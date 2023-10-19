ستساعدك المقالة التالية: لا يوجد G.com، Y.com، M.com، لماذا لا؟

جوجل اكتساب الشخصية الواحدة النطاق g.cn بالنسبة للصين، ذكرني هذا بالسؤال القديم حول أسماء النطاقات المكونة من حرف واحد وأيضًا اسم النطاق المكون من حرفين في مساحة gTLD (نطاق المستوى الأعلى العام) مثل .com، و.net، و.org.

من لديه المجالات تلك فقط واحد أو اثنين الشخصيات طويلة وكيف حصلوا عليها ولماذا نادرا ما يتم استخدامها؟ جميع أسماء النطاقات المكونة من حرف واحد أو حرفين مع الأخذ في الاعتبار حروف وأرقام اللغة الإنجليزية فقط 1,332 أسماء النطاقات المحتملة لكل TLD، أي ما يقرب من 4000 اسم النطاق ل .com، .org و .شبكة وحيد.

وهذا رقم كبير جدًا وأنا مندهش أنك لا تصادفهم كثيرًا. حسنًا، قررت هذه المرة أن أحصل على إجابة لأسئلتي وما وجدته كان مثيرًا للاهتمام إلى حد ما في المنظمة البحرية الدولية.

يوجد في الواقع 6 نطاقات ذات أحرف مفردة لنطاقات gTLD الثلاثة المذكورة. تم تسجيل تلك قبل 12/1/1993، متى IANA (هيئة الإنترنت للأرقام المخصصة) سجلت جميع SLDs ذات الحرف الواحد المتبقية لـ TLDs .com و.net و.org، وبالتالي جعلتها غير متاحة لأي شخص آخر للتسجيل.

اليوم، تتم إعادة توجيه اثنين من النطاقات إلى موقع ويب آخر، ولم يتم حل اثنين منها على الإطلاق، ويحتوي الأخيران على مواقع ويب فعلية.

مستوى التقدم: i.net

المسجل الأصلي عام 1993: iNet Solutions Ltd.

المالك الحالي: مهندسو وسائل الإعلام المستقبلية

موقع الويب اليوم: لا يوجد، i.net لم يتوصل إلى أي حل في الوقت الحالي

مستوى التقدم: q.com

المسجل الأصلي عام 1993: JG

المالك الحالي: كويست للاتصالات

موقع الويب اليوم: يعيد التوجيه إلى www.qwest.com

مستوى التقدم: q.net

المسجل الأصلي عام 1993: Q Net

المالك الحالي: Q Networks

موقع الويب اليوم: لا يوجد، i.net لم يتوصل إلى أي حل في الوقت الحالي

مستوى التقدم: x.com

المسجل الأصلي عام 1993: وينشتاين وديباوليس

المالك الحالي: باي بال

موقع الويب اليوم: X.com هو موقع PayPal Labs لعرض المنتجات التجريبية بواسطة PayPal.

مستوى التقدم: x.org

المسجل الأصلي عام 1993: المجموعة المفتوحة

المالك الحالي: المجموعة المفتوحة

الموقع الإلكتروني اليوم: مؤسسة X.Org، تطبيق مفتوح المصدر لنظام X Window

مستوى التقدم: z.com

المسجل الأصلي عام 1993: HomePage.com

المالك الحالي: نيسان

موقع الويب اليوم: يعيد التوجيه إلى www.nissanusa.com/z/

ولكن ما الأمر مع مجالين من الأحرف؟ أعلم أن موقع aa.com مملوك ومستخدم من قبل الخطوط الجوية الأمريكية وأن موقع go.com هو موقع Yahoo! محرك بحث مدعوم ويجب علي بالفعل أن أفكر مليًا في التوصل إلى مواقع إضافية. وبالنظر إلى أن هناك حوالي 4000 جهاز متاح، فلا ينبغي أن أواجه هذه المشكلة بالفعل.

يمكن العثور على الإجابة على هذا السؤال في ICANN (شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة) المقترحة اتفاقية TLD غير المدعومة اعتبارًا من 26 فبراير 2001، الملحق “ك”قيود التسجيل داخل سجل TLD“. يقتبس:

“يجب حجز جميع التسميات المكونة من حرفين في البداية. يجب أن يتم تحرير حجز سلسلة التسمية المكونة من حرفين إلى الحد الذي يتوصل فيه مشغل السجل إلى اتفاق مع الحكومة ومدير رمز البلد، أو وكالة صيانة ISO 3166، أيهما كان مناسبًا. ويجوز لمشغل السجل أيضًا أن يقترح تحرير هذه التحفظات بناءً على تنفيذه للتدابير لتجنب الخلط مع رموز الدولة المقابلة.”

حسنًا، هذا منطقي. ومن المثير للاهتمام معرفة أنه يمكن إجراء استثناءات، ليس فقط على مستوى ccTLD (نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة) كما في حالة Google لنطاق .CN الخاص بها، ولكن على مستوى gTLD أيضًا. السؤال هو ما الذي يتطلبه الأمر ليتم اعتبارك مسجلاً للنطاق g.com على سبيل المثال؟

ربما لو كان جوجل، ياهو! وإذا تعاونت شركة Microsoft، فقد تتمكن من إقناع ICANN بأن IANA يجب أن تقوم بتعيين g.com لـ Google، وy.com لـ Yahoo! وm.com (أو l.com) إلى Microsoft/Live.com.

هتافات!

كارستن كومبروفسكي

ملاحظة: لقد بدأت “مسرد مصطلحات النطاقات” نتيجة لهذا البحث، والذي قد يكون مثيرًا للاهتمام أيضًا. لقد قمت بالفعل بإنشاء بعض صفحات الموارد لأصحاب النطاقات وتحقيق الدخل من حركة مرور النطاق والتي قد تكون أيضًا تستحق الاطلاع عليها، بما في ذلك مسرد DNS.