في عرض المحتوى دون ارتكاب الأخطاء.

تعد القدرة على ضبط وتيرة نفسك أمرًا ضروريًا لضمان إكمال مهامك دون تأخير لا مبرر له. لن يكون لديك رئيس يراقبك، لذا ستحتاج إلى تولي هذا الدور بنفسك.

هل محررو النسخ مطلوبون؟

ال مكتب إحصاءات العمل يقول إن نمو الوظائف في مجال تحرير النسخ سينخفض ​​بنسبة 5% خلال السنوات الثماني المقبلة. هذا لا يعني أنه لا يوجد عمل مربح متاح في هذا المجال، ولكنه يعني أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لبناء مهنة ناجحة كمحرر نسخ.

بعض الأعمال في هذا المجال مطلوبة بشكل أكبر من غيرها.

يعد تحرير نسخ الكتب والمواقع الإلكترونية من أكثر وظائف تحرير النسخ المستقلة طلبًا. هناك أيضًا طلب كبير على المحررين المستقلين الذين يمكنهم التعامل مع الأخبار والمحتوى السياسي، وكذلك المحررين الذين يمكنهم إنشاء المحتوى وإدارته لمواقع التواصل الاجتماعي.

ما هو المبلغ الذي يجنيه محررو النسخ المستقلون؟

أفاد مكتب إحصاءات العمل أن متوسط ​​الراتب للمحررين المستقلين هو 63,350 دولارًا سنويًا، أي ما يعادل 30.46 دولارًا في الساعة.

يحصل محررو النسخ الذين يعملون في الخدمات العلمية والتقنية والمهنية على أجر سنوي متوسط ​​قدره 78,270 دولارًا أمريكيًا، بينما يحصل أولئك الذين يعملون في المنظمات الدينية والمنظمات المانحة على أجر سنوي متوسط ​​قدره 77,000 دولارًا أمريكيًا.

ستؤثر قدرتك على الترويج لنفسك وجذب العملاء أيضًا على مقدار ما تكسبه سنويًا.

الوقت هو أيضا عامل مهم. قد يستغرق الأمر شهورًا أو حتى سنوات لبناء سمعة طيبة لنفسك وجذب العملاء الذين يمكنهم تزويدك بتدفق مستمر من العمل.

كيف يمكن للمحررين المستقلين العثور على العملاء؟

ابدأ بسؤال الأشخاص في شبكتك عما إذا كانوا هم أو أي شخص يعرفونه بحاجة إلى محرر نسخ مستقل.

الأشخاص الذين يعرفونك ويثقون بك بالفعل هم أكثر عرضة لتوظيفك من أولئك الذين لا يعرفونك شخصيًا.

بمجرد أن يرى هؤلاء الأشخاص مهاراتك بشكل مباشر، فمن المحتمل أن يتركوا تعليقات إيجابية عبر الإنترنت و/أو يحيلوك إلى عملاء محتملين آخرين.

يعد LinkedIn أداة رائعة أخرى للتواصل مع العملاء. خذ بعض الوقت لإعداد صفحة احترافية، مكتملة بصورة حديثة وملخص لمهاراتك وقدراتك.

لا تستبعد الخبرة التي لا تتعلق مباشرة بتحرير النسخ؛ على سبيل المثال، إذا كنت قد عملت في مجال الرعاية الصحية، فقد تكون محررًا مثاليًا لمنشأة طبية أو مدونًا يحتاج إلى شخص يتمتع بمهارات في كلا المجالين.

تعد مواقع العمل الحر مثل Upwork وIndeed وFivver أماكن جيدة للعثور على وظائف تحرير النسخ.

بمجرد العثور على الوظائف التي تعتقد أنها مناسبة لك، قم بإنشاء سيرة ذاتية مصممة لجذب العميل وإرسالها مع معلومات حول المبلغ الذي تتقاضاه لكل وظيفة ومتى ستتمكن من إكمال العمل.

وبدلاً من ذلك، موقع لكتابة المحتوى مثل وصول الكاتب يمكن أن يكون مكانًا مثاليًا للعثور على عمل. لدى WriterAccess آلاف العملاء من العديد من الصناعات الذين يستخدمون الموقع بانتظام للعثور على مؤلفي النصوص والمحررين الموهوبين.

تتلقى 70% من الأموال التي يدفعها العميل مقابل الوظيفة ويتولى Writer Access التعامل مع جميع الاتصالات لضمان قيام العملاء بالدفع في الوقت المحدد وبالكامل.

ضع في اعتبارك أنه يمكنك استخدام أي عدد تريده من السبل للعثور على عمل. إن العمل مع موقع أو شركة واحدة لا يمنعك من العمل مع الآخرين.

ومع ذلك، كن واقعيًا بشأن حجم العمل الذي يمكنك التعامل معه. إذا قبلت الكثير في وقت واحد، فقد تفقد العملاء إذا لم تتمكن من القيام بعمل جيد في كل المحتوى الذي وافقت على تعديله.

الأدوات التي يحتاجها كل محرر نسخ

يجب أن يكون لدى كل محرر نسخة جهاز كمبيوتر موثوق به. وينبغي أن يكون سهل الاستخدام بالنسبة لك، وسريع التحميل، ويحتوي على مساحة تخزين كبيرة.

