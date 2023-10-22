ستساعدك المقالة التالية: لا تزال قوائم الدليل ذات صلة بتحسين محركات البحث والتسويق

لا تزال قوائم الدليل ذات صلة بتحسين محركات البحث والتسويق

نظرًا لأن المدارس الفكرية الخاصة ببناء الروابط وتحسين محركات البحث تبدو أنها تتحرك بسرعة كبيرة جدًا بعيدًا عن المحتوى التقليدي الموجود في الموقع والنص المرتبط، يطرح بانكاج جوبتا سؤالاً قد يؤدي إلى القليل من التباطؤ في المجتمع للاستمرار في تقديم الدعائم للمدرسة القديمة تقنيات الربط وإطالة عمر الدليل؛ “هل تقديم الدليل قديم؟“

رأي بانكاج هو أن ربط الدليل ليس شيئًا من الماضي، على الرغم من أن النتيجة النهائية المقصودة لتحقيق نظام ترتيب الصفحات عبر هذه الإرسالات قد تكون:

يعتقد الكثير من الناس أن الدلائل أصبحت قديمة. ومع ذلك، فالحقيقة هي أنه على الرغم من انخفاض أهمية تحسين محركات البحث (SEO) في السنوات القليلة الماضية، إلا أنها يجب أن تظل جزءًا لا يتجزأ من بناء الروابط للمواقع الجديدة.

في الواقع، من المرجح أن يرسل الدليل الموثوق به الذي يواجه الاستخدام حركة مرور مستهدفة للموقع عبر رابط دليل، والآن مع خوارزميات البحث المحسنة تبحث في القصد من النقرة وفرصة أن يجد هذا المستخدم المعلومات ذات الصلة على موقعك. موقع : “عندما تقوم محركات البحث بتحليل بيانات المستخدم ودمج هذه المعلومات في خوارزميتها، تصبح حركة المرور التي تتلقاها من الرابط ذات أهمية قصوى مرة أخرى. النقطة المهمة هي أنه إذا كان بإمكانك الحصول على حركة مرور ذات صلة من قائمة الدليل، فستظل قناة تسويقية قابلة للتطبيق.“

علاوة على ذلك، يشير بانكاج إلى العهد المقدس لإرشادات مشرفي المواقع الخاصة بـ Google والتي تبشر بالإنجيل “أرسل موقعك إلى الأدلة ذات الصلة مثل Open Directory Project وYahoo!، بالإضافة إلى مواقع الخبراء الأخرى الخاصة بالصناعة“.

من بانكاج :

وهذا يعني أن Google تعتقد أن الروابط من الدليلين المذكورين هي بالفعل أصوات تحريرية للجودة. هذه “الروابط الموثوقة” هي النوع الذي يحتاجه الموقع للخروج من “وضع الحماية” والحصول على مرتبة عالية في محرك البحث Google الحالي (الذي يصعب اختراقه).

لذا، إذا أراد مشرف الموقع العادي تجاوز خياري الدليل الواضحين DMOZ وYahoo كجزء من مبادرة بناء الروابط الخاصة بهم، فأين يجب عليهم التقديم؟ ما هو الآمن؟ جرب هذا:

* أفضل ما في الويب (BOTW)

* مايكروسوفت ب سنترال

* جوأنت

* GoGuides

وغيرها بما في ذلك:

* مطاط مختوم

* سبعة تسعى

* غربلة الموقع

* دليل واو

يقدم Pankaj بعض الأفكار إلى الدلائل الموثوقة الأكثر شيوعًا في السوق ويقدم أيضًا هذه الكلمات الحكيمة؛

“هناك عدد قليل من الروابط الأخرى في “الطبقة العليا”، ولكن احذر من أي روابط تبيع روابط على مستوى الموقع، حيث أن هذه الممارسة تضمن عدم ثقة Google في سلامة تحرير الدليل.

ماذا عن البقيه؟ قد لا يؤدي الإرسال إلى أدلة ذات جودة أقل إلى دفع موقعك إلى أعلى نتائج البحث في Google، لكن بحثي الأخير يشير إلى أنها لا تزال طريقة فعالة للغاية لبناء الروابط لبناء التصنيفات في كل من MSN وYahoo!. ”

إلى جانب العلامات الحمراء مثل الروابط على مستوى الموقع في الدلائل المشكوك فيها، قبل إرسال موقعك، انظر أيضًا إلى جودة المواقع الأخرى المدرجة في فئات عشوائية وشائعة. إذا تم إدراج المواقع منتهية الصلاحية أو خرائط الموقع أو المواقع غير المرغوب فيها أو الصفحات “المخصصة لبرنامج AdSense” – فمن الأفضل إدراج هذه الأدلة في القائمة السوداء من خطة تسويق بناء الروابط الخاصة بك.

