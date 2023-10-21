ستساعدك المقالة التالية: مات كاتس: أفضل مدون بحث لعام 2006

أفضل مدون بحث لهذا العام هو الآن ثلاثة حصل على جائزة مدونة بحث مجلة محرك البحث حيث فازت مدونته بجائزة أفضل مدونة لتحسين محركات البحث لعام 2005 والمدونة الأكثر احتمالاً لإشعال غضبك بسبب البريد العشوائي في العام الماضي.

مات كاتس هو صوت Google بشكل أو بآخر في مشرفي المواقع، وتحسين محركات البحث، ومجتمع النشر، وعلى الرغم من أن فانيسا فوكس وآدم لاسنيك قد تحملا بعض عبء علاقات مشرفي المواقع، إلا أن مات يعمل بجد أكثر من أي وقت مضى (ويمكنك تسميته Mac’n) وتصويت قراء SEJ يثبت ذلك.

كان أقرب منافس لمات هو داني سوليفان، الذي يحرك الجبال أيضًا في عالم البحث، في عام 2006 قام داني بالتدوين في الغالب في Search Engine Watch، لكنه غادر ليبدأ مدونته الجديدة، Search Engine Land في ديسمبر.

كما احتل كل من Barry Schwartz (Search Engine Roundtable، وCartoon Barry، وSearch Engine Land)، وRand Fishkin (الذي فازت مدونة SEOmoz بجائزة أفضل مدونة SEO لعام 2006) وآرون وول (SEObook وThreadwatch) المراكز الخمسة الأولى أيضًا.

مات كاتس 53

داني سوليفان 49

باري شوارتز 35

راند فيشكين 32

هارون وول 31

لي إيفانز 27

ليزا بارون 24

لي أودن 22

نيل باتيل 18

غاري برايس 16

بيل سلاوسكي 16

جنيفر لايكوك 13

بيتر دا فانزو 13

ريبيكا كيلي 9

كيم كراوس بيرج 9

آندي بيل 9

أندرو جودمان 9

تود ماليكوت 8

آندي هاجانز 7

كريس بوجز 7

جيم هيدجر 6

كريستيان مزي 6

جريج سترلينج 6

ديف نايلور 6

فيليب لينسن 5

غاريت فرينش 4

إيونوت أليكس 4

بريان سميث 3

جريج بوزر 2

كاميرون أولثويس 2

بن فايفر 1