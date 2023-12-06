ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكنني الموافقة تلقائيًا على عضو المجموعة على Facebook؟

إشراك ورعاية الناس على الخاص بك Facebook المجموعة عمل روتيني في حد ذاته. يستغرق الوقت والطاقة والاتساق. في بعض الأحيان يصبح الأمر مثيرًا للأعصاب لدرجة أنك تنسى الموافقة على أولئك الذين ينتظرون الحصول على قيمة من مجموعتك.

ومن خلال القيام بذلك، فإنك تحرمهم من القيمة التي ينبغي أن يحصلوا عليها من عملك أو من خلال الترويج للدورة التدريبية الخاصة بك، وبالتالي تحد من التأثير الذي يمكنك إحداثه في حياتهم.

هل يبدو هذا وكأنه قتل الفرح؟ أستطيع أن أفهم.

ولهذا السبب أحضرت حلاً للقضاء على هذه المشكلة.

في هذه المقالة، سوف تتعلم كيفية الموافقة تلقائيًا على عضو المجموعة على Facebook مجموعة.

هيا نبدأ.

كيف يمكنني الموافقة تلقائيًا على عضو المجموعة على Facebook؟

هناك طريقتان مفضلتان للموافقة التلقائية Facebook أعضاء المجموعة. الأول هو استخدام Facebookميزة الموافقة التلقائية الأصلية. في حين استغرق Facebook وقتا طويلا لتحقيق ذلك Facebook يجب أن تتمتع المجموعات بميزة الموافقة التلقائية، وقد قاموا بإنشاء واحدة مؤخرًا بها بعض الثغرات.

بمجرد الموافقة على انضمام الأعضاء الجدد تلقائيًا إلى المجموعة، ستختفي الإجابات على أسئلتك الترحيبية.

لدي حل لهذا

الخيار الثاني هو الاستخدام امتداد مجموعة قادة Google Chrome خاصية الموافقة التلقائية. وبهذا ستتمكن من توثيق الإجابات على الأسئلة التي يطرحها الأعضاء الجدد عند انضمامهم إلى مجموعتك.

سأوضح لك كيفية استخدام كلتا الطريقتين. لذا، لنبدأ بكيفية استخدام Facebook منصة للموافقة التلقائية على العضوية.

Facebook موافقة المجموعة التلقائية على الأعضاء

عندما ظهر هذا السؤال في Facebook المجتمع، تابعت الرد، ولكن لم تكن هناك مساعدة. قدم المحلل هذه المعلومات.

لتعيين Facebook الموافقة التلقائية، انتقل إلى المجموعة التي تريد تعيين الموافقة لها؛ وفي حالتي، سأتوجه إلى قادة المجموعة Facebook مجموعة.

ثم حدد علامة التبويب موافقة الأعضاء التلقائية كما هو موضح في الصورة أعلاه. قم بإعداد معايير الموافقة التلقائية على العضوية، ثم احفظ الإعداد.

ومن هذا الموجز، إذا كنت مثلي، فلن ترى أي شيء تلقائي في تلك التفاصيل. والسبب هو أنني قمت فقط بتمكين أي شخص في المجموعة من الموافقة على الأعضاء الجدد.

لم تكن هناك مساعدة.

تمام. الآن هناك طريقة للخروج.

في 19 ديسمبر 2019. Facebook يطلق ميزة تتحسن طلبات العضوية مع الموافقة التلقائية.

ولتحقيق ذلك، Facebook يمكن لمسؤول المجموعة تعيين متطلبات عضوية معينة تؤهل أي عضو للحصول على الموافقة التلقائية.

فيما يلي موضوعات المتطلبات الأربعة،

أكمل جميع أسئلة العضوية التي وضعها المشرف. المدينة الحالية لمقدم الطلب المحتمل عامة وتكون ضمن نطاق معين يجب أن يكون لدى مقدم الطلب المحتمل أصدقاء آخرون موجودون حاليًا في المجموعة لقد كان مقدم الطلب المحتمل على Facebook لفترة معينة.