يعد الاتصال الجيد بالإنترنت ميزة إضافية أيضًا. ثق بنا، آخر شيء تريد القيام به هو إضاعة دقائق ثمينة في انتظار تحميل الصفحات عند محاولة التحقق من مستند ما أو إرسال مهمة مكتملة.

يعد الاشتراك في موقع التدقيق النحوي مثل Grammarly ميزة إضافية أيضًا. مثل هذه المواقع لا تحل محل مهارات اللغة الإنجليزية القوية ولكنها يمكن أن تساعدك في اكتشاف الأخطاء التي قد تكون فاتتك.

هناك أيضًا مواقع تحسين محركات البحث (SEO) التي تساعدك على إنشاء محتوى ليس فقط دقيقًا ومكتوبًا بشكل صحيح ولكنه أيضًا صديق لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO).

قد يطلب العملاء الذين يقومون بإنشاء محتوى عبر الإنترنت استخدام أحد هذه المواقع للتأكد من أن المحتوى يحتوي على جميع الكلمات الرئيسية ذات الصلة التي يحتاجها لتحقيق أداء جيد في Google ومحركات البحث الأخرى.

منطقة العمل المريحة مهمة أيضًا. ويجب أن تتمتع بالإضاءة المناسبة والتهوية الجيدة. يساعدك الكرسي والمكتب المريحان على الحفاظ على وضعية جيدة أثناء العمل.

سبع نصائح مهمة للنجاح كمحرر نسخ مستقل

تذكر أن الأمر سيستغرق وقتًا لبناء حياة مهنية ناجحة كمحرر نسخ مستقل. إذا كان لديك وظيفة عادية، فلا تتركها حتى يسير عملك على ما يرام، ويكون لديك تدفق مستمر من العملاء.

إذا لم تكن لديك وظيفة من التاسعة إلى الخامسة، فضع في اعتبارك أنك قد تحتاج إلى القيام بأعمال أخرى عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت أثناء بناء حياتك المهنية في التحرير.

تمتع بنظام دفع واضح، حتى يتمكن العملاء من الدفع لك بسهولة. يجب أن يكون لديك أيضًا قواعد تتعلق بموعد دفع أجر الوظيفة، حتى لا يكون هناك أي سوء فهم.

في WriterAccess، نطلب من العملاء الدفع مقدمًا، لذلك لا داعي للقلق أبدًا بشأن الحصول على أموال بمجرد الانتهاء من المهمة.

لا تخف من الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك وتولي وظائف تحرير النسخ في الصناعات التي لم تعمل بها في الماضي، أو تجربة أنواع مختلفة من أعمال تحرير النسخ.

سوف يتطلب الأمر المزيد من البحث للقيام بوظائف جديدة بشكل جيد، ولكن النتيجة النهائية تستحق العناء حيث ستوسع مجموعة مهاراتك وتلتقي بعملاء جدد.

قم بترقية سيرتك الذاتية وصفحات التواصل الاجتماعي بانتظام لتعكس المهارات والإنجازات الجديدة. يمكن أن يساعدك القيام بذلك في جذب عملاء جدد يبحثون عن شخص يتمتع بالخبرة والخبرة في مجالات معينة.

تعلم من أخطائك لتحسين عملك وحياتك المهنية. ربما قبلت بوظيفة كانت خارج نطاق مهاراتك بكثير.

ربما لا يكون العميل المحدد الذي وافقت على العمل معه هو الشخص الذي تريد الاستمرار في العمل معه في المستقبل.

وبدلاً من ذلك، ربما تكون قد تسرعت في إكمال مهمة ما وبالتالي فشلت في اكتشاف الأخطاء. قم بتقييم الخطأ الذي حدث، وكيفية تجنب الأخطاء المستقبلية، ثم المضي قدمًا.

خذ بعض الوقت لتقييم جدولك اليومي للتأكد من أنك تستخدم وقتك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. إذا كنت شخصًا صباحيًا، على سبيل المثال، فحاول إنجاز المهام الأكثر تحديًا في وقت مبكر، عندما تكون يقظًا ومنتعشًا بعد ليلة نوم جيدة.

استثمر في نموك وتطورك المهني. احصل على دورة تدريبية في التحرير على موقع مثل Coursera، أو تعرف على المزيد حول الصناعة التي تقوم فيها بالكثير من عمليات تحرير النسخ، أو انضم إلى منظمة احترافية مثل Editorial Freelancers Association.

سيساعدك تحسين مهاراتك على التميز بين المنافسين وسيمكنك من أداء عملك بشكل أفضل وأسرع من أي وقت مضى.

يتم إحتوائه

يمكن أن يكون تحرير النسخ المستقل مجالًا مجزيًا. ستساعد الكتاب على تحقيق أحلامهم من خلال تمكينهم من تقديم المحتوى الخاص بهم في أفضل ضوء ممكن.

بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير الذي يمكنك تعلمه واكتشافه أثناء قيامك بتحرير أنواع مختلفة من المحتوى من صناعات متعددة.

في WriterAccess، نحن نفخر بمساعدة المحررين المستقلين الطموحين وذوي الخبرة على التواصل مع العملاء الذين يحتاجون إلى مجموعة مهاراتهم وخبراتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نجمع بين الإبداع البشري وكفاءة الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تواصل معنا في الوقت الذي يناسبك أو قم بمراجعة موقعنا تجربة مجانية لاكتشاف سبب عمل الآلاف من المستقلين والعملاء معنا لإنشاء محتوى ناجح.