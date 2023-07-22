ستساعدك المقالة التالية: لجان سمسار عقارات في كندا 2023: ما تحتاج إلى معرفته

عندما يتعلق الأمر بشراء المنزل ، فإن أكبر رسوم عليك دفعها هي عمولة العقارات.

في كندا ، يتبع معظم أصحاب العقارات نطاقًا سعريًا معينًا ولكن لا يزال لديهم المرونة لتحديد معدلات العمولة الخاصة بهم.

ستغطي هذه المقالة عمولات سمسار العقارات ، الذين يدفعون الرسوم ، وكم يتقاضى أصحاب العقارات في مختلف المقاطعات في كندا ، مثل ألبرتا ، كولومبيا البريطانية ، وأونتاريو.

الماخذ الرئيسية

السماسرة في كندا ليس لديهم معيار لمعدلات العمولة ، ولكن الرسوم النموذجية هي 3٪ إلى 7٪ من سعر البيع النهائي للمنزل.

وكلاء العقارات لديهم نوعان من العمولات: نسبة من سعر البيع ورسوم ثابتة أو ثابتة.

العديد من سماسرة العقارات الكنديين منفتحون على التفاوض بشأن أسعار العمولات الخاصة بهم ، وخاصة وكلاء البائعين المستعدين لخفض أتعابهم لصالح وكلاء المشتري.

ما هي لجان السمسار؟

تشير عمولات السمسار إلى الرسوم التي تدفعها لوكلاء العقارات مقابل الخدمات التي يقدمونها ، مثل إدراج العقار وتمثيل المشتري.

هناك نوعان أساسيان من العمولات:

نسبة من سعر البيع

رسوم ثابتة أو ثابتة (وتسمى أيضًا بديلاً للرسوم الثابتة)

عادة ما يدفع بائع المنزل رسوم سمسار العقارات. عندما يتم إدراج عقار ما ، سيحدد البائع مقدار العمولة الإجمالية التي يتاح لهم دفعها وكيف سيقوم البائع والمشتري بتقسيمها بينهما.

على الرغم من اختلاف كيفية إجراء التقسيم بين الوكلاء ، إلا أن العمولات غالبًا ما يتم تقسيمها بالتساوي بين وكيل البيع ووكيل الشراء. غالبًا ما يتم خصم العمولات من عائدات المبيعات أثناء الإغلاق.

ما هو معدل عمولة سمسار عقارات في كندا؟

ينص تعهد المنافسة من جمعية العقارات الكندية (CREA) على أنه يمكن لكل سمسار عقارات في كندا تحديد معدلات العمولة بناءً على الخدمات التي يقدمونها لعملائهم.

على الرغم من عدم وجود معدل عمولة قياسي ، إلا أن متوسط ​​معدل عمولة العقارات أمر شائع بين أصحاب العقارات في كندا.

تتراوح العمولات المدفوعة لوكلاء العقارات في الدولة من 3٪ إلى 7٪ من سعر البيع النهائي للمنزل.

لا تذهب العمولة إلى سمسار عقارات واحد فقط منذ البائع ، ويقوم وكلاء المشتري بتقسيمها بينهم.

على سبيل المثال ، إذا تم بيع منزل بمبلغ 800 ألف دولار ، وكان معدل العمولة 2.5٪ لوكيل البائع و 2.5٪ لوكيل المشتري ، سيدفع البائع 40 ألف دولار.

وبالتالي ، تبلغ عمولة وكيل الشراء 20000 دولار ، ويحصل وكيل البيع أيضًا على 20000 دولار.

قد يتقاضى بعض أصحاب العقارات رسومًا ثابتة للمنازل ذات القيمة المنخفضة. غالبًا ما تكون عمولات الرسوم الثابتة أقل من العمولات القائمة على النسبة المئوية.

متعلق ب: تكلفة تفتيش المنزل في كندا

عمولات سمسار عقارات حسب المقاطعة

في كندا ، لا يمتلك أصحاب العقارات معيارًا لعمولاتهم ، لكن معظمهم يلتزمون بنطاق 3٪ إلى 7٪.

