ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت تستحوذ على سوق الإعلانات

يبدو أن Microsoft كانت عدوانية إلى حد كبير في برنامجها الإعلاني خلال اليومين الماضيين. بعد إبرام صفقة إعلانية مع Digg، أعلنت الشركة بعد ذلك أنها ستقوم بالشراء AdECN، ان تبادل اعلاني منصة، سوق افتراضي لبيع وشراء الإعلانات الصورية. يأتي هذا مباشرة قبل بيان صحفي آخر حول إنشاء مجموعة البحوث التطبيقية والتي ستكون ذراع مايكروسوفت في تطوير الابتكارات في تقنيات الإعلانات على شبكة البحث.

أوضح كيفن جونسون، رئيس قسم المنصات والخدمات، السبب وراء خطة Microsoft للاستحواذ على AdECN:

نعتقد أن إضافة AdECN إلى مجموعة Microsoft يعد أمرًا مناسبًا تمامًا وسيخلق المزيد من الكفاءة للصناعة من خلال تشكيل سوق أكثر قوة بين المعلنين والناشرين، وتجميع المزيد من العرض والطلب. وهذا أمر جيد لصناعة الإعلان بأكملها.”

فيما يتعلق بهذا المنشور السابق حول صفقة Microsoft-Digg، فمن الطبيعي أن تعمل Microsoft على تكثيف برامجها الإعلانية عبر الإنترنت. والصفقة بين Microsoft وDigg هي كل ما يلزم للاستيقاظ وشم رائحة ربحية صناعة الإعلان عبر الإنترنت أخيرًا.

لقد كانت Google تهيمن على صناعة الإعلان عبر الإنترنت، وقد حان الوقت لظهور لاعب رئيسي آخر على الساحة وهز هيمنة Google قليلاً. مع الأخذ في الاعتبار بالطبع أن برنامج مايكروسوفت الإعلاني يمكن أن يوفر المزيد من الإيرادات للمعلنين والأرباح للناشرين.