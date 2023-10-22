ستساعدك المقالة التالية: لقطات شاشة لتقويم Google CL2 من TechCrunch

لقطات شاشة لتقويم Google CL2 من TechCrunch

تك كرانش لديه لقطات شاشة لتقويم Google، الملقب ب. CL2، وهو تطبيق أجاكس. قال مايكل أرينجتون إنه تم تسريب لقطات الشاشة على الرغم من كون تقويم Google في مرحلة تجريبية مغلقة. يبدو أن 200 مشارك يشاركون في الاختبار التجريبي ويخضعون لقواعد صارمة لعدم مشاركة أي تفاصيل مع الغرباء. كما أن تقويم Google، CL2، بعيد أيضًا عن الإطلاق، كما يقول Arrington.

يتحدث مايكل قليلاً عن تكامل GMail:

يتكامل CL2 بشكل وثيق جدًا مع Gmail. وهو يشتمل على ميزات الويب 2.0 القياسية الآن – Ajax، وموجزات الاشتراك للتكامل مع iCal وتقاويم سطح المكتب الأخرى، وإنشاء الأحداث، والبحث، والمشاركة، والإشعارات (بما في ذلك الرسائل القصيرة) والمزيد.

وإرشادات اختبار تقويم Google الموثوقة:

إنشاء الأحداث

يمكنك إنشاء أحداث في التقويم الخاص بك بعدة طرق.

انقر فوق “إنشاء حدث”. ينقلك هذا إلى صفحة إنشاء حدث، حيث يمكنك إدخال معلومات حول الحدث الخاص بك.

انقر على إضافة سريعة (أو اكتب الحرف س). توفر لك ميزة الإضافة السريعة مربعًا نصيًا يمكنك من خلاله كتابة جميع المعلومات المتعلقة بالحدث الخاص بك باللغة الإنجليزية العادية، وسنقوم بملء النموذج نيابةً عنك. نحن متحمسون جدًا بشأن هذه الميزة، لذا يرجى إخبارنا كيف تعمل لصالحك.

السحب للإنشاء. إذا كنت تنظر إلى اليوم الذي تريد إنشاء حدث فيه في تقويمك، فما عليك سوى النقر على الماوس وسحبه من وقت البدء المطلوب إلى وقت الانتهاء. بمجرد تحديد النطاق الزمني الخاص بك، يمكنك فقط اختيار عنوان لحدثك الجديد.

صفحات الأحداث

كلما قمت بإنشاء حدث، نقوم بإنشاء صفحة ويب ستراها عندما تنقر على رابط “مزيد من التفاصيل” الخاص بأي حدث. تكون صفحة الويب هذه مرئية لك فقط، ما لم تكن قد قمت بدعوة أشخاص آخرين إلى الحدث الخاص بك أو جعلت الحدث عامًا، وفي هذه الحالة يمكنك استخدام الصفحة لمشاركة معلومات حول الحدث مع الأشخاص الحاضرين أو الجمهور بشكل عام. Note: ليس من الضروري أن تكون مستخدم CL2 لتتمكن من رؤية صفحات الأحداث، لذا يمكنك استخدام هذه الصفحات لمشاركة المعلومات مع أي شخص مشارك في الحدث، بغض النظر عن الأدوات عبر الإنترنت (إن وجدت) التي يستخدمها. (هل تمنيت أن تتعلم فرقتك المحلية المفضلة كيفية استخدام HTML ونشر التقويم الخاص بها؟ بمجرد أن نحصل على تعليقاتك ونفتح CL2 للعالم، يمكنك مساعدتهم في القيام بذلك.)

مراجعة المجموعة الإجمالية لقطات شاشة تقويم Google في TechCrunch.