ستساعدك المقالة التالية: لماذا أكتب سيئة Facebook نسخة الإعلان عن قصد

قد تعتقد أنني فقدت عقلي عندما أقول هذا …

بين الحين والآخر أنا أكتب سيئة Facebook نسخة الإعلان عن قصد.

ولكن لا تقلق. لم أفقد عقلي.

هناك طريقة لجنوني وفي هذه التدوينة سأشرح كل شيء. بما في ذلك نهجي ل Facebook إعلانات.

واستمر حتى النهاية لتعرف لماذا أرمي الأموال عمدًا Facebook الإعلانات التي توفر عائد استثمار صفر.

مستعد؟ دعونا نغوص…

النسخة السيئة عمدا تؤكد صحة النسخة الجيدة

إذن ما هو الطريق إلى جنوني؟

في بعض الأحيان نحتاج إلى قلب الاتفاقية رأساً على عقب. ثم رجها قليلاً وانظر ماذا سيحدث. ونحن بحاجة إلى القيام بذلك في كثير من الأحيان.

هذه هي الطريقة التي نصل بها حقًا إلى جوهر ما ينجح ولماذا.

لا يكفي مجرد تكوين رأي حول الشكل الجيد للنسخة. نحن بحاجة إلى التحقق من صحة ما نحن يفكر هي نسخة جيدة، في الواقع.

ها هي الصفقة:

ما ينجح الآن لن ينجح دائمًا.

يتغير سلوك المستهلك مع مرور الوقت.

ولهذا السبب، يتعين علينا أن نكون منفتحين على أساليب مختلفة ــ حتى لو بدت فكرة سيئة للغاية.

هناك قول مأثور وهو وثيق الصلة للغاية هنا.

عندما تقول مجموعة من الناس “هذه هي أفضل طريقة لفعل شيء ما” – فإن عددًا كبيرًا من الأشخاص الآخرين سيقفزون على متن الطائرة ويفعلون ذلك الشيء كثيرًا لدرجة أنه يتوقف عن العمل.

يحدث هذا في كثير من الأحيان أكثر مما تعتقد. لقد شهدت ذلك طوال أكثر من 12 عامًا من القيام بهذا الشيء التسويقي. الوقت هو معلم جيد. وكذلك إدارة وكالة التسويق

لذا، أنا شخصياً لست على استعداد لأخذ أي شيء كأمر مسلم به.

إذا تعرض الناس للضرب على رؤوسهم بنفس استعارات كتابة النصوص مرارًا وتكرارًا، فهناك احتمال أن ينطفئ الجمهور تمامًا. على مدى فترة طويلة بما فيه الكفاية، يمكن أن يصبح هذا شكلاً من أشكال العمى الإعلاني.

ولكن إذا انتظرنا لفترة كافية، فإن تلك الأشياء التي توقفت عن العمل يستطيع ابدأ العمل مرة أخرى.

علينا فقط أن نبقي عقولنا منفتحة على الاحتمالات والتجربة للعثور على ما ينجح.

يمكن أن تكون الاتفاقية عكازًا

الاتفاقيات وأفضل الممارسات. وينبغي استخدامها دائمًا كنقاط انطلاق.

لا شيء آخر.

وهذا سائد في جميع جوانب التسويق. كتابة النصوص و تصميم الصفحة المقصودة خصوصاً.

الحقيقة؟ يتم التعامل معها كوجهة وليس نقطة انطلاق.

ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الصفحة المقصودة من SalesForce:

الآن، تقول الحكمة التقليدية أن هذه الصفحة المقصودة سخيفة ويجب ألا تعمل.

وبالنسبة لمعظم الجماهير المستهدفة، والتركيبة السكانية، والصناعات، سيكون هذا صحيحًا.

لكن بالنسبة لـ SalesForce؟ إنها تعمل.

ولهذا السبب من المهم جدًا استخدام أفضل الممارسات لتوجيه نسختك/تصميمك الأولي. ثم اختبر للعثور على ما هو الأفضل لعملك المحدد.

ستحتاج إلى البدء بفرضية، ثم إنشاء أشكال جديدة للصفحة. تغيير التصميم والنسخ والتخطيط.

كن كبيرًا في البداية وسترى أكبر قدر من المكاسب. بعد ذلك، يمكنك اختبار المزيد من عناصر الصفحة الدقيقة مثل نسخ الأزرار، وما إلى ذلك.

