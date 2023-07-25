ستساعدك المقالة التالية: لماذا يعتبر Instacart بطيئًا جدًا؟ ما يحتاج المتسوقون والعملاء إلى معرفته

Instacart هي خدمة توصيل البقالة الأكثر شيوعًا في أمريكا الشمالية ، وهي متوفرة حاليًا في أكثر من 5000 مدينة في الولايات المتحدة وكندا.

ولكن ، لا يهم إذا كنت تجني المال من Instacart أو تستخدمه لجذب عملائك: يمكن أن يكون Instacart بطيئًا بشكل مؤلم في بعض الأيام.

إذن ، لماذا Instacart بطيء جدًا؟ والأهم من ذلك ، كيف يمكن للمتسوقين عبر Instacart كسب المزيد من المال؟

يغطي هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا الزحام الجانبي أو الحصول على البقالة في الوقت المحدد.

دعنا نذهب اليها!

هل تبحث عن وظائف أخرى في اقتصاد العمل الحر؟ الدفع:

DoorDash : ابدأ في التوصيل باستخدام التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية.

: ابدأ في التوصيل باستخدام التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية. ثابت: ابحث عن وظائف الحفلة المحلية والوظائف عن بُعد باستخدام تطبيق Steady المجاني!

لماذا يعتبر Instacart بطيئًا جدًا؟ 5 أسباب يجب أن يعرفها المتسوقون

إذا كنت لا تحصل على دفعات كافية من Instacart ، فمن الصعب كسب أموال جيدة باستخدام Instacart لأنه ليس لديك ما يكفي من العمل للبقاء مشغولاً.

أو الأسوأ من ذلك ، أنك قد تقبل دفعات منخفضة الأجر لا تستحق الجهد المبذول.

لذا ، إذا كان Instacart بطيئًا بالنسبة لك ، فإليك بعضًا من أكثر الجناة شيوعًا الذين قد يتسببون في حدوث مشكلات.

1. تصنيف منخفض لمتسوق Instacart

أحد الأسباب الرئيسية لبطء Instacart هو أن لديك تصنيف Instacart Shopper منخفضًا.

يعد تقييم المتسوق الخاص بك أحد العوامل التي تضعها Instacart في الاعتبار عند تعيين الدُفعات. وفقًا لـ Instacart ، يجب أن تهدف إلى متوسط ​​4.6 نجوم للحصول على المزيد من الطلبات وتجنب إلغاء التنشيط.

إن تقييم Instacart Shopper الخاص بك هو متوسط ​​التقييم لـ 100 عملية تسليم سابقة ، لذا فإن التسليم الفردي لن يجعل Instacart بطيئًا.

ومع ذلك ، إذا واصلت الحصول على تقييمات منخفضة ، فلا تتوقع أن يغرقك Instacart بدفعات وأوامر عالية الدفع.

يقوم عملاء Instacart بتقييمك بعد كل عملية تسليم ، لذا فعليك العمل على خدمة العملاء للحفاظ على تقييمك مرتفعًا.

تتضمن بعض النصائح لتحسين تقييم Instacart Shopper الخاص بك:

مراسلة عميلك حول الاستبدالات أو العناصر التي نفذت من المخزون

أن تكون ودودًا عند إرسال الرسائل النصية وإنزال البقالة

يجري التسليم في الوقت المحدد

هذه نصيحة أساسية جدًا لمتسوقي Instacart ، ولكن الحفاظ على تصنيفك مرتفعًا أمر مهم للغاية لهذه المهمة المؤقتة.

2. عدم التسوق في فترات الذروة

سبب آخر لبطء Instacart هو أنك لا تتسوق في أفضل أوقات Instacart.

تعتمد وظائف مثل Instacart على العرض والطلب ، لذلك إذا لم يكن هناك العديد من العملاء الذين يطلبون البقالة ، فهناك عدد أقل من الدفعات التي يمكن التسوق بها للمتسوقين.

