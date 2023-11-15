ستساعدك المقالة التالية: كيف يمكن لمجموعات المواضيع أن تساعد في استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك

في كثير من الأحيان، يتم التعامل مع إنشاء المحتوى وتحسين محركات البحث (SEO) كعناصر منفصلة لاستراتيجيات التسويق الرقمي. بعد كل شيء، يركز أحدهما على إثبات قيمتك كخبير في موضوع ما بينما يتأكد الآخر من أن العملاء المحتملين يجدون بالفعل دليلاً على أهمية عملك.

في حين أن هاتين الخطوتين قد تبدوان كخطوتين منفصلتين من الرحلة (المشاركة مقابل الاكتشاف)، إلا أنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ويجب التعامل معهما على هذا النحو. بعد كل شيء، يجب أن تعرف مسبقًا ما إذا كانت المقالات التي تنشرها ستنال إعجاب جمهورك أم لا. لذا، إذا كنت تريد التأكد من أن العمل الذي تقوم به لإنشاء محتوى عالي الجودة والترويج له يؤتي ثماره، فتأكد من أن تطوير المحتوى وتحسين محركات البحث يعملان في انسجام تام لدعم أهدافك الأوسع.

تمثل مجموعات المواضيع نقطة الالتقاء الطبيعية لهاتين العمليتين الحاسمتين. سواء كنت غير معتاد على هذا المفهوم وما زلت تتساءل، “ما هي مجموعات المواضيع؟” أو ببساطة تريد المزيد من المعلومات، ستغطي هذه المقالة المفهوم وكيف يمكن تحسين نهج تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك.

ما هي مجموعة المواضيع وكيف تعمل؟

بدلاً من إنشاء المحتوى ونشره على أساس كل حالة على حدة، الأمر الذي يمكن أن يجعل رحلة العميل الخاصة بك مفككة، فأنت تريد توفير موقع ويب يتدفق بشكل طبيعي بين الموضوعات ذات الصلة بحيث تعتمد جميع مدوناتك ومقالاتك على بعضها البعض.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه مجموعات المواضيع.

مجموعات المواضيع هي مجموعات من المحتوى ذي الصلة التي تتحد لتغطي النطاق الكامل للموضوع المختار. يربط هذا النهج بشكل طبيعي بين المواد المختلفة الموجودة على موقع الويب الخاص بك بحيث يدعم كل منشور الباقي ويشكل مسارًا واضحًا ليتبعه المستخدمون. وللقيام بذلك، تضع مجموعة المواضيع المبنية بشكل صحيح الأساس للربط الداخلي الفعال. بهذه الطريقة، عندما يصل جمهورك إلى نهاية أي صفحة معينة، فإنه يعرف دائمًا مكان معرفة المزيد حول الموضوع الأوسع أو الحصول على إجابات للأسئلة العالقة.

باختصار، تجميع المواضيع يبقي الأشخاص على موقع الويب الخاص بك. فهو يوفر إمكانية الوصول الفوري إلى المحتوى المرتبط بموضوع معين بدلاً من إعادته إلى Google للبحث عن مزيد من المعلومات.

لماذا يجب أن تفكر في مجموعات المواضيع في استراتيجية التسويق الخاصة بك؟

بالطبع، إذا كنا سنوصيك بإعادة التفكير في استراتيجيتك لتحسين محركات البحث وإنشاء المحتوى، فمن العدل أن نتساءل عن السبب ونتوقع التبرير. حسنًا، نحن لا نضغط من أجل استراتيجية تحسين محركات البحث لمجموعة المواضيع فقط لأننا نرغب في رؤية مواقع الويب جيدة التنظيم. هناك أسباب ملموسة لاعتماد تجميعة تحسين محركات البحث (SEO) كأساس لاستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك.

