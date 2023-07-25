ستساعدك المقالة التالية: ماذا تشتري محلات البيدق؟ – أفضل 10 أشياء للبيدق

إذا كنت بحاجة إلى المال في أي وقت من الأوقات ، فإن رهن الأشياء مقابل المال هو دائمًا أحد الخيارات التي يمكنك التفكير فيها.

وإذا مر وقت طويل منذ أن قمت ببعض أعمال التنظيف في فصل الربيع ، فقد يكون لديك الكثير من الأشياء الثمينة الموجودة حول المنزل والتي من المحتمل أن تكون رهنًا.

ومع ذلك ، فإن آخر شيء تريده هو أن تنزعج عن طريق التقليل من قيمة العناصر الخاصة بك أو ببساطة رهن الشيء الخطأ.

لكن ماذا تشتري محلات البيدق؟ وكيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة مما تبيعه؟

في هذا المنشور ، أقوم بتغطية بعض الأشياء التي تشتريها متاجر البيدق دائمًا حتى تتمكن من جني الأموال بسرعة وإلغاء فوضى منزلك في نفس الوقت.

دعنا نذهب اليها.

ماذا تشتري محلات البيدق؟

لقد قمت بتغطية أفضل الأشياء للرهن من قبل على This Online World في دليلنا حول الأشياء التي يمكنك رهنها مقابل 500 دولار أو أكثر ، بالإضافة إلى دليلنا حول الأشياء المدهشة التي يمكنك رهنها.

لكن في هذا المنشور ، أقوم بتغطية بعض عناصر البيدق ذات الطلب المرتفع التي يمكنك دائمًا أخذها في البيدق أو البيع.

فقط تذكر أن رهن شيء ما يعني أنك تستخدمه كضمان لاقتراض المال ، وتحتاج إلى إعادة المال للحصول على العنصر الذي تراهن عليه. إذا لم تقم بذلك ، يحتفظ متجر البيدق بالعنصر الذي رهنه ثم يبيعه لتعويض خسارته.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، تعمل هذه الفئات العشر المحددة بشكل جيد للغاية في متاجر البيدق.

1. المجوهرات

المجوهرات هي من بين الأشياء الأكثر شعبية التي تباع في محلات البيدق. في الواقع ، يزداد الطلب على المجوهرات عالية الجودة في معظم المتاجر ، لذا يجب عليك الذهاب إلى عدد قليل من المتاجر المختلفة للحصول على أفضل عرض ممكن.

والمجوهرات هي فئة يمكن أن تحصل بسهولة على 500 دولار أو أكثر إذا كان لديك شيء من الجودة.

تشمل بعض قطع المجوهرات الشائعة التي يمكن استخدامها بسهولة:

السبب في أن محلات البيدق تشتري المجوهرات دائمًا تقريبًا هو أنها تستطيع إعادة بيع القطع بسرعة إلى حد ما وبتكلفة مناسبة. ومع ذلك ، هذا يعني أنك بالتأكيد لا تحصل على السعر الكامل لقطعك.

إذا كان لديك شيء تعرف أنه يستحق الآلاف ، فاحرص على تقييمه من قبل محترف لمنحه قيمة عادلة.

لذا ، في حين أن المجوهرات هي واحدة من أسهل الأشياء التي يمكنك رهنها ، إلا أنه من السهل أيضًا نزعها ، وكذلك البحث.

2. الإلكترونيات

الإلكترونيات هي أحد أفضل الأشياء التي يمكن رهنها. وإذا كنت تجلب القطع المناسبة ، فيمكنك بسهولة كسب بضع مئات من الدولارات من رهن أو بيع العديد من الأجهزة الإلكترونية.

إليك بعض الأجهزة الإلكترونية التي تشتريها متاجر البيدق دائمًا:

أنظمة الترفيه المنزلي

أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة نسبيًا

أنظمة الصوت باهظة الثمن

التلفزيونات

سماعات الرأس

لوحات المفاتيح

مكبرات الصوت وأنظمة الاستريو

أنظمة الألعاب القديمة

أنظمة ألعاب جديدة مثل XBox أو PS5

إذا كان لديك أحد هذه العناصر ، ولا يزال بجودة جيدة ، ففكر في إحضاره إلى متجر البيدق للحصول على بعض النقود الإضافية.

