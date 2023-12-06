ستساعدك المقالة التالية: ماذا بالامكان Facebook هل ترى مسؤولي المجموعة؟

المجموعات هي الميزة الوحيدة الأقوى لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي Facebook. إنهم يبنون مجتمعات قوية ومخلصة ومتماسكة تعزز الأفكار والمحتوى المتشابه في التفكير.

ماذا يمكن أ Facebook مدير المجموعة ترى؟ الإجابة على هذا السؤال ستقودك إلى إدراك الإمكانات الهائلة Facebook المجموعات مخصصة لإنشاء المحتوى والأعمال التجارية.

يعتقد مارك زوكربيرج ذلك حقًا Facebook المجموعات هي الحاضر والمستقبل للمحتوى المجتمعي القوي. في الحقيقة، وفق سي ان بي سي.com، انا ارقي Facebook المجموعات، أنفقت الشركة ما يقدر بـ 10 ملايين دولار مقابل إعلان تجاري مدته 60 ثانية خلال حدث Super Bowl الرابع والخمسين.

ما الذي يجعل أ Facebook المجموعة ناجحة

تحقق من هذه المجموعة على Facebook: تطوير الشبكة.

هذه مجموعة عامة تضم أكثر من 16000 عضو. ما الذي يجعل هذه المجموعة تستمر في النمو؟ ما الذي يجعله في أعلى نتائج البحث؟ هل هو مجرد اسم مجموعتهم؟ أم أنه من عمل مشرف المجموعة؟

وصفهم يوضح كل شيء – مجموعة للمطورين لمشاركة أكوادهم وخبراتهم وأفكارهم وإجراء مناقشات هادفة.

إلى جانب هذا فإن عمل مدير المجموعة من خلف الكواليس يلعب دوراً كبيراً في نجاح أ Facebook مجموعة. لصنع Facebook تنمو المجموعة وتكون مربحة، يجب على المشرف:

قم بإدارة المجموعة

تقديم تجربة غنية

تخلص من التناقضات والسلبية

تحليل وتعزيز المحتوى الذي يركز على الأعضاء

يرى أعضاء مجموعتك المحتوى المنشور داخل مجموعتك. تظهر مشاركاتك واستطلاعات الرأي والأسئلة والروابط وما إلى ذلك في خلاصتهم. ثم يتفاعل أعضاء مجموعتك مع المحتوى الخاص بك أو يعلقون عليه أو يشاركونه. وهذا يعزز إحصائيات مجموعتك.

باعتبارك مسؤول المجموعة، هناك ميزات خاصة بمجموعتك لا يمكن لأحد رؤيتها إلا أنت كمسؤول. يمكنك استخدام أدوات الإدارة هذه بشكل فعال للترويج لموقعك والاستفادة منه Facebook المجموعة في أفضل حالاتها.

إذن ماذا يمكن Facebook هل ترى مسؤولي المجموعة؟

ال Facebook تم تصميم الواجهة باستخدام أدوات خاصة لمسؤولي المجموعة لتشغيل المجموعات بنجاح وبسهولة تامة.

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك رؤيتها كمسؤول المجموعة والتي ستساعدك في نجاحها:

تنبيه الكلمات الرئيسية

عندما الخاص بك Facebook إذا كانت المجموعة نشطة بتعليقات الأعضاء ومنشوراتهم، فقد يكون هناك نمط من الكلمات الرئيسية التي يستخدمونها غالبًا. يمكنك استخراج هذه الكلمات الرئيسية لإنشاء محتوى أكثر جاذبية داخل المجموعة.

من القائمة الموجودة أسفل اسم مجموعتك، انقر فوق “الإشراف على المجموعة”. ثم من الخيارات التي تفتح اضغط علىتنبيهات الكلمات الرئيسية‘. يمكنك بعد ذلك تحديد “إعداد هذا” من الوصف لإدخال الكلمات الرئيسية التي تختارها.

يمكنك استخدام هذه الميزة إما للتنقيب عن المحتوى أو لمراقبة استخدام التعليقات غير ذات الصلة أو المهينة. لن يعرف عضو المجموعة ما إذا تم تنبيهك أم لا. أنت فقط كمسؤول المجموعة تستطيع رؤية هذا.

تم وضع علامة عليها تلقائيًا بواسطة FB

Facebook لديها خاصة بها معايير المجتمع. إذا كانت المنشورات أو التعليقات أو محتوى القصة يتعارض مع معايير المجتمع هذه، فعندئذٍ Facebook يقوم تلقائيًا بوضع علامة عليه لإظهاره لك، كمشرف المجموعة. وهي غير مرئية لبقية أعضاء المجموعة.

يمكنك بعد ذلك المتابعة للموافقة عليها أو حذفها. إذا تم نشر هذا المحتوى المخالف من قبل أعضاء مجموعتك، فيمكنك كتم صوت هؤلاء الأعضاء أو إزالتهم أو حظرهم.

عضو – المحتوى المبلغ عنه

عندما ينبهك أعضاء مجموعتك بمشاركات أو تعليقات معينة قد تبدو مشكلة بالنسبة لهم، فستتمكن من رؤيتها هنا.

يمكن لمسؤول المجموعة فقط رؤية هذا المحتوى الذي تم التنبيه به، وبعد ذلك يمكنك اتخاذ الإجراء.

رؤى النمو

مفتاح النجاح هو مراقبة تقدمك. إذا كانت مجموعتك تضم 250 عضوًا أو أكثر، فهذا هو الوقت المثالي لتحليل إحصائيات مجموعتك. سيساعدك هذا على تحديد نقاط ضعفك والعمل على المحتوى الخاص بك.