تختلف الأسعار من مقاطعة إلى أخرى ، وقد يؤثر نوع العقار على رسومها.

فيما يلي عمولات سمسار عقارات في كندا حسب المقاطعة.

متوسط ​​عمولة سمسار عقارات في ألبرتا

متوسط ​​عمولة سمسار العقارات في ألبرتا هو 7٪ لأول 100000 دولار من سعر المنزل و 3٪ من الرصيد المتبقي فوق 100000 دولار.

السعر هو عمولة سمسار عقارات مجمعة لكل من وكلاء المشتري والبائع. يتم تقسيم الرسوم عادة بنسبة 50/50 بين البائع ووكلاء المشتري.

أسعار عمولة سمسار عقارات في كولومبيا البريطانية

تختلف أسعار عمولة السمسار في كولومبيا البريطانية من منطقة إلى أخرى.

في منطقة فانكوفر الكبرى: يتقاضى وكلاء البائع 3.875٪ على أول 100000 دولار من سعر العقار. يتقاضى وكلاء المشترين 3.125٪ على أول 100000 دولار من تكلفة المنزل و 1.1625٪ من الإجمالي المتبقي.



في منطقة فيكتوريا الكبرى ، تبلغ معدلات العمولة لكل من البائع والمشتري 3٪ على أول 100000 دولار من سعر المنزل و 1.5٪ من الإجمالي المتبقي.

في منطقة أبوتسفورد ، هذه هي لجان سمسار العقارات: وكيل المشتري سيتقاضى 3.22٪ على أول 100000 دولار من سعر المنزل و 1.35٪ من الإجمالي المتبقي. معدل عمولة وكيل البائع هو 3.78٪ على أول 100000 دولار و 1.65٪ على الرصيد المتبقي.



في كيلونا ، يتقاضى وكلاء البائع والمشتري 3.5٪ على أول 100000 دولار من سعر المنزل و 1.75٪ من الإجمالي المتبقي.

في نانايمو ، تبلغ معدلات العمولة لكل من البائع والمشتري 3.5٪ على أول 100000 دولار من سعر المنزل و 1.5٪ من الإجمالي المتبقي.

في White Rock ، تبلغ عمولات سمسار العقارات 3.5٪ على أول 100000 دولار من سعر المنزل و 1.25٪ من الإجمالي المتبقي.

من المعتاد أن يدفع بائع المنزل عمولات كل من البائع والمشتري أصحاب العقارات.

متوسط ​​عمولة سمسار عقارات في مانيتوبا

تتراوح معدلات عمولة سمسار العقارات في مانيتوبا بين 4٪ إلى 5٪ من السعر النهائي للمنزل. هذه هي العمولة المشتركة للمشتري والبائع أصحاب العقارات.

حوالي 90 ٪ من أصحاب العقارات في المقاطعة يقسمون العمولة بنسبة 50/50 بين المشتري ووكلاء البائع.

سيدفع بائع العقار العمولات لكل من وكلاء البيع والشراء.

متوسط ​​عمولة سمسار عقارات في أونتاريو

تتراوح عمولات سمسار العقارات في أونتاريو من 3.5٪ إلى 5٪ من سعر البيع النهائي للعقار ، ومتوسط ​​السعر 5٪.

يقوم البائع والمشتري بتقسيم العمولة ، حيث حصل سمسار العقارات المشتري على 2.5٪.

في تورنتو ، تتشابه معدلات العمولة مع المعدلات في أونتاريو. ولكن نظرًا للمنافسة الشديدة وارتفاع أسعار العقارات ، يقدم أصحاب العقارات في المنطقة صفقات مغرية.

يمكن للبائعين التفاوض على معدل عمولة بنسبة 1٪ ، وبالتالي يتم تخفيض العمولة المجمعة إلى 3.5٪ (2.5٪ لوكيل المشتري و 1٪ لوكيل البائع).

