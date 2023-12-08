ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن للفنانين البدء في بيع الفنون عبر الإنترنت بنجاح: الدليل الكامل لعام 2023

هناك الكثير من الأموال المتداولة في مجال الفن، والإبداع نفسه يُقدر بالفكرة الموضوعة فيه. ويمكنك أن تكون فنانًا موهوبًا بلا حدود، ولكن إذا كنت لا تبيع لوحات فان جوخ، فمن الصعب أن تتوقع بيع أعمالك في Sotheby’s بسعر يبدأ من مائة ألف دولار.

ومع ذلك، فإن الفنانين الذين يعيشون في عالم اليوم لديهم خيار جيد من الطرق والفرص لشق طريقهم نحو النجاح. على سبيل المثال، يمكنك بالفعل العرض في المعارض الفنية والتعاون مع منصات مفيدة تركز على بيع الفنون عبر الإنترنت. تركز هذه المقالة على بيع اللوحات كمثال، ولكن يمكن تطبيقها على أي عمل فني. علاوة على ذلك، ستتعلم ما الذي لا يجب أن تضيع وقتك فيه، وكيفية التوسع عالميًا، وما هي الموارد المحددة التي يجب مراعاتها.

أخطاء عند بيع اللوحات عبر الإنترنت

إحدى المشاكل التي يواجهها الفنانون الطموحون هي الوصول إلى الموارد التي يمكنهم من خلالها بيع أعمالهم. يحاول البعض القيام بذلك على منصات الإعلانات المبوبة المجانية عبر الإنترنت، حيث ينشرون منشورات حول اللوحات المعروضة للبيع على خلفية مشتركة من الشتلات والقمصان القديمة والسيارات والشقق. ضع في اعتبارك أن جمهورك المستهدف غير موجود.

كما أن القرار الخاطئ هو الإعلان عن بيع اللوحات على مدونتك، خاصة إذا كنت مجرد فنان ومدون مبتدئ. حتى لو كان لديك ألف أو ألفين أو ثلاثة آلاف مشترك، فهذا لا يعني أن من بينهم شخصًا يريد دفع عدة آلاف من الدولارات مقابل الصورة.

الأمر هو أنه من اللحظة التي يرى فيها المشتري المحتمل الصورة حتى لحظة الشراء، قد يستغرق الأمر عدة أشهر لأن الفن ليس رخيصًا ويحتاج إلى تفكير طويل. وعلى المنصات المجانية أو شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتراجع المنشور في النهاية إلى مستوى أقل ويومض في البث مرة واحدة فقط، قد يرى العميل المحتمل الماسة في بحر من الرمال بشكل عابر فقط، ثم ينسى الأمر على الفور.

ولكن حتى لو قمت باختيار منصة متخصصة ولكن مجانية، فلا تتوقع عملية شراء سريعة. يكسب المورد طالما أن الزوار ينظرون إلى أعمالك المعروضة المجانية. يمكن أن يكون ذلك من خلال وضع إعلانات، أو برنامج تابع، أو فرض رسوم لجلب أحد الأعضاء إلى قمة عمليات البحث، وما إلى ذلك. كحد أدنى، تكلف إعلانات Google المستهدفة التي “تلاحق” مشترًا محتملاً النظام الأساسي بضعة آلاف من الدولارات. لذا فإن فرص النجاح على منصة مجانية محدودة، لكن عليك أن تفكر في ذلك.

ما هي أفضل اللوحات للبيع عبر الإنترنت؟

اتبع هذه القواعد الأساسية عند دخول السوق عبر الإنترنت، ومن ثم تزداد فرص العثور على مشتري للوحتك عدة مرات. ومع ذلك، كن حذرًا في كل نقطة حتى تكون جهودك ناجحة.

اكتشف من هو عميلك المثالي واطلق أعمالك الفنية على إحدى المنصات التي تناسب نوع عميلك أدناه.

إذا كنت ترغب في بيع اللوحة بسعر أعلى، ضع إطارًا لها. اتصل بمتخصص تأطير جيد أو قم بالعمل بنفسك. الشيء الرئيسي هو أن زخرفة عملك يجب أن تؤكد بشكل إيجابي على تفرد الإبداع.

تحديد أسعار واقعية. لا تخفض السعر أو تبالغ فيه أيضًا، لأنه يخيف العملاء.

