ستساعدك المقالة التالية: لماذا يجب عليك استخدام الكلمات الرئيسية ذات الذيل الطويل في حملة تحسين محركات البحث الخاصة بك؟

الكلمات الرئيسية الطويلة هي عبارات بحث محددة تتكون عادةً من أكثر من ثلاث كلمات. يتم استخدامها لتضييق نطاق نتائج البحث المحتملة وجعلها أكثر تحديدًا.

مزايا الكلمات الرئيسية الطويلة

هناك العديد من المزايا لل استخدام الكلمات الرئيسية طويلة الذيل. فيما يلي ثلاث من أكبر مزاياها لمساعدتك في معرفة سبب وجوب التركيز على استخدام الكلمات الرئيسية الطويلة.

نية المستخدم المحددة

تعمل الكلمات الرئيسية الطويلة على تقليل حجم البحث حتى يتمكن المستخدمون من تحديد منتج أو علامة تجارية معينة. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك متجرًا للملابس والإكسسوارات في منطقتك، فإن استخدام كلمات رئيسية عامة وعالية التصنيف، مثل “أحذية ذات كعب عالي بيج” أو “حقيبة حبال زرقاء”، قد يجعل من الصعب عليك التصنيف أو الربح. مبيعات عالية الجودة ويؤدي.

إذا كنت تفكر في عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية الطويلة مثل “أحذية نسائية بيضاء مقاس x مقاس 8 في سكاربورو”، فقد يؤدي ذلك إلى تضييق نطاق بحث عملائك ليقتصر على نشاطك التجاري.

منافسة أقل

يمكن أن تكون بعض الأسواق ذات قدرة تنافسية عالية. ولسوء الحظ، فإن هذه الأسواق لديها أيضًا أسماء كبيرة وشركات كبيرة تهيمن عادةً على نتائج البحث. على هذا النحو، سيكون الترتيب في السوق باستخدام الكلمة الرئيسية أمرًا صعبًا للغاية.

من ناحية أخرى، إذا كنت تستخدم كلمة رئيسية طويلة، فستصبح المنافسة أقل. يستخدم عدد أقل من المواقع كلمة رئيسية محددة طويلة، مما يعني أن موقعك لديه فرصة أكبر للوصول إلى أعلى نتائج البحث.

ارتفاع معدل التحويل

إذا كان هدفك هو زيادة المبيعات، فإن استخدام الكلمات الرئيسية الطويلة هو المفتاح بالنسبة لك. لقد وجد أن المستخدمين الذين يبحثون عن كلمات رئيسية محددة هم أقرب إلى الشراء من أولئك الذين يبحثون عن مصطلحات رئيسية.

وهذا يعني أنه عندما ينقر أحد المستخدمين على موقعك باستخدام الكلمة الرئيسية الطويلة كمصطلح بحث، فمن المحتمل جدًا أنه سيشتري بالفعل. وعلى هذا النحو، يتم تحويل نقراتهم إلى مبيعات.

سوق مستهدفة بشكل أفضل

نظرًا لأن الكلمات الرئيسية طويلة المدى محددة للغاية، يمكنك التأكد من أنك تستهدف السوق المناسب. وذلك لأن المستخدمين الذين يبحثون عن كلمتك الرئيسية هم بالضبط أولئك الذين يبحثون عما تقدمه.

ونظرًا لهذا، فحتى إذا لم يتم تحويل نقراتهم على الفور إلى مبيعات، فقد يستمرون في العودة إلى موقعك. من خلال الحصول على هذا، يمكنك زيادة متابعتك ويمكنك الاعتماد على هؤلاء المستخدمين للمبيعات المستقبلية.

أسرع في التصنيف العالي

إذا قام العملاء بتضييق نطاق بحثهم على كلمات رئيسية محددة طويلة، فقد يأتي نشاطك التجاري في مرتبة أعلى في نتائج البحث (SERPs) خاصة عندما تستخدم نفس الكلمات الرئيسية تقريبًا التي تستخدمها كلماتهم الرئيسية. من خلال تضييق نطاق عمليات البحث على وجه التحديد إلى ما يبحث عنه عملاؤك، يمكنك بسرعة الحصول على مراكز أعلى في الترتيب.

