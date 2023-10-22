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ماراثون براءات اختراع محرك بحث بيل سلاوسكي

في منتديات Cre8asite، سأل أحد الأعضاء عما إذا كان أي شخص يعرف قائمة بالأوراق البحثية وبراءات الاختراع المتعلقة بمحركات البحث وتحسين محركات البحث. قال الأعضاء إنهم يشعرون بالملل ويحتاجون إلى قائمة قراءة جيدة.

لم يعلموا أن Cre8asite هو عالم بيل سلاوسكي، المعروف أيضًا باسم. براغادوتشيو، الذي يستمتع بالبحث عن براءات اختراع محركات البحث وغربلتها وتحليلها باعتبارها واحدة من العديد من براءات اختراعه هوايات.

استجاب بيل، الذي لديه أكثر من 12.300 مشاركة في Cre8asite، معظمها عبارة عن ردود مستنيرة جدًا لأسئلة أعضاء المنتدى، لدعوته من خلال حمولة كبيرة من أوراق براءات اختراع محرك البحث. تتراوح تسجيلات براءات الاختراع من الأبحاث المبكرة حول نظام ترتيب الصفحات والاستشهادات إلى المعلومات الجديدة حول علاقات تصنيف محرك البحث إلى تحديد الموقع الجغرافي وسلوك بحث المستخدم.

قائمة الأوراق وبراءات الاختراع الخاصة بالسيد سلاوسكي متاحة للقراءة في Cre8asite وأنا أنضم إلى Randfish في إعطاء بيل مجدًا لإدراج المعلومات في منتديات Cre8asite وليس على موقعه تحسين محركات البحث عن طريق البحر مدونة. إن العمل غير الأناني هو تبادل للضجيج والربط على المدى القصير (حسنًا، أعتقد أن الارتباط طويل المدى) من أجل السمعة والمصداقية على المدى الطويل.

أوه، نعم، بيل وفيشكين يجلسان في لجنة استراتيجيات البحث عن خوارزميات وبراءات الاختراع هذا الشهر في نيويورك مع جون جليك من Become.com.

لا تتوقع من بيل أن يشرح جميع براءات الاختراع والأبحاث المدرجة في منشور Cre8asite، على الأقل ليس خلال 20 دقيقة أو نحو ذلك سيتعين عليه التحدث. أنا متأكد من أن راند وجليك سيرغبان في الحصول على نصيبهما من دائرة الضوء أيضًا.

ومع ذلك، أعلم أن السيد سلاوسكي لديه ضعف تجاه القهوة القوية الإضافية، وThe Pixies، والكتب القديمة وشرائح اللحم بالجبن… لذا فإن أيًا من الأربعة قد يمنحك ساعة أو نحو ذلك من مشورة الخبراء بشأن براءات الاختراع من براغادوتشيو سينسي.