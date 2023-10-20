ستساعدك المقالة التالية: ماذا ينبغي أن ياهو! يفعل؟

لقد تحدثت أنا وآخرون عن الحاجة إلى رفع الروح المعنوية ورؤية/استراتيجية جديدة في Yahoo! إن القول أسهل بكثير من الفعل، وماذا يعني ذلك في الواقع؟ ليس لدي رؤية كاملة عن الشركة ولا أرى سوى أجزاء منها، مثل الرجال الثلاثة المكفوفين والفيل.

ولكن إليك نصيحة صغيرة غير مرغوب فيها لـ Yahoo! من حيث أجلس.

هذه ليست بالضرورة حسب ترتيب الأولوية:

العمل على استعادة ثقة المعلنين واستجابة التسويق عبر البحث وتنظيم المبيعات (سمعت تذمرًا مؤخرًا)

واستجابة التسويق عبر البحث وتنظيم المبيعات (سمعت تذمرًا مؤخرًا) العمل على الاحتفاظ بالموظفين ، ثم التجنيد (يبدو أن يانغ يركز على هذه القضايا)

، ثم التجنيد (يبدو أن يانغ يركز على هذه القضايا) الاستثمار في التكنولوجيا والبحث . في الوقت الحالي، ياهو! فقد البحث لجوجل. ولكن من الأهمية بمكان أن تظل قادرًا على المنافسة والمصداقية، وأن تفكر في النمو على المدى الطويل. وهذا يعني بناء التمايز للمستهلكين. ماذا يعني “البحث الاجتماعي” حقًا بالنسبة إلى Yahoo!؟ وينبغي معرفة ذلك والاستثمار.

. في الوقت الحالي، ياهو! فقد البحث لجوجل. ولكن من الأهمية بمكان أن تظل قادرًا على المنافسة والمصداقية، وأن تفكر في النمو على المدى الطويل. وهذا يعني بناء التمايز للمستهلكين. ماذا يعني “البحث الاجتماعي” حقًا بالنسبة إلى Yahoo!؟ وينبغي معرفة ذلك والاستثمار. استثمر بقوة في الهاتف المحمول ، وهو ما يبدو أنه يفعله. ولا تهمل التطبيقات الاجتماعية في الهاتف المحمول. كان لديه نسخة مبكرة من Twitter (ما قبلTwitter) في Mix’d، والذي تم إغلاقه.

، وهو ما يبدو أنه يفعله. ولا تهمل التطبيقات الاجتماعية في الهاتف المحمول. كان لديه نسخة مبكرة من Twitter (ما قبلTwitter) في Mix’d، والذي تم إغلاقه. إعادة تنشيط المحلية . ياهو! هو/كان القائد وهذا المنصب في خطر. ياهو! لقد اخترعت جميعها الشكل الديناميكي الحالي للبحث المحلي القائم على الخرائط، لكنها تنازلت عن الكثير من الأرض لجوجل ومايكروسوفت في هذا المجال.

. ياهو! هو/كان القائد وهذا المنصب في خطر. ياهو! لقد اخترعت جميعها الشكل الديناميكي الحالي للبحث المحلي القائم على الخرائط، لكنها تنازلت عن الكثير من الأرض لجوجل ومايكروسوفت في هذا المجال. الاستفادة من اتحاد الصحف . وهذا أمر استراتيجي لكلا الجانبين. هناك الكثير لنتحدث عنه هنا ولكن ساعدهم في كل ما يتعلق بـ Yahoo! واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بما في ذلك الخرائط، والتسوق، وما إلى ذلك. ويمكن للصحف الاستفادة من هذه الموارد لإنشاء “مواضيع” جديدة أو لتحسين مواقعها الخاصة. أنا فقط لا أرى أيًا من هذا يحدث حتى الآن. الوقت لتسريع.

. وهذا أمر استراتيجي لكلا الجانبين. هناك الكثير لنتحدث عنه هنا ولكن ساعدهم في كل ما يتعلق بـ Yahoo! واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بما في ذلك الخرائط، والتسوق، وما إلى ذلك. ويمكن للصحف الاستفادة من هذه الموارد لإنشاء “مواضيع” جديدة أو لتحسين مواقعها الخاصة. أنا فقط لا أرى أيًا من هذا يحدث حتى الآن. الوقت لتسريع. ياهو! يتمتع بالقيادة أو بالقرب من القيادة في عدد من المجالات: الأخبار والمحلية والبريد والقطاعات الرأسية (مثل التمويل). وينبغي أن تحدد تلك العناصر بوضوح وتستثمر المزيد للحفاظ على الاستخدام والولاء.

كما أنها تحتاج إلى عامل “رائع” جديد. لقد أصبحت بالتأكيد شركة أقل “روعة” في العام الماضي أو نحو ذلك. لجذب خيال “المتبنين الأوائل” والصحافة هناك، يجب أن يكون هناك منتج متميز ومثير، وهو ما تقدمه Yahoo! لا يبدو أن لديها حاليا. هل هو شيء في الجوال؟ هل هو محتوى الإنترنت على شاشة التلفزيون؟ هل هو عرض فيديو من نوع ما؟

من الصعب جدًا القيام بكل هذه الأشياء بشكل متساوٍ. لكن ياهو! يحتاج على الأقل إلى القيام ببعض منهم بشكل جيد أو . . . ومن المؤكد تقريبًا أنها ستصبح هدفًا للاستحواذ أو ستضطر إلى الاندماج.