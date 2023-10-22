ستساعدك المقالة التالية: مايك جريهان يريدك!

مايك جريهان يريدك!

مع عالم الإشارات المرجعية النابض بالحياة، وتتبع سلوك المستخدم، وقياس شعبية الموقع والكمية المتزايدة من فرص الارتباط على الويب، هل لا يزال تحسين محركات البحث (SEO) الموجه نحو محتوى المدرسة القديمة ذا صلة؟

آندي بيل يتذكر محادثة العشاء مع مايك جريهان حول مقالة مايك ClickZ الجديدة هل يعمل SEO للكتب المدرسية حقًا بعد الآن؟

في الصناعة التي تركز أحيانًا كثيرًا على المحتوى الطويل أو المحتوى الشامل (على الرغم من إثبات استراتيجية تحسين محركات البحث المتوازنة والشاملة والموصى بها)، أحيانًا يكون معنى المحتوى وقيمته في عين الناظر.

جريهان يكتب:

“يعد المحتوى أمرًا بالغ الأهمية بالتأكيد لتحقيق بيانات الارتباط المطلوبة بشدة للصفحات المحيطة لأغراض التصنيف. ولكن المحتوى يمكن أن يأتي في أشكال وأشكال عديدة. ابحث في محرك بحث رئيسي عن “صرف العملات الأجنبية”، و”محول العملات”، وعمليات البحث الأخرى المتعلقة بالعملات الأجنبية. سترى دائمًا موقع XE.com في أعلى النتائج. إنها صفحة واحدة تحتوي على إعلان بانر وأداة وقليل من النص التعليمي. لقد تم تصنيفه ضمن العديد من عمليات البحث الشائعة وقد فعل ذلك لسنوات… دون الحاجة إلى إجراء تغييرات أو تعديلات. إنها صفحة واحدة فقط. هل هذا المحتوى؟ أعتقد ذلك!“

وبالعودة إلى برنامج Marketing Pilgrim، يقول آندي “هناك ما يكفي من الأدلة لدعم نظرية مايك – إذا كان لديك موقع رائع به روابط واردة عالية الجودة، فيمكنك أن تكون رقم 1 على Google دون تغيير أي “محتوى” (كما أثبت ذلك “الفشل الذريع”). لقد رأيت أيضًا ما يكفي من الأدلة التي تثبت أن موقعًا ما يمكن أن يضعف خارج قائمة أفضل 50 موقعًا ثم ينطلق بسرعة إلى المركز الأول مع بعض التغييرات في المحتوى الموجود على الصفحة وعدم حدوث تغييرات في الروابط (على الرغم من أن تغيير كلمة رئيسية في العلامة الوصفية لن يحدث ليكون كافيا)“

إذًا، هل لا يزال تحسين محركات البحث (SEO) القائم على محتوى المدرسة القديمة يعمل؟ أم أن عالم تصنيفات Google وMSN وYahoo يحكمه الآن عمر الموقع واصطياد الروابط وتلك النظريات الموجهة نحو الإصدار 2.0 مثل الاستشهادات غير المرتبطة والإشارات المرجعية ومتوسط ​​الوقت الذي يقضيه في الموقع ومتغيرات قياس الجودة الأخرى؟

المدرسة القديمة أو 2.0؟ فلافا فلاف أو RandFish؟ من فضلك خذ الوقت الكافي لإقراض السيد جريهان رأيك.