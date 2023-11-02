ستساعدك المقالة التالية: لماذا تفشل معظم نصائح التدوين (وكيفية إصلاحها)

هناك خلل قاتل في الطريقة التي نطبق بها النصائح حول التدوين.

لقد وصل الأمر إلى نقطة أصبحت فيها الخطوط غير واضحة.

نحن نطبق النصائح، لكنها لا تجدي نفعاً ونحن نستسلم.

أو في بعض الحالات النادرة نطبق النصائح التي تضر أكثر مما تنفع.

لكن الحقيقة هي أنه لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.

لن تنجح معظم نصائح التدوين – وإليك السبب

عندما نقرأ منشورات المدونة، فإننا نقرأها بمعزل عن غيرها.

إنهم يركزون على حل مشكلة واحدة، سواء كان ذلك يزيد من حجم المشكلة Twitter متابعتك أو الحصول عليك المزيد من مشتركي البريد الإلكتروني.

ولكن، هل ينبغي لنا حقًا أن نركز على بناء مجتمعنا؟ Twitter التالية مثلا؟

يعد بناء متابعيك فكرة جيدة؛ الفوائد موجودة – الرؤية، وحركة المرور، والعلاقات، وما إلى ذلك.

الحقيقة هي أننا ننسى أحيانًا أن نسأل أنفسنا عن مدى أهمية الأشياء وكيف ستساعدنا في تحقيق أهدافنا.

في حين أن بعض النصائح التي يتم تقديمها لك ستكون صامدة تمامًا، إلا أنك بحاجة إلى التفكير فيما إذا كان استخدام هذه النصيحة سيمنعك من تحقيق أهداف أخرى أكثر أهمية.

هنا مثال

لقد قرأنا منشورًا بالمدونة يفيد بأنه يجب عليك إنشاء ملف Twitter المتابعة لأنك ستتمكن من الحصول على المزيد من الزيارات إلى منشورات مدونتك وما إلى ذلك.

ثم في المنشور الافتراضي يوصي بإضافة أ Twitter القطعة إلى الشريط الجانبي لدينا.

والنصيحة منطقية لأنها ستجذب انتباهنا أكثر Twitter الحسابات وسوف تحصل على المزيد من المتابعين.

نحن ننفذ النصيحة ولكن هناك مشكلة.

تعمل الأداة على صرف انتباه الأشخاص عن المحتوى الخاص بنا؛ الناس في نهاية المطاف على Twitter ثم لا تعود إلى مدوناتنا.

وفي الوقت نفسه، يبدأ مشتركو البريد الإلكتروني لدينا في الانخفاض.

الحقيقة

المشكلة هنا ليست أن النصيحة خاطئة.

المشكلة هي .

ولدينا جميعًا أهداف مختلفة قليلاً.

الخطوة الحاسمة التي غالبًا ما نفتقدها هي كيفية تركيز جهودك

كل ذلك يعود إلى الأهداف ومعرفة ما تريد تحقيقه.

الخطوة المفقودة هي .

الآن دعونا نلقي نظرة على كيف يمكنك تركيز جهودك وتكون واضحًا تمامًا بشأن ما يناسبك:

كن واضحا بشأن ما تريد تحقيقه

الوضوح مهم.

وإذا لم تكن متأكدًا من وجهتك، فكيف يمكنك أن تأمل في الوصول إلى وجهتك؟

ربما ترغب في تحقيق دخل سلبي، أو جذب المزيد من العملاء المحتملين لشركتك، أو مجرد الوصول إلى المزيد من الأشخاص من خلال المحتوى الخاص بك.

مهما كان ما تريد تحقيقه، ستحتاج أيضًا إلى التفكير في ما ستنظر إليه لقياس نجاحك.

تعتمد هذه الأمور بشكل كامل على أهدافك، ولكن قد تشمل بعض الأمثلة ما يلي:

RPM – الإيرادات لكل ألف ظهور.

الإيرادات الشهرية.

عدد الخيوط.

الزوار الفريدين شهريا.