للحصول على تصنيف عالٍ للكلمات الرئيسية الطويلة، قد تقوم بإجراء تغييرات على تحسين العناوين والمحتوى والصور ومقاطع الفيديو والعلامات والأوصاف التعريفية باستخدام الكلمات الرئيسية التي تناسب الصفحة.

أين يمكن العثور على الكلمات الرئيسية ذات الذيل الطويل؟

يمكن استخدام الكلمات الرئيسية الطويلة بعدة طرق. ستجد في هذا القسم مكان البحث عن الكلمات الرئيسية الطويلة لموقعك.

استخدم اقتراحات Google للعثور على المصطلحات ذات الصلة

اقتراحات Google هي أداة مجانية يمكنك الاستفادة منها. يمكنك البدء بكتابة الكلمة الرئيسية أو المصطلح الأساسي الذي تريد استخدامه. بعد ذلك، ستقوم Google بإدراج بعض الاقتراحات التي يمكنك استخدامها كنماذج لكلماتك الرئيسية الطويلة.

استخدم عمليات البحث ذات الصلة بـ Google أو أقسام “يسأل الأشخاص أيضًا”.

في بعض الأحيان، قد لا تلبي اقتراحات Google بحثك تمامًا عن الكلمة الرئيسية الطويلة المناسبة. إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك التحقق من عمليات البحث ذات الصلة أسفل نتائج بحث Google. إذا استخدمت سؤالاً لبحثك، فسيظهر أيضًا قسم “يسأل الأشخاص أيضًا” والذي يمكن أن يكون مفيدًا لك.

ابحث عن الكلمات الرئيسية في Google Search Console وGoogle Analytics وإعلانات Google

يتيح لك البحث عن الكلمات الرئيسية من Google Analytics وGoogle Search Console وإعلانات Google معرفة مدى أداء الكلمات الرئيسية الطويلة المختلفة من خلال التحليل ومعدلات التحويل، مما يسمح لك باختيار أفضل الكلمات الرئيسية لاستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك.

تحقق من المنتديات مثل Reddit وQuora

أخيرًا، إحدى طرق استخدام الكلمات الرئيسية الطويلة التي تناسبك بشكل أفضل هي التحقق مما يتحدث عنه السوق. قم بزيارة المنتديات وتحقق مما يناقشونه. ومن هناك، سيكون لديك لمحة عن الاتجاهات السائدة في مجال تخصصك.

مواقع SEO والمواقع التي تركز على البحث عن الكلمات الرئيسية

تسمح مواقع الويب مثل Wordstream وSEMRush وSEOSurfer للمستخدمين بالعثور على كلمات رئيسية طويلة مع تصنيفها ونسب النقر إلى الظهور المقابلة لها. على الرغم من أن هذه البرامج لها سعر، إلا أنها تتمتع بنظرة شاملة لأداء تحسين محركات البحث لديك.

كيفية استخدام الكلمات الرئيسية طويلة الذيل

بمجرد استهداف كلماتك الرئيسية الطويلة، يمكنك تحسين موقعك على الويب بسلاسة باستخدام تلك الكلمات الرئيسية بشكل طبيعي. يساعد دمجها في المحتوى والوسائط الخاصة بك على تعزيز تصنيفات تحسين محركات البحث بمرور الوقت.

كتابة المقالات

الاستفادة من الخاص بك الكلمة الرئيسية ذات الذيل الطويل بمثابة مشاركة مدونة! تذكر أن تستخدمه باعتدال وبحكمة حتى يبدو طبيعيًا للقراء.

ضعه في النص البديل

واجهت Google صعوبة في فك رموز الصور والغرض منها على موقع الويب. أفضل طريقة هي إضافة كلمات رئيسية طويلة لتضييق نطاق بحث عميلك.

أوصاف ميتا

قد تؤثر الأوصاف التعريفية على تحسين محركات البحث وعمليات بحث الأشخاص عبر الإنترنت. إنها ضرورية للعملاء للعثور على موقع الويب الخاص بك.

نظرًا لأنها أكثر تحديدًا، فإن الكلمات الرئيسية الطويلة هي أيضًا أقل شيوعًا من الكلمات الرئيسية التي تتكون من مصطلحات عامة. الهدف من الكلمات الرئيسية الطويلة هو جعل السوق أكثر استهدافًا بشكل عام. باستخدام كلمة رئيسية طويلة، يمكنك تضييق نطاق زوار موقعك إلى أولئك الذين يمثلون أهدافك.