أثناء قيامك بتحليل تلك النكسات، تحقق من كيفية تعيين الموافقة التلقائية على جهازك Facebook مجموعة.

على الخاص بك Facebook واجهة المجموعة، انقر على “مجموعة معتدلة” فاتورة غير مدفوعة.

بعد ذلك اضغط على “الموافقة على الأعضاء تلقائيًا” زر.

ثم اضغط على “تحرير المتطلباتعلامة التبويب “لإعداد متطلبات العضوية الخاصة بك.

بعد ذلك، قمت بتعيين ردودك كما تريد. الألغام وضعت أدناه.

ومع ذلك، لديك حرية العودة إلى هذا القسم لتعديل متطلبات عضويتك في أي وقت.

أي عضو محتمل يلبي متطلباتك يحصل على الموافقة تلقائيًا.

كيفية إيقاف التشغيل Facebook الموافقة على عضوية المجموعة

هل تعلم أن الطريقة الوحيدة لإيقاف Facebook موافقة المجموعة هي ترك الأمر في أيدي المشرفين والمشرفين؟

ما يعنيه هذا هو أنه لن يُسمح للأعضاء الآخرين بالموافقة على الأعضاء الجدد.

إليك كيفية إيقاف الموافقة على العضوية.

توجه إلى المجموعة التي تريد إيقاف الموافقة على العضوية لها. ثم انتقل إلى “…أكثر“، انقر فوق القائمة المنسدلة وحدد مجموعة التعديل انتقل إلى منطقة موافقة الأعضاء، ثم حدد “المشرفين والمشرفين فقط“. ثم احفظ.

الموافقة التلقائية لقيادة المجموعة

في وقت سابق Facebook، يمكنك جمع ردود الأعضاء المحتملين على أسئلتك يدويًا عند الموافقة يدويًا. الآن بعد أن أردت الموافقة تلقائيًا، ستفقد كل تلك الردود القيمة التي يقدمها الأعضاء قبل انضمامهم إلى مجموعتك.

لا داعي للقلق، فقد تم تفعيل الموافقة التلقائية على عضوية قادة المجموعة Facebook لقد حصلت على المجموعات في هذا الضوء. يساعدك على جمع جميع ردود أعضائك المحتملين بما في ذلك عناوين بريدهم الإلكتروني على Google أو برنامج الرد على البريد الإلكتروني الخاص بك.

دعونا نرى كيف يعمل

أولاً، توجه إلى المجموعة التي ترغب في جمع الردود عليها وإنشاء موافقة تلقائية عليها، ثم انقر فوق قادة المجموعة لـ Facebook ملحق كروم.

أضف ال ملحق Chrome لقائد المجموعة الآن إذا لم تقم بذلك.

عندما تنقر على الامتداد، ستظهر لك الصورة الموضحة أدناه عند النقر على الإعدادات. ثم انقر فوق علامة التبويب الثانية التي تتبع المجموعة التي تريد الموافقة عليها تلقائيًا.

بمجرد الضغط على ذلك، سيتم نقلك إلى قائمة الإعدادات التلقائية كما هو موضح أدناه.

هنا تقوم بتشغيل زر تمكين الموافقة التلقائية، كما يمكنك تحديد الفترة الزمنية التي تريد أن يوافق النظام خلالها على الأعضاء، وتشغيل الشروط الأخرى حسب ما يناسبك.

هذا فيديو تعليمي خطوة بخطوة سيساعدك فريق قادة المجموعة على التنقل في الإعدادات في حالة حظر أي منها.

افكار اخيرة

عندما يكون من دواعي سروري أن يكون لديك أعضائك على منصتك، فيجب عليك ذلك Facebook تقرر إغلاق Facebook مميزات المجموعة اليوم؟ جمع قائمة البريد الإلكتروني من الخاص بك Facebook المجموعة يمكن أن تكون مؤلمة.

لكن، قادة المجموعة Facebook يمكن لتمديد المجموعة أن يوفر عليك هذا الألم.