المزيد من المعرفة حول بناء الروابط من بعض أكثر مسوقي الروابط شهرة عبر الإنترنت:

آندي هاجانز: بانكاج، هل قلت… “الثقة”… و”الدليل” في نفس المقال؟ هذه صدمة كبيرة بعد عامين حيث كان الجميع وأخوهم يكرهون الدلائل (غالبًا ما يكون ذلك لسبب وجيه، أعترف بذلك… لكن وجهة نظري هي، ليس الجميع متماثلين).

ولهذا السبب عندما يستخدم السيد كاتس عبارة “قوية” لوصف “روابط من دليل ياهو ودموز” لم أكن متفاجئًا. ولهذا السبب سأستمر في منح أموالي إلى Yahoo! وJoeAnt وGimpsy وMSN bCentral وBusiness.com وBest of the Web (منذ عام 1994! دانغ، هذه هي الثقة). لديهم جميعًا عمليات تحريرية مشروعة. يكاد يكون من المؤكد أن لديهم “الثقة”.

وعبر بعض أصحاب الدليل ذوي الخبرة العالية….

جون سكوت : يقدم الأشخاص إلى أدلة الويب لغرض وحيد هو تحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بهم. وإذا كان هذا هو دافعك، فلا تنظر إلى نظام ترتيب الصفحات. لا تنظر إلى الروابط الواردة. لا تنظر حتى إلى عدد الصفحات الموجودة في الدليل في فهرس Google. انظر إلى التذييل. هل ترى روابط واسعة النطاق لمواقع الصيدلة وتوحيد الديون؟ إذا كان الأمر كذلك، المضي قدما.

قم بإجراء بضع عمليات بحث، واطلع على نوع المواقع التي يسردها دليل الويب. إذا كان يسرد مواقع حماقة، والمضي قدما. هناك بعض عمليات البحث التي أقوم بها في كل دليل ويب أقوم بزيارته، وإذا أدت عمليات البحث هذه إلى إرجاع أي قوائم، فإنني أمضي قدمًا. سيكون عليك معرفة نماذج البحث الخاصة بك، ولكن النقطة هنا هي الثقة. ستضع محركات البحث مثل Google وزنًا أكبر على قائمتك إذا كانت موجودة على صفحة تثق بها. إذا كان دليل الويب غير جدير بالثقة، فإن جميع الروابط الواردة في العالم لن تغير ذلك.

بروس ستون (من خلال تعليق على LinkBuildingBlog الخاص بـ Andy والمذكور أعلاه): لقد كنت أحارب ما اعتبرته شائعة مفادها أن جميع روابط الدليل قد تم تخفيض قيمتها لأكثر من عام. لم تكن موجودة ولم تكن كذلك أبدًا، على الأقل في أي أدلة قديمة أنتمي إليها. لقد كان رأيي أنهم يقدمون رابطًا مستهدفًا موثوقًا به. لقد ضاعفت محركات البحث حجم الصفحات المخزنة مؤقتًا، كما أن النطاق الترددي المستخدم للحصول عليها، ولم تكن حركة البحث العضوي عالية على الإطلاق. ما يراه مشغلو الدليل منذ فترة طويلة هو عكس آراء مجتمع تحسين محركات البحث (SEO). باستخدام الأدوات المساعدة مثل خرائط موقع Google، يمكننا تقديم خدمة أفضل لمشرف الموقع مقارنة بما كنا قادرين على تقديمه في الماضي.

لذا، المغزى من القصة هو نعم، ستعمل Digg وdel.icio.us المشهورة وlinkbaiting والعلامات على إنشاء حركة مرور وروابط عضوية إلى موقعك، إلى جانب بعض تعريفات التكيف المبكر 2.0 على المدى الطويل والتي ستساعد في على المدى الطويل خاصة وأن الخوارزميات تنحني وتنحرف لترافق مثل هذه المقاييس المفيدة لقيمة الموقع.

ولكن لا تنسَ الدلائل القديمة التي أثبتت جدواها وموثوقيتها وطرق بناء الروابط الأخرى في تحسين البحث والتي تعد في الواقع بعض الكتل القوية جدًا لأساس التسويق عبر الإنترنت – بالإضافة إلى أنها سترسل لك بعض الزيارات طويلة المدى وذات الصلة (وهي ما تريد الارتباط به على أي حال).