ستساعدك المقالة التالية: كيف حققنا 7,158 دولارًا أمريكيًا من التدوين هذا الشهر (يناير 2017)

Note: ظهر هذا المنشور في الأصل على موقع BreakingTheOnePercent.com، قبل أن نقوم بدمج DollarSprout وBTOP معًا.

يحب الكثير من المدونين نشر تقارير دخل منتظمة على مدوناتهم. اعتقدت دائما أن هذا كان أغرب شيء. أعني أنك لن تسمع أبدًا أي شخص خارج عالم التدوين يصرخ لأصدقائه قائلاً: “مرحبًا يا شباب، لقد ربحت ___ دولارًا من وظيفتي الشهر الماضي!”

أم رائع؟

والآن أنا هنا، أقوم بنشر أول تقرير عن دخل مدونتنا على الإطلاق. اسمعني، رغم ذلك.

المدونون ورجال الأعمال عبر الإنترنت هم سلالة مختلفة، هذا أمر مؤكد. ولكن هناك في الواقع الكثير من الأسباب وراء اختيارهم نشر دخلهم عبر الإنترنت كل شهر، ولا علاقة لأي منها بالتفاخر:

توثيق الرحلة: يستمتع المدونون بالكتابة بشكل طبيعي. في كثير من الأحيان، تعطي تقارير الدخل للقراء نظرة من وراء الكواليس على كل ما يتعلق بإنشاء مدونة ناجحة.

يستمتع المدونون بالكتابة بشكل طبيعي. في كثير من الأحيان، تعطي تقارير الدخل للقراء نظرة من وراء الكواليس على كل ما يتعلق بإنشاء مدونة ناجحة. مسئولية: تعد تقارير الدخل مكانًا شائعًا للمدونين لوضع بعض الأهداف. ومن خلال نشرها للعامة، يصبح المدونون أكثر عرضة للمساءلة.

تعد تقارير الدخل مكانًا شائعًا للمدونين لوضع بعض الأهداف. ومن خلال نشرها للعامة، يصبح المدونون أكثر عرضة للمساءلة. عرض الخبرة: لا ينطبق هذا على كل مجال متخصص، ولكن بالنسبة للعديد من مدونات التمويل/الأعمال/التسويق، فإن نشر نتائجك الخاصة يعزز السلطة العامة لمدونتك. ولهذا السبب فإن هذه المنافذ هي الأماكن الأكثر شيوعًا لرؤية تقارير الدخل.

لا ينطبق هذا على كل مجال متخصص، ولكن بالنسبة للعديد من مدونات التمويل/الأعمال/التسويق، فإن نشر نتائجك الخاصة يعزز السلطة العامة لمدونتك. ولهذا السبب فإن هذه المنافذ هي الأماكن الأكثر شيوعًا لرؤية تقارير الدخل. إلهام الآخرين: لقد بدأنا جميعًا بسعر 0 دولار. بقي البعض منا عند 0 دولار لفترة … لفترة من الوقت. يمكن أن تقدم تقارير الدخل بعض الإلهام وتُظهر للمدونين الآخرين أنه من الممكن تحقيق النجاح.

لقد بدأنا جميعًا بسعر 0 دولار. بقي البعض منا عند 0 دولار لفترة … لفترة من الوقت. يمكن أن تقدم تقارير الدخل بعض الإلهام وتُظهر للمدونين الآخرين أنه من الممكن تحقيق النجاح. الترويج للمنتجات التابعة: إذا كان هناك منتج أو خدمة معينة يستخدمونها وتساعدهم في مدونتهم، فيمكنهم الترويج لها لقرائهم والحصول على عمولة على أي مبيعات.

إذًا، ما الذي جعلني أرغب في نشر أول تقرير عن دخل مدونتنا هذا الشهر؟

نحن بن وأنا ندير موقع التمويل الشخصي الخاص بنا، DollarSprout (المعروف سابقًا باسم VTX Capital)، منذ عامين تقريبًا، وهذه المدونة لمدة 4 أشهر تقريبًا (منذ أكتوبر 2016). خلال تلك الفترة، تعلمنا الكثير حول كل ما يتعلق بإدارة مدونة ناجحة، غالبًا من خلال التجربة والخطأ.

أحد أكبر الأشياء التي تعلمتها خلال العام الماضي هي القيمة المذهلة في دراسة الآخرين الذين أنجزوا بالفعل ما تريد تحقيقه.

في رأيي، قمنا بالكثير من التجربة والخطأ في عامنا الأول. أعتقد أنه كان من الأفضل لنا استثمار المزيد من الوقت في التعلم من الأشخاص الذين حققوا نجاحًا بالفعل. لقد حاولنا إعادة اختراع العجلة، ولم ينجح الأمر.

