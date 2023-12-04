ستساعدك المقالة التالية: لماذا نحتاج إلى محتوى تفاعلي أكثر من أي وقت مضى؟

ينتج المسوقون المعاصرون محتوى تفاعليًا لتقديم علاماتهم التجارية بطريقة أكثر جاذبية. هل تعتقد أن المحتوى التفاعلي يقتصر فقط على صناعة الترفيه؟ فكر مرة اخرى.

ما هو المحتوى التفاعلي؟

كل يوم عندما تفتح هواتفك وتتصفح الويب، ربما تكون قد شاهدت محتوى متنوعًا يشجعك على المشاركة وإبداء رأيك حول شيء ما. هذا هو المحتوى التفاعلي. إنه يلفت انتباه الناس، ويقنعهم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدلاً من السماح لعملائك بمشاهدة محتوى علامتك التجارية أو قراءته بشكل سلبي، يمكنك السماح لهم بأن يصبحوا جزءًا من قصتك التسويقية من خلال المحتوى التفاعلي. فهو يمكّن العملاء من تقديم رؤى والحصول على معلومات مفيدة حول منتجاتك أو خدماتك. وهذا بدوره يساعد علامتك التجارية على فهم تفضيلاتها واهتماماتها والتي يمكنك استخدامها لزيادة المبيعات.

إحصائيات حول المحتوى التفاعلي

لا تصدق كيف يساعد المحتوى التفاعلي موقع الويب الخاص بك؟ تساعدك هذه الإحصائيات على إدراك كيفية استفادة الشركات من المحتوى للارتقاء بأعمالها إلى آفاق جديدة.

وفقا لمخططات التسويق، 43% من المستهلكين يفضلون الفيديو التفاعلي لأنه يتيح لهم تحديد الفيديو الذي يريدون مشاهدته ومتى يشاهدونه.

بحسب DemandGen، يستخدم 62% من المسوقين الرقميين المحتوى التفاعلي للتفاعل مع جمهورهم المستهدف.

عندما يذكر الناس المحتوى التفاعلي، فإن أكبر عقبة في العمل ستكون تطوير تطبيقات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز لتتوافق معه. ومع ذلك، ماذا لو قلنا أنك لست بحاجة إلى دراسة البرمجة وتطوير البرمجيات بجدية؟ يمكنك الاستفادة من استطلاعات الرأي أو الاختبارات أو مقاطع الفيديو المباشرة لجعل المحتوى الخاص بك تفاعليًا!

هناك الكثير من الأدوات المتاحة لذلك إنشاء محتوى تفاعليمثل المكونات الإضافية ومولدات الاختبارات واستطلاعات الرأي والرسوم البيانية وحتى المسابقات!

مميزات المحتوى التفاعلي

يعد المحتوى التفاعلي أداة مثالية لتوفير المعلومات للمستهلكين دون الحاجة إلى التنقيب فيها. يستخدم مقاطع فيديو تفاعلية ورسوم بيانية لتعريفهم وتثقيفهم حول خدماتك بطريقة غير مزعجة.

يحفز مشاركة المستهلك

المحتوى التفاعلي يبدأ العلاقات مع المستهلكين بشكل فعال. إنه يدفعهم إلى التفاعل بنشاط والمشاركة في محتواه مما يمكن أن يساعد في زيادة تقارب علامتك التجارية وتحويلهم إلى عملاء على المدى الطويل.

يجلب البيانات

التسويق اليوم هو عالم يعتمد على البيانات. باستخدام المحتوى التفاعلي، يمكنك جمع البيانات المهمة في إنشاء ملف تعريف متعمق للعملاء، مما يسمح لعلامتك التجارية بمعرفة ما يريده الأشخاص ويحتاجونه. يتم استخدام البيانات أيضًا لتحسين المنتجات أو الخدمات. وبالتالي فإن المحتوى التفاعلي يمكّنك من التحدث مباشرة إلى المستهلكين وتقديم خدمات أفضل لهم.

يقوم بتثقيف المستهلكين

يستخدم المستهلكون الإنترنت لتثقيف أنفسهم قبل شراء شيء ما. وفي أغلب الأحيان، لا يريدون أن تجبرهم العلامة التجارية على الحصول على خدماتهم، ليس لأنهم لا يريدون ذلك ولكن لأنهم غير مستعدين بعد لاتخاذ هذا القرار. هذا هو المكان الذي يبرز فيه المحتوى التفاعلي.

يولد المزيد من العملاء المتوقعين والتحويلات

تساعد استطلاعات الرأي والاختبارات والآلات الحاسبة المستخدمين على الوصول إلى المنتج المطلوب. تتيح عملية التخصيص هذه للمستخدمين اختيار المنتج الذي يناسب احتياجاتهم. عندما يرى الأشخاص المنتجات المخصصة المقدمة لهم، تكسب العلامة التجارية المزيد من العملاء المحتملين وتحويلات المبيعات.

