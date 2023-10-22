ستساعدك المقالة التالية: مات كاتس يتحدث عن بيانات Google وشريط الأدوات

مات كاتس يتحدث عن بيانات Google وشريط الأدوات

قام Lee Odden من TopRank مؤخرًا بكتابة Matt Cutts من Google حول مسألة استخدام Google لبيانات شريط أدوات المستخدم كمتغير ترتيب خوارزمية نتائج استعلام محرك البحث. وكانت أسئلة لي على النحو التالي:

1. هل يستخدم Google حاليًا بيانات شريط الأدوات للتصنيفات؟

2. ما هي في نظرك إيجابيات وسلبيات استخدام مثل هذه البيانات في التصنيف؟

3. هل يمكنك وصف أي سيناريو قد يتم فيه استخدام المعلومات من تطبيق تم تنزيله من Google بطريقة ما لتصنيف صفحات الويب؟

4. إذا لم يستخدم Google شريط الأدوات أو بيانات المستخدم الأخرى للتصنيفات وقام محرك بحث آخر بذلك، فهل يمكن أن يوفر ذلك لمحرك البحث الآخر ميزة؟

رد مات (باختصار):

* عندما يسألني أحدهم السؤال “هل تستخدم الإشارة X في التصنيف العالمي؟” الطريقة الجيدة للإجابة على هذا السؤال هي عادةً أن نقول إنه على الرغم من أننا لا نعلق بشكل محدد على معظم العوامل التي نستخدمها في التصنيف، فمن الحكمة عدم استبعاد شيء ما بشكل مطلق.

* لن أقول بشكل قاطع أن Google لا يستخدم/لن يستخدم بيانات شريط الأدوات (أو الإشارات الأخرى) في الترتيب. أعتقد أن ما كنت تلتقطه هو قائمتي الطويلة من “السلبيات” في بيانات كهذه.

* فيما يتعلق بسلبيات استخدام بيانات شريط الأدوات، فإن السبب الرئيسي هو قيام الأشخاص بتزييف بيانات شريط الأدوات لجعل الصفحة أو المجال يبدو أكثر زيارة مما كان عليه.

لقد نشرت فقط أ كاتليت من المعلومات هنا على SEJ، معلومات أكثر اللحوم على مدونة لي الأعلى مرتبة.