لذا، من خلال تقرير الدخل هذا، لدي هدفين:

أظهر لك ما الذي يناسبنا وما الذي لا يناسبنا

نعلمك أنه من الممكن كسب لقمة العيش من التدوين

أظهر لك لماذا يجب ألا تستسلم أبدًا

إذا كنت جديدًا تمامًا في مجال التدوين وتريد المساعدة للبدء، فاطلع على دليلنا خطوة بخطوة،من 0 إلى 100000 دولار: كيف يمكن لأي شخص أن يبدأ مدونة، لإعداد مدونتك.

إيرادات المدونة لشهر يناير 2017: 7,158.11 دولارًا

ما يقرب من 98٪ من ذلك هو الربح.

هذا لم يحدث بين عشية وضحاها. لقد استغرق الأمر عملاً شاقاً وكان هناك الكثير من التخمين والفشل.

يناير 2017: 7,158 دولار

ديسمبر 2016: 1,744 دولار

نوفمبر 2016: 929 دولارًا

أكتوبر 2016: 723 دولارًا

سبتمبر 2016: 1,082 دولار

أغسطس 2016: 1,162 دولار

يوليو 2016: 29 دولارًا

يونيو 2016: 17 دولارًا

مايو 2016: 0.29 دولار (لقد حققنا رسميًا أقل من سنت واحد يوميًا في ذلك الشهر. كان من الممكن أن يكون هذا وقتًا معقولًا جدًا للتوقف عن العمل، لكننا لم نفعل ذلك).

15 يناير إلى 16 أبريل 2016: لا يوجد دخل.

تأتي الغالبية العظمى من دخلنا عبر الإنترنت من التسويق بالعمولة (الترويج لمنتجات الشركات الأخرى والحصول على عمولات على المبيعات أو العملاء المحتملين الذين نولدهم). نحن أيضًا نجني الأموال من الإعلانات (حيث نتقاضى أجرًا مقابل كل نقرة) ومن المشاركات الدعائية.

فيما يلي بعض الشركات التابعة الأكثر شهرة والتي نجني الأموال من الترويج لها (لقد جربنا جميع هذه الشركات وأوصينا بها شخصيًا):

هوست جيتور

رأس المال الشخصي

نادي الإقراض للاستثمار

حليف الاستثمار

دعنا نعود للحظة ونلقي نظرة على بعض أهم ما تعلمناه من تحقيق دخل كبير في النهاية من خلال مدونتنا.

الخلاصة رقم 1: لن تصل إلى أي مكان بدون حركة المرور.

قد تسمع آراء مختلفة حول هذا الأمر، ولكن حتى يكون لديك ما لا يقل عن 10000 زائر شهريًا لمدونتك، يجب ألا تفكر في جني الأموال من مدونتك. إذا لم تكن قد وصلت إلى هذا الهدف بعد، فيجب أن تكون زيادة حركة المرور الخاصة بك على رأس أولوياتك. و10000 لا يزال منخفضًا نسبيًا.

فيما يلي تفصيل لأرقام الزيارات لكلتا المدونتين في شهر يناير:

جلب ما يقل قليلاً عن 200 ألف مشاهدة للصفحة إيرادات بقيمة 7 آلاف دولار (مرة أخرى، معظمها من الشركات التابعة). سنعمل على تحسين معدلات التحويل لتحقيق أقصى استفادة من كل مشاهدة للصفحة، ولكن هذا يمنحك فكرة عامة عن موقعنا.

لزيادة دخلك من مدونتك، إحدى الروافع التي تحتاج إلى أن تميل لصالحك هي حركة المرور.

بالحديث عن حركة المرور، هذا يقودنا إلى النقطة الثانية.

الخلاصة رقم 2: كن محترفًا في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أولاً.

لقد كان هذا خطأً كبيرًا ارتكبناه أنا وBen عندما بدأنا المدونة لأول مرة في VTX. أردنا أن نكون في كل مكان وفي كل وقت.

Facebook, Twitter, InstagramوGoogle+ وLinkedIn وStumbleUpon وQuora وQuib… كنا في كل مكان.

وتعلم ماذا؟

لفترة طويلة، كانت حركة المرور لدينا سيئة. أعني أنه كان سيئًا حقًا. لم نكن نصل إلى أي مكان.

ثم فعلنا ما يعتقد كل مدون أنه لن يفعله أبدًا… دخلنا فيه Pinterest.