يمكن للمشترين العثور على وكلاء استرداد النقود أو سماسرة العقارات الذين يقدمون ما يصل إلى 50٪ استرداد نقدي على عمولتهم 2.5٪ كخصم عند استخدام خدماتهم لشراء منزل.

استخدم حاسبة عمولة سمسار عقارات في أونتاريو للحصول على فكرة عامة عن عمولات سمسار عقارات في المقاطعة.

عروض الرهن العقاري المميزة

الرهن العقاري الجديد

قدم الآن

على موقع Neo Financial

قارن معدلات الرهن العقاري عبر العديد من المقرضين

الوصول إلى الأسعار التنافسية والتطبيقات عبر الإنترنت.

متاح في جميع أنحاء كندا

يقبل مجموعة واسعة من درجات الائتمان

الرهن العقاري اليوسفي

قدم الآن

على موقع Tangerine

الرهون العقارية من أعلى بنك على الإنترنت في كندا

أسعار تنافسية مع ميزات مرنة

تقدم أسعار ثابتة ومتغيرة + HELOC

ضمان السعر لمدة 120 يومًا

Nesto الرهن العقاري

قدم الآن

على موقع Nesto الإلكتروني

شروط مرنة للرهون العقارية الثابتة والمتغيرة

تطبيق معدل الرهن العقاري عبر الإنترنت وبدون رسوم وسيط

650 درجة ائتمانية كحد أدنى

ضمان السعر لمدة 150 يومًا على الموافقة المسبقة

متوسط ​​عمولة سمسار عقارات في ساسكاتشوان

في ساسكاتشوان ، يبلغ متوسط ​​عمولة سمسار العقارات المجمعة 2٪ إلى 8٪ من إجمالي سعر البيع. ثم يقوم البائع والمشتري بتقسيمها بينهما.

لدى ساسكاتشوان طريقتان لحساب عمولة سمسار العقارات:

معدل العمولة يساوي 6٪ من أول 100000 دولار من سعر البيع ، و 4٪ من الثانية 100.000 دولار ، و 2٪ للرصيد المتبقي.

معدل العمولة يساوي 7٪ من أول 100000 دولار من سعر البيع و 3٪ للرصيد المتبقي.

سيدفع بائع المنزل عمولات وكلاء البيع والشراء.

كم يفعل السماسرة في نيو برونزويك؟

يبلغ متوسط ​​معدل عمولة أصحاب العقارات في نيو برونزويك 5٪ ، ولكن يمكن أن يتراوح أيضًا من 5٪ إلى 7٪.

لا يُطلب من مشتري المنازل في المقاطعة دفع أي عمولة لأن بائع المنزل سيتحمل عمولات كل من المشتري ووكلاء البائع.

عمولات سمسار عقارات في كيبيك

في كيبيك ، تتراوح معدلات عمولة سمسار العقارات من 3٪ إلى 6٪ من السعر النهائي للمنزل. متوسط ​​العمولة 5٪.

سيقبل العديد من الوكلاء في كيبيك معدل يتراوح بين 4٪ إلى 5٪ إذا تفاوضت معهم.

يرجع الانخفاض في رسوم السمسار إلى زيادة عدد أصحاب المنازل الذين اختاروا إدراج منازلهم دون استخدام خدمات وكيل البيع.

كما هو الحال في معظم المقاطعات الأخرى ، سيدفع بائع العقار عمولات وكلاء البيع والشراء.

متوسط ​​عمولة سمسار عقارات في نوفا سكوشا

السماسرة في نوفا سكوشا يكسبون معدلات عمولة تتراوح من 4٪ إلى 6٪ من سعر المنزل النهائي ، بمتوسط ​​معدل 5٪. بالنسبة للعقارات التي تقل قيمتها عن 25000 دولار ، يتقاضى أصحاب العقارات 1500 دولار رسومًا ثابتة.

سيدفع بائع المنزل رسوم سمسار العقارات للبائع ووكلاء المشتري ، الذين سيقسمون العمولة بينهما بالتساوي.