عندما تبيع الأجهزة الإلكترونية ، عليك أن تفكر في نفسك – “إذا كنت متجرًا للرهن ، فهل سأجد قيمة في عنصر مثل هذا؟”

بمعنى آخر ، هل تعمل ، هل هي ذات قيمة ، وهل ستتم إعادة بيعها في المستقبل؟

3. الذهب والفضة

الذهب والفضة من المعادن الثمينة الخالدة التي يبحث عنها هواة الجمع والمستثمرون على حد سواء. لذلك ، ليس من المستغرب أن هذا الطلب يجعلها واحدة من أفضل الأشياء التي يجب رهنها!

مثل المجوهرات ، تكون محلات البيدق على استعداد دائمًا لشراء الذهب أو الفضة حيث يمكنها إعادة بيعها بسرعة لتحقيق ربح جيد.

سيتعين عليك إجراء بعض المفاوضات ، ومن المهم أن يكون لديك فكرة عامة عن قيمة الذهب أو الفضة حتى تحصل على سعر عادل.

لاحظ أيضًا أنه إذا كنت ترغب في بيع سبائك أو عملات معدنية ، فقد يكون من الأفضل لك بيعها إلى مشتر أكثر تخصصًا. لكن المجوهرات الذهبية والفضية هي بالتأكيد شيء شائع للرهن.

وفي نهاية اليوم ، قد تتمكن من جني المزيد من المال من مشتري مجوهرات متخصص ، لكن محلات البيدق تقدم أسرع طريقة لبيعها.

4. الساعات

الشيء الآخر الذي تشتريه متاجر البيدق دائمًا هو الساعات. وهذا ينطبق بشكل خاص على ماركات المصممين مثل Rolex و Cartier و Piaget.

مثل المعادن الثمينة والمجوهرات ، يمكن لمحلات البيدق إعادة بيع الساعات بسرعة ، لذا فهم عادة على استعداد لشرائها منك أو السماح لك برهنها مقابل بعض النقود الإضافية.

وإذا كانت لديك ساعة فاخرة بحالة جيدة ، فمن المحتمل أن تحصل على 1000 دولار + إذا كانت ساعتك تساوي بضعة آلاف من الدولارات في الأصل.

مرة أخرى ، تأكد من معرفة القيمة الفعلية لساعتك قبل استخدامها كضمان أو عرضها للبيع. آخر شيء تريده هو أن يتم سرقك من محاولة بيع ساعة تستحق أكثر مما عرضت عليك.

ملاحظة جانبية: إذا كانت ساعتك تساوي ما بين 100 إلى 500 دولار فقط ، فمن الأفضل بيعها في سوق مثل eBay أو Mercari بدلاً من ذلك. لا تهتم معظم متاجر البيدق بالساعات ذات القيمة الأقل.

يمكنك أيضا الخروج من شركات مثل Worthy.com إذا كان لديك ساعة عالية الجودة ، فأنت تريد بيعها نقدًا بدلاً من رهنها. ودليلنا حول أفضل الأماكن لبيع الساعات يحتوي على المزيد من الخيارات لكيفية البيع.

5. الأدوات

تشتري محلات البيدق الأدوات طوال الوقت ، خاصة تلك التي تساوي مئات أو آلاف الدولارات وهي قديمة إلى حد ما وفي حالة جيدة جدًا.

ألق نظرة على بعض الأدوات الشائعة التي يتم بيعها لمحلات البيدق:

القيثارات

باس القيثارات

كمان

بيانو

التشيلو

الأبواق

نظرًا لأن أدوات مثل هذه باهظة الثمن بالفعل ، فمن السهل الحصول على قيمة مناسبة لها عندما تقوم برهنها.

بالطبع ، يختلف السعر اعتمادًا على عوامل مثل الحالة وإمكانية اللعب والتاريخ والمزيد. الأداة الأكثر شعبية للبيع بسهولة هي الغيتار. تراهم يتم بيعهم لمحلات البيدق طوال الوقت.

في الواقع ، كان أحد القيثارات الأكثر مبيعًا في متجر البيدق هو 1941 Gibson SJ-200 Guitar الذي بيع بمبلغ 85000 دولار!

6. السيارات

لا يتعامل كل متجر رهونات مع السيارات والدراجات النارية ، خاصةً إذا كنت تعيش في بلدة أو مدينة أصغر حيث تكون متاجر البيدق صغيرة جدًا. ولكن في المدن الكبرى ، غالبًا ما تشتري محلات البيدق السيارات والدراجات النارية ، لذا يمكنك جني بعض المال بسرعة من سيارتك.

من المحتمل أن يكون بيع سيارتك إلى متجر رهونات أسهل من رهنها ، لذا ضع ذلك في اعتبارك.

وتشمل بعض أفضل الأشياء التي يجب القيام بها قبل بيع السيارة:

بعد تنظيفها وتفصيلها

البحث عن قيمة سيارتك في الواقع

إصلاح الأجزاء التالفة أو المكسورة

تدوين المعلومات المهمة (الأميال على السيارة ، تاريخ تغيير الزيت ، إلخ.)

نظرًا لأن السيارات هي سلع ذات أسعار أعلى بكثير مقارنة بالآخرين في هذه القائمة ، فمن المحتمل أن يمنحك أصحاب محلات البيدق وقتًا عصيبًا في التفاوض.

لهذا السبب عليك إجراء البحث الخاص بك ومعرفة سيارتك من الداخل والخارج قبل التعامل مع متجر البيدق.

7. التحف والمقتنيات

إذا كنت لا تزال تبحث عن أشياء يمكنك بيعها في متجر رهن ، فقد يكون البحث عن التحف والمقتنيات حول منزلك نقطة انطلاق ممتازة.

تعتبر التحف والمقتنيات من أكثر العناصر مبيعًا في متاجر البيدق. تحب محلات البيدق شراء هذه الأنواع من السلع لأن لديهم تاريخًا أو قواعد معجبين جادة ، والتي يمكن أن تزيد الأسعار عادةً وتجذب المشترين الجادين.

إليك مجموعة من التحف والمقتنيات المختلفة لبيعها لمحلات البيدق:

القائمة تستمر إلى الأبد ، لكنك تحصل على هذه النقطة. إذا كانت قديمة وذات قيمة أو مجموعة جيدة من العناصر ، فعادة ما يتم بيعها في متجر البيدق.

يسلط الفيديو أعلاه من العرض الشهير Pawn Stars الضوء على هذه الحقيقة ، حيث يعرض بعضًا من أغلى المجموعات التي شاهدها العرض على الإطلاق.

فقط لاحظ أن المجموعات قد يكون من الصعب تسعيرها. هذا يعني أنه من المهم إجراء أكبر قدر ممكن من البحث للحصول على تقييم مرحلي قبل السير بشكل أعمى.

8. الأدوات

في حين أنه قد يفاجئك ، هناك شيء شائع آخر تشتريه متاجر الرهونات وهو الأدوات. هذا لأنها فئة أخرى يسهل إعادة بيعها ، وهذا يشمل كلاً من الأجهزة غير المكلفة والأكثر تميزًا.

تتضمن بعض الأدوات الشائعة الأرخص ثمناً التي يمكنك رهنها ما يلي:

تدريبات

مناشير ميتري

ساندرز

المطاحن

أدوات دوارة أخرى

وبعض الأدوات الأكثر تكلفة للرهن تشمل:

ركوب جزازات

أدوات كهربائية

مناشير

أحزمة سنفرة

أدوات السيارات

أطقم ومجموعات أدوات كاملة

على سبيل المثال ، يمكن أن تبيع جزازة الركوب ما يزيد عن 2000 دولار في متجر البيدق. في النهاية ، يتلخص كل شيء في ما لديك وما زال يعمل بشكل جيد.

9. مصمم الملابس وحقائب اليد

يعد بيع عناصر المصمم طريقة رائعة لترتيب خزانة ملابسك وكسب بعض النقود الإضافية في المقابل. وهذه الفئة هي أيضًا شيء آخر تشتريه متاجر الرهونات دائمًا نظرًا لإمكانية إعادة البيع السهلة.

فقط لاحظ أنه يمكنك تأكيد أصالة ملابسك أو حقيبة يدك إذا كانت قطعة باهظة الثمن. هناك الكثير من المنتجات المقلدة ، وقد تتردد متاجر البيدق في دفع الكثير مقابل القطع الممتازة دون أن تكون خبراء فيها.

لاحظ أيضًا أنه يمكنك تجربة استخدام تطبيقات مثل Poshmark لبيع الملابس عبر الإنترنت ، أو حتى بيع الأشياء على Facebook Marketplace أو Craigslist إذا كنت لا تمانع في البيع للأشخاص في مجتمعك.