وهنا ما حدث:

ضع في اعتبارك أننا ندير مدونة للتمويل الشخصي. هذا ليس بالضبط أول ما يتبادر إلى ذهنك عندما تفكر فيه Pinterest.

لقد نجحنا في تحقيق ذلك لصالحنا، بعد الكثير من التجربة والخطأ. كرجل مالي يبلغ من العمر 26 عاما، اتضح أنني لم أولد بالضرورة مع موهبة صنع الدبابيس الفيروسية. ولكن مع الممارسة، أصبحت أفضل بكثير:

بين التصميم الأفضل للدبابيس، والفهم الأفضل لما يريده جمهورنا، والتعلم الفعلي كيف تستعمل Pinterest من منظور الأعمال، تمكنا من تنمية كل من VTX Pinterest الحساب والحساب لهذه المدونة بسرعة كبيرة:

4 اشهر. على محمل الجد، إذا كان لديك نهج استراتيجي لتنمية عملك Pinterest الحساب، يمكنك القيام بذلك. Pinterest هو أفضل مصدر لحركة المرور المجانية للمدونين الجدد، بلا استثناء.

الخلاصة رقم 3: كن مرنًا مع نموذج عملك.

عندما بدأنا VTX Capital لأول مرة، كان هدفنا هو أن نصبح شركة أبحاث استثمارية قائمة على الاشتراك. نحن نعلم أن المستشارين الماليين قد يكونون مكلفين للغاية في بعض الأحيان، وأردنا أن نقدم بديلاً منخفض التكلفة. كانت خطتنا هي تشغيل عدد قليل من محافظ النماذج المختلفة وفرض رسوم شهرية على المشتركين للوصول إلى أبحاثنا ورؤية أي صفقات كنا نقوم بها.

ما زلت أحب هذه الفكرة حقًا، لكن الحقيقة القاسية هي أننا فشلنا في إنجاحها.

وقد استغرق الأمر منا وقتا طويلا، طويلا جدا، لقبول ذلك.

كنت أقضي كل هذا الوقت في البحث عن الأسهم، وكتابة المبررات التجارية، وبناء المحافظ، وما إلى ذلك. ولم يكتتب أحد. عندما أضفت المحتوى المجاني الذي أراده جمهورنا، بالإضافة إلى كل عمليات التسويق، كان الأمر أكثر من اللازم بالنسبة لشخصين للتعامل معه.

لذا قمنا بتجربة تقديم خدمات التدريب الفردي. لقد كتبت كتابا إلكترونيا. ورغم أن هذه الأمور كانت أفضل بكثير، إلا أنها لم تحقق لنا نتائج الأعمال التي أردناها.

وذلك عندما قررنا تجربة التسويق بالعمولة. وذلك أيضًا عندما بدأت الأمور تتغير بالنسبة لنا.

لقد حصلنا على أول طعم حقيقي للنجاح في أغسطس 2016 من خلال التسويق بالعمولة، ومنذ ذلك الحين، تغير نموذج أعمالنا تمامًا. نحن نركز بشكل حصري تقريبًا على العمل مع العلامات التجارية الكبرى من خلال التسويق بالعمولة الآن.

في الوقت الحالي، نهجنا العام لكسب المال بسيط جدًا:

كل المحتوى لدينا مجاني

يجب أن يستفيد القراء دائمًا من المحتوى الخاص بنا، حتى لو لم يتعاملوا مع أي روابط تابعة.

هذا الجزء الأخير مهم حقا. نحن نرفض إدارة عمل تجاري يعتمد على البريد العشوائي.

الخلاصة رقم 4: قم بتنويع حدود التحويل التابعة لك.

لا تقم فقط بالترويج للأشياء ذات الأجور المرتفعة.

بعض الشركات التابعة التي نروج لها على مواقعنا تدفع أكثر من 100 دولار لكل عملية شراء، ولكن خمن ماذا؟ نحن نجني المزيد من الأموال من الشركات التي تدفع لنا 3-5 دولارات لكل عنوان بريد إلكتروني نرسله إليهم. يعد تحويل الاشتراكات المجانية أسهل من عمليات الشراء الباهظة الثمن، ولكن الحجم الهائل للمدفوعات الصغيرة يزيد بالفعل.

أنت بحاجة إلى كلا طرفي الطيف، بالإضافة إلى بعض الأشياء بينهما من أجل زيادة أرباحك إلى الحد الأقصى.

وأيضاً، لا تضع كل بيضك في سلة واحدة. إذا ركزت مصدر دخلك بالكامل على شركة تابعة واحدة ثم قرروا في يوم من الأيام إغلاق برنامج الشراكة الخاص بهم، فسوف تفشل.