يحمل المزيد من الاحتفاظ باهتمام العملاء

يجذب المحتوى التفاعلي انتباه عملائك ضعف المحتوى الثابت لأنه مثير للاهتمام وغني بالمعلومات. على سبيل المثال، استطلاعات الرأي أو الدراسات الاستقصائية أو الاختبارات أو المسابقات أو الرسوم البيانية ستجعل الناس يتوقفون ويتفاعلون معها لبضع دقائق. سيؤدي هذا النوع من التفاعل أيضًا إلى خفض معدل الارتداد لموقع الويب!

أمثلة على المحتوى التفاعلي

هناك العديد من المحتويات التفاعلية المتوفرة مع الديناميكيات التي قد يستمتع بها جمهورك. أيهما مثالي لعلامتك التجارية؟

التقييم والاختبارات الشخصية

تحظى التقييمات والاختبارات عبر الإنترنت بشعبية كبيرة في مختلف المجالات التي تحدد شخصيتك أو نمط حياتك. على سبيل المثال، ستسألك شركة الإقراض عن أسلوب حياتك المالي قبل إقراضك المبلغ الذي تحتاجه. والسبب الآخر هو عندما يستفسر أخصائيو الصحة عن نظامك الغذائي ونظام التمارين الرياضية قبل تحديد خطة إدارة الوزن الشخصية الخاصة بك.

الإختبارات

تعتبر الاختبارات أحد أشهر أشكال المحتوى التفاعلي على الإنترنت. من المحتمل أنك قد شاهدت اختبارات من Buzzfeed، بل وتلقيتها، أليس كذلك؟ خلال السنوات السبع الماضية، حصل الاختبار الأكثر مشاركة على 10.3 مليون تفاعل اجتماعي. ومعظمها جاء من Facebook.

يمكن أن تكون الاختبارات عبارة عن اختبار بسيط يعتمد على النتائج. مثل ما تنتمي إليه Hogwarts House أو ما هي الشخصية التي تنتمي إليها من أنواع الاختبارات في أفلام Avengers. ليس فقط لأنه مثير ويجذب الانتباه بسرعة، ولكن من السهل أيضًا إنشائه، ومساعدة الأشخاص على الشعور بالرضا تجاههم، كما أنه قابل للمشاركة بشكل كبير.

الرسوم البيانية والمواقع المصغرة

تعد الرسوم البيانية طريقة رائعة لتوصيل المعلومات بشكل جذاب ومباشر. ومع ذلك، بقدر ما يعد الرسم البياني الثابت خيارًا جيدًا، فأنت تريد أن تقدم للمستخدمين أكبر عدد من الاختيارات في الكشف عن تفاصيل حول علامتك التجارية. من خلال الرسوم البيانية والمواقع المصغرة، يمكن للمستخدمين النقر والتفاعل مع شرائح مختلفة من التصميم بشكل تفاعلي.

استطلاعات الرأي والمسوحات

يعد الاستطلاع الذي يحتوي على واجهة تفاعلية مصممة جيدًا طريقة ممتازة لجذب المستخدمين للمشاركة في جمع البيانات. نظرًا لأن الاستطلاعات قد تكون مرهقة في بعض الأحيان، فإن الأزرار التفاعلية والرسوم المتحركة يمكن أن تشجع المستخدمين على إجراء استطلاع رأي أو استطلاع وإنهائه. كما أنه يمنحهم إحساسًا بكيفية توافق آرائهم وتفضيلاتهم مع الآخرين.

الآلات الحاسبة وأدوات التخصيص

تتيح لك الآلات الحاسبة عبر الإنترنت حساب الأرقام والبيانات بسهولة. تسمح معظم الآلات الحاسبة بجدولة الوقت، وقياس الطهي، وتحويل العملات، والوزن، والطول، والضرائب، ومعدلات القروض، وأرباح الاستثمار، وما إلى ذلك. وتشبه أدوات التخصيص الأخرى عبر الإنترنت مولد الجملة أو القصة الآلي عن طريق إدخال رسائل مخصصة، وأسماء، ومواقع، وما إلى ذلك.

مقاطع الفيديو والألعاب التفاعلية

تساعد مقاطع الفيديو المباشرة أو تلك القابلة للنقر المستهلكين على اتخاذ قرار بشأن المنتج أو ما إذا كانوا يريدون مواصلة مشاهدة المحتوى نفسه. يستخدم المحتوى التفاعلي مثل مبيعات المنتجات أو المعرض الافتراضي أو عرض السياحة الافتراضية هذا النوع من محتوى الفيديو. توجد الألعاب التفاعلية أيضًا في المقدمة حيث يغري مصممو الألعاب اللاعبين بتنزيل الألعاب والتطبيقات الترفيهية على هذا النحو.