بعض وكلاء البائعين في نوفا سكوشا منفتحون على التفاوض بشأن أسعار العمولات الخاصة بهم. إنهم على استعداد لتخفيض أتعابهم لتوفير حصة أكبر من عمولتهم لوكيل المشتري.

عمولات سمسار عقارات في نيوفاوندلاند ولابرادور

في نيوفاوندلاند ولابرادور ، تتراوح معدلات العمولة من 3٪ إلى 5٪ ، بمتوسط ​​معدل يبلغ 5٪.

سيدفع بائع المنزل عمولات سمسار العقارات ، والتي سيتم بعد ذلك تقسيمها بالتساوي بين المشتري ووكلاء البائع.

متوسط ​​عمولات السمسار العقاري في جزيرة الأمير إدوارد

تبلغ عمولة سمسار العقارات في جزيرة الأمير إدوارد 5٪ من سعر البيع النهائي ، لكنها قد تتراوح من 5٪ إلى 6٪.

سيدفع بائع المنزل أيضًا عمولات سمسار العقارات.

هل رسوم السمسار في كندا قابلة للتفاوض؟

رسوم السمسار في كندا قابلة للتفاوض. لا توجد لائحة قياسية تمنعك من الحصول على عمولات سمسار عقارات أقل.

قد يوافق بعض وكلاء العقارات على خفض رسومهم مقدمًا ، بينما لن يوافق البعض الآخر على الخدمات التي يقدمونها.

عندما تقترب من سمسار عقارات محتمل للتفاوض ، من الضروري فهم ما يقدمه الوكيل قبل التفاوض.

استفسر عن الخدمات التي يقدمها الوكلاء ، ومدة عملهم كوكلاء عقارات ، ومعدل نجاحهم.

إذا كان بإمكانك التفاوض على سعر مخفض ، فستجد أن وكيل البائع سيوافق على عمولة أقل. ستبقى عمولة وكيل المشتري كما هي.

هذا لتحفيز وكلاء المشتري على عرض عقار للمشترين المحتملين.

خاتمة

ارتفعت أسعار المنازل في جميع أنحاء كندا ، وتأتي معها مسألة عمولة سمسار عقارات ، وهي أعلى رسوم في معاملات بيع المنازل.

سواء كنت من مشتري المنزل أو البائع ، تعرف على المبلغ الذي ستدفعه للسمسار العقاري الخاص بك وكم تتقاضى المقاطعات الكندية مقابل عمولات سمسار العقارات.

باستخدام هذه المعلومات ، ستعرف ما يمكن توقعه وعند الضرورة ، يمكنك العمل بشكل أفضل في التفاوض للحصول على رسوم سمسار عقارات أقل.

أسئلة وأجوبة

ما هي النسبة المئوية التي يتقاضاها معظم أصحاب العقارات في كندا؟

يتراوح معدل العمولة النموذجي لأصحاب العقارات في كندا من 3٪ إلى 7٪ من سعر الشراء النهائي ، بمتوسط ​​5٪. يتفق البائع ووكيله على السعر عند إدراج المنزل. عند بيع العقار ، سيقوم المشتري ووكلاء البائع بتقسيم رسوم السمسار.

هل يدفع البائع رسوم سمسار عقارات في كندا؟

يدفع البائع عادة رسوم سمسار العقارات كعمولات لكل من وكلاء البيع والشراء. لا يدفع المشترون أصحاب العقارات مباشرة ولكنهم سيعطون تعويضات من خلال عمولة على سعر المنزل النهائي.

ما هي الرسوم المرتبطة بشراء منزل في كندا؟

الرسوم المرتبطة بشراء منزل في كندا هي رسوم تقييم الممتلكات ، ورسوم تفتيش المنزل ، ومسح الممتلكات ، وضريبة نقل الملكية ، وضريبة السلع والخدمات على المنازل الجديدة ، والتأمين على الرهن العقاري أو حق الملكية ، وضريبة الترحيب أو ضريبة نقل ملكية الأراضي ، والرسوم القانونية ، ونفقات الانتقال.

متعلق ب: