ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت تبرم صفقة البحث المباشر مع HP

أعلنت Microsoft للتو أنها توصلت إلى اتفاق مع HP لتثبيت شريط أدوات يدعم Live Search على كافة أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاستهلاكية من HP والتي سيتم إطلاقها بدءًا من عام 2009. يتضمن جزء من الاتفاقية المذكورة إعداد محرك البحث الافتراضي في المستعرض المحمل مسبقًا لأجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة من HP في Microsoft Live Search.

قال كيفن جونسون، رئيس قسم المنصات والخدمات في Microsoft، إن هذه هي أهم صفقة توزيع قامت بها Microsoft على الإطلاق.

يقول جونسون: “تعد هذه الاتفاقية مع HP مؤشرًا استراتيجيًا لتركيزنا المتزايد على تأمين التوزيع على نطاق واسع لـ Live Search”.

سيستفيد شريط الأدوات المخصص الذي يدعم البحث المباشر من إمكانيات تجربة المستخدم الخاصة بـ Microsoft Silverlight وسيزود HP بإمكانيات التخصيص بالإضافة إلى الوصول السريع إلى خدمات وأدوات HP عبر الإنترنت بالإضافة إلى فريق دعم HP.

قال Ulf Claesson، نائب رئيس Worldwide Attach في HP: “توفر هذه الاتفاقية لعملاء HP منتج بحث متميز في Live Search، بالإضافة إلى طريقة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل للوصول إلى خدماتهم المفضلة عبر الإنترنت”.

بالتأكيد ليست أفضل استراتيجية لشركة Microsoft، ولكنها مع ذلك قد تعزز أداء البحث المباشر من Microsoft، ولو قليلاً.