ستساعدك المقالة التالية: مايكروسوفت تشتري شركة FAST لبرمجيات البحث مقابل 1.2 مليار دولار

كشفت Microsoft اليوم عن صفقة ستشتري بموجبها Fast Search & Transfer (FAST)، وهي شركة نرويجية لتصنيف البيانات ومحركات البحث عمرها 11 عامًا. ستدفع شركة البرمجيات العملاقة ومقرها ريدموند ما يصل إلى 1.2 مليار دولار نقدًا مقابل الأسهم القائمة في FAST، والتي يتم تداولها حاليًا في بورصة أوسلو للأوراق المالية تحت الرمز FAST.

وقد وافق أكبر مساهمين مؤسسيين في FAST، والذين يسيطرون على 37% من الأسهم القائمة، على الصفقة. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2008.

تشكل تقنية البحث الخاصة بـ FAST القاعدة الأساسية لمجموعة من محركات بحث الويب الخاصة بالمؤسسات. وأبرزها أنه تم دمجه في Microsoft Windows Marketplace، وهو جزء من برنامج CommVault’s Simpana للتخزين الخلفي. لدى FAST أيضًا مئات الشركاء الآخرين بما في ذلك عدد من مصنعي المعدات الأصلية للتخزين، ويتنافس مع العروض المقدمة من Google وAutonomy، بالإضافة إلى شركات البحث والتصنيف الأصغر مثل Index Engines.

تتميز حلول FAST التكنولوجية بأنها متطورة ومخصصة، مع رسوم ترخيص وصيانة باهظة جدًا. يتراوح متوسط ​​الترخيص من 300 ألف دولار إلى 600 ألف دولار، مع رسوم صيانة سنوية تبدأ من 60 ألف دولار.

التركيز الأساسي للشركة في هذه المرحلة هو “تحقيق الدخل”، أو استخدام محركات البحث المضمنة في تطبيقات المعاملات المالية.

في عام 2007، أعلنت شركة FAST عن مبيعات في مجال تحقيق الدخل تمثل 70% من الإيرادات، وتشكل مبيعات محركات البحث الخاصة بالمؤسسات نسبة 30% الأخرى من المبيعات. بالنسبة لعام 2008، تتوقع FAST أن تبلغ إيراداتها ما بين 200 إلى 210 ملايين دولار، وهو ما يمثل حوالي 10% من حصة السوق مما تتوقع IDC أن يكون إجمالي 2.1 مليار دولار يتم إنفاقه على تطبيقات البحث الخاصة بالشركات في عام 2008.

حاليًا، تمتلك FAST ما يزيد عن 3500 عملية تثبيت مع العملاء المتميزين حول العالم، بما في ذلك الأسماء الكبيرة مثل ING، وPfizer، وBayer، وMerrill Lynch، والمزيد.

ليس من الواضح بعد ما الذي تخطط Microsoft لفعله بالضبط بمنتجات FAST، أو كيف تخطط لدمجها. ومع ذلك، ألمح جون ليرفيك، الرئيس التنفيذي لشركة FAST، إلى هذا الاحتمال اليوم، قائلاً:

“من خلال الانضمام إلى Microsoft، يمكننا الاستفادة من الزخم وراء منصة إنتاجية الأعمال SharePoint لتمكين مجموعة أكبر من المستخدمين من خلال شبكة المبيعات والتسويق القوية لشركة Microsoft. وهو يؤكد صحة زخم FAST وريادتها في مجال البحث المؤسسي.”

هناك أمر آخر غير معروف في هذه المرحلة وهو ما إذا كان الرئيس التنفيذي جون ليرفيك سيبقى في مايكروسوفت، أو كم من موظفي الشركة البالغ عددهم 750 موظفًا حول العالم سينتقلون أيضًا إلى مايكروسوفت.