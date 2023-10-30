ستساعدك المقالة التالية: كيف حققنا 7,768 دولارًا أمريكيًا من التدوين هذا الشهر (يونيو 2017)

Note: ظهر هذا المنشور في الأصل على موقع BreakingTheOnePercent.com، قبل أن نقوم بدمج DollarSprout وBTOP معًا.

لقد كان صيفًا مثيرًا بالنسبة لي ولـ Ben بينما نواصل إنشاء مدوناتنا ومعرفة المزيد عن لعبة الأعمال التجارية عبر الإنترنت. أردت أن أقدم لقرائنا تحديثًا لكيفية عمل أعمالنا، والجديد لدينا، ومشاركة بعض التغييرات المثيرة جدًا التي لدينا في طور الإعداد.

كما يفعل العديد من المدونين (خاصة في مجال التمويل الشخصي)، يأتي هذا النوع من التحديث في شكل تقرير عن الدخل.

إذا لم تكن على دراية بماهية تقرير الدخل فيما يتعلق بالتدوين، فهو في الأساس ما يلي:

أشارككم كيف كان أداء مدونتنا خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى بعض الأشياء التي تعلمتها والتي ربما تساعدك على القيام بالشيء نفسه، وربما يمكنني إلهام 1 من كل 500 شخص يصلون إلى هذه المقالة لإعطاء نموذج الأعمال المدونات لقطة. لقد حررني من العمل الشاق من الساعة 9 إلى 5 الذي أعلم أن الكثير منكم يحاولون يائسين الهروب من أنفسكم.

وبالنسبة للقراء الذين لديهم مدونات بالفعل، نأمل أن تتمكنوا من التعلم من أخطائنا وجعل مدوناتكم أفضل.

ليس المقصود من تقرير الدخل هذا أن يكون مهرجانًا للتفاخر. إنه يهدف فقط إلى توضيح أن كسب العيش عبر الإنترنت أمر ممكن إذا كنت على استعداد للعمل الجاد وتجربة أشياء جديدة دائمًا.

أولاً، بعض المعلومات الأساسية

قبل أن أتعمق في أرقامنا لشهر يونيو 2017، أريد أن أشارككم بعض المعلومات الأساسية في حال لم تسمعوا عنا من قبل، أو كنتم جديدًا على ساحة التدوين بشكل عام.

أنا وصديقي بن ندير مدونة التمويل الشخصي في VTX Capital (الآن DollarSprout) منذ عامين تقريبًا.

لقد تركت وظيفتي لدى مستشار مالي لتحقيق حلمي المجنون عبر الإنترنت، دون أن يكون لدي أي دخل بعد. (الصناعة المالية حساسة للغاية فيما يتعلق بتضارب المصالح، لذلك قررت أن أترك وظيفتي حتى لا أضطر للتعامل مع ذلك). لقد كرهت أيضًا العمل الشاق الذي تقوم به الشركة كثيرًا وأدركت أنني لن أستطيع القيام بذلك لمدة 40 عامًا أخرى.

على أي حال، لقد بدأنا كموقع ويب قائم على الاشتراك للحصول على نصائح الاستثمار، ولكن الموقع تحول ببطء إلى مدونة تمويل شخصي كاملة، حيث كل المحتوى الخاص بنا مجاني.

لا اشتراكات، لا عملاء يدفعون.

إليك ما بدا عليه قبل إعادة تسمية علامتنا التجارية:

منذ أن بدأنا VTX، تعلمنا الكثير حول كل ما يتعلق بتشغيل مدونة ناجحة، غالبًا من خلال التجربة والخطأ.

أ- التجربة والخطأ.

من 0 إلى 100 ألف دولار: كيف يمكن لأي شخص أن يبدأ التدوين

تقرير الدخل لشهر يونيو 2017: 7,768.19 دولارًا

في الثلاثين يومًا من شهر يونيو، كسبنا 7,768 دولارًا عبر الإنترنت.