اللوحات الداخلية بأسلوب التعبيرية أو التجريدية ونسخ الصور لفنانين مشهورين تباع جيدًا.

عادةً ما يشتري الأثرياء اللوحات الكلاسيكية، لذا من الأفضل بيعها في معرض حسن السمعة أو على المواقع العالمية عبر الإنترنت.

يعد بيع اللوحات عبر الإنترنت أمرًا مريحًا للغاية إذا كنت طالبًا للفنون أو رسامًا هاوًا أو ترغب في كسب أموال إضافية بمساعدة الفنون الزخرفية والتطبيقية.

إيجابيات بيع الفنون عبر الإنترنت

يتمتع بيع اللوحات من خلال السوق عبر الإنترنت بمزايا ممتازة، ولكنك ستحتاج إلى التسجيل في المواقع التي تختارها. سيكون من المفيد أن تقوم أيضًا بصياغة أسعار القطع الفنية الخاصة بك لتتوافق مع العمل المعروض حاليًا في هذا السوق لأن هذا ما يتوقعه العملاء الذين يزورون السوق.

✔️ استقلاليتك: مراقبة السوق وتحديد السعر واختيار الموقع والعميل الذي تريد التعاون معه؛

✔️ إمكانية العثور على عملاء دائمين؛

✔️ أنت تبحث عن العملاء وأنت مرتاح في منزلك؛

✔️ فرصة للتعاون مجهول.

مواقع لبيع اللوحات

يمكن للفنانين العرض على أكثر من منصة أو اثنتين محددتين. لديهم خيارات واسعة: تتعاون وسائل الإعلام مع الفنانين بشكل مباشر، وتعمل المنصات مع المعارض الفنية غير المتصلة بالإنترنت وعلى الإنترنت، والأسواق حيث يمكن للفنانين صيانة صفحاتهم. تشير هذه المقالة إلى المنصات الأكثر نشاطًا حيث يمكن للمبتدئين والفنانين المعروفين العثور على مكانهم المناسب.

فن ساتشي هو أكبر معرض ومنصة على الإنترنت للفنانين في جميع أنحاء العالم. يمكنك عرض وبيع اللوحات والرسومات والصور الفوتوغرافية والمنحوتات هناك. الأسعار التي يمكن للفنان تحديدها، ولكن يجب عليه تبريرها في قسم الأسئلة الشائعة، مع وصف المواد المستخدمة وتكلفتها وسعر ساعة عمل السيد وما إلى ذلك.

ينقسم كتالوج المعرض إلى ثلاثة أجزاء تتراوح أسعارها بين 1-2 ألف، و2-5 آلاف، و5-10 آلاف دولار. من الممكن أيضًا الترويج لعلامة تجارية شخصية وتنظيم المعارض والأسواق باستخدام المنصة. تتقاضى الخدمة عمولة قدرها 35% من كل عمل مباع مقابل خدماتها، ويذهب 65% إلى حساب الفنان. يمكنك أيضًا الدفع مقابل وضع عملهم في جامعي الخلاصات، من خلال الاشتراك المميز المعروض في الصفحة الأولى من البحث.

Artmajeur هي منصة تم إنشاؤها في فرنسا وتستضيف حوالي 2.5 مليون عمل لأكثر من 160 ألف فنان. يمكن للسادة عرض اللوحات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية والرسومات هناك. يتضمن قسم “أخرى” المطبوعات والمطبوعات والفن التصويري والفن الرقمي والنسيجي وكل ما يمكن للمؤلف إنشاؤه.

يتم فرز الأعمال حسب السعر: ما يصل إلى 100 يورو، 100-500 يورو، 500-2000 يورو، 2-5 ألف يورو، وأكثر من 5 آلاف يورو. تتيح الخدمة للفنانين بيع أعمالهم مباشرة إلى هواة الجمع دون عمولة على المنصة، ويتم تمويل المشروع من خلال الدفع للفنانين الذين ينشرون أكثر من 10 من أعمالهم. من الممكن أيضًا أن تدفع مبلغًا إضافيًا مقابل الترويج لأعمالك، وتبلغ التكلفة حوالي 150 يورو وفقًا للعقد.

المنصات التي تتعاون مع المعارض

إذا كنت تتعاون مع المعارض عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، فيمكنها عرضك على العديد من المنصات التي يمكن من خلالها بيع أعمالك بشكل جيد أو رؤيتها من قبل هواة الجمع.