قد تبدو بعض الاختلافات سخيفة مثل شعر بوريس جونسون في يوم عاصف. وستكون هناك أشكال اختبار أخرى ستكون متأكدًا بنسبة 100% من أنها لن تفشل، وسوف تفشل. بشكل كارثي.

يتطلب تقييم النسخة بيانات ثابتة وصفر آراء.

لذا، اترك آرائك عند الباب ودع البيانات توفر الإجابات التي تحتاجها.

إيجاد التوازن بين نسخة الإعلان والعنوان والمحتوى

هل سبق لك أن وجدت نفسك تنقر على عناوين Clickbait وتندم على ذلك على الفور؟

وماذا عن تلك المبالغة Facebook الإعلانات التي تؤدي فقط إلى خيبة الأمل؟

نعم انا ايضا.

Clickbait والوعود السخيفة يمكن أن تعمل العجائب لحركة المرور على المدى القصير ولكن الجانب السلبي هو أنها تؤدي عمومًا إلى خيبة الأمل من نوع ما.

المشكلة في هذا النهج هي أنه من الطبيعي أن تكون هناك نقطة يتوقف فيها الأشخاص عن التعامل مع هذا النوع من المحتوى.

يرى بعض الأشخاص أن العلامات التجارية الكبرى تفعل ذلك ويعتقدون أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.

ولكن، IMHO، إنها طريقة قصيرة النظر لقيادة حركة المرور على حساب الثقة.

لذا، هذا هو رأيي:

نسخة إعلانك وعناوينك هي وعود. يعود الأمر إلى المحتوى الخاص بك للوفاء بهذه الوعود.

لهذا السبب أحاول تجنب المبالغة في بيع المحتوى الخاص بي. ولكن من المهم أيضًا عدم التقليل من قيمتها أيضًا.

على سبيل المثال، إذا قمت بنشر مقالة ضخمة مكونة من 5000 كلمة، فسوف أقدم وعودًا أكثر جرأة مما لو كنت سأقوم بنشر مقالة مكونة من 1500 كلمة.

لماذا؟ لأن الوعود التي أقدمها في العنوان ونسخة الإعلان الخاصة بي يمكن دعمها بواسطة المحتوى الخاص بي.

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التحدي المتمثل في تقييم أي نسخة (إعلانات أو غير ذلك)

هناك سبب وجيه لمحاولة تجنب تقييم نسخة الآخرين.

من السهل جدًا إساءة تفسير الهدف إلا إذا كنت تعرف ذلك بالضبط ما هو عليه. وأنا لا أقصد إجراء تخمين متعلم. إن وضع افتراض بناءً على تجربتك ليس كافيًا.

دعني أشرح:

الطريقة الحقيقية الوحيدة لقياس فعالية أي نسخة – سواء كانت إعلانًا أو نافذة منبثقة أو نسخة صفحة مبيعات – هي فهم مدى نجاحها في تحقيق هدفها.

الهدف وراء معظم النسخة هي للتحويل. لتشجيع المستخدمين على اتخاذ إجراء محدد.

لكن الأمر ليس بهذه البساطة دائمًا.

بنفس الطريقة التي أكتب بها أحيانًا بشكل سيئ عمدًا Facebook الإعلانات، كما أنني أكتب الكثير من النسخ الأخرى التي قد يعتبرها البعض “”

مرة أخرى، هذا *عادةً* استراتيجي.

إليك مثال جيد:

يستقبل معالج التدوين ملايين الزوار كل عام. جمهوري المستهدف جديد على المدونين المتوسطين ولكن الكثير من زوارنا لا يندرجون ضمن هذه الفئات.

تتم إزالة بعض الزوار ببضع خطوات، ومع نمو الموقع، نضيف المزيد من شخصيات الجمهور إلى هذا المزيج.

عندما أكتب نسخة ل Facebook الإعلانات، ومغناطيس الرصاص، وأجزاء أخرى من الموقع، أكتب .

لذلك، سأشجع بعض الأشخاص على الاشتراك بينما أثبط عزيمة الآخرين.

على الرغم من أن هذا يعني أن متوسط ​​معدلات التحويل لدي أقل، إلا أنني أقوم بإنشاء قائمة بريد إلكتروني للمشتركين المستهدفين للغاية.

هدفي النهائي هو الوصول إلى الأشخاص المناسبين بالمحتوى المناسب. ليس فقط للوصول إلى المزيد من الناس.

المزيد ليس دائمًا أفضل.

إذا كان جمهوري أكثر اتساعًا، فمن المحتمل أن أتبع نهجًا مختلفًا. لا توجد استراتيجية “قفاز واحد يناسب الجميع”.