ما نقوم به بشكل مختلف عن معظم المدونين

من الواضح أنني وبن سعداء حقًا بالقفز من 1744 دولارًا إلى 7158 دولارًا في شهر واحد.

لكننا نخطط لإعادة معظم أرباحنا إلى العمل. لدينا أهداف كبيرة لهذه المواقع (ومواقع أخرى نريد أن نبدأها)، مما يعني أننا بحاجة إلى وضع الصورة الكبيرة في الاعتبار.

فماذا يعني ذلك بالنسبة لنا؟

دفع الكتاب المستقلين لمزيد من المحتوى

تعيين مساعد لإدارة وتنمية أعمالنا Facebook الصفحات

الاستثمار في Facebook إعلانات

استثمارات أخرى للأعمال (التدريب والمساعدين الإداريين وما إلى ذلك)

لقد تعلمت أن الأموال التي تنفق على التعلم عادة ما تكون تستحق العناء. لقد استثمرنا مؤخرًا في دورة تسمى فهم التسويق بالعمولة، وقد ساعدنا كثيرًا. أنا أتطلع للعثور على دورات تدريبية مماثلة للاستثمار فيها في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين محركات البحث، وما إلى ذلك.

الشيء الوحيد الذي ساعدنا حقًا على طول الطريق هو الانفصال العاطفي بنسبة 100% عن دخل مدونتنا، سواء كان 29 سنتًا في شهر واحد أو ألفًا. من المهم أن نستمر دائمًا في إعادة تقييم ما ينجح، وما لا ينجح، والاتجاه الذي نريد أن نسير فيه.

لم نعد نكتب بلا هدف عما يتبادر إلى ذهننا. نحن نبحث عما يريد قراؤنا قراءته، تحسين محركات البحث كل مشاركة، ووضع الشركات التابعة المناسبة في كل جزء من المحتوى.

أهدافنا للأيام التسعين القادمة

فيديو: لقد كنت أخشى هذا، ولكن لا بد من القيام به. الفيديو يسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أريد أن أتخلف عن الركب.

لقد كنت أخشى هذا، ولكن لا بد من القيام به. الفيديو يسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أريد أن أتخلف عن الركب. يبني Facebook و Instagram: الآن بعد أن أصبح لدى كلا الموقعين أساس مستقر Pinterest، نحن بحاجة إلى التوسع. Facebook و Instagram هم التاليون في الخط. سيتطلب هذا الكثير من التعلم، لكننا على مستوى التحدي.

الآن بعد أن أصبح لدى كلا الموقعين أساس مستقر Pinterest، نحن بحاجة إلى التوسع. Facebook و Instagram هم التاليون في الخط. سيتطلب هذا الكثير من التعلم، لكننا على مستوى التحدي. زيادة إخراج المحتوى: أنا أول من يعترف بأننا ننشر بشكل أقل تكرارًا من المدونات الأخرى. نحن بحاجة إلى تكثيف هذا إذا أردنا أن نبقى على صلة بالموضوع.

لقد بدأنا مؤخرًا في تقديم الاستشارات لإنشاء موقع ويب كبير إلى حد ما خارج نطاق تخصصنا تمامًا، لذا سيتطلب هذا المشروع قدرًا كبيرًا من الوقت خلال العام المقبل.

نحن متحمسون جدًا لهذا الأمر لأننا إذا نجحنا، فإننا نود أن نضعهم في سيرتنا الذاتية بينما نقترب من العلامات التجارية الأكبر للحصول على فرص استشارية. الجانب الرئيسي الذي نعمل معهم عليه هو تحويل 700000 الخاصة بهم Facebook يحب تحقيق المزيد من الأرباح لأعمالهم.

من كان يظن أن موقع التمويل الشخصي سيتحول يومًا ما إلى شركة تسويق واستشارات. في بعض الأحيان، يتعين عليك فقط متابعة التدفق ومضاعفة ما ينجح بالفعل في عملك.

ما أوصي به لأي مدونين جدد أو طموحين

لا تنشغل بأرقام الآخرين. أنا فقط أنشر منشوراتنا حتى تتمكن من رؤية أن ذلك ممكن. في أربعة أشهر، رفعنا هذه المدونة من 0 مشاهدة للصفحة إلى 50000 مشاهدة شهريًا.

منذ أقل من عام كنت أجني 29 سنتًا في الشهر.

انت تستطيع فعل ذالك.

أعلم أن الكثير منكم يبحث عن مخرج. حسنا، هذا يمكن أن يكون عليه.

سأترككم مع شيئين:

1) شاهد هذا الفيديو

2) اذهب وافعل

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