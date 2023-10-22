ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت تختبر الإعلان عبر البث المباشر WindowsوMSN Spaces وOffice Live

مايكروسوفت تختبر الإعلان عبر البث المباشر WindowsوMSN Spaces وOffice Live

كنت أقرأ قليلًا من LiveSide هذا الصباح، والتي أصبحت واحدة من مدوناتي المفضلة الموجهة نحو MSN، وكيف تقوم Microsoft ببناء ما تسميه أكبر شبكة إعلانية على الإنترنت والتي تتضمن قنوات Office Live، Windows البريد المباشر ومساحات MSN. لحسن الحظ، يبدو أن “شبكة الإعلانات” هذه ستركز أكثر على تجربة العلامة التجارية العالمية الشاملة عبر قنوات متعددة، وليس حول الحصول على نقرات فردية عبر شركاء متعددين في شبكة الإعلانات الجماعية.

من LiveSide : “ستبدأ 20 علامة تجارية كبرى، بما في ذلك Coca-Cola Brasil وJC Penney وMonster Worldwide، في اختبار أشكال إعلانات متعددة على Windows Live Mail في أسواق مختلفة حول العالم، وعلى MSN Spaces في أستراليا وإيطاليا، وعلى Office Live في الولايات المتحدة لتحديد “أفضل عائد على الاستثمار للمسوقين، مع إضافة قيمة إلى تجربة العملاء”.

ستساعد نتائج أشكال الإعلانات المتعددة التي يتم اختبارها في تحديد العروض الإعلانية التي توفر أفضل عائد على الاستثمار للمسوقين مع إضافة قيمة إلى تجربة المستهلك الشاملة.

مع مزيج من البريد والمدونات وتطبيقات Office، يمكن لـ Windows نأمل أن تؤدي تجربة الإعلان المباشر إلى رعاية أقوى للعلامة التجارية للتجربة المباشرة الشاملة، على عكس الإعلانات المروعة التي يتم تقديمها عبر خدمات Hotmail وMSN في العام الماضي.

أولئك الذين يضعون أعينهم على مضامين الإعلانات السياقية لـ MSN adCenter قد يضعون أعينهم أيضًا على كيفية قيام MSN Spaces بدمج الإعلانات المعروضة والإعلانات السياقية في شبكتهم الواسعة. وربما يكون الأمر الأكثر حماسًا هو شركات الإعلان عن المدونات مثل BlogAds، وFM، وقريبًا Performance – خاصة مع وجود أكثر من 30 مليون مدونة MSN Spaces في السوق (وفقًا لـ دنكان رايلي).

إذن، هل ستكون جزءًا من التجربة؟ يعتمد على المكان الذي تعيش فيه Windows يتم اختبار الإعلانات المباشرة في:

* مساحات MSN في أستراليا وإيطاليا

* Windows يتم اختبار إعلانات عرض Live Mail في العديد من الأسواق حول العالم بما في ذلك أستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

* يتم اختبار إعلانات العرض المباشر لـ Office Live بشكل مبدئي في الولايات المتحدة

تضيف Microsoft أن إعلانات العرض الأمريكية Office Live “تم بيعها على الفور من الفتحات المتاحة للمعلنين التجريبيين. ستستمر الاختبارات على هذه المواقع وغيرها من مواقع Microsoft وخدماتها طوال عام 2006، في حين تجري أبحاث إضافية مع ما يقرب من 100 معلن في تسعة أسواق للتحقق من احتياجات المعلنين وأفضل الممارسات للحلول الإعلانية Windows يعيش.”

وقالت جوان برادفورد، نائب رئيس الشركة للمبيعات العالمية والتسويق في مايكروسوفت: “يعد الإعلان نموذج أعمال مهمًا جدًا لشركة Microsoft في جميع أنحاء العالم نظرًا لأن عددًا متزايدًا من المعلنين أصبحوا أكثر عالمية”. “من خلال فرص البرامج المدعومة بالإعلانات، نحن قادرون على تقديم خدمات رائعة بتكلفة منخفضة أو بدون تكلفة لعملائنا ونظام بيئي واسع للمعلنين.”