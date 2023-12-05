ستساعدك المقالة التالية: لماذا يجب عليك استخدام BuzzSumo، أداة تسويق المحتوى الوحيدة التي لا يمكننا العيش بدونها

خلال الأشهر القليلة الأولى من عملنا كوكالة لوسائل التواصل الاجتماعي، كنا حريصين جدًا على القيام باستثمارات نعتقد أنها ستدفع تكاليفها، وأكثر من ذلك. إحدى الأدوات التي تبلغ قيمتها 99 دولارًا شهريًا من ميزانيتنا هي الإصدار “Pro” من BuzzSumo، وهي منصة تساعد المستخدمين على “تحليل المحتوى الذي يحقق أفضل أداء لأي موضوع أو منافس”. حتى الآن، كان لا غنى عنه في تطوير إستراتيجيات المحتوى لكل من BlueWing وعملائنا.

ببساطة، BuzzSumo هي خدمة تسويق محتوى تتتبع محتوى الويب والمشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما في ذلك Facebook, Twitter, Pinterestولينكد إن وجوجل+. إنها طريقة مضمونة لتحديد المؤثرين ومواقع الويب والمشاركات الفردية الأكثر شيوعًا في مجال ما. وباستخدام هذه المعلومات، يستطيع الناشرون إنتاج المحتوى الخاص بهم وهم واثقون من أنه سيلقى صدى لدى جمهورهم المستهدف.

دعونا نتعمق في الميزات المختلفة وكيف نستخدمها.

قم بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية حول موضوع معين

سيؤدي البحث البسيط عن الكلمات الرئيسية إلى إظهار المشاركات الأكثر مشاركة، والتي يتم تنظيمها حسب إجمالي المشاركات أو حسب عدد المشاركات على شبكة اجتماعية فردية. (يمكن أن يكون عزل الشبكات الاجتماعية أمرًا ذا قيمة. على سبيل المثال، يجب على شركات التعاملات بين الشركات أن تكون أكثر وعيًا بمشاركات LinkedIn.) يمكنك تصفية النتائج حسب التاريخ، واللغة، والبلد، ونوع المحتوى، والمزيد. بالنسبة لخبراء تحسين محركات البحث، ستساعدهم القدرة على عرض الروابط الخلفية لكل مشاركة رسم استراتيجية لبناء الروابط. على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة، يمكن لـ BuzzSumo أيضًا جذب الأشخاص المؤثرين الذين شاركوا كل منشور.

تحليل منافسيك

إحدى الميزات المفضلة لدينا في BuzzSumo هي القدرة على التعرف على المحتوى الأكثر مشاركة على الفور في مجال غير مألوف لك. (لقد كان هذا مفيدًا جدًا مع عميل جديد للعناية بالحيوانات الأليفة قمنا للتو بتعيينه.)

ما هي الطريقة الأفضل لعمل هذا؟ بالإضافة إلى عمليات البحث واسعة النطاق عن الكلمات الرئيسية، يتيح لك BuzzSumo أيضًا عرض المشاركات الأكثر مشاركة من موقع ويب فردي. أولاً، قم بتجميع قائمة بمنافسي شركتك أو المواقع الأخرى ضمن مجال تخصصك. قم بإجراء بحث عن كل مجال وقم بتصدير النتائج إلى ملف بتنسيق CSV. لجعل هذه المعلومات قابلة للتنفيذ، قم بقص أفضل 20 مشاركة أو نحو ذلك من جدول بيانات كل موقع ويب واجمعها في تدقيق رئيسي واحد للمحتوى التنافسي. رتبهم من الأكثر مشاركة إلى الأقل.

هذه الإستراتيجية البسيطة هي الطريقة الأكثر فعالية من حيث الوقت لتحديد المحتوى الذي يجذب معظم المشاركات الاجتماعية داخل مجال تخصصك، وحتى بين منافسيك. إنه نهج يعتمد على البيانات لتطوير الأفكار لمشاركات مدونتك القادمة.

تحديد أهم المؤثرين في مجال تخصصك

هؤلاء هم الأشخاص والشركات والعلامات التجارية الذين تريد التعرف عليهم. هناك الكثير من الطرق لمهاجمة هذه القائمة.

إنشاء Twitter قائمة المستخدمين المتميزين في مجال تخصصك. ابحث عن المدونات للتعليق عليها، مما يزيد من ظهورك وبراعة تحسين محركات البحث. تحديد الأماكن لتقديم مشاركات مدونة الضيف. تحديد المدونين الضيوف لتقديم المحتوى إلى موقعك الخاص. قم بإنشاء قائمة بالأشخاص للتواصل معهم على LinkedIn أو البريد الإلكتروني. ابحث عن شركاء محتملين لمشاريع طويلة المدى، مثل كتاب إلكتروني أو ندوة عبر الإنترنت أو بودكاست. تنظيم المقالات لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

قم بقياس نجاح تسويق المحتوى الخاص بك

بعد التنقيب في المنشورات في مجال تخصصك وبين منافسيك، حان الوقت لتشغيل BuzzSumo على نفسك. كما هو الحال في التدقيق التنافسي أعلاه، قم بتوصيل نطاقك الخاص لرؤية المحتوى الأكثر مشاركة على موقعك. قم بإجراء تحليل دقيق لما تجده لتهيئ نفسك لتحقيق نجاح أكبر في تطوير المحتوى في المستقبل.

جميع الجماهير مختلفة. في البداية، يعد التحليل التنافسي لقطاعك نقطة انطلاق رائعة لاستراتيجية المحتوى الخاصة بك. ومع ذلك، على المدى الطويل، سيطور جمهورك مجموعة التفضيلات الخاصة به. (وهذا أمر جيد.) إن فهم المنشورات التي تحقق أفضل أداء على موقعك – ​​وتطوير المحتوى ذي الصلة الذي يعتمد عليه – هو أفضل طريقة للتأكد من أنك تشعر بالرضا في المرة التالية التي تتحقق فيها من Google Analytics.

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