المصدر: تصوير غاري باترفيلد على أونسبلاش

تقوم Google بتغيير استراتيجيتها لتحديد استجابات الاستعلام

في حين تظل الكلمات الرئيسية سمة أساسية لكيفية عثور محركات البحث على الصفحات التي تناسب استعلامات المستخدم، فقد قامت جوجل بتوسيع قدراتها عندما يتعلق الأمر بالتعرف على أهمية المحتوى المختلف. بدلاً من التركيز فقط على كلمات وعبارات محددة تتوافق مع ما يبحث عنه الأشخاص، بدأ المحرك في تحديد المرادفات والمواضيع الفرعية والإجابات على الأسئلة الشائعة المتعلقة بموضوع معين.

في الواقع، يمكن لـ Google أيضًا التعرف على مدى صلة أقسام معينة من المحتوى بموضوع أوسع. والآن تفهم المنصة كيف يميل مستخدموها إلى استكشاف موضوعات معينة. يتضمن ذلك المعلومات التي يبحثون عنها وما الذي يدفعهم للنقر على الصفحة.

كيف يرتبط هذا بمجموعات محتوى تحسين محركات البحث (SEO)؟

تساعد مجموعات المواضيع منشوراتك على التوافق بشكل أكثر فعالية مع أسلوب Google في تحديد المحتوى ذي الصلة. عند استخدامها بشكل صحيح، ستعمل مجموعات موضوعات تحسين محركات البحث (SEO) على تحسين تصنيفك للكلمات الرئيسية الأقل قدرة على المنافسة، مما يوفر فوائد قصيرة المدى. سيساهم أيضًا في ترسيخ مكانتك كسلطة في موضوع معين والاستعداد للتنافس على الكلمات الرئيسية ذات الأولوية الأعلى.

تعمل مجموعات المواضيع على تعزيز السياق والأهمية والسلطة الموضعية

من خلال ربط المواضيع والمفاهيم ذات الصلة عبر صفحات مختلفة، فإنك تسهل على محركات البحث التعرف على الغرض الأساسي لموقع الويب الخاص بك والعلاقة بين الموضوعات والمواضيع الفرعية والفقرات المختلفة. يؤدي القيام بذلك إلى إنشاء السياق الذي يربط بين مفهومك المركزي والموضوعات المختلفة التي تنوي تغطيتها، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تحسين تصنيفك على كلمات رئيسية مختلفة.

أخيرًا، من خلال إنشاء نوع الاتصالات التي تشكل نموذجًا مناسبًا لمجموعة المواضيع، يمكن لشركتك أن تبدأ في بناء سلطة موضعية مناسبة. نظرًا لأن جميع الصفحات المترابطة ترتبط مرة أخرى بالمجموعة، فمن المرجح أن ينظر إليك Google كمصدر موثوق في موضوع معين، ونتيجة لذلك، سيدفع المحتوى الخاص بك إلى أعلى في صفحات النتائج. وهذا يعني أن المزيد من الأشخاص يزورون في المقام الأول ثم يعودون بعد تلك المشاركة الأولية.

يؤدي تجميع المحتوى إلى الاستخدام الاستراتيجي للكلمات الرئيسية

تعمل إستراتيجية محتوى مجموعة المواضيع المناسبة على تسهيل تجميع الكلمات الرئيسية بناءً على الشكل الدقيق للمحتوى الذي تخطط لإنتاجه. عند التخطيط لمدوناتك ومقالاتك وإعلاناتك، يمكنك تزويد مؤلفي النصوص بتوجيهات تحسين محركات البحث التي تؤدي إلى كتابة أفضل وأكثر إستراتيجية، مما سيؤدي إلى استراتيجية موحدة مبنية على المجموعة الكاملة للمحتوى المنشور الخاص بك.

تعمل مجموعات المواضيع على بناء تجربة المستخدم والمشتري

ولعل الأهم من ذلك هو أن استراتيجية مجموعة المواضيع يجب أن تلعب دورًا رئيسيًا في إنشاء رحلة مستخدم واضحة يمكن لجمهورك متابعتها من خلال المسارات المتفرعة لموقعك على الويب.

