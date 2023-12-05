ستساعدك المقالة التالية: لماذا Facebook يستثمر الكثير في الذكاء الاصطناعي

الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي آخذ في التوسع. وفقا لشركة بيانات رأس المال الاستثماري CB Insights، وصل تمويل الأسهم لشركات الذكاء الاصطناعي رقما قياسيا في الربع الأول من عام 2016، و”جمعت أكثر من 200 شركة تركز على الذكاء الاصطناعي ما يقرب من 1.5 مليار دولار” حتى الآن هذا العام.

تمتد تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من تصميم الروبوتات الشبيهة بالبشر. عشاق HBO وادي السيليكون ربما تكون على دراية بـ “الشبكة العصبية” الخاصة بـ Pied Piper، وهي طبقة الذكاء الاصطناعي التي تجعل خوارزمية الضغط الخاصة بهم أكثر ذكاءً دون أي قوة عقلية بشرية إضافية. (أو، الأهم من ذلك، ساعات الدماغ البشري.) في العالم الحقيقي، من أين وادي السيليكون يقترض بشدة, Facebook وتتطلع شركات التكنولوجيا الأخرى إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بطرق مماثلة.

إن حالات الاستخدام المحتملة للذكاء الاصطناعي في مجال وسائل التواصل الاجتماعي بعيدة المدى. بشكل غير مفاجئ، Facebook برزت كواحدة من اللاعبين الرئيسيين، حيث قادت المشروعات الداخلية الضخمة وعمليات الاستحواذ المختارة للشركات الصغيرة. إليكم ما يفعلونه ولماذا.

DeepText سوف يساعد Facebook اقرأ وافهم كل ما تنشره

كل يوم، يشارك المستخدمون أكثر من 4.75 مليار قطعة من المحتوى على Facebook. فقط من خلال حلول الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير يمكن لأي شخص أن يأمل في فهم كل هذه المعلومات. Facebook تم تقديمه مؤخرًا “DeepText”، وهو محرك ذكاء اصطناعي قائم على التعلم العميق ويفهم المحتوى النصي بـ 20 لغة مختلفة.

على عكس البشر، يمكن لـ DeepText فهم آلاف المشاركات في الثانية؛ Facebook تخطط لتعزيز تجربة المستخدم على نظامها الأساسي من خلال تحليل DeepText. في مارك زوكربيرج الكلمات الخاصة: “نحن نعمل على الذكاء الاصطناعي لأننا نعتقد أن المزيد من الخدمات الذكية ستكون أكثر فائدة… على سبيل المثال، إذا كان لدينا أجهزة كمبيوتر يمكنها فهم معنى المنشورات في آخر الأخبار وإظهار المزيد من الأشياء التي تهمك ، سيكون ذلك مذهلاً جدًا.”

ستعمل DeepText أيضًا على تحسين المعاملات من خلال الأتمتة، لأن التكنولوجيا يمكنها اكتشاف نية المستخدم. Facebook يقدم مثالا: يكتب المستخدم “أحتاج إلى توصيلة” إلى Facebook رسول. بفضل DeepText، ستدرك المنصة على الفور أن المستخدم المذكور يريد العثور على وسيلة نقل، مما يسمح بذلك Facebook لتقديم خيارات بسرعة للمساعدة في الإجابة على الطلب.

وبالمثل، إذا نشر شخص ما أنه يبيع منتجًا مقابل 100 دولار، فإن DeepText يسمح بذلك Facebook للتعرف على نية المستخدم لبيع السلعة بمبلغ محدد؛ نتيجة ل، Facebook يمكن أن يزود المستخدم على الفور باقتراحات لإجراء عملية البيع بكفاءة. تحت الخط، Facebook يمكن أيضًا مطابقة البائع مع شخص ما من خارج شبكته والذي أعرب عن اهتمامه بشراء عنصر مماثل.

Facebook يمكن جذب المزيد من المعلنين إلى منصتهم باستخدام البيانات المنظمة

Facebookيجب على شركة أمازون، مثل منافسيها، أن تجتذب باستمرار المزيد من المعلنين إلى منصتها، وتعتقد أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيساعد في تحقيق أرباحها النهائية. بشكل جماعي، تريليونات من Facebook تعد التحديثات التي يتم إصدارها كل عام بمثابة مجموعة ضخمة من البيانات غير المنظمة. وباستخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم هذه البيانات وجعلها قابلة للاستخدام، Facebook يمكن أن تفتح قنوات إيرادات جديدة. إن قدرة DeepText على تحديد نية المستخدم، على وجه الخصوص، ستساعد المعلنين على استهداف المستهلكين المثاليين بشكل أكثر دقة.

