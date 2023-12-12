ستساعدك المقالة التالية: كيف غيّر الإنترنت دور مندوب المبيعات

لقد تغير فن البيع بشكل كبير منذ ظهور الإنترنت والتكنولوجيا التي تلت ذلك. على الرغم من الإنترنت و smartphones كان لها تأثير على جميع أنواع الصناعات، وكان لها تأثير عميق بشكل خاص على عالم المبيعات. لقد غيّر الإنترنت تمامًا كيفية اتخاذ العملاء المحتملين لقرارات الشراء، وكذلك كيفية بيع مندوبي المبيعات. المشترين اليوم لديهم كل القوة.

يتمتع مندوبو المبيعات أيضًا بمزايا وتحديات جديدة. يوجد الآن عدد كبير من التقنيات والتقنيات والموارد التي تساعد مندوبي المبيعات على التواصل والتعلم. ألقِ نظرة على بعض الطرق التي غير بها الإنترنت كيفية قيام الشركات ببناء فرق المبيعات الخاصة بها وتدريبها والاستفادة منها.

البيع القائم على البيانات

في الماضي، كان مندوبو المبيعات في منافسة مستمرة. يعمل مندوبو المبيعات عمومًا بمفردهم، وتختلف أساليب البيع اعتمادًا على المندوب. لم تكن هناك طريقة ملموسة للمديرين لتحديد أساليب المبيعات الأفضل. الان مع منصات إدارة علاقات العملاء وتقنيات التتبع الأخرى، تستطيع الشركات تبسيط عملية البيع. يمكن لمديري المبيعات تحليل البيانات لمعرفة أداء مندوبي المبيعات وسبب نجاحهم.

لقد أدت التحليلات وجمع البيانات إلى تقصير دورة المبيعات. أصبح العملاء المحتملون أكثر استنارة، وإذا تمكن مندوبو المبيعات من التصرف بسرعة، فيمكنهم تحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع. كما سهلت التكنولوجيا توحيد فرق المبيعات. تعمل أنظمة CRM على تبسيط عملية المبيعات وتسمح للفرق بمشاركة المعرفة، مما يؤدي إلى فريق أقوى وبالتالي زيادة المبيعات.

المعلومات في متناول المشترين

لقد ولت أيام الكتيبات البريدية؛ يمكن للمشترين الآن إجراء جميع أبحاثهم عبر الإنترنت قبل وقت طويل من التواصل معهم. يقول ما يصل إلى 77 بالمائة من المشترين أنهم لا يتحدثون حتى مع مندوب المبيعات قبل إجراء بحثهم المستقل. أدت القدرة على العثور على إجابات لجميع أسئلتك عبر الإنترنت إلى تحويل ميزان القوى من مندوب المبيعات إلى المشتري.

كان البحث مهمة تستغرق وقتًا طويلاً لكل من مندوبي المبيعات والمشترين. كان على مندوبي المبيعات عقد اجتماعات متعددة قبل الحصول على جميع المعلومات التي يحتاجونها للحصول على عرض أسعار متعمق. أصبح مندوبو المبيعات الآن قادرين على البحث عن العملاء المحتملين ويمكنهم العثور على نقاط الضعف المحتملة قبل الاجتماع الأول بوقت طويل. كان على المشترين في السابق الذهاب مباشرة إلى مندوب مبيعات للحصول على معلومات حول منتج ما. الآن، يمكن للمشترين إجراء معظم أبحاثهم بمفردهم والاتصال بمندوب المبيعات فقط عندما يكونون في منتصف دورة المبيعات.

الوصول الفوري إلى المكتب

لقد جعلت الهواتف الذكية الجدول الزمني للبيع أقصر بكثير. كان على مندوب المبيعات قبل 20 عامًا أن يرسل كتيبًا إلى أحد العملاء المحتملين، وينتظر أيامًا للمتابعة. اليوم، يمكن لمندوبي المبيعات مقابلة العملاء المحتملين وإرسال المستندات والعينات والموارد الأخرى عبر الإنترنت على الفور. في غضون يوم واحد، يمكن للممثلين مقابلة العميل المحتمل، وإرسال المعلومات، والإجابة على الأسئلة، وتحديد موعد للاجتماع.

المشترين اليوم لديهم صبر أقل. إنهم لا يريدون انتظار المعلومات. إذا كانوا بحاجة إلى إجابة على سؤال ولم يحصلوا على إجابة، فسوف ينتقلون إلى منافس سريع الرد. يحتاج مندوبو المبيعات اليوم إلى أن يكونوا رشيقين ومتاح. يجب أن يكونوا قادرين على التواصل مع العملاء المحتملين على منصات متعددة وأن يكونوا مستجيبين عبر البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

التنقيب المستهدف

النشر والمشاركة أصبح المحتوى عبر الإنترنت أمرًا حيويًا الآن لالتقاط جمهورك المستهدف. بغض النظر عمن تحاول الوصول إليه، يمكنك التأكد من أنهم متصلون بالإنترنت. لقد سهلت وسائل التواصل الاجتماعي على مندوبي المبيعات التنقيب. تسمح وسائل التواصل الاجتماعي لمحترفي المبيعات بمعرفة من هم صناع القرار الرئيسيون في المؤسسة وجمع معلومات مفيدة أخرى.

تسهل التكنولوجيا الجديدة العثور على المؤسسات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تناسب السوق المستهدف. من المرجح أن يهتم هؤلاء العملاء المحتملون بمنتجك أو خدمتك، مما يزيد من فرصة التحويل. على الرغم من أن كل هذه المعلومات كانت متاحة منذ عقود مضت، إلا أن الأمر يستغرق الآن وقتًا وجهدًا أقل لمعرفة كل شيء عن العملاء المحتملين.