أول الأشياء أولاً، أن هذا لم يحدث بين عشية وضحاها. وأنا أرفض أن أكذب عليك وأخبرك أن هذا يمكن أن يحدث بسرعة.

الكثير من “خبراء” كسب المال عبر الإنترنت يحبون تقديم ادعاءات شنيعة حول المبلغ الذي يمكنك كسبه، ومدى سهولة ذلك، وكيف يجلسون على الشاطئ الآن وهم يشاهدون الأموال تتدفق، كل ذلك في محاولة لبيعك. الدورة التدريبية الخاصة بهم، ودروسهم المتقدمة، وتدريبهم الحصري، وما إلى ذلك.

أعطني إستراحة.

الحقيقة هي أن كسب المال من المدونة أمر صعب للغاية.

لكن الأمر ليس مستحيلاً.

مع عدم وجود خلفية تجارية، ولا خبرة في الكتابة، ولا خبرة في البرمجة، ولا اتصالات في الصناعة، تمكنا أنا وبن من البدء ببطء في اكتشاف كيفية جعل مدونتنا ناجحة.

وعندما أقول ببطء، فأنا أعني ذلك:

ما لم يتم تضمينه في هذا المخطط: الاثني عشر دولارًا من عام 2015 عندما لم يكن لدينا أدنى فكرة عما كنا نفعله.

كيف نجني المال من المدونات؟

باختصار، الإعلان.

الغالبية العظمى من دخلنا عبر الإنترنت يأتي من التسويق بالتبعية (المعروف أيضًا باسم الترويج لمنتجات الشركات الأخرى والحصول على عمولات على المبيعات أو العملاء المحتملين الذين نولدهم).

فيما يلي بعض الشركات التابعة الأكثر شهرة والتي نجني الأموال من الترويج لها (إما أننا جربنا جميع هذه الشركات أو أوصينا بها شخصيًا):

HostGator (موفر استضافة منخفض التكلفة نوصي به للمدونين الجدد)

رأس المال الشخصي

نادي الإقراض للاستثمار

AllyInvest

عزر الاستثمار

اكتشف البنك

اوبر

eBates

شركات المسح المدفوعة، وأكثر من ذلك

كما ترون، جميع الشركات (باستثناء HostGator) هي الشركات التي تساعد قرائنا في مواجهة تحدياتهم المالية اليومية.

حفظها، واستثمارها، وتتبعها، وكسب المزيد – كل هذه الشركات، بطريقة أو بأخرى، تعمل على تحسين الوضع المالي لقرائنا. وهذا هو بالضبط سبب قدومهم إلى مدونتنا.

جزء لا بأس به من المحتوى الخاص بنا على VTX وDollarSprout موجه نحو الترويج لهذه الشركات التابعة، مع الاستمرار في ترفيه قرائنا وتعليمهم شيئًا جديدًا.

كانت حركة المرور إلى VTX جيدة حقًا في الشهر الماضي – حيث حصلنا على حوالي 117000 مشاهدة للصفحة. ليس سيئًا لنشر مقال جديد واحد فقط. (كنا مشغولين بالكثير من الأشياء الأخرى، كما سترى في بقية هذا التقرير.)

ومع ذلك، نريد بالتأكيد الحصول على جدول نشر أكثر اتساقًا.

مصدر دخل جديد أضفناه إلى BTOP

هذا شيء كنت أنا وبن متلهفين للقيام به منذ فترة، ولكننا لم نخصص الوقت للقيام به بالفعل.

لقد قمنا بإعداد أول دورة تدريبية عبر الإنترنت. لقد حققنا الكثير من النجاح في استخدام Pinterest للحصول على حركة المرور، وأردت إنشاء شيء من شأنه أن يساعد المدونين الآخرين ومسوقي المحتوى على تحقيق نتائج مماثلة.

Note: لقد توقفنا لدينا Pinterest بالطبع منذ تاريخ نشر هذه المقالة.