تخيل نفسك تقرأ مقالا. عندما تصل إلى القاع، لا يزال لديك أسئلة. إذا لم يكن هناك أي شيء آخر لتقرأه ولم يكن هناك إرشادات فورية، فهل تبحث عن مقالة أخرى على موقع الويب هذا أم تعود إلى Google لإدخال استعلام جديد؟ وبطبيعة الحال، من غير المرجح أن تستمر في العمل.

باستخدام نموذج مجموعة المواضيع، يقدم موقع الويب الخاص بك للقراء محتوى متعلقًا يجيب على أسئلتهم العالقة ويبقيهم على موقعك. لا يؤدي هذا إلى بناء مصداقيتك فحسب، بل يعمل أيضًا على تعزيز العملاء المحتملين طوال رحلة المبيعات. كلما زادت المعلومات التي يمكنهم الوصول إليها وتمكنوا من التنقل إليها بشكل أسرع، أصبح المتسوقون أكثر راحة في إجراء عملية شراء.

المكونات الرئيسية لنموذج مجموعة المواضيع المثالي

في حين أن كل شركة تحتاج إلى تطوير المحتوى الخاص بها والبنية الرقمية الخاصة بها بناءً على أهدافها وهويتها، إلا أن هناك عناصر مشتركة تنطبق على جميع أمثلة مجموعات المواضيع تقريبًا. يستخدم معظمهم نموذج المحور والتحدث المبني على ثلاثة مكونات أساسية. دعونا نغطي المكونات الثلاثة التي يجب عليك تضمينها في أي مجموعة موضوعات جيدة.

صفحة عمود

تحتاج كل مجموعة إلى نقطة اتصال مركزية، وهي جزء أساسي من المحتوى يغطي موضوعًا واسعًا ويحدد جميع الموضوعات الفرعية المرتبطة به. ستكون هذه الصفحة الأساسية بمثابة نقطة البداية التي ستتفرع منها جميع منشوراتك الأخرى. إذًا، ما هي الصفحات الأساسية؟

عادة، يأخذ هذا النوع من المحتوى شكل مقالة تتراوح بين 3000 و5000 كلمة تغطي موضوعًا عامًا وتقدم الموضوعات ذات الصلة والموضوعات البعيدة عن التصوير التي ترغب في تغطيتها دون الخوض في مزيد من التفاصيل. إنه بمثابة نقطة انطلاق يستكشف من خلالها جمهورك بقية المحتوى الذي يتعلق بمفهومك الأساسي.

صفحات الكتلة

لقد بدأنا بجذع شجرة المحتوى الخاصة بك ولننتقل الآن إلى الفروع. يجب أن تبدأ كل صفحة عنقودية من بذرة زرعتها صفحتك الأساسية. لذلك، يجب أن يركز محتوى المجموعة المختلفة التي تقوم بتطويرها على كلمة رئيسية مختلفة تتعلق بالموضوع المركزي. ترتبط الصفحات الأساسية والصفحات العنقودية بشكل موضوعي وعبر العنصر العالمي الثالث والذي يمكن القول إنه الأكثر أهمية في أمثلة مجموعات المواضيع: الارتباطات التشعبية.

الارتباطات التشعبية

تشكل الروابط الداخلية التي تعيش على صفحات المحتوى الخاصة بك الهيكل العظمي الذي يحافظ على الصفحات الأساسية وموضوعات المجموعة الخاصة بك مرتبطة وفعالة في دعم كل من المستخدمين وتصنيف الكلمات الرئيسية. يجب أن تحتوي كل صفحة ضمن مجموعة المحتوى الخاصة بك على رابط واحد على الأقل. يجب أن تربط الصفحات المجمعة جمهورك مرة أخرى بالصفحة الأساسية بينما يجب أن تحتوي الصفحة الأساسية أيضًا على روابط ترسل القراء مباشرة إلى الصفحات ذات الصلة.

الهدف هو إنشاء مسار طبيعي يمكن للمستخدمين اتباعه دون الحاجة إلى مغادرة موقع الويب الخاص بك. الروابط هي الآلية التي يمكنك من خلالها تحقيق ذلك.

