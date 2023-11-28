ستساعدك المقالة التالية: لمحة عن المستقبل

دعونا ننتقل مباشرة إلى تقرير الدخل لشهر أغسطس 2017! أنا متحمس جدًا لمشاركة ما يحدث معي مؤخرًا معكم يا رفاق.

ما الأمر مع تقارير الدخل هذه، على أي حال؟

منذ أول شهر لي في العمل (لقد حققت مبلغًا ضخمًا قدره 87 دولارًا)، لقد قمت بمشاركة دخلي ونفقاتي لكل شهر، من أجل إعطاء رواد الأعمال الآخرين عبر الإنترنت خط أساس جيد حول ما حقيقي يبدو العمل خلال مرحلة البدء.

هدفي من هذه المنشورات هو أن أقدم لكم يا رفاق نظرة واقعية للغاية حول نوع الدخل والنفقات التي يمكن أن تتوقعوها من كونكم “فتاة مجاورة” من رواد الأعمال عبر الإنترنت الذين لا يحققون 6-7 أرقام كل شهر (حتى الآن! ).

هيا بنا نقوم بذلك!

في أغلب الأحيان، عندما أكتب تقرير الدخل الخاص بي، تكون نتيجة عمل الشهر السابق غامضة إلى حد كبير. ولأنني مشغول بإدارة فريقي والقيام بالعمل مع العملاء، فقد أترك لمحاسبي أن يعتني بجميع الجوانب المالية للعمل. لذلك اعتدت أن يكون لدي فكرة جيدة طوال الشهر عن مكان العمل. ولكن منذ أن قمت بتعيينها، أحصل ببساطة على تفاصيل في نهاية كل شهر، وذلك عندما أقول “مرحبًا!” أو “لاف.”

كان شهر أغسطس مختلفًا بعض الشيء. لقد كان إلى حد بعيد الشهر الأكثر ازدحامًا منذ فبراير الماضي، ويمكنني أن أقول أننا ربما سنحظى بشهر رائع من حيث الدخل. كنت أتعامل مع عميل تلو الآخر، وكنا مستمعين إلى آذاننا في أسانا. في بعض الأحيان، أصبح الأمر سخيفًا جدًا. من المحتمل أن مدير المشروع الخاص بي كان يعمل لي بدوام كامل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكنت أبقى مستيقظًا حتى كل ساعات الليل محاولًا إكمال المهام. لقد تحملنا الكثير بالتأكيد، لكن الأمور انفجرت نوعًا ما ولم أعرف ماذا أفعل!

وبمجرد أن أدركنا أننا لا نستطيع التعامل مع هذا التدفق الهائل من الأعمال الجديدة، عملنا بجد أكبر لوضع أنظمة جديدة في المستقبل. لا أريد أن أثقل كاهل فريقي بهذه الطريقة مرة أخرى! النقطة الأساسية التي ذكرتها في تقرير الدخل الخاص بي الشهر الماضي هي أنني كنت أحاول عمدًا النمو ببطء وثبات حتى لا أرهق نفسي وفريقي. لقد كان شهر أغسطس بمثابة شهر “عفوًا” إلى حدٍ ما، من حيث حجم العمل الذي قمنا به. لقد كان الأمر كثيرًا بالنسبة لنا، ولم يكن أحد مرتاحًا له.

ولكن هناك أوقات يحدث فيها هذا النوع من العمل في مجال الأعمال. في النهاية، كان من الواضح أنه أمر جيد لأننا كسبنا مبلغًا ضخمًا من المال. بصراحة، مع ذلك، لا أريد أن أحظى بشهر كهذا مرة أخرى! سأحصل على المال بالتأكيد، ولكن هذا هو السبب في أنني أعمل بجد لتعزيز أنظمتي حتى نتمكن في المستقبل من يستطيع تعامل مع هذا العدد الكبير من العملاء واستمر في الحفاظ على التدفق السلس الذي لا يؤدي إلى فقدان أي منا لعقوله.