بسبب Pinterest (وبسبب الدبابيس المصممة جيدًا)، نحصل على آلاف الأشخاص الذين يزورون مواقعنا كل يوم. في المقابل، يحصل هؤلاء القراء على محتوى رائع، ويستهلكون الإعلانات، ويشترون المنتجات التابعة، ويشتركون في قائمة البريد الإلكتروني لدينا، وما إلى ذلك.

إن وجود دبابيس قوية الأداء ذات تصميم رائع هو السبب الأكبر وراء استمرار نمو دخل مدونتنا، شهرًا بعد شهر.

فيما يلي مثال على شهر نموذجي من Pinterest حركة المرور بالنسبة لنا:

لقد شعرت بأنني مضطر لإنشاء هذه الدورة التدريبية لأنني أرى الكثير من المدونين يقدمون محتوى رائعًا حقًا ولكن دبابيس مروعة لا تفعل شيئًا لزيادة حركة المرور. أعلم أنهم لا يحصلون على حركة المرور (وبالتالي الدخل) التي يستحقونها. لهذا السبب أعتقد أن العديد من المدونين ينتهي بهم الأمر إلى التوقف عن ذلك.

على أية حال، الدورة هي 97 دولارا.

في المستقبل، أود أيضًا إنشاء دورة تدريبية في الكتابة مصممة خصيصًا للمدونين الذين يرغبون في ذلك كسب المال من مدونتهم. الكتابة للبيع، دون أن تبدو وكأنك تكتب للبيع، هي مهارة لا تأتي بشكل طبيعي لدى الكثير من الناس.

لقد تحدث بن أيضًا عن إنشاء دورة تدريبية حول تحسين محركات البحث (SEO)، ولكن قد يكون ذلك في مكان ما في المستقبل.

إن مساعدة قرائنا الذين هم أيضًا مدونون، وفي نفس الوقت تنويع مصادر دخلنا، هو أمر يسعدني جدًا أننا بدأنا في القيام به.

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جهد متجدد في التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسين محركات البحث

إذا كنت مدرجًا في قائمة البريد الإلكتروني لدينا، فمن المحتمل أنك لاحظت ظهورنا في بريدك الوارد كثيرًا مؤخرًا.

لماذا نرسل رسائل البريد الإلكتروني فجأة أكثر من ذلك بكثير؟

لنكون صادقين، لقد أدركنا أننا نهمل أكبر معجبينا!

لدينا ما يقرب من 4000 مشترك في البريد الإلكتروني، ينتظرون أن يسمعوا منا، وقد ظللنا صامتين. لن نسمح بحدوث ذلك بعد الآن.

وبما أننا أصبحنا نرسل قائمتنا عبر البريد الإلكتروني بشكل متكرر، فقد كانت الاستجابة إيجابية حقًا. يتفاعل الأشخاص كثيرًا، ويرسلون إلينا أسئلة عبر البريد الإلكتروني، ويشاركون المحتوى الخاص بنا كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد.

وقائمتنا تنمو بشكل أسرع من أي وقت مضى الآن، وذلك بفضل دورة التدوين الجديدة التي مدتها 7 أيام وتنزيل ملف PDF في أعلى صفحتنا. نحن نتلقى ما بين 20 إلى 50 مشتركًا جديدًا في البريد الإلكتروني يوميًا، وأنا ممتن جدًا لرؤيته.

أحد مشاريع بن الكبيرة خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك كان تحسين محركات البحث عمل. يعد الحصول على حركة المرور من Google أمرًا في غاية الأهمية نظرًا لأنها حركة مرور عالية الجودة (نية البحث هو شيء قوي).

