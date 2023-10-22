ستساعدك المقالة التالية: ماي سبيس: الجيل القادم من الصفحات الصفراء؟

ماي سبيس: الجيل القادم من الصفحات الصفراء؟

هناك مقال آخر في سلسلة من المقالات اليومية تقريبًا على موقع MySpace في نيويورك تايمز اليوم. تستعرض المقالة تاريخ الموقع وتناقش الطرق التي يمكن من خلالها كسب المال في المستقبل. إنهم يتحدثون عن الاستهداف السلوكي والسياقي من بين استراتيجيات أخرى.

لقد كتبت منشورًا سابقًا عن الشركات الصغيرة (“الشركات الصغيرة والمتوسطة”) التي بدأت في الترويج لأنفسها مجانًا على الموقع بناءً على مقال ظهر في صحيفة دالاس مورنينج نيوز.

الآن، تظهر هذه المجموعة الاستفزازية من التصريحات في مقال Saul Hansell NY Times اليوم:

يتساءل مسؤولو فوكس عما إذا كان هذا النوع من التجارة مبنيًا على العلاقات [and profiles]، يمكن أن يمتد إلى الشركات الصغيرة. قال مارك أ. يونج، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Fox Interactive، إن وكالة بيع سيارات فورد في ولاية إنديانا، على سبيل المثال، يمكنها إنشاء ملف تعريفي. وقال إن الملفات الشخصية نفسها ربما تكون مجانية، لكن موقع ماي سبيس سيبيع تحسينات لمساعدة الشركات على جذب العملاء وإتمام المعاملات، كما قال السيد يونج.

ومع ذلك، هناك مكان آخر لا يتفق فيه المسؤولون التنفيذيون في شركتي فوكس وماي سبيس. استبعد السيد دي وولف فكرة قيام الأشخاص بإنشاء صفحات شخصية للشركات الصغيرة. وقال: “إذا كان الملف تجارياً حقاً – محطة الوقود في الشارع – فلن يقوم أحد بالتسجيل ليكون أحد أصدقائه”. “لا يوجد شيء مثير للاهتمام حول هذا الموضوع.”

قد يكون دي وولف مخطئًا؛ هناك طريقة لدمج ملفات التعريف التجارية والصغيرة — وهذا يحدث بالفعل دون التماس أو ترويج — وعدم تدمير شخصية المجتمع. (استخدامي لكلمة “مجتمع” هنا يشبه الاتصال بومباي، الهند مجتمع.)

يجب أن يكون موقع MySpace حذرًا جدًا في التنفيذ. ولكن بنفس الطريقة التي نجحت بها نتائج البحث المدفوعة من خلال تقديم الإعلانات ذات الصلة في الوقت الذي يبحث فيه المستخدمون عنها، فإن موقع ماي سبيس قادر على إنشاء مزيج من موقعي eBay وCraigslist والذي قد يكون مثيراً للاهتمام وغير مزعج للمستخدمين، وربما يكون ناجحاً تماماً للشركات الصغيرة والمتوسطة.

بالتأكيد، هناك سبب للشك في قدرة موقع MySpace على تحقيق هذا الهدف. لكن قليلين، قبل بضع سنوات، كانوا يتنبأون بدقة بالمكانة التي سيكون عليها موقع ماي سبيس اليوم. إذن من الذي يجب أن يفكر في هذا ويأخذه على محمل الجد؟

1. ناشري الصفحة الصفراء

2. شركات استضافة الويب (لماذا أحتاج إلى موقع إذا كان لدي ملف تعريف MySpace محسّن للبحث؟)

3. الصحف

4. محركات البحث التي ترغب في استضافة مواقع ويب خاصة بالشركات الصغيرة أو تحاول الحصول على معلنين خاصين بالشركات الصغيرة

5. القطاعات التي تحتوي على معلنين من الشركات الصغيرة

6. شركات التسويق المباشر التي تتعامل مع الشركات الصغيرة

وتتمثل الفرصة في التوسع إلى ماي سبيس كجزء من شبكة توزيع أكبر، بشرط إمكانية اكتشاف النوع الصحيح من الاستهداف. يتمثل التهديد في قيام الشركات بإنشاء متجر على موقع MySpace وهذا يكفي من حيث التسويق (على الرغم من أن هذا سيكون في الغالب يقتصر على الشركات الصغيرة جدًا فقط).

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.