خلاصة القول: لا يمكن لأي شخص أن ينتقد النسخة دون البيانات والسياق الذي يخبرها.

لماذا أنا سعيد لتحقيق خسارة 100٪ على معظم ما عندي Facebook إعلانات

إذا كان كله “كتابة سيئة”. Facebook “نسخة الإعلان عن قصد” لم تكن مجنونة بما فيه الكفاية – لا بد أن يكون الأمر كذلك، أليس كذلك؟

هل أنا خارج عقلي؟ قد يبدو الأمر كذلك ولكن هناك سبب وجيه يجعلني سعيدًا بإنفاق الأموال عليه Facebook الإعلانات ورؤية عائد الاستثمار صفر.

ها هي الصفقة:

الأغلبية Facebook الإعلانات التي أعرضها هي إعلانات سريعة للترويج لمنشورات المدونة.

هذا المحتوى مجاني بنسبة 100% ليستخدمه القراء دون الاضطرار إلى التعامل مع الإعلانات المزعجة التي تجعل استهلاك المحتوى شبه مستحيل.

لقد استثمرت وقتي في كتابتها أو دفعت لأحد أعضاء فريقي لكتابتها.

لذا، إذا كنت أستثمر في إنشاء المحتوى، أليس من المنطقي أن أستثمر في الترويج لهذا المحتوى؟

بالتأكيد، هناك الكثير من أساليب الترويج للمدونات “المجانية” المتاحة ولكن الحقيقة هي أنها ليست مجانية حقًا. أنت تدفع مع وقتك.

الوقت المتاح لدي محدود. أدير حوالي 5+ مواقع في وقت كتابة هذا المقال ويمكنني نشر ما بين 2 إلى 10 مقالات في أسبوع معين.

لذلك، أخصص ميزانية ل Facebook إعلانات لهذا الغرض. الميزانية محدودة نظرًا لعدم وجود عائد استثمار مباشر في معظم الحالات. وهذا يضمن أن إنفاقي الإعلاني مبرر. أهدف إلى مطابقة هذا الإنفاق الإعلاني مع ما أنفقه على المحتوى. إذا كتبت المقال بنفسي، فسأحسب قيمة وقتي وسأستخدم هذا الرقم بدلاً من ذلك.

ليس الأمر وكأنني أستثمر الآلاف للترويج لدورة تدريبية بإعلانات لا تحقق أي عائد على الاستثمار. سيكون ذلك مجنونًا حقًا! هذه سريعة فقط Facebook إعلانات. لا شيء آخر.

هل أوصي بهذا النهج للمدونين الآخرين؟ هذا يعتمد.

لا تعمل هذه الإستراتيجية إلا إذا كان بإمكانك تبرير إنفاقك الإعلاني. أنا لا أتحدث عن عائد الاستثمار. أنا أتحدث عن وجود ما يكفي من الإيرادات في عملك حتى تتمكن من إنفاق الأموال بشكل مريح على الإعلانات لمجرد توليد الرؤية والوعي.

إذا كنت قد بدأت للتو أو لم تكن مدونتك مربحة بعد – لا تضيعوا المال على Facebook إعلانات مثلي… انها فكرة سيئة. نقطة.

يجب عليك دائمًا أن تفكر في التكتيكات والاستراتيجيات بناءً على مرحلة النمو التي تمر بها مدونتك. وما هو الأكثر صلة بعملك الخاص – وليس بعمل شخص آخر.

إذا كنت قد بدأت من الصفر برأس مال قليل أو معدوم، كنت سأفعل أشياء مختلفة تمامًا عما أفعله الآن.

قم بتغليفه

أحد الدروس الأساسية التي تعلمتها خلال أكثر من 12 عامًا في مجال الأعمال والتسويق هو:

لا تفترض شيئًا. اختبار كل شيء.

يقع هذا الدرس في صميم عملية اتخاذ القرار.

بدءًا من الطريقة التي أتعامل بها مع كتابة الإعلانات وحتى تقييم الأدوات والتكتيكات التي يجب استخدامها في عملي.

يجب أن نترك آرائنا عند الباب ونختبرها لنجد ما يصلح فيها ملكنا عمل.

لذا جرب شيئًا جديدًا. جرب شيئًا فريدًا. جرب شيئًا إبداعيًا.

أو جرب شيئًا يتعارض تمامًا مع ما تؤمن به.

قد تكتشف شيئًا يغير كل شيء.