ما هي القنوات التي ستساعدك على الوصول إلى هناك بشكل أسرع؟

بمجرد أن تكون واضحًا بشأن ما تريد تحقيقه، .

أنا أتحدث تحديدا عن القنوات التسويقية على سبيل المثال:

بريد إلكتروني

البحث العضوي

اجتماعي

حركة المرور المدفوعة

العلاقات العامة

لقد ذكرت سابقًا تحديد مقاييس المستوى الأعلى لديك وهذا مهم هنا أيضًا لأنك تحتاج إلى التفكير في كيفية عمل كل قناة تسويقية.

الطريقة الوحيدة التي ستعرفها بالتأكيد هي اختبارها. يمكنك بعد ذلك مراقبة تقدمك باستخدام أدوات تحليلية مثل Google Analytics (ستحتاج إلى إعداد تتبع الأهداف). بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، قد تجد أداة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي المصممة لهذا الغرض مفيدة أيضًا.

للحصول على فهم أفضل، يمكنك الاطلاع على كيفية استخدامك لقنوات معينة ومدى التركيز الذي تضعه على كل قناة.

قد تجد أن كل قناة تساهم في تحقيق هدفك الأساسي بطريقة مختلفة وأن بعضها يستغرق وقتًا أطول من البعض الآخر.

على سبيل المثال:

بريد إلكتروني – القناة الأكثر منطقية للتركيز عليها لأنك تملك القائمة. يكون المشتركون أكثر تفاعلاً ويولد إرسال البريد الإلكتروني نقرات أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي عادةً. يستغرق وقتا طويلا لتطوير.

– القناة الأكثر منطقية للتركيز عليها لأنك تملك القائمة. يكون المشتركون أكثر تفاعلاً ويولد إرسال البريد الإلكتروني نقرات أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي عادةً. يستغرق وقتا طويلا لتطوير. البحث العضوي – حركة المرور من البحث العضوي مستهدفة بدرجة عالية وذات طبيعة معاملية أكثر ولكن هناك اعتماد كبير على Google. يستغرق وقتا للرتبة.

– حركة المرور من البحث العضوي مستهدفة بدرجة عالية وذات طبيعة معاملية أكثر ولكن هناك اعتماد كبير على Google. يستغرق وقتا للرتبة. اجتماعي – يعد هذا أمرًا رائعًا لتوسيع نطاق الوصول إلى المحتوى الخاص بك وتطوير علاقات هادفة، ولا يتم تحويل حركة المرور مثل البحث العضوي أو البريد الإلكتروني ويمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت لبناء متابعين.

– يعد هذا أمرًا رائعًا لتوسيع نطاق الوصول إلى المحتوى الخاص بك وتطوير علاقات هادفة، ولا يتم تحويل حركة المرور مثل البحث العضوي أو البريد الإلكتروني ويمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت لبناء متابعين. حركة المرور المدفوعة – يمكن أن تكون حركة المرور عالية التحويل اعتمادًا على المصدر. سيكلفك هذا الأمر، ولكن إذا كان لديك موقع ويب محسّن جيدًا، فيمكنك الحصول على عائد استثمار كبير. هذا فوري.

– يمكن أن تكون حركة المرور عالية التحويل اعتمادًا على المصدر. سيكلفك هذا الأمر، ولكن إذا كان لديك موقع ويب محسّن جيدًا، فيمكنك الحصول على عائد استثمار كبير. هذا فوري. العلاقات العامة – التركيز على فرص العلاقات العامة (سواء من خلال مواقع مثل هارو أو من خلال تطوير العلاقات) هي خطوة ذكية لتضع نفسك كخبير وتبني علامتك التجارية. يعتمد الوقت المناسب لرؤية عائد على هذا على المكان الذي يتم عرضك فيه وعدد الفرص التي تحصل عليها.

تحتاج إلى تحديد الأولويات ومعرفة ما هو مهم

من المهم معرفة كيفية مساهمة كل قناة في مقاييس المستوى الأعلى لديك عند اختيار ما تريد تركيز جهودك عليه.