بعض ساعات الذروة في Instacart التي يجب أن تقوم بتسليمها هي:

أيام الأسبوع : التوصيل من حوالي 4:00 مساءً إلى 9:00 مساءً حيث يطلب الناس البقالة عندما يعودون إلى المنزل من العمل.

: التوصيل من حوالي 4:00 مساءً إلى 9:00 مساءً حيث يطلب الناس البقالة عندما يعودون إلى المنزل من العمل. عطلات نهاية الأسبوع: تقريبًا أي وقت في عطلة نهاية الأسبوع هو وقت توصيل رائع لأن هذا هو الوقت الذي يتسوق فيه الأشخاص عادةً لشراء البقالة ويكونون في المنزل لقبول الطلبات.

يحتوي تطبيق Instacart Shopper أيضًا على أداة تخبرك بأفضل الأوقات للتسوق في السوق الخاص بك ، على الرغم من أنه لا يزال يتعين عليك اختبار أوقات مختلفة للعثور على الأفضل في السوق الخاص بك.

3. سوق غير محظوظ

في بعض الأحيان ، يكون Instacart بطيئًا جدًا لأنك لست في سوق جيد لعربات توصيل البقالة. هذا أيضًا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المتسوقين يقولون إن Instacart تمتصهم.

هذه حبة يصعب ابتلاعها ، لكن من المهم أن تعرف متى لا يقوم تطبيق توصيل الطعام فقط برفع ثقله من أجل دخلك.

لذا ، إذا كنت تعيش في بلدة صغيرة جدًا أو بعيدًا عن متاجر البقالة ، فلديك بعض الخيارات.

سيكون الأمر الأكثر وضوحًا هو تجربة مواقع Instacart الأخرى وتقديمها في أسواق أكثر ازدحامًا إذا أمكن لمحاولة الحصول على المزيد من الطلبات.

بدلاً عن ذلك، يمكنك القيام بما يفعله الكثير من برامج التشغيل والتطبيقات المتعددة.

يتضمن التطبيق المتعدد استخدام تطبيقات متعددة لتوصيل الطعام في وقت واحد لزيادة فرص الكسب إلى أقصى حد. عادةً ما يقوم السائقون بذلك باستخدام DoorDash و Uber Eats جنبًا إلى جنب مع Instacart.

يتطلب الأمر القليل من التدريب لتعتاد على تعدد التطبيقات ، لكن المكافآت تستحق الجهد المبذول.

بعد كل شيء ، إذا كان Instacart بطيئًا ولكنك وجدت أنك تتلقى الكثير من طلبات DoorDash ، فيمكنك التركيز على جني الأموال باستخدام DoorDash وإيقاف Instacart مؤقتًا لبضع ساعات حتى تعود مرة أخرى.

4. المنافسة مع المتسوقين Instacart

كما ذكرنا سابقًا ، تقييم Instacart Shopper الخاص بك هو مقياس واحد يستخدمه Instacart لتعيين الدُفعات.

ومع ذلك ، فإن عدد متسوقي Instacart الآخرين في منطقتك يمكن أن يؤثر أيضًا على وصولك إلى الطلبات.

لذلك ، قد لا تكون المشكلة أن Instacart بطيء في منطقتك. ولكن ، قد تتنافس مع العديد من المتسوقين الآخرين لدرجة أن التطبيق يبدو بطيئًا.

في هذا السيناريو ، من الضروري أن تقوم بتحسين تصنيف Instacart Shopper الخاص بك في أسرع وقت ممكن.

يمكنك أيضًا تجربة نصائح مثل:

الحصول على الموافقة على توصيلات كحول Instacart

الحصول على الموافقة لتسليم الوصفات الطبية من Instacart

خلط الأوقات التي تتسوق فيها

قد يظل Instacart بطيئًا مع هذه النصائح ، لكنك تمنح نفسك المزيد من الفرص للحصول على الطلبات وكسب المزيد من المال في نهاية اليوم.

