ماين كرافت تطلق محاكي التمييز الاجتماعي المجاني للاعبي جافا

يقع المستشفى تحت القرية ويتم الوصول إليه من خلال مصعد في البرج ، وهو منشأة تحت الأرض يمكن للاعبين من خلالها مراقبة القرويين المصابين وعلاجهم. يفعلون ذلك بمساعدة بعض أحدث التقنيات: Zombie Intensive Care Units (ZICUs) ، وهي آلات ذكية تنقل المرضى المصابين إلى المستشفى من خلال أبواب المصيدة على السطح. عندما يحدث هذا ، يتم رش القرويين Zombie تلقائيًا مع جرعة من الضعف ، والتي تعد جزءًا واحدًا من عملية المعالجة. لمحاكاة نظام رعاية صحية في الحياة الواقعية ، يمكن لقرص زومبي واحد فقط أن يشغل ZICU في كل مرة. والباقي متروك للاعب ، الذي عليه إعطاء التفاح الذهبي لجميع المرضى حتى يتعافوا بالكامل. بمجرد الشفاء ، يمكن للقروي العودة إلى Villagerkind مرة أخرى ، وهو ما يعني بدوره أنه يمكنني العودة للغناء لجيراننا المحبوبين! الفوز!

قد يهدف Blockdown Simulator إلى تثقيف اللاعبين حول طبيعة الأوبئة ، لكنها ليست قريبة من أي مكان. على العكس من ذلك ، يشجع جوزيف وهوجو اللاعبين الذين يستمتعون بالخريطة على مشاركتها من أجل نشر الوعي والمساعدة أيضًا في تطوير الخريطة بشكل أكبر:

يقول هوغو: "سيكون Blockdown Simulator دائمًا في مرحلة تجريبية". "إذا كنت مطورًا أو معتدلًا أو عالِم بيانات أو مجرد مُلعب ، فيرجى البناء عليه أو اختراقه أو حتى إعادة طباعته. نود أن نراها تتطور إلى أداة أكثر إقناعًا أو تلهمها ".