إذا كانت إحدى القنوات لا تساعدك كثيرًا في الوقت الحالي، فلا تتركها تمامًا، بل خصص وقتًا أقل لها. ضع في اعتبارك أيضًا أنك ستحتاج إلى .

على سبيل المثال، ينصب تركيزي الأساسي الآن على إنشاء قائمة بريدي الإلكتروني مع البحث العضوي الذي يأتي في المرتبة الثانية.

تعتبر العلاقات العامة أمرًا مهمًا بالنسبة لي ولكني أنتظر أن تأتي لي الفرص وأقوم أحيانًا بالتحقق من HARO لذلك لا أحتاج إلى الكثير من الوقت لذلك.

ما زلت أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، لكني لا أركز عليها بقدر ما أركز على البريد الإلكتروني. تمثل حركة المرور المدفوعة أولوية منخفضة بالنسبة لي في الوقت الحالي ولكنها ستكون أكثر أهمية في المستقبل عندما أقوم بإطلاق المنتجات/الخدمات.

نظرًا لأن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل أولوية أقل بالنسبة لي من البريد الإلكتروني، فهذا يعني أنه من المنطقي التركيز على نماذج الاشتراك في مدونتي بدلاً من أدوات الوسائط الاجتماعية.

على الرغم من أنني لا أزال أتيح الوصول إلى حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنني قمت بوضعها في تذييل مدونتي بدلاً من ذلك.

فكر في التكتيكات – ما الذي ينجح؟

سيكون لكل قناة تكتيكات محددة ستساعدك على الاقتراب من أهدافك.

سيكون بعض هذه العناصر لمرة واحدة وسيحتاج فقط إلى التنفيذ بينما سيحتاج البعض الآخر إلى المزيد من العمل المستمر.

ابدأ بإدراج التكتيكات لكل قناة؛ حدد أي منها يتم لمرة واحدة وأيها سيتم إجراؤه بانتظام.

قد يتطلب هذا بعض البحث لأن هناك الكثير من النصائح والتكتيكات المتاحة لك.

بعد ذلك سوف تحتاج إلى تقسيم وقتك بين كل منها – وهذا سيتطلب بعض الاختبارات لأن .

اختبر الأشياء، وتحقق من تحليلاتك، واعثر على ما ينجح، وحدد أولويات تكتيكاتك.

ما ينجح في مجال معين أو مع جمهور محدد قد لا ينجح مع جمهور آخر.

الشيء المهم هنا هو التأكد من أن التكتيكات التي تستخدمها لا تعمل ضد أي أشخاص آخرين يعملون لصالح قناة أخرى وهو الأمر الأكثر أهمية. البعض لن يعبر أكثر من اللازم.

تذكر المثال الخاص بي حول Twitter القطعة التي كانت تصرف انتباه الناس عن الاشتراك في قائمتك؟ هذا هو بالضبط ما أعنيه.

ويصل الأمر إلى هذا…

كن واضحًا بشأن أهدافك، وركز على القنوات والتكتيكات التي يمكن أن تساعدك في الوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه بشكل أسرع.

ابحث عن ما ينجح وافعل المزيد منه.

ثم، استمر في اختبار ومراقبة تقدمك لتحسين النتائج.

ضع كل شيء معا

إذا لم تنجح النصيحة، فإن الاستسلام ليس هو الحل.

هناك احتمالات بذلك.

لذا فإن السؤال الذي يجب أن تطرحه هو – لماذا لا يعمل؟

عندما تحدد سبب عدم نجاح النصيحة المقدمة لك، يمكنك معرفة كيفية جعلها مفيدة لك.

ربما لم تمنحه الوقت الكافي أو قد تحتاج إلى تخصيصه ليناسب جمهورك.

في حين أنه سيكون هناك دائمًا نصائح سيئة ونصائح لا تناسب جمهورك؛ .

تذكر أن النتائج ليست فورية دائمًا – فالأشياء تستغرق وقتًا ولكن يجب أن تكون هناك نقطة فاصلة حيث يمكنك إما معرفة سبب عدم نجاحها وإنجاحها، أو الانتقال إلى النصيحة التالية.