دعنا نعود بسرعة إلى مثال أ Facebook مستخدم يبيع دراجة. اعتبارًا من الآن، يمكن لبائع الدراجات هذا أن يستهدف محتواه المستخدمين المهتمين بـ “ركوب الدراجات”. ومع ذلك، لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان المستخدمون المستهدفون موجودون في سوق المعدات الجديدة أم لا. إن قدرة DeepText على تحديد النية في تحديث حالة المستخدم تخلق فرصة تسويقية داخلية تضع Facebook من أخمص القدمين إلى أخمص القدمين مع Google، الشركة الرائدة حاليًا في مجال التسويق القائم على النوايا Facebookأكبر منافس لـ من حيث مبيعات الإعلانات الرقمية.

الذكاء الاصطناعي سوف يصنع Facebookالبنية التحتية الأساسية أسرع وأرخص

Facebookوتتمثل المهمة الأساسية لـ’s في جعل العالم أكثر انفتاحًا واتصالًا. لكن الحفاظ على شبكة تخدم 1.6 مليار شخص تريليونات من المحتوى أمر مكلف. منذ خمس سنوات مضت، Facebook قدم افتح الحساب وهي عبارة عن مشروع بنية تحتية مفتوح المصدر وفّر لهم منذ ذلك الحين 2 مليار دولار من تكاليف الحوسبة. في الآونة الأخيرة، Facebook أطلقت تدفق FBLearner، وهي طبقة ذكاء اصطناعي لن تساعد في استضافة المحتوى فحسب، بل ستساعد أيضًا في ذلك Facebook يقرر المنشورات التي يجب أن تظهر في مخططك الزمني وبأي ترتيب.

إلى جانب خلق القدرة الحاسوبية للقيام بذلك، هناك حواجز حقيقية أمام عالم متصل تمامًا – مثل اللغة والقدرات المختلفة – والتي تشكل تحديات أمام المشاركة البسيطة والواضحة بين العديد من المستخدمين. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد Facebook ترجمة المنشورات النصية، ووصف الصور لضعاف البصر، وتعليق مقاطع الفيديو للصم، حتى على النطاق الهائل الذي يتم فيه Facebook يعمل.

“نحن نحاول بناء أكثر من 1.5 مليار وكيل للذكاء الاصطناعي – وكيل لكل شخص يستخدمه Facebook أو أي من منتجاتها،” خواكين كانديلا، رئيس Facebookمجموعة التعلم الآلي التطبيقي, قال فورتشن. وبينما قد يبدو هذا الهدف للبعض منا بعيد المنال، Facebookيوضح استثمارنا الكبير في الموارد في الذكاء الاصطناعي مدى جدية الشركة في تحقيق ذلك الهدف.

يدعم قسم مكافحة غسيل الأموال في كانديلا فريق مكون من 50 شخصًا يسمى Facebook مجموعة أبحاث الذكاء الاصطناعي، والتي تركز على الاتجاهات العلمية الأعمق في الذكاء الاصطناعي. تتم تصفية أفكار FAIR من خلال AML وفي النهاية إلى FBLearned Flow للمنتج الإجمالي.

Facebook متفائل للغاية بشأن روبوتات الدردشة لبرنامج Messenger

في أبريل 2016، Facebook فتحت منصة Messenger الخاصة بها والتي تحظى بشعبية كبيرة للمطورين. يقوم حاليًا أكثر من 10000 مطور بإنشاء التطبيقات وإرسالها إلى النظام الأساسي، مع حدوث حركة خاصة في قطاعات التجارة الإلكترونية وخدمة العملاء والوسائط. المستخدمون موجودون هناك بالفعل: في عام 2015، تم استخدام تطبيق المراسلة تجاوزت رسميا مواقع التواصل الاجتماعي. قريبًا، يمكنك إجراء حجز فندق، أو طلب زوج من الأحذية الرياضية، أو الحصول على ملخص أخبار مخصص عبر Facebook سيكون الرسول هو القاعدة.

يقوم المطورون بتصميم روبوتات الدردشة بعدة طرق؛ بعضها سهل الإنشاء، ولكنه بالتالي أقل تعقيدًا في تفاعلها مع المستخدمين. تتبع هذه الروبوتات قواعد محددة وتستجيب لمطالبات محددة، ولكنها ستصاب بالارتباك إذا سأل المستخدم عن شيء لا يعرفه. على الطرف الآخر من الطيف، توجد الروبوتات التي تدعمها منصات الذكاء الاصطناعي، مثل وقود الدردشة و الحديث. تفهم هذه الروبوتات اللغة بما يتجاوز أوامر محددة للغاية، وتصبح أكثر ذكاءً بمرور الوقت. إنها توفر تجربة أفضل بكثير للمستخدمين، ولكنها أكثر تعقيدًا في التصميم.