وعلى الرغم من أن الأمر كان فظيعًا، إلا أنني مازلت سعيدًا بحدوث ذلك. بعد الشهر الماضي، لقد شعرت بالإحباط قليلاً. لقد كان بالتأكيد أكثر من شهر “لافت”. لكن بشكل عام، كنت لا أزال واثقًا جدًا من خطتي لعملي. كنت أعلم أنه إذا رأيت كل شيء، فإن الأمور ستبدأ في التحسن في النهاية.

وقدم لي أغسطس دليلاً شرعياً على ذلك! وبعد أسابيع قليلة فقط، حصلت على الشهر الأكثر ربحية على الإطلاق! الآن، ليس من الضروري أن يكون لدي إيمان أعمى بخطتي فحسب… فأنا أعلم أنها ستنجح. أحتاج فقط إلى مواصلة الدفع والاستمرار في الدفع، وفي النهاية سنصل إلى 15 ألف دولار شهريًا، و20 ألف دولار شهريًا، وربما حتى 50 ألف دولار شهريًا. (يمكن للفتاة أن تحلم، أليس كذلك؟)

بعض النقاط البارزة:

لقد أطلقت جديدي Twitter طَرد – تحقق من ذلك هنا! كان هذا الطفل قادمًا منذ وقت طويل. لقد كنت أعمل عليه شيئًا فشيئًا لمدة ستة أشهر تقريبًا قبل إطلاقه أخيرًا. في الغالب لأنني كنت مشغولاً جدًا، ليس لأنه كان من الصعب إنشاءه، ولكن ها هو الأمر!

تحقق من ذلك هنا! كان هذا الطفل قادمًا منذ وقت طويل. لقد كنت أعمل عليه شيئًا فشيئًا لمدة ستة أشهر تقريبًا قبل إطلاقه أخيرًا. في الغالب لأنني كنت مشغولاً جدًا، ليس لأنه كان من الصعب إنشاءه، ولكن ها هو الأمر! لقد حققت هدفي الكبير لعام 2017 – كان هدفي الكبير لعام 2017 هو الحصول على شهر نجني فيه ما لا يقل عن 10000 دولار… وقد حدث ذلك في أغسطس! بعد شهر يوليو، كنت بصراحة متوترًا جدًا من احتمال عدم تسجيلي للهدف بحلول نهاية العام. كنت أعلم أنني سأحقق ذلك في النهاية، لكن دخلنا كان راكدًا جدًا خلال الشهرين الماضيين، وظل عند حدود 5-6 آلاف دولار. ولكن في النهاية، قمت بإخراجه من الماء و ضرب هدفي!

أهدافي لشهر أغسطس 2017: نجاح أم فشل؟

إطلاق حزمة جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي – النجاح! كما ذكرت أعلاه، تمكنت أخيرًا من إطلاق مشروعي Twitter الحزمة في أغسطس! لقد كان وقتا طويلا جدا القادمة. نجح في تشغيل حملة إعلانية لـ VA Vault وعلى الأقل التعادل – فشل. لقد بدأنا الحملة الإعلانية، لكنها لم تستمر لفترة كافية للوصول إلى نقطة التعادل. أنا أحقق التعادل إذا حسبت إجمالي مبيعات Vault، لكني لا أحقق التعادل مع المشتريات الجديدة حتى الآن. ومع ذلك، فإن الأمور تسير على ما يرام، لذلك أنا متحمس لرؤية النتائج بعد بضعة أسابيع أخرى! الانتهاء من رسم جميع الحزم الإضافية (5 متبقية) – النجاح! بصراحة، لم أكن أعتقد أن هذا سيحدث. عندما أفكر في الأمر، لست متأكدًا كيف أتيحت لي الوقت الكافي للقيام بذلك مع كل أعمال العميل الجارية الشهر الماضي، لكنني فعلت ذلك! لقد تم التخطيط لبقية الحزم الجديدة، وهي في طريقها إلى الاكتمال. هدفي هو إطلاق 4 باقات جديدة بحلول نهاية العام. قم بإنهاء إصلاح جميع مسارات الاشتراك بحيث يتم تحويلها من LeadPages إلى Thrive Leads/ActiveCampaign وتقديم الهدية الترويجية فعليًا – فشل. قريب جدا. لقد انتهيت من كل هذه باستثناء ثلاثة. آمل أن أنهي الأمر خلال الأسبوعين المقبلين.

