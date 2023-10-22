ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت، Vexcel والبحث المحلي

مايكروسوفت، Vexcel والبحث المحلي

أكدت مايكروسوفت اليوم أنها استحوذت على فيكسيل، وهي شركة لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد تعمل بشكل أساسي لصالح الحكومة الأمريكية. لقد كان Vexcel موجودًا منذ حوالي 20 عامًا وله تاريخ طويل في هذا المجال. لقد تم نشر الأخبار ولكن لم يكن هناك إعلان رسمي حتى اليوم.

قاد ستيفن لولر، المدير العام لفريق Virtual Earth (VE)، مؤتمرًا عبر الهاتف وناقش استراتيجية Microsoft لإنشاء “تجربة غنية وغامرة” عبر Virtual Earth و Windows العيش المحلي (ذ.م.م). وقال إن الشيء الذي “ما زال مفقودًا” في رسم الخرائط والبحث بشكل عام هو القدرة على “استكشاف المعلومات واكتشافها بطريقة بديهية”.

وقال لولر إن رؤية مايكروسوفت تتمثل في إعادة إنشاء إطار عمل العالم الحقيقي الذي يتنقل فيه الأشخاص كل يوم رقميًا. يعتبر “العالم الرقمي” بالنسبة إلى لولر مرئيًا بشكل أساسي مع الكثير من الصور الفوتوغرافية الغنية والصور ثلاثية الأبعاد. قال لولر إن Virtual Earth ستجمع “أفضل العناصر المرئية وأفضل المحتوى والمحتوى الذي ينشئه المستخدم” (بما في ذلك معلومات الأعمال المحلية) مع WLL. وأوضح لولر أن مايكروسوفت تقدم وجهة ومنصة: VE هي المنصة؛ WLL الوجهة.

تم الاستحواذ على Vexcel بسبب موظفيها وتقنياتها وعلاقاتها (الحكومية) الحالية. وشدد لولر على خبرة Vexcel في الحصول على الصور ومعالجتها – حيث يقال إنها تمتلك “الكاميرا الرقمية المحمولة جوًا” الرائدة في السوق (260 ميجابكسل).

يقال إن Vexcel يقدم أتمتة كاملة بدءًا من الحصول على البيانات وإنشاء المحتوى وحتى المعالجة. كان هذا أحد الأشياء التي أكدها لي سابقًا مدير البحث في Microsoft، Erik Jorgensen، على أنها ميزة تنافسية لـ Vexcel. ومع ذلك، أعرب آخرون تحدثت إليهم عن شكوكهم حول القدرة على أتمتة العرض ثلاثي الأبعاد عبر الإنترنت بشكل كامل.

وقالت مايكروسوفت إنه سيتم دمج صور “جانب الشارع” والصور ثلاثية الأبعاد جنبًا إلى جنب. وقال إن الشركة كانت تعمل على أنواع متعددة من الصور بالتوازي وستقدم أنواعًا مختلفة من الصور في السياق وستقدم خيارات للمستهلكين.

ثم أجاب لولر على سؤال حول نموذج الإيرادات، مجيبًا بأن الإعلانات المحلية ستكون مهمة على جانب BtoC. يرى لولر أن معظم الإعلانات عبر الإنترنت اليوم ليست مستهدفة و”في سياقها” كما ينبغي أن تكون. قال: “نعتقد أنه يمكننا القيام بعمل أفضل بكثير في تقديم إعلانات ذات سياق عالي وملاءمة كبيرة.” (إنه لا يتحدث عن AdSense هنا 🙂 .)

قال لولر: “نريد أن نبني العرض الأكثر إقناعًا في السوق – بشكل أسرع وأكثر ملاءمة وأكثر قوة”. “لدينا رؤية أبعد من ذلك بكثير، ونحن الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في هذا المجال.”

وأضاف أن WLL لديها “12 أو 13 مليونًا فريدًا شهريًا” وأن 25% من هؤلاء المستخدمين يقضون ما بين “10 إلى 30 دقيقة على الموقع”، وهو أمر مفاجئ ومثير للإعجاب في نفس الوقت.

ماذا يعني كل هذا؟ تهدف Microsoft إلى تحويل البحث المحلي إلى تجربة مرئية بالكامل – على أساس عالمي. بالنسبة لشركة Microsoft، يعد هذا “نموذج بحث” جديدًا، وهو نموذج بحث مرئي. من الواضح أن البحث المعتمد على الخريطة لن يصلح لجميع الاحتياجات والفئات، لكنه شيء مختلف جذريًا عما هو موجود اليوم.

وهذا مشروع طموح للغاية ويبقى أن نرى مدى اكتمال تحقيق هذه الرؤية وفي أي إطار زمني. وبغض النظر عن ذلك، فإن مايكروسوفت على وشك “رفع المخاطر” بشأن الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل رسم الخرائط عبر الإنترنت – وربما مستقبل البحث نفسه.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.