5. الانتظار في المناطق السيئة

أحد الأسباب الأخيرة لبطء Instacart هو أنك تنتظر في المناطق الخطأ عندما تكون متصلاً بالإنترنت ومستعدًا للتسوق.

يعد قربك من متاجر البقالة عاملاً آخر تضعه Instacart في الاعتبار عند تعيين الدُفعات.

لذا ، إذا كنت تنتظر الطلبات على أريكتك في المنزل ، فلن تحظى بنفس القدر من الحظ إذا كنت تنتظر في سيارتك بالقرب من المتاجر الكبرى ومراكز التسوق.

هذه نصيحة شائعة لأي حفلة قيادة ، خاصة للبقالة وعربات توصيل الطعام ، لذا استخدم موقعك لصالحك!

لماذا يعد Instacart بطيئًا جدًا في الطلب؟

الآن بعد أن عرفت سبب بطء Instacart للمتسوقين ، دعنا نغطي السببين الرئيسيين في جعل البقالة الخاصة بك بطيئة كعميل Instacart.

1. أنت تعيش بعيدًا عن المتاجر

السبب الأكثر وضوحًا الذي تستغرقه Instacart في توصيل البقالة إلى الأبد هو أنك تعيش بعيدًا جدًا عن محلات السوبر ماركت.

هذه مشكلة لا مفر منها لتطبيقات توصيل الطعام ، وهي منطقية. بعد كل شيء ، لماذا يرغب المتسوق في توصيل البقالة إليك إذا كنت تعيش بعيدًا جدًا؟

لتقليل هذه المشكلة ، حاول تقديم طلبات أكبر على Instacart ، وليس الطلبات الصغيرة جدًا ببضعة عناصر فقط.

دفعات أكبر تدفع أكثر ، لذا فأنت تجعل الأمر أكثر جدارة بالنسبة إلى Instacart Shoppers للتوجه إليك طوال الطريق.

2. أنت لا تقدم إكرامية للمتسوقين

مثل السبب الأول ، فإن عدم قلب Instacart Shopper هو سبب آخر لبطء Instacart في منطقتك.

يرى متسوقو Instacart النصائح قبل قبول دفعة ، ويتم عمل الإكرامية في إجمالي مبلغ الدفع الذي يحصلون عليه مقابل أحد الطلبات. Note كيف يرى المتسوق تلك الإكرامية البالغة 16.71 دولارًا!

لذلك ، إذا لم تقدم إكرامية ، فسيكون عدد أقل من متسوقي Instacart على استعداد لقبول طلبك لأنه لا يستحق وقتهم.

هذا هو نفس السبب الذي يجعل DoorDash بطيئًا أو أن تطبيقات توصيل الطعام الأخرى يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً ، لذلك يجب أن تكون بقشيش سائق التوصيل الخاص بك!

نصائح لمتسوقي Instacart

إذا كنت تتساءل عن كيفية جني المزيد من المال بصفتك Instacart Shopper على الرغم من بطء التطبيق ، فلن تنفد الخيارات.

كما ذكرنا ، التسوق في أوقات مختلفة وتحسين تصنيف المتسوق الخاص بك هما طريقتان يمكنك من خلالهما البدء في جني المزيد من المال من Instacart.

بالإضافة إلى ذلك ، يعد الاختلاط في عربات القيادة الأخرى أحد أفضل الطرق لكسب المزيد من المال أثناء تواجدك على الطريق إذا كان Instacart بطيئًا.

تشمل عربات التوصيل الشائعة الأخرى التي يمكنك تجربتها:

DoorDash : اربح المال من خلال التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية.

: اربح المال من خلال التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية. Amazon ثني : اربح من 18 إلى 25 دولارًا في الساعة عن طريق توصيل حزم مقابل Amazon.