أهدافي لشهر سبتمبر 2017 – فلنفعل هذا!

إطلاق بلدي Instagram طَرد. حقق التعادل في الحملات الإعلانية لـ VA Vault. الحفاظ على ربح لا يقل عن 50٪.

**المصروفات السنوية غير متضمنة (مثل الريح الخلفية* وتكاليف الاستضافة).

إجمالي النفقات = 2,623.43 دولار

مبيعات الشركات التابعة والمشاريع المشتركة = 368.58 دولارًا

منتجات الدخل السلبي + التدريب = 403.54 دولار

عمل العميل = 9,030.32 دولار

Pinterest الحزمة = 1,546.00 دولار

إجمالي الدخل = 11,348.44 دولارًا

إجمالي صافي الربح = 8,725.01 دولار

تقرير الدخل لشهر أغسطس 2017: جميع الإحصائيات والتحليلات!

عدد مشاركات المدونة = 3

مشاهدات صفحة المدونة الشهرية = 5,199

المشتركون في قائمة البريد الإلكتروني = 6,521

Facebook متابعين الصفحة= 812

أعضاء مجموعة VA الجماعية = 1,609

Instagram متابعين = 4,155

Twitter متابعين = 6,556

Pinterest متابعين = 5,188

متابعو جوجل+ = 60

اتصالات لينكد إن = 708

الملاحظات النهائية على تقرير الدخل لشهر أغسطس 2017:

أريد فقط أن أقول شكراً جزيلاً لكل من دعمني خلال العامين الماضيين من العمل. لقد كونت الكثير من الأصدقاء والاتصالات خلال هذا الوقت، وأنا أقدرهم جميعًا حقًا. كل شخص قرأ منشورًا على مدونة، أو ترك تعليقًا، أو تفاعل معي على وسائل التواصل الاجتماعي، أو اشترى منتجًا، أو أحال عميلاً، أو أصبح عميلاً… بكثير إلي.

إن تحقيق هدفي المتمثل في جني أكثر من 10000 دولار في شهر واحد يبدو أمرًا سرياليًا. لا أستطيع وصف الشعور، لكنه مذهل. أشعر بالامتنان الشديد وأنني محظوظ للغاية لوجودي في هذا الموقف.

قبل عامين، كنت خريجًا جامعيًا معاقًا وشعرت بأن مستقبلي أقل تمامًا. لم يكن لدي أي آمال أو طموحات، وكل ما حلمت به هو الزواج. لم يجلب لي أي شيء آخر غير علاقتي مع برنت السعادة. شعرت بالوحدة، والضياع، وبلا أحلام على الإطلاق. ما كان لدي بالكاد يمكن أن يسمى حياة. لقد كنت موجودًا فقط.

إن العثور على عالم الأعمال التجارية عبر الإنترنت سمح لي بالعثور على نفسي مرة أخرى. باستثناء هذه المرة، كنت شخصًا جديدًا تمامًا. شخص أفضل، وشخص يستحق السعادة والحظ السعيد.

منذ أن بدأت عملي، تحسنت صحتي ونظرتي العامة للحياة بشكل كبير. أنا الآن متزوجة من حب حياتي، وأنا سعيدة جدًا بعائلتنا الصغيرة معًا. أنا راضٍ وراضي في جميع مجالات الحياة، وأنا سعيد كل يوم.

وآمل أن يشعر نفسه. إذا لم تقم بذلك، أتمنى أن تكون في رحلتك للعثور على ذلك.