كيفية إنشاء مجموعات المواضيع

لذلك، قمنا بتغطية التنسيق الذي يتبعه هذا النهج والتأثير الذي يمكن أن يحدثه. يقودنا هذا إلى كيفية إنشاء مجموعات مواضيعية يمكن أن تستخدمها استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) لتحسين تجربة المستخدم وتصنيفات الكلمات الرئيسية. على الرغم من عدم وجود نهج واحد يناسب كل الأعمال وكل مجموعة من الأهداف، إلا أننا نود أن نقترح الخطوات التالية لتجميع المحتوى.

1. قم بمراجعة المحتوى الموجود لديك

لماذا تبدأ في إنشاء كل المحتوى الخاص بك من الصفر بينما يمكنك الاستفادة مما نشرته بالفعل؟ بدلًا من الغوص مباشرة في الكتابة والنشر، قم بتصفح الصفحات التي قمت بنشرها بالفعل واكتشف ما يمكنك استخدامه وما هي مجموعات الأفكار التي تناسبها.

2. قم بإنشاء الصفحات الأساسية الخاصة بك

من الممكن أن تبدأ إما بالموضوع المركزي أو المحتوى الداعم، ولكننا نوصي بإنشاء الصفحة الأساسية الخاصة بك أولاً ما لم يكن لديك مقالة موجودة يمكنك تحسينها لملء هذا الدور. تذكر أن هذا يجب أن يغطي موضوعًا واسعًا دون تقديم تفاصيل تتعلق بالموضوعات الفرعية التي يجب على جمهورك استكشافها بعد الانتهاء من المقالة الأولية.

3. قم بإنشاء محتوى مجموعتك أو تحسينه

بعد إنشاء الصفحة الأساسية والموضوعات ذات الصلة، حان الوقت للبدء في تطوير المحتوى الداعم بشكل استراتيجي. كل صفحة يتم إعدادها لهذا الغرض تحتاج إلى البناء على الموضوع الذي تغطيه الصفحة الأساسية. ولكن تأكد من تحديد تركيز واحد فقط لكل جزء من المحتوى حتى لا تتنافس الصفحات مع بعضها البعض على الكلمات الرئيسية المشتركة. بدلاً من ذلك، تريد أن تجعل كل مدونة أو مقالة فريدة من نوعها لتعظيم تأثيرها المحتمل.

4. قم بتضمين الروابط المحدثة على صفحات المجموعة الخاصة بك

كما ذكرنا سابقًا، فإن الجانب الأكثر أهمية في استراتيجيتك هو الترابط بين الصفحات المختلفة. بدون الروابط المناسبة التي تربط صفحة الركيزة بكل صفحة مجموعة والعكس، سيفتقر جمهورك إلى الوعي بالمحتوى ذي الصلة الذي يمكن أن يجيب على أسئلتهم ويوسع فهمهم لموضوع عام. وهذا يعني أن كل صفحة ثانوية يجب أن ترتبط بالمقالة المركزية مرة واحدة على الأقل حتى لا يجد القراء طريقًا مسدودًا أبدًا.

5. مراقبة أداء المحتوى الخاص بك

إن مجرد الانتهاء من تطوير كل المحتوى الذي سيشكل مجموعة المواضيع الخاصة بك لا يعني أن العمل قد انتهى. وبدلاً من ذلك، ستحتاج إلى تتبع كيفية تصنيف هذه الصفحات بمجرد نشرها حتى تتمكن من تحديد مدى فعالية مجموعات المحتوى الخاصة بك. يتيح لك هذا تعديل مجموعات المواضيع الحالية وطريقة التعامل مع تطوير المحتوى في المستقبل. يمكنك القيام بذلك باستخدام أداة مجموعة المواضيع التي تقيس المقاييس الأساسية.

مثال على مجموعة موضوعات جيد مثل النبيذ

بعد إنشاء العملية، دعونا نلقي نظرة على مثال واقعي لاستراتيجية التجميع الفعالة.