لقد كان يراجع منشوراتنا القديمة لتنظيف محركات البحث على صفحتنا، بالإضافة إلى أنه كان يتواصل بجنون من أجل بناء بعض الروابط الخلفية عالية الجودة لمواقعنا. بدأت النتائج تظهر؛ نحن نتلقى الآن حوالي 300 زيارة يوميًا من Google، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا بالنسبة لنا. هذا مشروع مستمر إلى حد كبير، ولا يزال لدينا مجال كبير للنمو.

هدفنا النهائي (وهدف نبيل للغاية)، هو عدم الاعتماد على أي مصدر واحد لحركة المرور. نريد توزيع مخاطرنا قدر الإمكان.

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لذا، لقد رسمت صورة وردية جميلة لمدونتينا حتى الآن، أليس كذلك؟

حسنًا، هناك شيء ما يعيقنا منذ فترة. شيء أردنا حقًا تغييره، لكن لم نفعل ذلك بعد.

اسم علامتنا التجارية.

في تي إكس كابيتال.

تذكر أننا لم نبدأ كمدونة للتمويل الشخصي. لقد بدأنا بقصد أن نكون شركة أبحاث استثمارية قائمة على الاشتراك.

كان من المفترض أن يدفع لنا الناس مقابل التحدث عن الأسهم التي أعجبتنا في ذلك الشهر. عندما اخترنا اسمًا لموقعنا الإلكتروني، كان هذا ما يدور في ذهننا – وهو اسم يبدو احترافيًا. شيء الشركات. شيء من شأنه أن يجعلنا نبدو “شرعيين” أمام العملاء المحتملين.

حسنًا، لقد اتضح أن إجراء كل هذا البحث التقني، وتعبئته بشكل جيد، وتسويقه كله هو عمل شاق للغاية بالنسبة لشخصين. لم نتمكن من فعل كل شيء.

لم نكن نجني المال، وكان علينا أن نركز.

ولكن، عندما بدأنا في التحول أكثر نحو نموذج أعمال “التدوين” (لأن هذا هو ما كان ناجحًا بالنسبة لنا)، شعرنا أن اسمنا الآن منفصل عما نحن عليه.

وكلما تقدمنا ​​أكثر، أصبح الأمر أكثر وضوحا.

يعد التواصل والتواصل أصعب قليلاً عندما يبدو أنك تمثل كيانًا مؤسسيًا. يعد إنشاء الروابط والمشاركة/النمو على وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك، أكثر صعوبة مع اسم VTX Capital. دائمًا ما يكون الناس متشككين في البداية فيما يجب أن نقوله.

لذلك، نحن نغير علامتنا التجارية رسميًا.

ولكي أكون صادقًا، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا بشأن هذا التغيير.

بدءًا من الخريف، ستكون مدونتنا الجديدة للتمويل الشخصي هي DollarSprout.com.

من خلال الهوية الجديدة، نريد إنشاء بيئة ودية وغير مخيفة حيث يمكن لأي شخص أن يتعلم كيف يكون أكثر ذكاءً في التعامل مع أمواله. لا نريد الشركات ولا نريد الجدية. نريد فقط الاستمتاع بالكتابة عن الأشياء التي نحبها.

يعد المضي قدمًا في تغيير العلامة التجارية قرارًا كبيرًا بالنسبة لنا، ونريد التأكد من أننا نقوم بذلك بشكل صحيح.

مع كل العمل المتضمن في إجراء التبديل، نريد التأكد من أن DollarSprout سينتهي به الأمر إلى أن يصبح شيئًا مميزًا. شيء مختلف عن أي مدونة أخرى للتمويل الشخصي.

والحقيقة هي أن هذا يعني إنفاق المال.

اسم النطاق نفسه كلفنا 1400 دولار. ثم أمضينا عدة أسابيع في البحث عن فريق تصميم ويب محترف شعرنا بالراحة معه، الأمر الذي سيكلفنا في النهاية ما يزيد عن 6000 دولار.

إنه ليس رخيصًا، ولكن أنا وبن واثقان من أن هذا هو القرار الصحيح بالنسبة لنا ولأعمالنا التجارية المتنامية عبر الإنترنت.