Artsy.net هي منصة أمريكية تم إنشاؤها في عام 2010 من قبل طالب جامعة برينستون كارتر كليفلاند. وهي الآن واحدة من أكبر أسواق الفن العالمية، حيث يبلغ متوسط ​​سعر القطعة حوالي 200000 دولار. يزور الموقع حوالي 2.5 مليون شخص شهريًا، ومن بين المستثمرين ويندي مردوخ وريك بيرتون.

ويتعاون مع الموقع أكثر من 2500 صالة عرض و800 متحف و60 معرضًا فنيًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك متحف اللوفر في باريس، والمتحف الوطني في لندن، ومتحف فان جوخ في أمستردام، وغيرها الكثير. يضم الموقع أكثر من مليون عمل لمئات الآلاف من الفنانين.

إنها شركة ناشئة سريعة النمو من الدنمارك تربط بين الفنانين وجامعي الأعمال الفنية من خلال موقع ويب وتطبيق للهاتف المحمول. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الخدمة ومنصة Artsy في توفير راحة أكبر لهواة الجمع. بالنسبة لهم، يوفر الموقع القدرة على الاحتفاظ بفهرس عبر الإنترنت لمجموعتهم وإدارة العناصر الفردية من خلال حساب شخصي أو تطبيق.

يمكن للمستخدم عرض إحدى قطعه للبيع بنقرتين واختيار أعمال مشابهة في الأسلوب لتلك الموجودة في مجموعته بالفعل. إذا رغبت في ذلك، يمكن لجامع الأعمال الفنية أيضًا إتاحة الكتالوج الخاص به للمتاحف وصالات العرض الـ 60 المتعاونة مع المشروع لتلقي عروض مباشرة لشراء العناصر. بالإضافة إلى مساحات العرض، تتعاون Artland أيضًا مع شركات التأمين التي تقدم لهواة الجمع تأمين مشترياتهم مباشرة بعد الشراء.

Artfinder هو سوق فني مقره المملكة المتحدة يعرض للبيع فقط أعمال الفنانين المستقلين الذين لا يعرضون أعمالهم في صالات العرض. تم تطويره باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ويساعد محرك بحث Artfinder في اختيار الأعمال بناءً على التفضيلات الشخصية لجامع الأعمال الفنية. بالإضافة إلى ذلك، إيما آرتفايندر Twitter ويستخدم الروبوت، الذي يحلل تغريدات مستخدمي الشبكات الاجتماعية، ويعرض عليهم شراء لوحة معينة، لإنشاء عروض مخصصة والبحث عن المشترين المحتملين.

Singulart هو سوق فني عبر الإنترنت تم إنشاؤه في ألمانيا. عرضها الفريد هو الوصول “المغلق” إلى موقع الفنانين والاختيار الصارم إلى أقصى حد: يقوم فريق من مؤرخي الفن بإجراء الأبحاث واختيار الفنانين والنحاتين والمصممين الناشئين الأكثر موهبة والواعدة، الذين يدعونهم لوضع أعمالهم على الموقع. موقع. وبالتالي فإن التأثير الذي خلقه “نادي النخبة” يمنح هواة الجمع الثقة في تفرد الأعمال المكتسبة.

الحد الأدنى

العالم مفتوح أمام فناني اليوم. يمكن للملايين من محبي الفن رؤية أعمالهم، وليس فقط بضعة آلاف من النقاد، في صالون باريس كما كان الحال في القرن التاسع عشر. من خلال عرض أعمالك عبر الإنترنت على منصات دولية، فإنك تزيد من فرص رؤيتك. بالطبع، قد تضطر إلى الدفع في البداية مقابل إدراج أعمالك الفنية، لكن الطريق إلى الشهرة ليس مجانيًا أبدًا. واليوم، هناك عشرات المنصات التي تربط الحرفي بجامع الأعمال الفنية، لذا فقد حان الوقت لتجربة يدك.

هذا المقال كتبه فرانك هاملتون. يعمل فرانك كمحرر في خدمة كتابة المقالات ثق بورقتي و أفضل الكتاب على الانترنت. وهو خبير كتابة محترف في موضوعات مثل التدوين والتسويق الرقمي والتعليم الذاتي. كما يحب السفر ويتحدث الإسبانية والفرنسية والألمانية والإنجليزية.