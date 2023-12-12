ستساعدك المقالة التالية: لماذا تعتبر أبحاث السوق مهمة جدًا عند بدء عمل تجاري جديد؟

لا ينبغي أبدًا التقليل من أهمية أبحاث السوق، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يبدأون أعمالًا تجارية جديدة.

تبني أبحاث السوق أساسًا قويًا للأعمال التجارية التي يمكن البناء عليها، وإعداد الشركة لأية تهديدات أو نقاط ضعف قد تنشأ مع نمو الأعمال التجارية.

بدءًا من التعرف على جمهورك المستهدف وحتى استكشاف المنافسين المحتملين، البحث عن المتجر يمنح الشركات ميزة تنافسية، مما يسمح لها بالازدهار في بيئات جديدة.

إذا كنت لا تزال تتساءل عن سبب أهمية أبحاث السوق عند بدء عمل تجاري جديد، فاستمر في القراءة لتعرف لماذا يجب أن تكون في أعلى قائمة مهامك.

للتأكد من أن لديك جمهورًا

قبل أن تبدأ في اتخاذ أي خطوات كبيرة في مجال الأعمال التجارية، عليك التأكد من وجود جمهور يمكنك البيع له. بدون العملاء لا توجد مبيعات. ستحدد أبحاث السوق ما إذا كان لديك جمهور محتمل وأين يختبئون.

إذا لم يكن أحد مهتمًا بالمنتج أو الخدمة التي تقدمها، فستحتاج إلى إعادة النظر فيما إذا كان بدء مشروع تجاري جديد في هذا الاتجاه هو أفضل فكرة. من ناحية أخرى، إذا كان هناك جمهور واعد، فمن المهم أن تتخذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بمكان وكيفية البيع لهؤلاء العملاء.

لمعرفة كيفية البيع لهم

بالنظر فقط 50 بالمائة من الشركات الجديدة تتخطى علامة الخمس سنوات، يجب أن تكون معرفة كيفية البيع لعملائك هي أولويتك الأولى. الطريقة التي يشتري بها الناس تتغير. إن الفهم الشامل لجمهورك المستهدف سيساعدك على تحديد ليس فقط من تريد البيع له، ولكن أيضًا كيفية البيع لهم.

إذا كان جمهورك لا يقرأ الصحيفة، فلماذا تحاول الوصول إليهم هناك؟ تتيح لك أبحاث السوق معرفة أفضل المنصات التي يمكنك بيعها لجمهورك. من الحلول عبر الإنترنت إلى العروض الترويجية داخل المتجر، تعد معرفة كيفية تسوق جمهورك أمرًا بالغ الأهمية لشركتك ونجاحها.

لمعرفة منافسيك

عند بدء عمل تجاري جديد، من الضروري أن تكون على دراية بأي شركات يمكن اعتبارها منافسة. سواء كان منافسًا مباشرًا أو غير مباشر، فإن معرفة مدى تهديد أعمالهم لشركتك سيساعدك على الترويج لمنتجك بشكل أفضل والحفاظ على قدرتك التنافسية ضمن الجمهور المشترك.

تحدد أبحاث السوق من قد يشكل تهديدًا لشركتك الجديدة، مما يمنحك اليد العليا. إذا كنت على دراية بالمنافسة، فيمكنك العمل بشكل استراتيجي نحو تغيير ولاء العملاء ووضع علامتك التجارية في ضوء فريد. وبدون هذه المعرفة، ستجد نفسك تشعر وكأنك سمكة صغيرة في بركة كبيرة، غير قادر على تجاوز المنافسة التي لم تكن تعلم بوجودها.

لمعرفة من يمكنه المساعدة

قد يكون فهم خصوصيات وعموميات التسويق والمبيعات أمرًا مربكًا، خاصة عند بدء عمل تجاري جديد. قد تبدو أساليب التسويق غير واضحة. كيف يمكنك الوصول إلى جمهورك والتواصل معه بشكل أفضل؟ أين أبدأ؟

ولحسن الحظ، فإن الجمع بين أبحاث السوق والدعم المهني الذي تقدمه وكالة تسويق رقمية متكاملة الخدمات يمكن أن يساعدك على تحسين أساليب الاتصال الخاصة بك. من إنشاء المحتوى إلى إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لوكالة التسويق الداخلي الجمع بين المعلومات من أبحاث السوق الخاصة بك مع أساليب التسويق والمبيعات الأكثر فعالية لتحقيق النتائج. فقط من خلال المعرفة المتعمقة بجمهورك المستهدف، يمكن للوكالة الترويج لأعمالك بشكل فعال.

قد يبدو بدء عمل تجاري جديد أمرًا مخيفًا. ومع ذلك، فإنه لا يجب أن يكون. إن بذل جهد إضافي وإجراء أبحاث السوق يضمن حصولك على جميع المعلومات التي تحتاجها لإنجاح عملك الجديد. لا تبقى في الظلام – تعرف على المعلومات التي تحتاجها لتحقيق النجاح.