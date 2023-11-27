ستساعدك المقالة التالية: كيف يقوم TikTok بتحويل رحلة العميل [New Data]

لا يمكن للعلامات التجارية أن تتوقف عن إثارة ضجيج حول TikTok (ولا نلومهم).

مع 84% من المسوقين ومن خلال إعطاء الأولوية للمنصة في عام 2022، عززت TikTok نفسها كقناة ضرورية للعلامات التجارية.

وذلك لأن TikTok تطور إلى ما هو أبعد من كونه مكانًا لمشاهدة مقاطع الفيديو بنهم. لقد شهدنا بشكل مباشر فعالية حملات منشئي المحتوى التي تمزج بين الترفيه والإعلانات لجذب العملاء.

في الواقع، TikTok أسقط للتو دراسة جديدة تسليط الضوء على كيف أصبحت المنصة مركزًا لاكتشاف المنتجات وشرائها. يشير سلوك المستخدم على TikTok إلى مدى تغير رحلة العميل – كل ذلك بفضل ظاهرة تُعرف باسم “الحلقة اللانهائية”.

ما هي “الحلقة اللانهائية” لـ TikTok (ولماذا تهم العلامات التجارية)؟

ما يسمى بالحلقة اللانهائية من TikTok هي إعادة تصور لرحلة المشتري في عصر التواصل الاجتماعي.

الطريق للشراء هو أي شيء لكن خطي في عام 2022. على عكس مسار التسويق القديم الذي له بداية ونقطة نهاية محددة، تركز الحلقة اللانهائية على المشاركة المستمرة ونقاط الاتصال مع العملاء.

يأتي مفهوم الحلقة مباشرة من بحث TikTok الخاص حول سلوك المستهلك. ننسى مراحل وخطوات مسار التحويل. وبدلاً من ذلك، يقوم المشترون على TikTok باكتشاف المنتجات والبحث عنها وشرائها من خلال:

المحتوى العضوي

توصيات من الأصدقاء والعائلة والمبدعين

إعلانات مدفوعة

مصدر: تيك توك

فيما يلي بعض الحقائق السريعة حول الحلقة اللانهائية وكيف تتغير التجارة الاجتماعية بفضل TikTok:

المسار التقليدي لا يعمل كما كان من قبل. فكر في كيفية قصف المستهلك العادي بالمحتوى بشكل يومي. التعليم والترفيه والإعلانات، سمها ما شئت. نحن نتعلم باستمرار عن منتجات مختلفة في وقت واحد ولا يسير المشترون في خط مستقيم للتحقق منها. وعلى حد تعبير TikTok، فإن مسار الشراء الآن يشهد دخول العملاء المحتملين وخروجهم ثم إعادة دخولهم.

يتفاعل المستهلكون على TikTok مع الإعلانات والمحتوى على حدٍ سواء (تلميح: ليس إما/أو). تتطلب تجربة التمرير اللانهائية في TikTok من المستخدمين التفاعل مع الإعلانات أثناء ارتدادهم من جزء من المحتوى إلى الجزء التالي. على عكس منصات التواصل الاجتماعي حيث تكون الإعلانات واضحة بشكل صارخ، فإن TikTok قصة مختلفة تمامًا. وينطبق هذا بشكل خاص على إعلانات منشئي المحتوى التي تمزج بين الترفيه والإعلان بسلاسة.

تتطلب تجربة التمرير اللانهائية في TikTok من المستخدمين التفاعل مع الإعلانات أثناء ارتدادهم من جزء من المحتوى إلى الجزء التالي. على عكس منصات التواصل الاجتماعي حيث تكون الإعلانات واضحة بشكل صارخ، فإن TikTok قصة مختلفة تمامًا. وينطبق هذا بشكل خاص على إعلانات منشئي المحتوى التي تمزج بين الترفيه والإعلان بسلاسة. ليس من الضروري أن تنتهي رحلة العميل. الهدف النهائي لأي عمل هو خلق عملاء متكررين. توفر حلقة TikTok اللانهائية فرصة لتعزيز الشعور المستمر بالولاء والمجتمع بينما تحافظ على علامتك التجارية حاضرة في أذهان عملائك على المدى الطويل.

إذًا، ماذا يعني كل هذا بالنسبة لك؟ الوجبات الجاهزة للعلامات التجارية ذات شقين:

تأكد من أن المحتوى التسويقي الخاص بك يغذي العملاء كجزء من الحلقة اللانهائية. استفد من TikTok كمكان للتأثير على العملاء المحتملين وإشراك العملاء الذين لديك بالفعل.