: اربح من 18 إلى 25 دولارًا في الساعة عن طريق توصيل حزم مقابل Amazon. أوبر إيتس : قم بتوصيل الطعام بالدراجة أو السيارة أو السكوتر لكسب نقود إضافية.

: قم بتوصيل الطعام بالدراجة أو السيارة أو السكوتر لكسب نقود إضافية. Roadie : تسليم الطرود للأفراد والشركات المحلية والحصول على أموال.

: تسليم الطرود للأفراد والشركات المحلية والحصول على أموال. GoShare: استخدم GoShare لكسب المال باستخدام شاحنة صغيرة أو سيارة سيدان كبيرة أو شاحنة بضائع من خلال استكمال عمليات التسليم.

تعتبر وظائف مثل DoorDash و Uber Eats مثالية إذا كنت ترغب في الاستمرار في توصيل الطعام والبقالة ، خاصة إذا كنت ترغب في كسب المال باستخدام دراجتك أو دراجتك البخارية وليس لديك سيارة.

لكن مزيجًا من عربات القيادة يمنحك في النهاية المزيد من الفرص لتكون انتقائيًا ، مما يتيح لك كسب المزيد من المال في الساعة أثناء الخروج على الطريق.

قراءة إضافية – كيفية جعل 1000 دولار سريعًا.

ماذا يقول متسوقو Instacart الآخرون؟

لذا ، ماذا يقول متسوقو Instacart الآخرون عن تجربتهم؟

حسنًا ، هناك الكثير من الأحاديث على Instacart Reddit حول سبب بطء النظام الأساسي مؤخرًا.

إليك ما يقوله بعض متسوقي Instacart الآخرين في موضوع واحد حول سبب بطء Instacart:

Annual_Coconut7466 يقول : “كنا نحاول تحذير كل متسوق جديد إذا وجد شيئًا آخر يكون مشبعًا أكثر من اللازم.”

: “كنا نحاول تحذير كل متسوق جديد إذا وجد شيئًا آخر يكون مشبعًا أكثر من اللازم.” نقول يقول : “هناك متسوقون أكثر من العملاء ، لذلك لا يوجد شيء يمكنك فعله حقًا.”

: “هناك متسوقون أكثر من العملاء ، لذلك لا يوجد شيء يمكنك فعله حقًا.” Nutgirl2020 يقول: “لأن Instacart تواصل توظيف متسوقين جدد. أيضًا بسبب جشعهم يستمرون في فقدان العملاء لأن العملاء يجدون أن مبلغ المال الذي يدفعونه للرسوم لا يستحق خدمتهم “.

هذه بصراحة نظرة قاتمة إلى حد ما ، لكنها تسلط الضوء على سبب أهمية تعدد التطبيقات وتجريبها في السوق لكسب المزيد من المال.

لذا ، استمر في التسوق من Instacart ، ولكن لا تخف من الاختلاط بوظائف مثل Uber Eats أو DoorDash أيضًا.

قراءة إضافية – كيفية جعل 100 دولار في اليوم مضمونة.

افكار اخيرة

إذن ، لماذا Instacart بطيء جدًا؟

حسنًا ، كما أوضحنا ، هناك الكثير من الأسباب التي قد تجعلك لا تجني الكثير من المال على Instacart كما تريد.

ومع ذلك ، لديك بعض التحكم في أشياء مثل تقييم Shopper الخاص بك أو الأوقات التي تقدم فيها ، حتى تتمكن من التجربة لمحاولة كسب المزيد من المال.

وهناك الكثير من الطرق الأخرى لكسب المال بسرعة في يوم واحد ، لذلك لا يتعين عليك الالتزام بـ Instacart إذا كان بطيئًا في السوق الخاص بك.

حظا سعيدا مع صخب الخاص بك!

هل تريد تجربة أفكار أخرى لكسب المال؟ الدفع: