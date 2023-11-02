ستساعدك المقالة التالية: ماذا تفعل عندما يتم اختراق مدونتك

تلقيت صباح يوم السبت رسالة بريد إلكتروني لا يرغب أي مدون في تلقيها.

وهنا سطر الموضوع:

جاء في رسالة البريد الإلكتروني أنه تم العثور على برامج ضارة في أحد مواقع الويب الصغيرة الخاصة بي وتم إغلاق جميع مواقع الويب الخاصة بي كإجراء احترازي.

يبدو سيئا أليس كذلك؟!

ولكن بحلول بعد ظهر يوم الأحد، تم إعادة تشغيل جميع مواقع الويب الخاصة بي وأصبحت خالية تمامًا من البرامج الضارة.

أود أن أعتقد أنه ليس عليك أن تمر بهذا بنفسك ولكن من المفيد أن تكون مستعدًا.

تم اختراق أنا؟ ماذا؟

يقوم مضيف الويب الخاص بي بإجراء عمليات فحص منتظمة لمكافحة الفيروسات حتى يتمكنوا من مساعدة العملاء بسرعة في التغلب على أي مشكلة أمنية – كما ينبغي لأي مضيف ويب.

لقد عثروا على بعض ملفات PHP الضارة على موقع أصغر أقوم بتشغيله.

لم تكن هذه أخبارًا سيئة للموقع المصاب فحسب، بل كانت أخبارًا سيئة للمواقع الأخرى في حسابي أيضًا، وإليك السبب…

عندما يتمكن أحد المتسللين من الوصول إلى موقع واحد، يمكنه استخدامه للوصول إلى الباقي، لذا يتخذ مضيفي الإجراء بسرعة للتأكد من احتواء الملفات الضارة.

وهذا يعني تعطيل الوصول إلى كافة مواقعي على الخادم، بما في ذلك معالج التدوين.

صحيح أنني قمت بتثبيت مكون إضافي للأمان، ولكن من الصحيح أيضًا أنه لن يتمكن أي مكون إضافي للأمان من توفير الحماية الكاملة.

هناك عدد من الأسباب وراء حدوث ذلك، ولكن عادةً ما يكون ذلك بسبب وجود مكون إضافي ضعيف أو قديم. في بعض الأحيان، كل ما يتطلبه الأمر هو نسيان تحديث مكون إضافي واحد.

كيف قمت بإزالة البرامج الضارة

Note: منذ أن قمت بإزالة البرامج الضارة، أضافت WPX Hosting عرضًا جديدًا: تنظيف البرامج الضارة. لذا، إذا كنت تستخدم WPX Hosting، فسوف تتخلص من البرامج الضارة دون الحاجة إلى دفع أي مبلغ إضافي مقابل أداة مثل Sucuri.

هناك الكثير من القصص المرعبة عن الأشخاص الذين تم اختراق مدونتهم ولكن تبين أنها كانت واضحة.

لكن الخطوات التالية توضح مدى سهولة تنظيف موقعي.

الخطوة 1 – فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك

لقد بدأت بفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بي في حالة استخدام أي برامج ضارة سيئة البرامج الضارة (هناك نسخة مجانية).

كان هذا مجرد إجراء احترازي وكان كل شيء على ما يرام.

الخطوة 2 – تأكيد تفاصيل المسؤول

يضيف المتسللون أحيانًا حسابات إدارية جديدة أو يغيرون عناوين البريد الإلكتروني لحسابات المشرف الحالية.

لقد قمت بفحص جميع الحسابات الموجودة باستخدام PHPmyAdmin والذي يسمح لي بفحص/تعديل إدخالات قاعدة البيانات.

لم تكن هناك حسابات جديدة وكانت معلومات الحساب الحالي صحيحة.

إذا كنت بحاجة إلى القيام بذلك، فمن المحتمل أن يكون لديك PHPmyAdmin ولكن كيفية الوصول إليه ستختلف اعتمادًا على مضيف الويب الخاص بك.

وينبغي أن يكون لديهم بعض الوثائق في هذا الشأن.

الخطوة 3 – اطلب المساعدة من المحترفين

لقد قمت ببعض الأبحاث السريعة لمعرفة من يمكنه مساعدتي في حل هذه المشكلة، ورأيت الكثير من الأشياء الجيدة عن فريق Sucuri.

لقد استخدمت أداة فحص البرامج الضارة المجانية الخاصة بهم في الماضي وأتابع مدونتهم بسبب

تقدم Sucuri خططًا سنوية مباشرة لذلك اشتريت خطة تكلفني 299.99 دولارًا سنويًا.

والتي تتضمن (على سبيل المثال لا الحصر):

تنظيف عدد غير محدود من البرامج الضارة

إزالة القائمة السوداء لموقع الويب

الكشف عن البرامج الضارة لعدد غير محدود من الصفحات

جدار الحماية وCDN لمزيد من الأمان + السرعة

يبدو مبلغ 299.99 دولارًا كبيرًا بالنظر إلى مدى ندرة حدوث ذلك ولكني أشعر أن الأمر يستحق التأكد من الحفاظ على موقعي آمنًا.

سيكون من الرائع لو كان بإمكاني حل هذه المشكلة مجانًا ولكن

الخطوة 4 – إرسال طلب إزالة البرامج الضارة

لبدء العمل، أرسلت طلب إزالة البرامج الضارة بالإضافة إلى تفاصيل بروتوكول نقل الملفات (FTP).

استغرق الأمر حتى صباح الأحد حتى وصلت سوكوري إلى تذكرتي بسبب عبء العمل الثقيل في عطلة نهاية الأسبوع.

كما قاموا أيضًا بتشديد إجراءات الأمان لبعض أدلة مدونتي.

الخطوة 5 – يقوم مضيفي بالضغط على المفتاح مرة أخرى

الآن بعد أن تم تنظيف الموقع، تمكنت من أن أطلب من مضيفي تشغيل مواقعي.

لقد أجروا فحصًا آخر لمكافحة الفيروسات للتأكد من أن مواقعي نظيفة ثم قاموا بتشغيل كل شيء مرة أخرى.

ولهذا السبب أحب استضافة مواقعي باستخدام استضافة WPX – فهي تستجيب لتذاكر الدعم عبر البريد الإلكتروني بسرعة.

معظمها تميل إلى أن تكون في غضون 10 دقائق. عادة ما يتم حل المشكلات في أقل من 20 دقيقة. أو إذا كنت في الدردشة المباشرة، فسيتم حل الأمر على الفور.

وهو أمر مذهل مقارنة بالمضيفين الآخرين الذين استخدمتهم. لا يستجيب معظمهم لتذاكر الدعم لمدة يوم أو يومين.

الخطوات التالية الهامة

على الرغم من تنظيف الموقع المصاب وفحص جميع المواقع الموجودة على الخادم، إلا أنه لا تزال هناك خطوات لا يزال يتعين علي اتخاذها.

لقد شرعت في تغيير كلمات المرور بما في ذلك:

الاستضافة

مشرف ووردبريس

قاعدة البيانات

بروتوكول نقل الملفات

يتطلب هذا أيضًا مني تحديث ملف wp-config.php على كل موقع للتأكد من استمرار مواقعي في العمل بعد تغيير تفاصيل بروتوكول نقل الملفات وقاعدة البيانات.

الخطوة 7 – تفعيل المسح من جانب الخادم

إحدى الميزات المفيدة الأخرى التي تأتي مع خطة Sucuri هي المسح من جانب الخادم.

إنه مشابه لشاشة موقع الويب العادية الخاصة بهم ولكن يمكنه إجراء مسح أعمق بكثير مما يجعله أكثر دقة.

نظرًا لتعطيل مواقع الويب الخاصة بي، اضطررت إلى الانتظار حتى يعمل كل شيء حتى أتمكن من تفعيل هذا.

لقد تمكنت من تحميل ملف إلى كل نطاق من النطاقات الخاصة بي، ثم انقر فوق “تمكين” وكنا مستعدين للبدء.

الخطوة 8 – تشغيل النسخ الاحتياطية

يأخذ مضيف الويب الخاص بي نسخًا احتياطية منتظمة، ولكن هناك شيء واحد تعلمته على مر السنين وهو أنك تحتاج إلى عمليات تكرار متعددة.

ولهذا السبب أستخدم دائمًا خدمة النسخ الاحتياطي التابعة لجهة خارجية. لقد استخدمت مجموعة من السنوات ولكنني معجب بشكل خاص بـ BlogVault.

وهناك عدة أسباب لذلك:

يتم تشغيل النسخ الاحتياطية على خوادمهم – يساعد هذا في تقليل تحميل الخادم وهو أمر مهم بشكل خاص لأي شخص يستخدم الاستضافة المشتركة.

– يساعد هذا في تقليل تحميل الخادم وهو أمر مهم بشكل خاص لأي شخص يستخدم الاستضافة المشتركة. النسخ الاحتياطية تزايدية – بدلاً من تشغيل نسخة احتياطية كاملة، يقوم BlogVault بنسخ الملفات التي تم تعديلها فقط. مرة أخرى، يساعد على تقليل تحميل الخادم.

– بدلاً من تشغيل نسخة احتياطية كاملة، يقوم BlogVault بنسخ الملفات التي تم تعديلها فقط. مرة أخرى، يساعد على تقليل تحميل الخادم. لوحة إدارة ووردبريس – يمكنني إدارة النسخ الاحتياطية والتحديثات والمزيد من لوحة تحكم واحدة. وهذا يوفر الكثير من الوقت، خاصة إذا كان لديك مواقع متعددة.

تريد معرفة المزيد؟ تحقق من مقالتي حول أفضل المكونات الإضافية للنسخ الاحتياطي في WordPress.

الآن بعد أن قمت بنسخ مواقعي احتياطيًا، فقد حان الوقت للتأكد من تحديث WordPress، بالإضافة إلى جميع السمات/المكونات الإضافية.

هذا مجرد إجراء احترازي أمني ولكن من المهم القيام به في حالة حدوث ذلك.

كانت هناك أوقات قمت فيها بتحديث المكونات الإضافية وانهارت المواقع.

ولهذا السبب يعد أخذ نسخ احتياطية بشكل منتظم أمرًا في غاية الأهمية – وهو أمر نادر ولكن لا يجب أن تغتنم الفرصة أبدًا.

ولحسن الحظ أن التحديثات لم تسبب أي مشاكل.

مصادر إضافية

الآن بعد أن حصلت على إعداد مراقبة Sucuri وإمكانية الوصول إلى فريقهم، يمكنني أن أشعر براحة أكبر ولكن الحقيقة هي أن هناك دائمًا طرقًا أخرى لتحسين أمان WordPress.

Sucuri لديها أداة تسمى فحص الموقع وهو ماسح ضوئي مجاني للبرامج الضارة، وهو ليس بنفس جودة الماسح الضوئي المدفوع من جانب الخادم ولكنه خيار رائع للبدء به.

تساعد المكونات الإضافية للأمان ولكنها لا تستطيع تغطية كل الزوايا.

فيما يلي بعض الموارد الإضافية التي ستساعدك:

أكثر لك

المسائل الأمنية.

ليس من الضروري أن تكون خبيرًا، فهناك الكثير من الموارد مثل تلك المذكورة أعلاه والتي يمكنك استخدامها لتأمين مدونتك والراحة بشكل أسهل.

لن يكون أي شيء آمنًا بنسبة 100% على الإطلاق، ولكن عليك أن تكون مستعدًا قدر الإمكان. إذا حدث أي شيء، فهناك أشخاص رائعون يقومون بهذا العمل بشكل مستقل أو فرق رائعة في شركات مثل Sucuri يمكنك الذهاب إليها.