مع استحواذها على Wit.ai، أداة للتعرف على اللغة الطبيعية للمطورين، Facebook تسيطر الآن على واحدة من منصات المراسلة الأكثر هيمنة في العالم (Messenger)، والتكنولوجيا التي تنتج روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي Facebookعملاء. إنه لا يختلف عن Netflix، التي تعد منتجًا للمنصة والمحتوى، وتتمتع بسيطرة كبيرة في صناعتها الجديدة تمامًا.

كما هو الحال مع متجر iTunes، يجب إرسال روبوتات الدردشة إلى Facebook للموافقة عليها قبل البث المباشر. حاليًا، يقوم المختبرون البشريون بفحص جميع الروبوتات، مما يخلق عنق الزجاجة في إصدار خدمات جديدة لبرنامج Messenger. في المستقبل القريب، Facebook يمكن أن تستخدم الذكاء الاصطناعي لاختبار الآلاف من روبوتات الدردشة الجديدة بحثًا عن البرامج الضارة والمحتوى غير المناسب بوتيرة أسرع بكثير، مما يفتح منصة Messenger أمام مطوري الطرف الثالث بشكل كبير.

الذكاء الاصطناعي يحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين

كما ذكرنا، يعد الذكاء الاصطناعي أحد أهم الأسواق في صناعة التكنولوجيا بين المستثمرين. في عام 2015، جمعت أربع شركات ما يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي من جولات ضخمة في صناعات مثل القروض الشخصية والمبيعات والتشخيص الطبي. (المصدر: رؤى سي بي). ومن ناحية الاستحواذ، اشترت شركة جوجل شركة DeepMind الناشئة للذكاء الاصطناعي مقابل 400 مليون دولار Twitter تعتزم تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي المبتكرة مع ويتلاب.

أما بالنسبة لل Facebook، إنهم ليسوا مترهلين في لعبة الاستحواذ. في وقت الاستحواذ، كان لدى Wit.ai 6000 مطور وتم إنشاء مئات التطبيقات. حقيقة ان Facebook يشير إبقاء النظام الأساسي مفتوحًا ومجانيًا إلى أنهم يحاولون جذب المزيد من المطورين المهتمين بالذكاء الاصطناعي من خلالهم استراتيجية البناء والنمو وتحقيق الدخل. بالإضافة إلى Wit.ai، Facebook مكتسب الحصىوهي رؤية حاسوبية وتقنية الواقع المعزز التي يمكن استخدامها لتحسين الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

Facebookيراهن المنافسون بشكل كبير على تطبيقات التعلم الآلي

آي دي سيتقدر شركة أبحاث السوق أن سوق تطبيقات التعلم الآلي سيصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2020، ومن المتوقع أن تكون 60% من تلك التطبيقات مملوكة لشركة Amazonو”آي بي إم” و”جوجل” و”مايكروسوفت”. وهذه الشركات الأربع من بين Facebookأقوى المنافسين لـ، لذا فمن الطبيعي أن تواكب المنصة وتيرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

مجرد عدد قليل من الأمثلة:

Amazon تمت إضافة إمكانات التعلم الآلي إلى Amazon خدمات الويب، وهي منصة برمجية سحابية تستهدف الشركات، في عام 2015.

بدأت شركة IBM في وقت سابق، وكشفت عن وحدة AI Watson الخاصة بها في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، قام 80.000 مطور بتنزيل البرنامج وبدأوا في استخدامه.

في نوفمبر 2015، أصدرت جوجل للمهندسين تقنية التعلم الآلي الخاصة بها والتي تسمى TensorFlow، كبرنامج مفتوح المصدر. قامت الشركة أيضًا بإنشاء برنامج تحويل النص إلى كلام وبرنامج رؤية يمكنه التعرف على الصور.

لدى Microsoft بالفعل 18 خدمة للتعلم الآلي وتخطط الشركة للكشف عن المزيد من مشاريع الذكاء الاصطناعي قريبًا. تشمل خدمات التعلم الآلي الحالية الخاصة بهم التعرف على الوجه وتوصيات المنتج وتحليل النص.

المنافسة في صناعة التعلم الآلي شرسة، وسيحقق الفائزون أرباحًا كبيرة.