عندما ينتهي فريق التصميم من بناء موقعنا الجديد، فإننا نخطط للبدء في العمل.

توسيع نطاق إنتاج المحتوى الخاص بنا من خلال توظيف كتاب، وجلب شخص ما للمساعدة في تحسين محركات البحث، والحصول على اشتراك متميز في صور المخزون، والإنفاق الإعلاني الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك. يمكنك أن تمنحنا السبق من خلال الإعجاب بصفحتنا الجديدة على FB.

منذ وقت ليس ببعيد، كنت أنا وبن مبتدئين تمامًا.

انظر إلى الرسم البياني للدخل مرة أخرى وتخيل أنك تفعل الشيء نفسه:

إذا كانت لديك أي رغبة في تجربة هذا التدوين، فتخيل أين ستكون بعد عام من الآن إذا كنت تفعل ذلك بدأت مدونتك اليوم. بعد عامين من اليوم. خمس سنوات.

لم يمض وقت طويل حتى كنا نجني 0 دولار.

والآن نحن عند 7768 دولارًا شهريًا. وإذا تخميننا كيف بدأ شهر يوليو بالنسبة لنا، فقد نكسب 10000 دولار هذا الشهر.

أشياء كبيرة يمكن أن تحدث حقا بالنسبة لك.

تذكر، لم تكن لدينا خبرة عبر الإنترنت، ولا خبرة في الكتابة، ولا معرفة بالبرمجة، ولا شيء، وقد وصلنا بالفعل إلى هذا الحد. ونحن لسنا حالة شاذة.

الأمر يستحق المحاولة.

الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لنا، ولا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا للنتائج التي بدأنا نراها أخيرًا.

إنه شعور رائع جدًا أن أعرف أخيرًا أنني لم أعد بحاجة إلى وظيفة يومية منتظمة لدفع فواتيري وتغطية نفقاتي. صدقني، لقد مضى وقت طويل.

أتمنى حقًا أن يتمكن الجميع من تجربة الشعور بهذا النوع من الحرية.

هل هذا سهل؟ بالطبع لا. العمل على هذه المدونات هو كل ما أفعله تقريبًا، لكني أحبه.

العمل لدى شخص آخر هو بالتأكيد الطريق الأكثر أمانًا.

لكنها ليست مرضية تقريبًا. والدخل المحتمل هو جزء بسيط مما سيكون عليه إذا كنت قادرًا على إنشاء مشروعك التجاري الناجح.

بالنسبة لي، فكرة تحقيق حلم شخص آخر أثناء تسجيل الدخول والخروج كانت تأكلني كل يوم كنت في العمل. وصل الأمر أخيرًا إلى النقطة التي لم أستطع تحملها بعد الآن، وتركت وظيفتي المكتبية الآمنة في الشركة.

ربما هذه هي الطريقة التي يعمل بها عقلي. ربما ليس الجميع مثلي.

الغرض من هذه المقالة هو أن نوضح لك أن ذلك ممكن.

من الممكن بناء شيء مذهل (حتى أثناء العمل من الساعة 9 إلى 5).

لإنشاء تدفق دخل مستدام عبر الإنترنت.

أن تترك وظيفتك وتفعل شيئًا تحبه بينما تعمل لنفسك.

الحقيقة هي أنه يمكنك كسب الكثير من المال من خلال التدوين، ويمكنك كسب المال من أي مكان تقريبًا. الطبخ، الأعمال اليدوية، ألعاب الفيديو، اليوغا – في الحقيقة، أي شيء.

أعلم أن الكثير منكم يبحث عن مخرج. حسنًا، قد يكون بدء عمل تجاري عبر الإنترنت والحصول على دخل إضافي هو تذكرتك.

إذا كان التدوين شيئًا كنت تفكر في تجربته، فأنا أناشدك أن تتخذ الخطوة التالية وأن تفعل ذلك بالفعل.