6 إحصائيات تسلط الضوء على كيفية الوصول إلى العملاء على TikTok

الآن بعد أن قمنا بتحليل مفهوم الحلقة، دعونا نلقي نظرة على ستة إحصائيات TikTok رئيسية من الدراسة الجديدة. لا تسلط هذه الأرقام الضوء على قوة TikTok في زيادة عمليات الشراء فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على الأساليب الجديدة التي يمكنك استكشافها أثناء تعزيز تواجدك.

1. يكون اكتشاف محتوى TikTok مدفوعًا بالرغبة في “اكتشاف شيء جديد” (49%)، و”تعلم شيء جديد” (35%)، والعثور على “الإلهام” (29%).

على الرغم من ادعاءات النقاد، فإن TikTok يدور حول أكثر بكثير من مجرد التمرير الطائش.

نظرًا لمدى سرعة انتقال المحتوى على المنصة، فإن أي شيء يمكنك القيام به لجذب انتباه الأشخاص يعد ميزة إضافية. وهذا يعني تغذية فضول جمهورك وتثقيفهم في نفس الوقت.

مصدر: @ما وراء اللحوم

الوجبات السريعة للعلامات التجارية على TikTok

يجب أن تكون البرامج التعليمية والإرشادات والمحتوى بأسلوب “هل تعلم” عنصرًا أساسيًا في إستراتيجية TikTok الخاصة بك.

قدم المحتوى الخاص بك كشيء جديد وجديد ويستحق التعلم عنه.

لا يقتصر التسوق الاجتماعي على رسائل المبيعات فحسب، بل إنه (حرفيًا) يدفع ثمن تعليم عملائك.

2. من المرجح أن يكتشف مستخدمو TikTok المنتجات على المنصة بمقدار 1.7 مرة مقارنة بأي شبكة اجتماعية أخرى.

لا تخجل من وضع منتجاتك في المقدمة والمركز على TikTok.

مرة أخرى، تعد المنصة مركزًا ضخمًا للتسوق. لا تنظر أبعد من المليارات من وجهات النظر حول علامات التصنيف الخاصة بصيد المنتجات للحصول على أدلة.

يشير هذا إلى أهمية إيجاد طرق مبتكرة لعرض منتجاتك في المحتوى الخاص بك.

يعتبر “الترفيه التعليمي” ضخمًا هنا، كما هو الحال مع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والذي يعرض منتجاتك أثناء العمل.

الوجبات السريعة للعلامات التجارية على TikTok

تعتبر المنشورات التي تركز على المنتج لعبة عادلة تمامًا على TikTok بشرط أن يكون المحتوى الخاص بك مبتكرًا.

تعد الإعلانات وإسقاط المنتجات على TikTok أمرًا بالغ الأهمية لكل من الوعي بالعلامة التجارية وإبقاء العملاء السابقين على اطلاع.

كلما زاد عدد الأشخاص الذين يعززون علامتك التجارية ومنتجاتك عبر المحتوى الخاص بك، كان ذلك أفضل.

3. من المرجح أن يشتري مستخدمو TikTok منتجًا من علامة تجارية يكتشفونها على المنصة بنسبة 1.4 مرة.

يجب أن تبذل حسابات العلامات التجارية كل ما في وسعها لتشجيع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ووضع المنتجات في أيدي مستخدمي TikTokers المؤثرين. يمكن للمراجعات والصيحات من منشئي المحتوى توسيع نطاق علامتك التجارية بشكل كبير. وهذا مهم بشكل خاص إذا كان حسابك لا يزال صاعدًا.

مصدر: @روزاندبن

الوجبات السريعة للعلامات التجارية على TikTok

تعني قابلية الاكتشاف على TikTok تنمية كلامك الشفهي بشكل عضوي من خلال العملاء والمبدعين، وليس فقط الإعلانات.

إذا كنت تبدأ من الصفر، فيمكن أن يؤدي تعاون منشئي المحتوى إلى تعزيز حضورك على TikTok.

تأكد من قدرتك على توجيه حركة مرور TikTok بسلاسة إلى واجهة متجرك (تلميح: الرابط الحيوي الخاص بك).

4. من المرجح أن يشارك مستخدمو TikTok المشتريات التي أجروها من التطبيق بمقدار 1.5 مرة.

يسعد العملاء جدًا بدمج أحدث مشترياتهم في محتوى TikTok الخاص بهم. ونتيجة لذلك، يجب على العلامات التجارية تمكين المبدعين من التعبير عن إعجابهم بدلاً من افتراض حدوث ذلك دون سابق إنذار.