تساعدك رؤى النمو على تحليل نمو مجموعتك، وتفاعل منشوراتك، والتركيبة السكانية لأعضائك. في تفاصيل المجموعة، يمكنك معرفة عدد الأعضاء الذين انضموا إلى مجموعتك خلال فترة شهرين.

عند التحقق من تفاصيل المشاركة، يمكنك معرفة عدد المرات التي قمت فيها بالنشر خلال 60 يومًا. باستخدام هذا، يمكنك تحديد ما إذا كانت مجموعتك تنمو أم تفقد نشاطها.

باعتبارك مسؤول المجموعة، يمكنك حصريًا معرفة الأعضاء النشطين في مجموعتك. سيساعدك هذا على التخلص من الأعضاء غير النشطين الذين يتسببون في انخفاض إحصائيات مجموعتك وتصنيف البحث.

يمكنك أيضًا رؤية الأيام والأوقات الشائعة التي ينشط فيها الأعضاء ويزورون مجموعتك ويشاركون فيها. سيساعدك هذا على تحديد وقت/جدولة منشوراتك لتحقيق تفاعل أعلى. سيعطيك هذا أيضًا إطارًا زمنيًا لتكون نشطًا للتحكم في أنشطة مجموعتك وتحليلها.

وضع علامة كإعلان

يتمتع مدراء المجموعة بقوى خارقة خاصة. أحدها هو وضع علامة على بعض المشاركات كإعلانات. باعتبارك مسؤول المجموعة، يمكنك وضع علامة على ما يصل إلى 10 منشورات كإعلانات. سيساعدك هذا على وضع هذه المشاركات في الأعلى بحيث تكون مرئية بسهولة لجميع الأعضاء.

تمت إزالة تنظيف الأعضاء

هذه أداة فعالة أخرى في أيدي مسؤول المجموعة للحفاظ على المجموعة متواصلة وممتدة. في السابق، كان بإمكان المسؤول حذف عضو بسبب عدم نشاطه أو انتهاك قواعد المجموعة. الآن، باستخدام هذه الميزة، يمكن لمسؤول المجموعة حذف جميع المنشورات والتعليقات والروابط السابقة وما إلى ذلك من مجموعة العضو المراد حذفه. يؤدي هذا إلى تنظيم مجموعتك وإبقائها ذات صلة بالمحتوى والأفكار الخاصة بك.

المشاركات المجدولة

تشغيل أ Facebook المجموعة لا بأس بها بعض العمل. لتحقيق النجاح، تحتاج إلى النشر بانتظام وكذلك العمل على مراقبة المحتوى الخاص بك. لمساعدة المشرفين، Facebook تحتوي على ميزة خاصة لا يمكن إلا لمسؤولي المجموعة رؤيتها والقيام بها – جدولة المنشورات.

يمكنك تخصيص المشاركات وإنشائها وجدولتها وفقًا لذلك. سيعطيك هذا وقتًا للتعامل مع الجوانب الأخرى لمجموعتك بينما تكون نشطًا بشكل متكرر.

تصفية طلبات العضوية

Facebook لقد ساعد مشرفي المجموعة بشكل كبير من خلال إنشاء مرشح لطلب العضوية أو الموافقة التلقائية على الأعضاء. وهذا يعني أنه يمكن لمسؤولي المجموعة إعداد موافقة تلقائية على هؤلاء الأعضاء الذين يستوفون المعايير المهمة لمجموعتك، مثل أولئك الذين يجيبون على أسئلة الانضمام المسبق، وما إلى ذلك.

إجابات على أسئلة الانضمام

من أقوى الأشياء التي أ Facebook يمكن لمسؤول المجموعة الاطلاع على إجابات الأسئلة التي يدخلها الأعضاء أثناء الانضمام.

إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فهو كذلك من المفيد جدًا لك إنشاء 3 أسئلة يمكن للمستخدمين الإجابة عليها قبل الانضمام إلى مجموعتك. يمكن أن يكون أحد الأسئلة عنوان البريد الإلكتروني.

يمكن تخزين هذه الإجابات واستخدامها كمطالبات ومولدات للمحتوى لك. أيضًا، سيتم إضافة عنوان البريد الإلكتروني للأعضاء الذين ينضمون لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني.

يمكن تبسيط هذه العملية وأتمتتها باستخدام ملحق الكروم لقادة المجموعة بنقرة زر واحدة فقط، يعد هذا امتداد Chrome سهل الاستخدام والذي:

يحفظ تلقائيًا جميع الإجابات الثلاثة لأعضائك في ورقة جوجل، حيث يمكنك إنشاء عملاء محتملين ومحتوى

يحفظ أيضًا الإجابات على لوحة التحكم التي تعرض لك إحصائيات مجموعتك

حتى أنه يرتبط ببرنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك حيث يمكنك إرسال رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني إلى الأعضاء المتزايدين.

افكار اخيرة

Facebook تنمو المجموعات لتصبح أكثر فائدة لمنشئي المحتوى والمطورين والشركات. أدوات الإدارة التي أنشأها Facebook، تحتوي على ميزات تتيح لمسؤول المجموعة رؤية المجموعة وإدارتها بكفاءة وسهولة.

عندما يستمر الأعضاء في الإضافة بسرعة، يصبح من الصعب إدارة المجموعات. ومن ثم، فإن معرفة ما يمكنك رؤيته كمسؤول المجموعة يساعدك على تقليل الوقت وجعل مجموعتك تنمو بشكل أكبر وتكسب المزيد من المال أو المحتوى بسهولة.

هناك أيضًا العديد من الأدوات التي تم تطويرها، مثل قادة المجموعة والتي يمكنك البدء بها مجانًا لتجعل حياتك Facebook مدراء المجموعة أسهل. بعد كل شيء، أنت بحاجة إلى الوقت والحرية لتصنع ما تريد Facebook المجموعة ناجحة.