دليل النبيذ حماقة المبتدئين إلى النبيذ يعد عرضًا رائعًا لنهج مجموعة المواضيع. يبدأ هذا الدليل بصفحة أساسية تحدد الموضوع العام (التعرف على النبيذ) بالإضافة إلى الموضوعات الفرعية (الأساسيات، التقديم، التذوق، إلخ…). في هذه الحالة، يجعل Wine Folly الفصل بين الأجزاء المختلفة واضحًا باستخدام تصميم نظيف وواضح. يؤدي القيام بذلك إلى فصل الكلمات الرئيسية المميزة ويمكّن الشركة من تقديم مقدمة لكل موضوع فرعي دون تقديم معلومات زائدة.

مصدر: حماقة النبيذ يعرض “التعامل مع النبيذ” كموضوع فرعي

لذلك طورت Wine Folly مركزًا مركزيًا للمستخدمين لاستكشاف العديد من الموضوعات ذات الصلة. أي شخص يتطلع إلى معرفة المزيد عن النبيذ ينتقل بشكل طبيعي إلى الصفحة الرئيسية قبل استكشاف المحتوى العديد المرتبط هناك. لا ينفد الزوار أبدًا من المعلومات أو المحتوى أو الإجابات على أي أسئلة قد تخطر على بالهم أثناء القراءة.

الأخطاء الشائعة

حتى لو أقنعتك هذه المقالة بالبدء في استخدام مجموعات المواضيع، فلن تكون أول شركة تقوم بذلك. ولحسن الحظ، هذا يعني أن لديك الفرصة للتعلم من الأخطاء التي ارتكبتها الشركات التي سبقتها. سنغطي هنا الخطأين الأكثر شيوعًا الذي نلاحظهما عندما يتعلق الأمر بمجموعات المواضيع.

صومعة

في كثير من الأحيان، نرى الشركات تختار عمدًا عدم الربط بين مجموعات المحتوى المختلفة في محاولة لتركيز أهمية المواد التسويقية الخاصة بها. ومع ذلك، من خلال القيام بذلك، فإنهم يفوتون فرصًا قيمة للربط الداخلي. تذكر أنه لا يوجد موضوع موجود في فراغ وأن ربط مواضيع مختلفة يمكن أن يؤدي إلى مكاسب غير متوقعة في عدد الزيارات وإنشاء سلطتك في مجموعة معينة من المواضيع.

ضع في اعتبارك أنه من خلال إنشاء هذه الاتصالات بنفسك، فإنك تزيد من احتمالية أن يبدأ Google في التعرف على العلاقة أيضًا.

فيضان المحتوى

هناك ميل طبيعي للشركة التي تتبع استراتيجية تسويقية جديدة ومثيرة لإنشاء قدر كبير جدًا من المحتوى في عجلة من أمرها للوصول إلى جمهورها. ومع ذلك، فإن وجود عدد كبير جدًا من المدونات أو المقالات الموجودة على موقع الويب الخاص بك يخاطر بتداخل مجموعات الكلمات الرئيسية وفقدان التركيز الذي يزيد من تأثير استراتيجيتك. وبدلاً من ذلك، تبدأ الصفحات المختلفة في التنافس ضد بعضها البعض للحصول على التصنيف في محركات البحث.

لتجنب ذلك، من الأفضل البحث في Google عن الكلمات الرئيسية التي تريد التركيز عليها قبل كتابة المحتوى الخاص بك للتأكد من أن النتائج مختلفة عن المصطلحات الأخرى في مجموعتك.

الاستنتاجات

وهذه مجموعات موضوعية، أو على الأقل نقطة انطلاق قوية. بفضل ما تناولناه هنا، يمكنك الآن المضي قدمًا والبدء في إنشاء مجموعاتك الخاصة من الكلمات الرئيسية والموضوعات والمحتوى الذي سيوجه جمهورك عبر موقع الويب الخاص بك في رحلة تسوق جذابة.