مصدر: @anggeventure

الوجبات السريعة للعلامات التجارية على TikTok

دعوة الناس لمشاركة مشترياتهم! يمكن القيام بذلك من خلال علامات التصنيف أو السيرة الذاتية الخاصة بك على TikTok أو العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في المحتوى الخاص بك.

أنشئ تجربة عملاء تستحق الحديث عنها (فكر في التغليف الإبداعي).

استكشف أساليب التسويق من C2C لجذب المزيد من المبدعين والمستهلكين للتحدث في المقام الأول.

5. بالمقارنة مع الشبكات الاجتماعية الأخرى، فإن مستخدمي TikTok هم أكثر عرضة بنسبة 2.4 مرة لإنشاء منشور ووضع علامة على علامة تجارية بعد شراء المنتج.

لا يوجد مكان أفضل من TikTok لبناء علاقات مع عملائك الآن. المشترين يريد للتعامل مع العلامات التجارية – هل تمنح عملائك الفرصة للقيام بذلك؟

مصدر: @aandreaglez_

الوجبات السريعة للعلامات التجارية على TikTok

قم بمشاركة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وإعادة نشره بانتظام لتوفير الإلهام للعملاء الحاليين وتسليط الضوء على رغبتك في إبراز الأشخاص.

قم بتضمين عبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء لوضع علامة على علامتك التجارية عبر سيرتك الذاتية والتسميات التوضيحية في جميع أنحاء منشوراتك.

تمامًا مثل أفضل العلامات التجارية على TikTok، اجعل منشئي المحتوى والعملاء محوريًا في استراتيجية المحتوى الخاصة بك.

6. يقول 39% من مستخدمي TikTokers إن “رفع الروح المعنوية” هو عامل رئيسي في تحديد ما إذا كنت تريد شراء منتج ما أم لا.

يعتبر TikTok فريدًا عندما يتعلق الأمر بأنواع الرسائل التسويقية التي تلقى صدى لدى المستهلكين. وعلى وجه التحديد، ثبت أن الرسائل الملهمة والأصلية تؤدي إلى زيادة عمليات الشراء بشكل كبير.

مصدر: @onepeloton

الوجبات السريعة للعلامات التجارية على TikTok

يعد منح عروضك الترويجية زاوية إيجابية لحل المشكلات خطوة ذكية.

لا يمكن المبالغة في أهمية الأصالة على TikTok.

قم بإبراز قصص النجاح من العملاء والمبدعين لتسليط الضوء على كيفية مساعدة منتجك للأشخاص فعليًا.

كيف يمكن للعلامات التجارية أن تظهر أمام العملاء على Tik ok بشكل أسرع

استمع: المزيد والمزيد من المستهلكين يبحثون عن المنتجات ويشترون مباشرة من وسائل التواصل الاجتماعي.

ويجب على العلامات التجارية أن تنتبه، خاصة إذا كنت تعمل مع أشخاص مؤثرين على TikTok.

أصبحت المنصة مركزًا للتسوق الاجتماعي. يعد تركيز TikTok على المحتوى الذي يركز على المنتج والتعاون بين المبدعين بمثابة نافذة هائلة من الفرص للعلامات التجارية. ناهيك عن زيادة فرص الظهور من خلال تعزيز TikTok SEO وحضور البحث الاجتماعي.

يعد إتقان كل ما سبق أمرًا أساسيًا للوصول إلى العملاء كجزء من الحلقة اللانهائية. يمكن أن يساعد الحصول على قدر كبير من محتوى منشئي المحتوى على أساس ثابت.

وإذا كانت علامتك التجارية تحتاج إلى محتوى منشئ على نطاق واسع، فيمكن أن يساعدك Statusphere.

تقوم منصة التسويق ذات التأثير الصغير الخاصة بنا بمطابقة العلامات التجارية مع المبدعين باستخدام أكثر من 250 نقطة بيانات للطرف الأول. من خلال مجتمع المبدعين الذي تم فحصه وتقنية التنفيذ المبسطة، تساعد Statusphere العلامات التجارية على كسب محتوى مضمون على نطاق واسع.

لقد صممنا برنامجنا خصيصًا لدعم العلامات التجارية من خلال إستراتيجية المؤثرين الدائمين. لقد أنشأنا بالفعل أكثر من 75000 قطعة محتوى لأكثر من 400 علامة تجارية.

هل تريد معرفة المزيد حول كيفية عمل منصتنا؟ تواصل مع أحد خبرائنا لنرى كيف يمكننا توسيع نطاق جهودك التسويقية عبر المؤثرين في جزء صغير من الوقت.