10. الدراجات

واحدة من أفضل الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك هي الدراجات. وعلى الرغم من عدم وجود مساحة للدراجات في كل متجر رهونات ، إلا أن العديد من المتاجر تقبل الدراجات ويمكنها دفع سعر مناسب لها.

فقط لاحظ أن أفضل أنواع الدراجات التي تبيع أو ترقص هي دراجات جبلية باهظة الثمن لأنها تُقدر بشكل طبيعي بسعر مرتفع ولا تنخفض بسرعة فائقة بعد استخدامها.

يمكن أيضًا أن تكون رهن دراجات الطرق المتطورة أمرًا سهلاً. ومع ذلك ، تأكد من أن كل شيء على دراجتك يعمل بشكل جيد وأنه لا توجد خدوش أو خدوش كبيرة عليه.

قد تطرح محلات البيدق أسئلة بخصوص أصالة جميع الأجزاء ، لذا احرص على امتلاك خلفية جيدة على دراجتك قبل البيع.

بشكل عام ، يمكنك جني ما بين 50 دولارًا حتى 1000 دولار اعتمادًا على مدى قيمة دراجتك.

قراءة إضافية – أفضل الأماكن لبيع الدراجات المستعملة.

نصائح لرهن الأشياء نقدًا

الآن بعد أن عرفت بعض الأشياء الشائعة التي تشتريها متاجر البيدق لكسب القليل من النقود الإضافية ، إليك بعض النصائح المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار لزيادة احتمالات بيع بيدق أو بيع ناجح:

كن واثقًا ومطلعًا عند الدخول كن على استعداد للتفاوض (إنه جزء من العملية ، لذا لا تتأذى) قم ببحثك واعرف قيمة القطع الخاصة بك قبل أن تطأ قدمك في متجر البيدق لا تخف من طرح الأسئلة اسأل في متاجر البيدق المتعددة قبل البيع أو الرهن حتى تتمكن من الحصول على بعض التقييمات قم بتجميع عناصر متعددة إذا كنت تحاول رهن مبلغ معين من النقود ولكن لا يمكنك الوصول إليها بعنصر واحد فقط

الفيديو أعلاه من وسيط بيدق فعلي يشارك أيضًا تلميحًا حول كيفية الحصول على أكبر قدر من المال عند رهن الأشياء: اسأل عن السعر وقم بأبحاثك.

من خلال هذه النصائح من جانبك ، ستتمكن من زيادة أرباحك المحتملة إلى أقصى حد مع أي عناصر تبيعها.

ما هي بعض البدائل؟

هناك الكثير من الأشياء العظيمة التي يجب رهنها. ولكن كما ذكرت عدة مرات خلال هذا المنشور ، في بعض الأحيان ، يمكنك الحصول على عرض أفضل باستخدام بدائل مختلفة لمحلات البيدق.

هذا إلى حد كبير لأن محلات البيدق تحتاج إلى جني الأرباح ، لذلك لا تحصل على سعر السوق الكامل لبضائعك تقريبًا.

إذا كنت بحاجة إلى نقود سريعة ، فهي لا تزال خيارًا موثوقًا به. ولكن يمكنك أيضًا التفكير في بدائل مختلفة لمتجر البيدق مثل:

قام توم بعمل مقطع فيديو على بعض التطبيقات والمواقع الأكثر مبيعًا ، لذا يمكنك مشاهدة ذلك أيضًا لبعض الأفكار حول أماكن بيع الأشياء مقابل المال.

قراءة إضافية – كيفية ربح 500 دولار غدًا.

افكار اخيرة

نأمل أن تكون قد اكتشفت ما تشتريه متاجر البيدق وبدأت بالفعل في البحث عن أشياء حول المنزل لبيعها.

لا يزال الرهن طريقة رائعة للحصول على أموال إضافية عندما تكون في مأزق. وعادة ما يكون أسرع بكثير من استخدام منصات مثل Facebook Marketplace أو eBay.

فقط تذكر: قم دائمًا ببحثك وضع حدًا أدنى للسعر في الاعتبار عندما تحاول بيع أشياء إلى متجر رهونات.

يجب أن تكون على استعداد للتفاوض ويجب أن يكون لديك توقعات واقعية. ولكن لا يوجد سبب يمنعك من الشعور بالرضا عند إجراء عملية بيع.

حظا سعيدا مع رهنك!

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